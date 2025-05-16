https://ukraina.ru/20250516/vladimir-bruter-esli-svo-prekratit-to-rossiya-lishitsya-edinstvennogo-instrumenta-dlya-trebovaniy-k-1063203207.html

Владимир Брутер: СВО остается единственным инструментом для требований России к Западу и Украине

Владимир Брутер: СВО остается единственным инструментом для требований России к Западу и Украине - 16.05.2025 Украина.ру

Владимир Брутер: СВО остается единственным инструментом для требований России к Западу и Украине

Пока на переговорах России предлагают нам формулу, которая ничего не дает, но закрепляет статус-кво: вы продолжаете контролировать занятые территории, но мы их не признаем. Но Россия не может позволить себе роскошь иметь огромную неуправляемую границу.

2025-05-16T20:40

2025-05-16T20:40

2025-05-16T20:51

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.По итогам завершившихся в Стамбуле российско-украинских переговоров стороны достигли соглашения провести обмен пленными по формуле 1000 на 1000. Кроме того, Делегации России и Украины достигли принципиального соглашения о новой встрече.- Владимир Ильич, Россия вернула украинскую сторону за стол переговоров в Стамбуле спустя три года войны. Видите ли вы в этом особый символизм?- Нет. Тогда переговоры были прерваны из-за того, что позиции сторон были диаметрально противоположны. И сейчас они так же противоположны. Переговоры бывают эффективными, когда есть формула компромисса.Есть несколько главных вопросов.Первый, как будет происходить территориальное размежевание.Второй, каким образом нам будет гарантировано невступление Украины в НАТО, отсутствие милитаризации и доступ пророссийских сил в украинскую внутреннюю политику.Третий вопрос заключается в том, что Украина должна использоваться как антироссийский таран в политическом смысле этого слова.- Все же появилась информация о том, что представители российской делегации, потребовав вывод украинских войск из четырех областей, добавили, что в следующий раз таких областей будет пять. То есть разговор уже ведется с позиции силы, а не ради поиска компромисса.- И госсекретарь Марко Рубио, и спецпредставитель президента США Кит Келлог уже высказывались по этому вопросу, сказав, что Россия не может претендовать на территории, которые на сегодняшний день не занимает. То есть вопрос территорий Запад не интересует.Поэтому они предлагают нам формулу, которая ничего не дает, но закрепляет статус-кво: вы продолжаете контролировать занятые территории, но мы их не признаем. Разве мы готовы иметь нелимитированную границу в полторы тысячи километров? Я, скорее, за то, чтобы какие-то кусочки отдать, но чтобы граница была официальной. Главное, чтобы ситуация с переходом территорий была международно признанной. Россия не может позволить себе роскошь иметь огромную неуправляемую границу.- Но именно украинцы приехали в Стамбул с просьбой прекратить огонь и заключить перемирие.- Очень важный момент: после того, как огонь прекращается, у России нет инструмента для требований. Представьте, огонь прекратился, начались конструктивные переговоры и нам в какой-то момент говорят: пошли вон.И начинать заново боевые действия будет сложно. Или что будет, если мы объявляем перемирие, а на Украину вводятся франко-английские войска? Мы разве можем это проконтролировать? Нам же никто не дает гарантии, что это не произойдет.- Владимир Мединский заявил, что переговоры продолжатся после того, как обе стороны представят свое видение возможного прекращения огня. Но ведь обе стороны уже обозначили свои позиции: украинцы настаивают на краткосрочном перемирии, а нам необходимо всеобъемлющее мирное соглашение. Что имел в виду глава российской делегации?- Россия хочет, чтобы этот процесс не останавливался и в него было вовлечено как можно больше действующих лиц. Считается, что условный Трамп заплатит России самый большой кешбек, который возможен. Россия готова обсуждать все, что угодно, но с учетом многочисленных нюансов.- То есть можно сказать, что встреча в Стамбуле это пас в сторону Трампа, которому важно продемонстрировать некий промежуточный итог своей миротворческой деятельности?- Трамп хочет результата. На днях он говорил, что должен встретиться, и это будет прорывом. Если вы помните, то основной формулой все это время было: Ни слова об Украине, без Украины.- Это украинский нарратив.- И европейский, и американский тоже при Байдене. А теперь Трамп говорит, что хочет договориться об этом с Путиным. А как же Украина? Но Трамп собирается дать Путину как можно меньше. Признать Крым, например. Но разве СВО четвертый год идет ради признания Крыма? Но Трамп больше ничего не предлагает. Если вы посмотрите прошлогодний план Кита Келлога, то там не было слов о том, что все должно начаться с перемирия. Там речь шла о полноценном политическом соглашении.Сейчас они говорят, давайте начинать с перемирия и потом будем решать. А если мы ничего не сможем решить, опять войну начинать? Это нелогично. Если прекращаем войну, значит, прекращаем.- То есть Трамп играет на украинской стороне?- Он всегда был на украинской стороне. Тут не должно быть никаких иллюзий. Начиная с той истории, когда они из Белого дома выгоняли Зеленского. На мой взгляд, это чистая мистификация. Это жесткие люди, если они кого-то троллят, то делают это не просто так.- Насколько серьезно стоит сейчас рассматривать запрос Украины о встрече лидеров двух государств?- Такая же тема возникала в 2022 году, Украина ее все время предлагала. Россия отвечала, что встреча возможна, но как результат. Президенты не могут договориться об огромном количестве технических вопросов. Их согласовывают эксперты до встречи первых лиц. И в чем смысл встречи, если нет общей позиции по тем вопросам, которые являются противоположными?Здесь нужно жестко очерчивать свою позицию, не отражать ее от позиции противоположной стороны. Говорить, что наша позиция предполагает определенные компромиссы по каждому конкретному пункту, но при это общая концепция должна разделяться противоположной стороной.- Любое решение по украинскому кризису будет временным?- Есть очень простая формула. Пока идет СВО, они наши клиенты, потому что они не знают, чем СВО закончится. Как только СВО заканчивается, мы становимся их клиентами, потому что у нас нет других рычагов.Мы не можем идти на уступки по всем пунктам. Они будут просить Запорожскую АЭС. А что мы будем просить?- Репортер The Economist Оливер Кэролл утверждает, что на переговорах Россия угрожала захватить еще и Харьковскую и Сумскую области.- Полагаю, что это реально сказанная фраза о том, что произойдет, если вы долго будете думать. Военная операция идет своим чередом, мы же не будем ее останавливать, чтобы они могли подумать.- Чего ожидать в ближайшем будущем? Серию таких же переговорных раундов?- Команда Трампа до сих пор не сподобилась на серьезные предложения к России. Все, что они хотят, это чтобы Россия остановила СВО. Отличие Байдена от Трампа заключается в том, что Байден готов выдать России кешбек в 15%, а Трамп, если у него будет хорошее настроение, 25%.Трап готов что-то России отдать, чтобы она замолчала. И сказать, что он не будет сейчас брать Украину в НАТО. И все экономические проекты забудутся.Также об итогах переговоров в Стамбуле Обмен пленными и продолжение контакта: итоги переговоров в Стамбуле

https://ukraina.ru/20250516/1063202447.html

https://ukraina.ru/20250516/itogi-peregovorov-v-stambule-obmen-plennymi-i-slonyachka-zapadnykh-smi-itogi-16-maya-1063200809.html

https://ukraina.ru/20250516/peregovory-s-ukrainoy-zaversheny-kislitsa-pokazal-v--skibitskiy-privetstvuet-pavshikh-boytsov-vsu-1063202125.html

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Денис Рудометов

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Денис Рудометов

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