https://ukraina.ru/20250519/sem-trampov-na-nedele-ekspert-o-tom-pochemu-prezident-ssha-lish-na-pervyy-vzglyad-deystvuet-nelogichno-1063220473.html

"Семь Трампов на неделе". Эксперт о том, почему президент США лишь на первый взгляд действует нелогично

"Семь Трампов на неделе". Эксперт о том, почему президент США лишь на первый взгляд действует нелогично - 19.05.2025 Украина.ру

"Семь Трампов на неделе". Эксперт о том, почему президент США лишь на первый взгляд действует нелогично

Если Трамп чувствует, что какой-то инструмент сейчас работает плохо, он берется за следующий. Это выглядит непоследовательно с точки зрения тактики, но с точки зрения стратегии это вполне разумно. Таким мнением с журналистами издания Украина.ру поделился публицист, член Комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман

2025-05-19T06:00

2025-05-19T06:00

2025-05-19T06:00

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У Дональда Трампа есть стратегическая цель – восстановление в Америке промышленного производства. Для этого ему надо сделать так, чтобы любой импорт в Штаты стал невыгодным, считает эксперт.Но у президента США есть немного средств достижения этой цели. Главное из них – таможенные пошлины. Пусть даже взаимные (США продают намного меньше, чем покупают, поэтому от пошлин они теряют меньше), указал собеседник Украина.ру.Хотя при этом Трамп использует и другие средства, добавил он."То же обещание помирить РФ с Украиной – это один из способов показать, что "если я такую сложную задачу смог разрешить, то и с восстановлением производства справлюсь. А все временные сложности, которую вам, американские избиратели придется потерпеть – нестрашно. Главное, что мы вместе добьемся результата", — объяснил Вассерман.Поэтому Трамп каждый раз хватается за все инструменты, которые у него есть под рукой. Если он чувствует, что какой-то инструмент сейчас работает плохо, он берется за следующий, отметил эксперт.По его словам, это выглядит непоследовательно с точки зрения тактики. Но с точки зрения стратегии (движения к цели) это разумно, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Анатолий Вассерман: Если России придется уничтожить Украину военным путем, Трамп рискует потерять власть" на сайте Украина.ру.Про итоги завершившихся в Стамбуле российско-украинских переговоров — в материале Дениса Рудометова "Владимир Брутер: СВО остается единственным инструментом для требований России к Западу и Украине" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250517/erdogan-v-shokolade-a-tramp-pochti-poluchil-nobelevskuyu-premiyu-greg-vayner-o-peregovorakh-v-stambule-1063205500.html

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новости, сша, россия, украина, дональд трамп, анатолий вассерман, тарифы, пошлина, избиратели, производство, мир, импорт, международные отношения