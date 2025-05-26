"После приятного разговора" с Урсулой: Трамп согласился повременить с драконовскими пошлинами для ЕС - 26.05.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250526/posle-priyatnogo-razgovora-s-ursuloy-tramp-soglasilsya-povremenit-s-drakonovskimi-poshlinami-dlya-es-1063411368.html
"После приятного разговора" с Урсулой: Трамп согласился повременить с драконовскими пошлинами для ЕС
"После приятного разговора" с Урсулой: Трамп согласился повременить с драконовскими пошлинами для ЕС - 26.05.2025 Украина.ру
"После приятного разговора" с Урсулой: Трамп согласился повременить с драконовскими пошлинами для ЕС
В минувшую пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что с ЕС сложно вести дела, торговые переговоры "ни к чему не ведут", поэтому пообещал уже с 1 июня ввести пошлины в отношении европейских товаров в размере 50%. Однако хозяину Белого дома позвонила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйнен
2025-05-26T11:36
2025-05-26T11:36
новости
сша
европа
брюссель
дональд трамп
владимир зеленский
ес
financial times
forbes
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/0d/1061051299_0:0:1400:788_1920x0_80_0_0_9a0bb8888415a28c8c7ffbf89c7925c5.png
Сама фон дер Ляйнен в соцсетях также назвала звонок "хорошим" и отметила, что сторонам для достижения "выгодной сделки" понадобится время до 9 июля.В апреле, когда Трамп подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран с базовой ставкой в 10%, он пригрозил Европе, что для ЕС пошлины будут подняты до 20%. Чуть позже Трамп поставил эту идею на "стоп" до 9 июня. И вот на прошлой неделе прозвучала ставка в 50%.По мнению аналитика компании "Эйлер" Беннетта Керра, столь драконовские меры в отношении ЕС - всего лишь элемент тактики Трампа для ускорения торговых переговоров и попытки надавить на Европу."Мы рассматриваем это объявление как тактику переговоров и, скорее всего, оно не станет окончательным тарифным соглашением с ЕС. Европейские лидеры, вероятно, теперь ускорят торговые переговоры с США, чтобы избежать или свести к минимуму срок действия 50-процентного тарифа", - сказал Керр в комментарии агентству РИА Новости.Согласно расчетам Bloomberg Economics, если Трамп все же введет 50% пошлины для стран ЕС, это затронет торговлю товарами между США и Европой на сумму $321 миллиарда, снизит американский ВВП почти на 0,6% и повысит цены более чем на 0,3%.Между тем, британская газета Financial Times ранее отметила, что Брюссель научился на ошибках пошлинных переговоров с Вашингтоном других стран, в частности Китая и Великобритании. По информации журналистов, в ЕС поняли, что не нужно обострять ситуацию и провоцировать Трампа во избежание новых экономических потерь, а главное "стоит подождать, пока он успокоится сам, чем говорить ему об этом".Накануне, комментируя угрозу Трампа выйти из переговоров по Украине, американский политик и главный редактор журнала Forbes Стив Форбс отметил, что этот шаг американского лидера сделает президента России "политическим хозяином Европы".Другие события дня - в материале Украинский цугцванг или как тушить пожар керосином: Трамп объяснил, что Зеленский делает не так.
сша
европа
брюссель
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/0d/1061051299_167:0:1234:800_1920x0_80_0_0_d767d3f3bbed3050fd726995db4ff86a.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, европа, брюссель, дональд трамп, владимир зеленский, ес, financial times, forbes
Новости, США, Европа, Брюссель, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, ЕС, Financial Times, Forbes

"После приятного разговора" с Урсулой: Трамп согласился повременить с драконовскими пошлинами для ЕС

