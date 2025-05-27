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Трамп "присматривается к введению санкций против Москвы", но у него есть три причины не делать этого

Трамп "присматривается к введению санкций против Москвы", но у него есть три причины не делать этого - 27.05.2025 Украина.ру

Трамп "присматривается к введению санкций против Москвы", но у него есть три причины не делать этого

Президент США Дональд Трамп обдумывает возможность введение новых санкций против России уже на этой неделе, так как "устал" от мирных переговоров и намерен отказаться от них, "если последний рывок не даст результата". Об этом написало американское издание The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники, "знакомые с ходом мыслей президента"

2025-05-27T10:57

2025-05-27T10:57

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Журналисты издания отметили, что Трамп "присматривается к введению санкций против Москвы на этой неделе", поскольку "фрустрирован" из-за атак на Украину и "устал" от буксующих мирных переговоров. Авторы материала заострили внимание на том, что это "разительная перемена" в настроении президента США, так как еще совсем недавно - во время предвыборной кампании - он много раз выражал намерение положить конец конфликту на Украине.Собеседник WSJ также уточнил, что потенциальные ограничения, которые может ввести Трамп против Москвы, скорее всего, не коснутся банковского сектора. А еще лидер США может и вовсе решить отказаться от введения новых санкций против РФ.В пользу этой версии журналисты газеты привели как минимум три причины:* президент США испытывает неприязнь к Владимиру Зеленскому и считает, что его действия поощряют продолжение конфликта;* Трамп считает, что введение очередных санкций против Москвы не ограничит способность России вести боевые действия, но при этом затруднит возрождение экономических связей двух стран;* лидер США убежден в том, что он хорошо знает российского лидера Владимира Путина.При этом в администрации Трампа дают уклончивые ответы относительно дальнейших действий Вашингтона, подчеркнули журналисты The Wall Street Journal, подтвердив свои слова цитатой пресс-секретаря Белого дома Каролины Ливитт."Президент ясно дал понять, что он хочет, чтобы мирное соглашение было согласовано. Президент Трамп также умело сохранил все варианты на столе", - сказала она.Все четыре месяца своего второго президентского срока Трамп ведет себя непоследовательно, а его высказывания изобилуют противоречивыми конструктами. Ряд экспертов считают, что новый 78-летний лидер США пошел по стопам своего предшественника Джо Байдена, который старше его всего на четыре года. В частности, такое мнение в материале Трамп по-прежнему выбирает войну. Мирными речами никого обмануть ему не удалось высказал обозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко.Однако с этой оценкой согласны не все. Например, психологи сравнивают такое поведение с манипулятивной игрой "ближе-дальше", когда человек держит партнера то на коротком, то на длинном "поводке" с целью установить над ним контроль, заняв лидирующую позицию в "дуэте". И по мнению ряда специалистов, это любимая "игра" Трампа, и к ней он склоняет всех своих "собеседников", например, Урсулу фон дер Ляйнен: "После приятного разговора" Трамп согласился повременить с драконовскими пошлинами для ЕС.Между тем, пару дней назад американский политик и главный редактор журнала Forbes Стив Форбс отметил, что выход Трампа из участия в новом раунде переговоров между Россией и Украиной будет означать капитуляцию Киева. По мнению американского политика, эта победа сделала бы президента России "политическим хозяином Европы".

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