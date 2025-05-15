https://ukraina.ru/20250515/1063148868.html

Анатолий Вассерман: Если России придется уничтожить Украину военным путем, Трамп рискует потерять власть

Анатолий Вассерман: Если России придется уничтожить Украину военным путем, Трамп рискует потерять власть - 15.05.2025 Украина.ру

Анатолий Вассерман: Если России придется уничтожить Украину военным путем, Трамп рискует потерять власть

Поскольку Трамп в свое время заявил, что добьется мира, то продолжение силовой ликвидации Украины Евросоюз рассматривает как удар по интересам Трампа. И будет воевать до последнего гражданина Украины, считает публицист, член Комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман

2025-05-15T13:27

2025-05-15T13:27

2025-05-15T13:27

интервью

украина

сша

россия

дональд трамп

эммануэль макрон

фридрих мерц

ес

переговоры

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/19/1038118472_55:1:900:476_1920x0_80_0_0_c5554f5750a01cd56431aab1d53b28a5.jpg

Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру- Анатолий Александрович, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отрицательно ответил на вопрос, есть ли шанс, что Владимир Путин будет присутствовать на переговорах в Стамбуле. Российский лидер принял такое решение, чтобы не участвовать в цирке, который обязательно бы устроила украинская сторона?- Путину совершенно незачем сейчас ехать в Стамбул.Дело в том, что любые переговоры на высшем уровне готовятся долго и тщательно. Любое соглашение всегда требует выявления позиций, прояснения разногласий и обсуждение относительно того, что с каждым из этих разногласий можно сделать. И эта подготовительная работа иной раз длится годами.Даже переговоры 2022 года, начатые в Минске и продолженные в Стамбуле, заняли несколько недель, прежде чем появился парафированный (подписанный непосредственными участниками согласований) вариант соглашений. Только с этим вариантом переговорщики разъехались по своим столицам. Иначе не получается.Поэтому сейчас Владимиру Владимировичу уехать некуда и незачем.С Трампом наш президент тоже не может встретиться (хотя американский лидер этого хочет) хотя бы потому, что еще идут согласования. И пока согласованы только решения о том, в каком формате договариваться дальше.- А когда современная дипломатия с попытками взять на слабо и невыверенными формулировками вернется к классической дипломатии?- На самом деле в истории дипломатии подобных выходок всегда хватало. И эти выходки всегда означали одно и то же: "Мы хотим не искать взаимоприемлемые позиции. Будет или так, или никак". Так себя ведут именно те, кто договариваться хотя и может, но не хочет.А главарям киевского режима еще хуже, потому что договариваться они еще и не могут.Даже если на переговорах они выторгуют для себя иммунитет от публичного суда, уже накопилось много желающих увидеть их только в лежачем положении.- В таком случае, возможен ли хоть какой-то диалог, когда во главе киевского режима стоит Зеленский, которого целиком и полностью поддерживает Европа?- Сейчас США вышли из числа нанимателей Украины. Но они заставляют оставшегося нанимателя (Евросоюз) действовать особо жестко.Давайте не забывать, что команда Трампа противостоит политике, которая еще недавно была единой для Западной Европы и Северной Америки. А его оппоненты хотят придерживаться прежней политики. Для этого им нужно, чтобы Трамп ушел.Необязательно физически. Они надеются, что в ноябре следующего года республиканцы потерпят поражение на парламентских выборах. А чтобы этого добавиться, им надо препятствовать любым действиям республиканцев. В том числе на Украинском направлении.То есть сейчас Евросоюз и глобалисты будут делать все, чтобы киевский режим действовал еще более фанатично и преступно и чтобы ликвидировать его можно было только военным путем.А поскольку Трамп в свое время заявил, что добьется мира, то продолжение силовой ликвидации Украины Евросоюз рассматривает как удар по интересам Трампа. И будет воевать до последнего гражданина Украины.