11:36 26.05.2025
 
© коллаж Украина.Ру
© коллаж Украина.Ру
Читать в
ДзенTelegram
В минувшую пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что с ЕС сложно вести дела, торговые переговоры "ни к чему не ведут", поэтому пообещал уже с 1 июня ввести пошлины в отношении европейских товаров в размере 50%. Однако хозяину Белого дома позвонила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйнен
"У нас был очень приятный разговор, и я согласился перенести его (дедлайн по введению новых пошлин. - Ред.)", - сказал лидер США по итогам телефонной беседы с главой ЕК.
Сама фон дер Ляйнен в соцсетях также назвала звонок "хорошим" и отметила, что сторонам для достижения "выгодной сделки" понадобится время до 9 июля.
В апреле, когда Трамп подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран с базовой ставкой в 10%, он пригрозил Европе, что для ЕС пошлины будут подняты до 20%. Чуть позже Трамп поставил эту идею на "стоп" до 9 июня. И вот на прошлой неделе прозвучала ставка в 50%.
По мнению аналитика компании "Эйлер" Беннетта Керра, столь драконовские меры в отношении ЕС - всего лишь элемент тактики Трампа для ускорения торговых переговоров и попытки надавить на Европу.
"Мы рассматриваем это объявление как тактику переговоров и, скорее всего, оно не станет окончательным тарифным соглашением с ЕС. Европейские лидеры, вероятно, теперь ускорят торговые переговоры с США, чтобы избежать или свести к минимуму срок действия 50-процентного тарифа", - сказал Керр в комментарии агентству РИА Новости.
Согласно расчетам Bloomberg Economics, если Трамп все же введет 50% пошлины для стран ЕС, это затронет торговлю товарами между США и Европой на сумму $321 миллиарда, снизит американский ВВП почти на 0,6% и повысит цены более чем на 0,3%.
Между тем, британская газета Financial Times ранее отметила, что Брюссель научился на ошибках пошлинных переговоров с Вашингтоном других стран, в частности Китая и Великобритании. По информации журналистов, в ЕС поняли, что не нужно обострять ситуацию и провоцировать Трампа во избежание новых экономических потерь, а главное "стоит подождать, пока он успокоится сам, чем говорить ему об этом".
Накануне, комментируя угрозу Трампа выйти из переговоров по Украине, американский политик и главный редактор журнала Forbes Стив Форбс отметил, что этот шаг американского лидера сделает президента России "политическим хозяином Европы".
Другие события дня - в материале Украинский цугцванг или как тушить пожар керосином: Трамп объяснил, что Зеленский делает не так.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиСШАЕвропаБрюссельДональд ТрампВладимир ЗеленскийЕСFinancial TimesForbes
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:55Сергей Сазонов: России важно выбить ВСУ из Сум и Харькова, чтобы Украина ушла с левого берега Днепра
19:52От Карабаха к Конституции. На что готов Пашинян ради договора с Азербайджаном
18:15Глобалисты пошли на эскалацию, жертва нацистов. Итоги 26 мая
18:00Неужели конец конфликта на Украине близок? ЕС решил восстановить отношения с Россией, но есть нестыковки
17:56Проект "Борис". В Великобритании готовят возвращение Джонсона
17:42Патрушев: Меры реагирования на действия Запада в Балтийском море изменятся
17:36Военный эксперт Михаил Звинчук: Россия идет на Юнаковку под Сумами и стучится в восточные врата Покровска
17:25Побойтесь Бога! Экс-нардеп и украинский олигарх Новинский о том, как Зеленский обманывает страну
17:11Мерц снял ограничения с дальности передаваемого Киеву оружия. Что изменится?
16:59Трамп по-прежнему выбирает войну. Мирными речами никого обмануть ему не удалось
16:47ЕС и США в поисках "козлов отпущения". Чем Трамп грозит РФ и насколько это реально
16:46Эксперты России - Трампу: Не твоя война — вот и не надо в ней участвовать
16:41"Вбомбить в доиндустриальную эпоху": четыре вещи, которые бы позволили устроить ад ВСУ
16:27Для чего Трамп ломает мировую логистику? Мухин о целях тарифных войн
15:31"Своя рубаха ближе к телу": Туск признался, что планирует хорошо заработать на Украине
14:56"Я помирю Макронов за 24 часа": соцсети взорвались шутками после оплеухи от Брижит
14:31Сыграть в "ближе-дальше": диалог Трампа и Пескова, или при чем тут Староконстантинов и санкции
13:33Зачистка Сумской области и новые "клещи" для ВСУ: фронтовая сводка
13:27Чем закончится война Украины и России? Отвечает шеф-редактор издания Украина.ру Захар Виноградов
13:10В Кремле ответили Трампу, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 26 мая
Лента новостейМолния