https://ukraina.ru/20240328/1054169086.html

Пытки, самооговоры и похищения людей. Как Украина нарушает Международное гуманитарное право

Пытки, самооговоры и похищения людей. Как Украина нарушает Международное гуманитарное право - 28.03.2024 Украина.ру

Пытки, самооговоры и похищения людей. Как Украина нарушает Международное гуманитарное право

В новом отчете ООН о ситуации с правами человека на Украине, который охватывает ситуацию с 24 февраля 2022 года по 31 декабря 2023 года, УВКПЧ утверждает, что Украина неизбирательно осуществляет уголовное преследование людей на территориях в прошлом занятых Россией. То есть делает это по чрезмерно широко трактуемой статье о коллаборационизме.

2024-03-28T16:14

2024-03-28T16:14

2024-03-28T16:14

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украина

оон

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Это запрещено криминализироватьВсе СМИ процитировали буквально один абзац из нового отчета УВКПЧ ООН о ситуации с правами человека на Украине. В нем сказано, что Украина не избирательно осуществляет уголовное преследование людей на территориях в прошлом занятых Россией по чрезмерно широко трактуемой статье о коллаборационизме.Это уже не мало, но категорически недостаточно, поскольку УВКПЧ разбирает проблему детально и, являясь, по большому счету, единственной международной организацией, относительно сохраняющей моральное влияние со всех сторон конфликта, может на что-то влиять.Да, большая часть отчета посвящена нарушениям России. Но этот факт вряд ли стоит воспринимать как "работу в интересах Запада". Просто работа организации, ее мандат и объем полномочий очень формализованы международным правом — УВКПЧ обязана смотреть на проблему с точки зрения буквы закона и не имеет права углубляться в историко-культурный контекст. Именно поэтому организация, например, обвиняет Россию в том, что крымских детей "заставляют" учиться на русском языке. Именно поэтому ООН не может отрефлексировать свои же данные о том, почему из 5,7 млн беженцев из Украины, более 1,2 млн беженцев отправились в Россию, которую, по идее, должны были бы воспринимать как врага, но не воспринимают.Для ООН мир состоит из наций и их государств в определенных границах (плюс нацменьшинства) — это и сила, и слабость международного законодательства, которое одновременно и защищает суверенные границы, и дает народам право на самоопределение. Интеллектуальные бои на предмет, какой из этих пунктов приоритетен, не прекратятся никогда, поскольку имеют политическую подоплеку.Вторая причина "антироссийского перекоса" заключается в том, что у ООН нет допуска для работы в новых регионах РФ. Почему — отдельная тема. Факт же в том, что ооновцы имеют возможность опросить только тех, кто находится на подконтрольной Украине территории и этим обусловлена вся проблема. Но даже формально-юридически, и даже работая только на подконтрольных Киеву территориях, ООН находит вопиющие преступления Украины и об этом надо говорить.Главная претензия УВКПЧ к Украине — преследование жителей, снова перешедших под контроль Киева территорий, "за их взаимодействие или сотрудничество с российскими оккупационными властями" по положению УК Украины, которое "потенциально криминализирует практически всю трудовую или предпринимательскую деятельность на оккупированной территории" независимо от того, привели ли эти действия к каким-либо негативным последствиям или нет.Конкретная сфера такого "сотрудничества" законом не определена, что позволяет правоохранительным органам злоупотреблять своими полномочиями и криминализировать то, что запрещено криминализировать Международным гуманитарным правом (МГП). В итоге люди получают большие тюремные сроки (вплоть до пожизненного) с конфискацией имущества."У меня была российская сим-карта, потому что это был единственный способ связаться с моей матерью на левом берегу. У нас не было альтернатив для общения с семьей. Какой у нас был выбор? Нам приходилось есть российские продукты, чтобы выжить. Это тоже преступление?" – говорит обвиненная в "коллаборационизме" жительница правобережья Херсонской области, которое было оставлено Россией в ноябре 2022 года.10 лет тюрьмы за 10 дней работыВ отчете ООН приведены две статьи Четвертой Женевской конвенции (ст. 31 и ст. 51), которые требуют от России обеспечивать общественный порядок на занятых территориях, т.