- Почему же при этом Трамп ведет себя непоследовательно? В телеграм-канале есть шутка "Семь Трампов на неделе". Сначала он говорит, что во всем виновата Россия. Затем он говорит, что во всем виноват Зеленский. Потом он всех призывает к миру, а потом вообще обещает выйти из переговорного процесса. И все это длится каждую неделю.- У Трампа есть стратегическая цель – восстановление промышленного производства в США. Для этого ему надо сделать любой импорт в США невыгодный. Но у него есть немного средств достижения этой цели. Главное из них – таможенные пошлины. Пусть даже взаимные (США продают намного меньше, чем покупают, поэтому от пошлин они теряют меньше).Хотя Трамп использует и другие средства. То же обещание помирить РФ с Украиной – это один из способов показать, что "если я такую сложную задачу смог разрешить, то и с восстановлением производства справлюсь. А все временные сложности, которую вам, американские избиратели придется потерпеть – нестрашно. Главное, что мы вместе добьемся результата".Поэтому Трамп каждый раз хватается за все инструменты, которые у него есть под рукой. Если он чувствует, что какой-то инструмент сейчас работает плохо, он берется за следующий.Да, это выглядит непоследовательно с точки зрения тактики. Но с точки зрения к стратегии (движения к цели) это разумно.- Тем временем за наши же деньги (замороженные активы) снабжаются остатки украинского государства и украинская армия.- То, что мы добились перехода большей части мира на взаиморасчеты в национальных валютах вместо долларов и евро, уже дало нашей стране большую стратегическую выгоду, чем эти потерянные 300 миллиардов. Конечно, обидно, что пришлось столько заплатить, но в целом это немного.То, что они кормят украинских террористов нашими деньгами – тоже обидно. То, что они используют оккупированную часть русского народа для войны с нами – тоже для нас болезненно. Но то, что мы демонстрируем всему миру военную слабость США и Евросоюза – это того стоит.Конечно, Запад и дальше попытается нас обмануть. Но мы уже показали себя надежными партнерами, в отличие от Евросоюза и США. И это уже окупается. Посмотрите, как легко мы выстраиваем экономические связи взамен оборванных.- При этом в случае срыва переговоров нам угрожают особо жестокими санкциями. Какие из них все же могут стать для нас болезненными?- Я не настолько знаком с российской экономикой, чтобы указывать противнику, куда больнее бить. Но мне представляется, что идея 500% пошлины для стран, которые покупают наше сырье, ничего Вашингтону не даст. Если они это сделают, они добьются не отказа от российского сырья, а отказа от американского рынка. Кому охота торговать с партнером, который в любой момент может учинить тебе пакость?- Также на этой неделе произошел скандал, когда журналисты случайно заметили на столе у Стармера, Макрона и Мерца странный пакетик и трубочку, которая очень похожа на приспособление для приема запрещенных веществ. Почему тему, которая не стоит выеденного яйца, до сих пор обсуждают со всей серьезностью?- Стармера в кадре из этого видео не было. Но поведение Макрона и Мерца показало, что в тот момент, когда к ним пошли с камерой, они почувствовали себя виновными.Почему это серьезно? Расскажу вам историю вековой давности.На рубеже 19-20 веков кокаин считался опасным при передозировке, но вполне легальным обезболивающим и тонизирующим веществом. Тем не менее, после первой фазы мировой войны его повсеместно запретили. Почему? Потому что у значительной части военных, которая подкрепляла кокаином свою работоспособность, кокаин начисто отбивал самокритичность. Любой приказ, отданный под воздействием этого вещества, казался им безупречным и подлежащим к немедленному исполнению. О побочных эффектах они не задумывались. И это оборачивалось катастрофой.Я не берусь утверждать, что Макрон и Мерц употребляют этот наркотик. Но очень многое их словах и поступках подтверждает, что самокритичность у них отсутствует.

https://ukraina.ru/20201105/1029513470.html

украина

сша

россия

стамбул

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Роман Гнатюк

Роман Гнатюк

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Роман Гнатюк

интервью, украина, сша, россия, дональд трамп, эммануэль макрон, фридрих мерц, ес, переговоры, сво, владимир путин, владимир зеленский, стамбул, дипломатия, наркотики