https://ukraina.ru/20250529/zapadnye-lidery-pugayut-evropu-russkimi-a-voyuyut-do-poslednego-ukraintsa-ukraina-v-mezhdunarodnom-1063467269.html

Западные лидеры пугают Европу русскими, а воюют до последнего украинца. Украина в международном контексте

Западные лидеры пугают Европу русскими, а воюют до последнего украинца. Украина в международном контексте - 29.05.2025 Украина.ру

Западные лидеры пугают Европу русскими, а воюют до последнего украинца. Украина в международном контексте

Процесс мирного урегулирования на Украине на днях столкнулся с новыми трудностями. На этот раз речь идет о позиции немецкого канцлера Фридриха Мерца, который заявил, что его страна, а вместе с ней, возможно, и другие западные союзники, снимут ограничения на дальность поставляемых Украине ракет

2025-05-29T04:25

2025-05-29T04:25

2025-05-29T04:25

эксклюзив

украина

россия

германия

фридрих мерц

владимир путин

дональд трамп

нато

the washington post

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Министр финансов Германии Ларс Клингбайль практически тут же опроверг слова канцлера, пишет американское издание Responsible Statecraft. Однако это пока ничего не значит, так как Мерц встречается с Владимиром Зеленским и одной из тем их переговоров может стать поставка немецких ракет большой дальности Taurus Украине, предполагает издание.“Больше нет никаких ограничений на дальность поставляемого Украине оружия — ни с британской стороны, ни с французской, ни с нашей, ни с американской”, — процитировал Responsible Statecraft слова, которые Мерц произнес 26 мая перед участниками Европейского форума WDR.При этом американские журналисты отмечают, что из слов немецкого канцлера невозможно понять, что он точно имел в виду, когда говорил об американцах. Идет ли речь о каком-то новом, необъявленном подходе администрации Трампа или об уже обнародованном в ноябре 2024 года разрешении бывшего президента Байдена Украине бить армейскими тактическими ракетными комплексами (ATACMS) в тыл России.Последствия заявления Мерца также неясны, так как министр финансов Клингбайль позднее уточнил что нет никаких новых соглашений, которые свидетельствовали бы о смене позиции нового правительства Германии по данному вопросу, говорится в статье издания.Авторы публикации напоминают, что Германия до сих пор не предоставила Киеву дальнобойное оружие, способное поражать цели в российском тылу, несмотря на все просьбы украинской стороны. Однако они не исключают, что Зеленский, которому не удалось уговорить на этот шаг предыдущего канцлера Олафа Шольца теперь сделает все, чтобы уговорить его преемника Мерца.Опрошенный изданием бывший британский дипломат Иан Прауд при этом советует Мерцу хорошо подумать, прежде чем принимать подобные решения.“В прошлом году мы увидели, как Россия применила “Орешник”, как Путин всякий раз оказывается на шаг впереди в эскалации. Поэтому вопрос для Мерца в том, какую карту эскалации он разыграет дальше, если Путин запустит еще один “Орешник” или, не дай бог, что похуже? Если он это не продумал, а именно этого я и опасаюсь, то ему следует поразмыслить еще — иначе он покажется слабым и никчемным, когда пойдет на попятную”, - заявил Прауд.Украина как повод для большой войны в ЕвропеТем временем в самой Германии не прекращается истерика по поводу так называемой российской угрозы, пишет Die Zeit. Ее поддерживают как западные политики, так и эксперты, поэтому никого уже не удивляет, когда немецкие СМИ пишут о том, что Путин со своими танками может оказаться в Берлине, отмечает издание.Истерику дополнительно подогревает то, что в ближайшее время мира на Украине никто не ожидает, пишут авторы публикации. Несмотря на переговоры с США и телефонный разговор между Трампом и Путиным, до прекращения огня еще очень далеко, констатируют они.Когда СМИ повсеместно кричат о "российской угрозе", политики отвечают призывами вступить в гонку вооружения, пишет Die Zeit. Канцлер Фридрих Мерц, например, оправдывал свой курс на отмену долгового тормоза тем, что Германия уже "находится в состоянии боевых действий с Путиным", напоминает издание.