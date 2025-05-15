https://ukraina.ru/20250515/ne-zabyt-o-lyudyakh-peregovory-s-stambule-i-grazhdanskie-plennye-1063140469.html

Не забыть о людях. Переговоры в Стамбуле и гражданские пленные

Не забыть о людях. Переговоры в Стамбуле и гражданские пленные - 15.05.2025 Украина.ру

Не забыть о людях. Переговоры в Стамбуле и гражданские пленные

В Стамбуле снова начинаются прямые переговоры между Россией и Украиной. Можно только пожелать удачи тем их участникам, которые хотят добиться устойчивого мира. А также напомнить о том, что в будущем соглашении обязательно должен быть решен вопрос о сидящих в украинских тюрьмах людях, которые поддержали Россию.

2025-05-15T10:25

2025-05-15T10:25

2025-05-15T10:27

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Все ожидают новых переговоров в Стамбуле. Позиция российской стороны такова, что они должны стать продолжением сорванных переговоров 2022 года, когда документ мирного соглашения был уже готов, но Украина сорвала его подписание после того, как тогдашний британский премьер Борис Джонсон предложил гарантии помощи Украине и "просто продолжать воевать". С американской стороны идут сигналы о том, что на переговорном столе могут оказаться "22 пункта" Уиткоффа, которые следуют логике старых стамбульских соглашений, но с учетом "реалий на земле".Депутат Госдумы Шамсаил Саралиев считает, что одним из пунктов повестки в Стамбуле будет обмен военнопленными, коммуникации по которому, по его словам, ведутся с Украиной почти ежедневно. То же подтвердил и депутат Леонид Слуцкий, заявив, что РФ может согласиться обсудить обмен пленными "всех на всех", но некоторых пленных украинских военных РФ намерена судить и не отпустит.И в этот момент снова остро становится вопрос судьбы гражданских пленных. О них нечасто говорят, до сих пор не все понимают, что это за термин и кто эти люди. Но они есть, они живы (хотя уже и не все) и они все еще надеются.С первых дней специальной военной операции СБУ и праворадикальные организации начали так называемые стабилизационные мероприятия — настоящую зачистку тех, кто выражал несогласие с политикой постмайданных властей и хоть какую-то симпатию к России и республикам Донбасса. Прогнозы некоторых деятелей о том, что "нацикам будет не до того", закономерно не оправдались. Буквально пара дней после 24 февраля 2022 года — и началось: похищения, задержания, возбуждения уголовных дел, пытки и даже убийства.Пытки, шантаж и жестокое обращение с целью получения признаний в сотрудничестве с Российскими вооруженными силами или администрациями стали особой проблемой в условиях низкого качества бесплатной юридической помощи, когда государственные адвокаты сами настаивают на том, чтобы их подзащитные подписывали сделки о признании вины. Некоторых заставляют признавать вину без присутствия адвокатов.О тайных тюрьмах СБУ и похищении людей, которые затем подверглись пыткам в "спортзале", мы писали здесь. Большой резонанс вызвало и опубликованное нами письмо заключенного Александра Мельника, в котором он рассказывает о пытках в специальной "политической" украинской колонии № 101. Мы говорили о медиках, которых, в нарушение международных конвенций, Украина преследует как коллаборационистов за лечение российских военных в регионах, которые были заняты, а затем оставлены ВС РФ в конце 2022 года. В резолюции 37/194 Генеральной Ассамблеи ООН о принципах медицинской этики говорится, что в таких ситуациях, как вооруженный конфликт государства не должны наказывать медицинских работников, занимающихся медицинской практикой, соответствующей медицинской этике, или принуждать их к выполнению каких-либо действий в нарушение таких стандартов. Напротив, создание помех медикам может трактоваться как бесчеловечное обращение с больными и ранеными. Мы говорили о тяжелых приговорах тем, кто раздавал российскую гуманитарную помощь своим односельчанам. Мы говорили о похищениях оппозиционных журналистов, таких, как Николай Сидоренко. Его так и не нашли, несмотря на неоднократные запросы международных организаций.Украинские суды дают огромные сроки людям, которые симпатизировали России, и их не останавливает ни слишком пожилой возраст (82-летнему Юрию Чернышову из Житомира дали 15 лет), ни слишком юный (16-летний на момент ареста Владимир Маркин из Бахмута получил 10 лет), ни публичность (оппозиционный политик Инна Иваночко получила 15 лет), ни неизвестность (рабочему Владимиру Морозову дали пожизненный срок), ни даже наличие грудных детей (пару из Часов Яра посадили в тюрьму вместе с годовалой дочкой).