Отчаяние Зеленского, провалы ВСУ, сказки про сломанную "Дружбу". Хроника событий на утро 18 марта

Зеленский заявил об очень тяжелой ситуации на фронте. ВС РФ уничтожают противника и технику. Венгрия не верит сказкам Украины про сломанную "Дружбу"

2026-03-18T10:00

Владимир Зеленский в интервью газете Jerusalem Post в ответ на просьбу журналиста описал положение на поле боя.В то же время газета Telegraph назвала визиты Зеленского в Лондон и Париж отчаянным напоминанием о текущем положении Украины на фоне сместившегося фокуса международных партнеров Киева на ситуацию на Ближнем Востоке."Но поскольку война с Ираном затянулась на третью неделю, борьба Украины... против России начала терять интерес мирового сообщества... Визиты в Лондон и Париж являются скорее отчаянным напоминанием о положении Киева", - говорится в статье.Там также приводятся данные о том, что у Зеленского запланирован визит в Мадрид в среду, где он должен встретиться с премьер-министром Испании Педро Санчесом.Ранее в канцелярии британского премьера Кира Стармера сообщили, что Зеленский 17 марта посетит с визитом Великобританию. До этого он ездил в Париж, где встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном.Примечательно, что Россия неоднократно озвучивала готовность к мирному урегулированию по Украине, в том числе страна участвует в обсуждении предложенного США мирного плана, при этом желание киевского режима договариваться - под вопросом. В Кремле указывали, что Киеву пора начать договариваться.Президент США Дональд Трамп также подталкивает Киев к миру.По его словам, с Украиной было бы покончено в самом начале конфликта, если бы не помощь США."С Украиной было бы покончено, если бы мы не были в курсе. Честно говоря, с Украиной было бы покончено в первый же день", - сказал Трамп в Белом доме.Американский лидер также обвинил своего предшественника, экс-президента США Джо Байдена в том, что тот предоставлял Украине военное оборудование бесплатно.Как объясняет Politico со ссылкой на представителя американской администрации, за желанием президента США покончить с конфликтом на Украине стоит стратегический расчет на сближение с Москвой, направленный на подрыв партнерства России и Китая.Представитель администрации Трампа полагает, что поиск возможности "сблизиться с Россией" может создать "иной баланс сил с Китаем, который мог бы быть очень и очень выгодным".В администрации Трампа считают, что стимулирование России к прекращению конфликта на Украине, ее возвращение в мировую экономику и привлечение американских инвестиций могут в конечном итоге изменить глобальный миропорядок и ослабить влияние Китая, отмечает газета.Бывший глава аппарата совета национальной безопасности (СНБ) США Фред Флейтц утверждает, что Трамп ставит мирное сосуществование с Москвой выше украинского вопроса. По его словам, президент видит в альянсе России и Китая главную угрозу безопасности США и намерен нормализовать отношения с Кремлем, чтобы разрушить этот стратегический союз.Ранее в марте вице-президент США Джей Ди Вэнс подтверждал, что Трамп хочет достижения украинского урегулирования, чтобы вернуться к торговле с Россией.Провалы ВСУВоздушная тревога в среду объявлена в Киеве, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Кроме того, сигнал звучит в части Киевской и Харьковской областей, а также в Черниговской и Полтавской областях.Взрывы раздавались в Изюме Харьковской области, сообщает Изюмская городская военная администрация на фоне воздушной тревоги в области.Также телеграм-канал Украина.ру писал, что российские военные нанесли удары по целям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Чугуеве (Харьковская область), Киевской, Одесской области и временно оккупированном Краматорске.Подразделения российских войск вклинились в оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Гришина и Родинского, рассказал военный эксперт Андрей Марочко.Морские пехотинцы на Добропольском направлении ликвидировали группу боевиков ВСУ, рассказал военнослужащий морской пехоты с позывным "Кабан". По его словам, боевики ВСУ допустили серьёзную ошибку, передвигаясь по открытой местности без должного наблюдения за воздушной обстановкой.Расчеты БПЛА группировки войск "Север" уничтожили с начала марта 55 станций Starlink и 69 антенн связи ВСУ в Харьковской области, сообщил начальник отделения планирования и противодействия беспилотных систем 11-го армейского корпуса с позывным "Карта".В группировке отметили, что уничтожение такого количества аппаратуры противника позволяет нарушить управление и взаимодействие между его командными пунктами на определенных стратегических участках.Разведывательная рота 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ утратила боеспособность в районе Храповщины в Сумской области в результате огневого поражения, рассказали в российских силовых структурах. Подразделение было укомплектовано военнослужащими с боевым опытом.