При этом в СМИ неоднократно цитируется закрытый документ НАТО, согласно которому у России может быть достаточно оружия для нападения на Европу в 2029 году, пишет Die Zeit, подчеркивая, что эти прогнозы совпадают с заявлениями министра обороны Бориса Писториуса, который говорил, что Германия должна быть готова к войне в 2029 году.Чтобы понять откуда эксперты могут знать, что именно планирует Путин, газета обратилась к некоторым из них.Профессор международной политики в Университете федеральных вооруженных сил в Мюнхене Карло Масала в интервью Die Zeit рассказал, что дату 2029 год нужно воспринимать условно, так как политики ее используют в стратегических целях. Им приходится говорит о том, что Россия может вступить в войну до этой даты, чтобы заставить людей настроиться на более активные меры в области обороны, отметил он.При этом Масала полагает, что о вторжении России в Германии не может быть и речи. По его словам, нападение на территорию Европы было бы слишком рискованным шагом для России, как в настоящее время, так и в ближайшие годы."Вместо этого я ожидаю "небольших уколов" в приграничных районах Балтии. Россия может попытаться занять небольшую часть Прибалтики или часть Финляндии, возможно, даже необитаемый район в Канаде", - рассказал немецкой газете военный эксперт.Военный историк из Потсдама Зёнке Найтцель разделяет мнение своего коллеги по поводу того, что Россия будет испытывать НАТО на прочность в странах Балтии или Финляндии. При этом он не думает, что "танки Путина" будут в Берлине или Париже.Всеобщая нехватка "Патриотов"Кроме немецких дальнобойных ракет, режим в Киеве очень хотел бы заполучить новые американские системы ПВО Patriot, пишет The Washington Post. Однако президент США Дональд Трамп не горит желанием отправлять их на Украину, утверждает газета. На это есть несколько причин: растущий мировой спрос, медленное производство самых систем и нежелание портить отношения с Россией.По словам журналистов издания, наибольший страх у Зеленского вызывают российские баллистические ракеты, надежно противостоять которым могут только ракеты система Patriot.Скорость этих баллистических ракет составляет несколько километров в секунду и с их помощью была уничтожена половина энергетических мощностей Украины в результате ударов по электростанциям в 2023 и 2024 годах, напоминает газета."Острая потребность Украины в системах Patriot стала очевидной в эти выходные, когда украинские силы ПВО не смогли перехватить ни одной из девяти баллистических ракет, запущенных в субботу вечером и в начале воскресенья", - отмечается в статье.Главная дополнительная военная помощь, которую Украина запросила у администрации Трампа – это ракеты и пусковые установки Patriot, подчеркивает издание. Трамп за удары баллистическими ракетами по территории Украины осудил Россию, но дополнительную помощь не обещал. А госсекретарь Марко Рубио 27 мая на слушаниях в сенаторском комитете по международным отношениям вовсе заявил, что у США "нет этих ракет".The Washington Post ссылается на слова высокопоставленного сотрудника украинской разведки, который утверждает, что другие страны не спешат передать Украине ракеты или системы Patriot, так как они дорого стоят и являются важной частью системы национальной безопасности каждой из них."Они должны сопоставить преимущества поддержки Украины и ослабления своих стран. Мы тесно сотрудничаем с американцами. Мы очень благодарны им за эти системы, но их далеко не достаточно", - отметил он в интервью американской газете.Но даже американские системы Patriot часто беспомощны против модернизированных российских баллистических ракет "Искандер-М", пишет The Defense Post. Основная сложность состоит в том, что модифицированный "Искандер" летит не по прямой траектории – он выполняет эффективные маневры для уклонения, подчеркивает издание, ссылаясь на слова начальника управления коммуникаций командования Воздушных сил Украины Юрия Игната.Для системы Patriot, которая рассчитывает точку перехвата с помощью программного алгоритма, прогнозирование этой точки становится более сложным, отмечается в статье.Больше о встрече Зеленского и Мерца в материале Алексея Туманова Зеленский сходил на "свидание" с Мерцем, но "букет" Taurus не получил

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Татьяна Стоянович

эксклюзив, украина, россия, германия, фридрих мерц, владимир путин, дональд трамп, нато, the washington post