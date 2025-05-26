https://ukraina.ru/20250526/posle-priyatnogo-razgovora-s-ursuloy-tramp-soglasilsya-povremenit-s-drakonovskimi-poshlinami-dlya-es-1063411368.html

"После приятного разговора" с Урсулой: Трамп согласился повременить с драконовскими пошлинами для ЕС

"После приятного разговора" с Урсулой: Трамп согласился повременить с драконовскими пошлинами для ЕС - 26.05.2025 Украина.ру

"После приятного разговора" с Урсулой: Трамп согласился повременить с драконовскими пошлинами для ЕС

В минувшую пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что с ЕС сложно вести дела, торговые переговоры "ни к чему не ведут", поэтому пообещал уже с 1 июня ввести пошлины в отношении европейских товаров в размере 50%. Однако хозяину Белого дома позвонила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйнен

2025-05-26T11:36

2025-05-26T11:36

2025-05-26T11:36

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Сама фон дер Ляйнен в соцсетях также назвала звонок "хорошим" и отметила, что сторонам для достижения "выгодной сделки" понадобится время до 9 июля.В апреле, когда Трамп подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран с базовой ставкой в 10%, он пригрозил Европе, что для ЕС пошлины будут подняты до 20%. Чуть позже Трамп поставил эту идею на "стоп" до 9 июня. И вот на прошлой неделе прозвучала ставка в 50%.По мнению аналитика компании "Эйлер" Беннетта Керра, столь драконовские меры в отношении ЕС - всего лишь элемент тактики Трампа для ускорения торговых переговоров и попытки надавить на Европу."Мы рассматриваем это объявление как тактику переговоров и, скорее всего, оно не станет окончательным тарифным соглашением с ЕС. Европейские лидеры, вероятно, теперь ускорят торговые переговоры с США, чтобы избежать или свести к минимуму срок действия 50-процентного тарифа", - сказал Керр в комментарии агентству РИА Новости.Согласно расчетам Bloomberg Economics, если Трамп все же введет 50% пошлины для стран ЕС, это затронет торговлю товарами между США и Европой на сумму $321 миллиарда, снизит американский ВВП почти на 0,6% и повысит цены более чем на 0,3%.Между тем, британская газета Financial Times ранее отметила, что Брюссель научился на ошибках пошлинных переговоров с Вашингтоном других стран, в частности Китая и Великобритании. По информации журналистов, в ЕС поняли, что не нужно обострять ситуацию и провоцировать Трампа во избежание новых экономических потерь, а главное "стоит подождать, пока он успокоится сам, чем говорить ему об этом".Накануне, комментируя угрозу Трампа выйти из переговоров по Украине, американский политик и главный редактор журнала Forbes Стив Форбс отметил, что этот шаг американского лидера сделает президента России "политическим хозяином Европы".Другие события дня - в материале Украинский цугцванг или как тушить пожар керосином: Трамп объяснил, что Зеленский делает не так.

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