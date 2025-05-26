https://ukraina.ru/20250526/ukrainskiy-tsugtsvang-ili-kak-tushit-pozhar-kerosinom-tramp-obyasnil-chto-zelenskiy-delaet-ne-tak-1063410142.html

Украинский цугцванг или как тушить пожар керосином: Трамп объяснил, что Зеленский делает не так

Украинский цугцванг или как тушить пожар керосином: Трамп объяснил, что Зеленский делает не так - 26.05.2025 Украина.ру

Украинский цугцванг или как тушить пожар керосином: Трамп объяснил, что Зеленский делает не так

Все заявления Владимира Зеленского не помогают Киеву, а только усугубляют и без того сложную украинскую ситуацию. Об этом в своей соцсети TruthSocial сообщил президент США Дональд Трамп

2025-05-26T10:49

2025-05-26T10:49

2025-05-26T10:49

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На прошлой неделе Трамп коротко пообщался по телефону с Владимиром Зеленским, после чего больше двух часов разговаривал с лидером РФ Владимиром Путиным. По итогам этих бесед президент США заявил, что после этого звонка в урегулировании украинского конфликта последуют существенные изменения.Трамп также пообещал, что американского воинского контингента на Украине не будет, но это не значит, что ставки для Штатов там невысоки, так как "объем финансов, который был вложен, сумасшедший". Также лидер США отметил, что если продвижения в переговорах не будет, он выйдет из диалога по Украине.Подробнее о разговоре лидеров РФ и США - в материале Алексея Туманова После разговора с Путиным Трамп заявил о готовности выйти из игры по Украине и сообщил о красных линиях на сайте Украина.ру.Накауне американский политик и главный редактор журнала Forbes Стив Форбс отметил, что выход Трампа из участия в новом раунде переговоров между Россией и Украиной будет означать капитуляцию Киева. По мнению американского политика, эта победа сделала бы президента России "политическим хозяином Европы".Другие события дня - в материале Новый раунд переговоров, угрозы Трампа. Главное на утро 26 мая.

https://ukraina.ru/20250525/nazovite-eto-kapitulyatsiey-v-ssha-oboznachili-tochku-nevozvrata-dlya-kieva-1063394183.html

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новости, дональд трамп, владимир зеленский, трамп и зеленский, россия, украина, сша, владимир путин