Официальные лица на Украине ежедневно подстрекают общество к поиску внутреннего врага. СБУ создала чат-боты для отправки доносов на "неблагонадежных" соседей и знакомых, в результате которых открываются уголовные дела. Даже Украинский Хельсинкский союз по правам человека был вынужден признать, что "украинские правоохранительные органы часто просто подгоняют действия подозреваемых под формулировки Уголовного кодекса", а юрист Дарья Свиридова заявила, что "эти дела рискуют превратиться в конвейерную ленту для статистики, которая не соответствует требованию справедливости в обществе и не предотвращает эти преступления". В прошлом году десяток правозащитных организаций потребовал от властей Украины "прекратить широкие информационные кампании, направленные на поиск "предателей" среди собственных граждан".Но разве на Украине их кто-то слушает?За 3 года СВО Украина завела более 180 тысяч уголовных производств в связи с конфликтом, а их рассмотрение действительно превратилось в "конвейерную ленту". Значительная доля обвинений, почти 30 тысяч производств, формально связана с нацбезопасностью (ст. 109-114 УК Украины), но по факту касается выражения взглядов и мнений. За всю историю независимой Украины до Майдана таких дел было ровно семь. А после начала СВО Украина ввела и активно применяет новые статьи УК, такие как: ст. 436-2 (оправдание агрессии РФ), ст. 111-1 (коллаборационизм), ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору), ст.114-2 (распространение информации о ВСУ). Чаще всего обвиняемыми по этим статьям становятся активные участники гражданского общества оппозиционных взглядов, но также и "случайные" люди, которые до сих пор искренне не понимают, почему незаконно говорить о желании мира с Россией или в бытовых разговорах с родственниками и друзьями критиковать радикальный национализм и делиться своим мнением об основаниях СВО. Даже в тех случаях, когда у украинских спецслужб есть основания предполагать, что обвиняемый действительно мог помогать российской армии (например, передавать информацию об объектах ВСУ), в суде как правило доказательства не предъявляются, поскольку СБУ добивается от задержанного самооговора в обмен на обещание (чаще всего - это обман) снижения срока. После этого суд проходит в упрощенном формате. Одна судья во Львове даже призвала своих коллег прекратить принимать сделки о признании вины в делах о коллаборационизме, потому что это означает отсутствие оценки доказательств, а суд не может вникнуть в мотивы подсудимых.Многих преследуют по обвинения в терроризме либо участии в незаконных вооруженных формированиях (ст. 258, 260). Например, ополченцев ЛДНР, предпринимателей в контролируемых РФ регионах, которые платили налоги в регионе пребывания, либо журналистов по статье "содействие терроризму". При этом ни один украинский суд до сих пор не признал в установленным законом порядке ДНР и ЛНР террористическими организациями. В 2024 году это отказался делать Международный суд ООН.К началу 2025 года более 3300 человек находились в колониях с приговорами (вплоть до пожизненного). До 10 тысяч человек находятся в СИЗО и в незаконных местах лишения свободы по обвинениям в сотрудничестве с Россией или публичном выражении пророссийских взглядов. Почти в каждом втором приговоре, предполагающем лишение свободы, применялась конфискация имущества.Цель массовых арестов инакомыслящих украинскими властями не скрывается — кроме "зачистки" неудобных и гомогенизации общества ради сохранения своей власти и ведения войны, людей арестовывают для обмена в Россию на тех, кто по тем или иным причинам нужен украинским властям. С этой целью ГУР, СБУ и украинский омбудсмен создали государственный проект "Хочу к своим". Правозащитники неоднократно называли его противоречащим нормам международного права. Гражданских нельзя брать в заложники для обмена. Женевские конвенции требуют безусловного освобождения всех гражданских заложников. Но для самих заключенных это кажется единственной надеждой на спасение. Они ждали и многие до сих пор ждут, что Россия их заберет."Есть тут люди, которые горячо верят в обмен, но их уже добивает апатия. У большинства людей уже кончилась надежда на обмен", — передал нам один из заключенных.Этим широко пользуется украинская пропаганда, транслируя населению мысль о том, что любая пророссийская деятельность (вплоть до простого выражения взглядов) будет жестоко караться, а Россия "своих бросает", поэтому надеяться не на что. Конечно, это манипуляция.Единственной законной процедурой является амнистия для гражданских заложников, для всех, кто был задержан в связи с конфликтом. И, конечно, возврат конфискованного имущества, чтобы люди, не желающие больше жить на Украине, могли продать свою собственность и покинуть ее границы.Вчера глава российской переговорной делегации в Стамбуле Владимир Мединский получил письмо с просьбой учесть проблему гражданских пленных и поставить вопрос их освобождения в повестку мирных переговоров.О динамике обсуждения темы гражданских пленных на Украине в российских медиа — в материале "Украина должна освободить политзэков. Что не так с нашим обсуждением проблемы"

https://ukraina.ru/20210318/1030875390.html

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