е. сохранять работу полиции, прокуратуры, судов, а также определяют, что Россия "может на законных основаниях принуждать находящихся под защитой лиц выполнять работу, которая необходима либо для нужд оккупационной армии, либо для коммунальных служб, либо для обеспечения питания, крова, одежды, транспорта или здоровья населения оккупированной страны".Кроме того, статьи 50 и 56 Четвертой Женевской конвенции требуют управлять занятой территорией "в интересах местного населения и обеспечивать непрерывное функционирование образовательных и медицинских учреждений" и разрешают "принуждать находящихся под защитой лиц выполнять работу, необходимую для оказания коммунальных услуг или для обеспечения питанием, жильем, одеждой, транспортом или здоровье населения оккупированной территории".Об этом же говорит и ст. 43 Гаагской конвенции о законах и обычаях сухопутной войны:"С фактическим переходом власти из рук законного Правительства к занявшему территорию неприятелю последний обязан принять все зависящие от него меры к тому, чтобы, насколько возможно, восстановить и обеспечить общественный порядок и общественную жизнь, уважая существующие в стране законы, буде к тому не встретится неодолимого препятствия".Итак, согласно МГП, даже принуждение жителей новых регионов работать при российских администрациях для обеспечения нормальной жизнедеятельности населения не является преступлением."Все люди, покинувшие город во время оккупации, сегодня чувствуют себя героями, но те из нас, кто остался и оказывал основные услуги, жизненно важные для жизни гражданского населения, считаются врагами и коллаборационистами", – рассказывает государственный служащий из Харьковской области, который продолжал работать над обеспечением доступа населения к воде, а теперь обвинен в "коллаборационизме".По данным Офиса генерального прокурора Украины, в ранее находившейся под контролем РФ части Харьковской области (а это очень небольшая часть с относительно небольшим количеством населения) возбудили 21,5 тысячу подобных уголовных дел."Люди, у которых были средства уехать во время оккупации, смогли это сделать. Теперь они возвращаются как "герои". Как мы могли уехать с больными родителями? В основном это были женщины, оставшиеся дома, пожилые женщины, без денег", – говорит женщина, которая распределяла гуманитарную помощь в Николаевской области, а теперь сидит за "коллаборационизм".УВКПЧ ООН утверждает, что по состоянию на конец 2023 года по ст. 111-1 УК Украины (коллаборационизм) возбуждено более 6 700 уголовных дел, а по 1010 делам вынесены приговоры 638 мужчинам, 380 женщинам и 1 подростку. Из всех рассмотренных дел суды вынесли только 3 оправдательных приговора.Их этих 1010 приговоров 447 касаются работы в российских администрациях (32% осуждены за выполнение работ, которые Россия имеет право требовать в соответствии с МГП для поддержания порядка и жизнедеятельности). 91 женщину и 52 мужчин осудили за работу в службах экстренной помощи, школах, водоснабжении, оказание гуманитарной помощи и вывоз мусора.Например, женщина из Харьковской области объяснила УВКПЧ, что продолжила при России работать в газовой компании, чтобы обеспечить жителей своего города отоплением зимой. В Николаевской области, став свидетелем трудностей, с которыми сталкиваются жители, которые больше не могут получать украинские пенсии и социальную помощь, женщина согласилась доставлять пенсионерам российские денежные выплаты. Мужчина из Херсонской области согласился работать в российском министерстве, чтобы помочь обеспечить постоянный доступ населения к продовольствию. Он проработал в министерстве всего 10 дней, и теперь ему грозит 10 лет тюремного заключения."По одному году за каждый день, который я проработал в министерстве", — говорит он.