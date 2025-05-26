Украинский цугцванг или как тушить пожар керосином: Трамп объяснил, что Зеленский делает не так
© AP
© AP
Все заявления Владимира Зеленского не помогают Киеву, а только усугубляют и без того сложную украинскую ситуацию. Об этом в своей соцсети TruthSocial сообщил президент США Дональд Трамп
"Президент Зеленский совсем не помогает своей стране, говоря так, как он говорит. Все, что он говорит, вызывает проблемы. Мне это не нравится, и это должно прекратиться. Это война, которая никогда бы не началась, если бы я был на президентом", - написал Трамп, подчеркнув, что старается "потушить" возникший конфликт.
На прошлой неделе Трамп коротко пообщался по телефону с Владимиром Зеленским, после чего больше двух часов разговаривал с лидером РФ Владимиром Путиным. По итогам этих бесед президент США заявил, что после этого звонка в урегулировании украинского конфликта последуют существенные изменения.
Трамп также пообещал, что американского воинского контингента на Украине не будет, но это не значит, что ставки для Штатов там невысоки, так как "объем финансов, который был вложен, сумасшедший". Также лидер США отметил, что если продвижения в переговорах не будет, он выйдет из диалога по Украине.
Подробнее о разговоре лидеров РФ и США - в материале Алексея Туманова После разговора с Путиным Трамп заявил о готовности выйти из игры по Украине и сообщил о красных линиях на сайте Украина.ру.
Накауне американский политик и главный редактор журнала Forbes Стив Форбс отметил, что выход Трампа из участия в новом раунде переговоров между Россией и Украиной будет означать капитуляцию Киева. По мнению американского политика, эта победа сделала бы президента России "политическим хозяином Европы".
Вчера, 10:10"Назовите это капитуляцией": в США обозначили точку невозврата для КиеваВыход президента США Дональда Трампа из участия в новом раунде переговоров между Россией и Украиной будет означать капитуляцию Киева, такое мнение выразил американский политик и главный редактор журнала Forbes Стив Форбс
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