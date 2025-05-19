"Семь Трампов на неделе". Эксперт о том, почему президент США лишь на первый взгляд действует нелогично
© Public domain
© Public domain
Если Трамп чувствует, что какой-то инструмент сейчас работает плохо, он берется за следующий. Это выглядит непоследовательно с точки зрения тактики, но с точки зрения стратегии это вполне разумно. Таким мнением с журналистами издания Украина.ру поделился публицист, член Комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман
У Дональда Трампа есть стратегическая цель – восстановление в Америке промышленного производства. Для этого ему надо сделать так, чтобы любой импорт в Штаты стал невыгодным, считает эксперт.
Но у президента США есть немного средств достижения этой цели. Главное из них – таможенные пошлины. Пусть даже взаимные (США продают намного меньше, чем покупают, поэтому от пошлин они теряют меньше), указал собеседник Украина.ру.
Хотя при этом Трамп использует и другие средства, добавил он.
"То же обещание помирить РФ с Украиной – это один из способов показать, что "если я такую сложную задачу смог разрешить, то и с восстановлением производства справлюсь. А все временные сложности, которую вам, американские избиратели придется потерпеть – нестрашно. Главное, что мы вместе добьемся результата", — объяснил Вассерман.
Поэтому Трамп каждый раз хватается за все инструменты, которые у него есть под рукой. Если он чувствует, что какой-то инструмент сейчас работает плохо, он берется за следующий, отметил эксперт.
По его словам, это выглядит непоследовательно с точки зрения тактики. Но с точки зрения стратегии (движения к цели) это разумно, резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Анатолий Вассерман: Если России придется уничтожить Украину военным путем, Трамп рискует потерять власть" на сайте Украина.ру.
Про итоги завершившихся в Стамбуле российско-украинских переговоров — в материале Дениса Рудометова "Владимир Брутер: СВО остается единственным инструментом для требований России к Западу и Украине" на сайте Украина.ру.
17 мая, 11:14Эрдоган "в шоколаде", а Трамп почти получил Нобелевскую премию. Грег Вайнер о переговорах в СтамбулеПолитолог-американист Грег Вайнер считает, что переговоры России и Украины продолжатся на днях, и кроме обмена пленными будет достигнуто что-то еще. При этом на 70–80% на компромисс пойдет Украина, и на 15–20% — Россия.
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