Пытки, шантаж и отсутствие юридической помощиУВКПЧ отмечает, что прокуроры и судьи не обращают внимание на намерения. Как было показано выше, люди соглашались на работу, желая помочь согражданам в тяжелой ситуации и не совершали при этом никаких насильственных действий. Также суды не учитывают обстоятельства — например, тяжелую экономическую ситуацию или невозможность уехать. Так, за "коллаборационизм" судят 68-летнюю женщину с серьезными проблемами со здоровьем, которая носила урны для голосования в Херсонской области и полученные за это деньги тратила на лекарства. Несколько обвиняемых сообщили, что не уехали, потому что боялись потерять свой дом, должны были ухаживать за пожилыми или больными родственниками, не имели денег для отъезда.Вопиющий случай с сотрудниками Херсонского СИЗО, которые получили приказ от Минюста Украины прекратить работу только 13 мая 2022 года. Но они продолжили работать и дальше, поскольку на их ответственности находились заключенные (нужно было просто бросить их в камерах или, наоборот, выпустить всех из камер?) Теперь 7 сотрудников Херсонского СИЗО судят фактически за выполнение ими их служебного долга.Но проблема не только в незаконном уголовном преследовании. УВКПЧ задокументировало случаи пыток и жестокого обращения, произвольных задержаний и нарушений прав на справедливое судебное разбирательство в 12 уголовных производствах, возбужденных украинскими властями."В ходе выявления и судебного преследования предполагаемых коллаборационистов сотрудники правоохранительных органов Украины также совершали произвольные задержания, насильственные исчезновения, пытки или жестокое обращение, а также нарушения прав на справедливое судебное разбирательство", — пишут в ООН.По меньшей мере 9 человек содержались без связи с внешним миром до того, как их задержание было официально оформлено, и эти случаи могут быть приравнены к произвольному задержанию, т.е. похищению, осуществленному государственными органами. По меньшей мере 5 человек подверглись пыткам или жестокому обращению с целью получения признаний в сотрудничестве с Российскими вооруженными силами или администрациями.Кроме того, СБУ использует шантаж, чтобы добиться от людей самооговора."В СБУ мне сказали: "Если вы признаете себя виновным, вы получите 6,5 лет, мы не забираем ваше имущество и не трогаем вашего сына. Тогда вы проведете в заключении всего 3,5 года. Если вы не признаете себя виновным, мы заберем вашего сына и ваше имущество, и вы получите 10 лет. Выбор за вами", – утверждает обвиненная в "коллаборационизме" женщина, чей сын достиг призывного возраста.Это становится особой проблемой в условиях низкого качества бесплатной юридической помощи, когда государственные адвокаты сами настаивают на том, чтобы их подзащитные подписывали сделки о признании вины. В одном случае женщина, обвиняемая в участии в референдуме в новых регионах, обратила внимание своего адвоката на то, что в материалах дела перечислены события, которых никогда не было. Тем не менее, адвокат посоветовал ей признать себя виновной, напомнив ей, что в СБУ знали о местонахождении ее сына. Конечно, это было воспринято как угроза со стороны человека, который должен был женщину защищать.Некоторых вообще заставляли признавать вину без присутствия адвокатов. Так, женщину, работавшую в избирательной комиссии в Херсоне, вынудили записать самооговор на видео, предварительно проинструктировав, что именно ей надо говорить. Защитник при этом не присутствовал.В итоге, почти по всем делам вынесены обвинительные приговоры с большими сроками. Например, в сентябре 2023 года суд в Николаевской области приговорил женщину к шести годам тюремного заключения и конфискации имущества за то, что она распределяла российские социальные выплаты и пенсии пожилым людям.Таким образом, несмотря на количественный "антироссийский перекос" (три четверти отчета посвящены нарушениям со стороны России) УВКПЧ ООН дает если не исчерпывающую, то весьма значительную информацию о беззаконии, которое творит Украина. Важно понимать, что зафиксированные нарушения МГП не могут быть оправданы военными действиями. Это значит, что, отказываясь от выполнения МГП, украинские власти сами формируют основания для будущего международного суда против них, когда бы он не состоялся. Можно обвинять в предвзятости российских фиксаторов украинских преступлений, но работа УВКПЧ ООН санкционирована самой Украиной, а потому не существует оснований, согласно которым отчеты организации не могут быть использованы для будущего суда.

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