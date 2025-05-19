"Семь Трампов на неделе". Эксперт о том, почему президент США лишь на первый взгляд действует нелогично - 19.05.2025 Украина.ру
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"Семь Трампов на неделе". Эксперт о том, почему президент США лишь на первый взгляд действует нелогично
"Семь Трампов на неделе". Эксперт о том, почему президент США лишь на первый взгляд действует нелогично - 19.05.2025 Украина.ру
"Семь Трампов на неделе". Эксперт о том, почему президент США лишь на первый взгляд действует нелогично
Если Трамп чувствует, что какой-то инструмент сейчас работает плохо, он берется за следующий. Это выглядит непоследовательно с точки зрения тактики, но с точки зрения стратегии это вполне разумно. Таким мнением с журналистами издания Украина.ру поделился публицист, член Комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман
2025-05-19T06:00
2025-05-19T06:00
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У Дональда Трампа есть стратегическая цель – восстановление в Америке промышленного производства. Для этого ему надо сделать так, чтобы любой импорт в Штаты стал невыгодным, считает эксперт.Но у президента США есть немного средств достижения этой цели. Главное из них – таможенные пошлины. Пусть даже взаимные (США продают намного меньше, чем покупают, поэтому от пошлин они теряют меньше), указал собеседник Украина.ру.Хотя при этом Трамп использует и другие средства, добавил он."То же обещание помирить РФ с Украиной – это один из способов показать, что "если я такую сложную задачу смог разрешить, то и с восстановлением производства справлюсь. А все временные сложности, которую вам, американские избиратели придется потерпеть – нестрашно. Главное, что мы вместе добьемся результата", — объяснил Вассерман.Поэтому Трамп каждый раз хватается за все инструменты, которые у него есть под рукой. Если он чувствует, что какой-то инструмент сейчас работает плохо, он берется за следующий, отметил эксперт.По его словам, это выглядит непоследовательно с точки зрения тактики. Но с точки зрения стратегии (движения к цели) это разумно, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Анатолий Вассерман: Если России придется уничтожить Украину военным путем, Трамп рискует потерять власть" на сайте Украина.ру.Про итоги завершившихся в Стамбуле российско-украинских переговоров — в материале Дениса Рудометова "Владимир Брутер: СВО остается единственным инструментом для требований России к Западу и Украине" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250517/erdogan-v-shokolade-a-tramp-pochti-poluchil-nobelevskuyu-premiyu-greg-vayner-o-peregovorakh-v-stambule-1063205500.html
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новости, сша, россия, украина, дональд трамп, анатолий вассерман, тарифы, пошлина, избиратели, производство, мир, импорт, международные отношения
Новости, США, Россия, Украина, Дональд Трамп, Анатолий Вассерман, тарифы, пошлина, Избиратели, производство, мир, импорт, международные отношения

"Семь Трампов на неделе". Эксперт о том, почему президент США лишь на первый взгляд действует нелогично

06:00 19.05.2025
 
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© Public domain
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Если Трамп чувствует, что какой-то инструмент сейчас работает плохо, он берется за следующий. Это выглядит непоследовательно с точки зрения тактики, но с точки зрения стратегии это вполне разумно. Таким мнением с журналистами издания Украина.ру поделился публицист, член Комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман
У Дональда Трампа есть стратегическая цель – восстановление в Америке промышленного производства. Для этого ему надо сделать так, чтобы любой импорт в Штаты стал невыгодным, считает эксперт.
Но у президента США есть немного средств достижения этой цели. Главное из них – таможенные пошлины. Пусть даже взаимные (США продают намного меньше, чем покупают, поэтому от пошлин они теряют меньше), указал собеседник Украина.ру.
Хотя при этом Трамп использует и другие средства, добавил он.
"То же обещание помирить РФ с Украиной – это один из способов показать, что "если я такую сложную задачу смог разрешить, то и с восстановлением производства справлюсь. А все временные сложности, которую вам, американские избиратели придется потерпеть – нестрашно. Главное, что мы вместе добьемся результата", — объяснил Вассерман.
Поэтому Трамп каждый раз хватается за все инструменты, которые у него есть под рукой. Если он чувствует, что какой-то инструмент сейчас работает плохо, он берется за следующий, отметил эксперт.
По его словам, это выглядит непоследовательно с точки зрения тактики. Но с точки зрения стратегии (движения к цели) это разумно, резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Анатолий Вассерман: Если России придется уничтожить Украину военным путем, Трамп рискует потерять власть" на сайте Украина.ру.
Про итоги завершившихся в Стамбуле российско-украинских переговоров — в материале Дениса Рудометова "Владимир Брутер: СВО остается единственным инструментом для требований России к Западу и Украине" на сайте Украина.ру.
Грег Вайнер интервью
17 мая, 11:14
Эрдоган "в шоколаде", а Трамп почти получил Нобелевскую премию. Грег Вайнер о переговорах в СтамбулеПолитолог-американист Грег Вайнер считает, что переговоры России и Украины продолжатся на днях, и кроме обмена пленными будет достигнуто что-то еще. При этом на 70–80% на компромисс пойдет Украина, и на 15–20% — Россия.
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