Военнопленный Андрей Гриценко пожаловался, что украинских бойцов на полигонах обучают обращению с вооружением стран НАТО, но при выходе на боевые задания выдают только советское оружие.Сам он проходил обучение на полигоне рядом с селом Подвесное Днепропетровской области.Он добавил, что на боевое задание ему выдали автомат Калашникова и несколько гранат "Ф-1", также некоторые украинские солдаты были вооружены чешскими автоматами CZ старого образца.Он же признался, что половина заключенных, подписавших контракт с ВСУ, дезертирует из первого отдельного штурмового полка ВСУ "Да Винчи" при отправлении на передовые позиции в Запорожской области.Он объяснил, что часть заключенных подписывает контракт с ВСУ уже планируя свой побег, другая часть, видя обстановку на фронте, дезертирует. Пленный добавил, что во время отправки заключенных на позиции их никто не охраняет, командиры ничего не предпринимают, чтобы люди не дезертировали, и говорят подчиненным: "Хотите, бегите. Вас держать не собираются, никто вас тут не собирается охранять".В то же время украинские солдаты готовятся к смерти на Запорожском направлении, следует из радиоперехвата.Они связываются с командирами и просят их связаться с близкими, готовясь к смерти. При этом украинское командование не говорит о ротации, а лишь убеждает солдат держаться.Сказки про сломанную "Дружбу"Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заверил, что Венгрия не верит сказкам Украины о поломке нефтепровода "Дружба"."Ситуация ясна. Есть нефть - есть и деньги... Этот трубопровод ломался 22 раза. Его ремонтировали все 22 раза. А теперь, за несколько недель до (венгерских - ред.) выборов, на 23-й раз почему-то нет. Поэтому мы не верим этим сказкам. Украина не может рассчитывать на поддержку Венгрии ни в одном решении. Ни здесь, ни в Брюсселе. Пока они не дадут нам то, что мы заслуживаем", - сказал Орбан, выступая на предвыборном мероприятии в Эгере.Он обсудил нефтяную блокаду страны со стороны Украины с председателем Евросовета Антониу Коштой и премьер-министром Словакии Робертом Фицо и поставил перед Киевом условие насчет "Дружбы".По его словам, украинские власти не приняли венгерскую делегацию, которая приехала в Киев для инспекции нефтепровода, не стали вести переговоры и сами открыто заявляли, что не намерены пропускать российскую нефть в Венгрию.При этом Евросоюз выражает осторожную надежду на то, что Орбан отзовет вето, наложенное страной на кредит Киеву и 20-й пакет антироссийских санкций, после того, как Украина приняла предложение Брюсселя о помощи с ремонтом газопровода "Дружба"."Теперь ЕС, кажется, выражает осторожный оптимизм в отношении того, что Орбан может уступить по (вопросам - ред.) блокировки кредита и санкций, но, возможно, только после выборов в Венгрии в следующем месяце", - пишет Politico со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников ЕС.Источники заявили газете, что, по мнению Брюсселя, Орбан якобы ищет выход из сложившейся ситуации. По словам одного из источников, председатель Евросовета Антониу Кошта ожидает, что венгерский лидер "в очень скором времени" вернется к принятым в декабре обязательствам по кредиту.Украина остановила транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба" через украинскую территорию в Словакию и Венгрию 27 января, ссылаясь на его повреждения. В ответ на шантаж киевского режима Венгрия остановила поставки дизеля Украине, а затем заблокировала предоставление Киеву кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро и 20-й пакет санкций до возобновления прокачки нефти из РФ.Накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Украина приняла предложение ЕС о помощи в финансировании и ремонте трубопровода "Дружба", специалисты готовы приступить немедленно. Позднее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что глава ЕК и Владимир Зеленский устроили "политический театр" вокруг ситуации с газопроводом "Дружба".В то же время глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя подготовку в Евросоюзе 20-го пакета антироссийских санкций с полным запретом на импорт нефти и газа из России, указал, что брюссельские чиновники бьются в приступе русофобской шизофрении."Евросоюз готовит самострел в голову. Глава МИД Венгрии Сийярто сообщил о подготовке к 15 апреля 20-го пакета антироссийских санкций с полным запретом импорта нефти и газа из России. Брюссельские чиновники бьются в приступе русофобской шизофрении", - написал Слуцкий в своем телеграм-канале.Он отметил, что это происходит на фоне крайне тяжелой ситуации на Ближнем Востоке, которая привела к потрясению на нефтяных рынках.Даже глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, как подчеркнул глава думского комитета, признает угрозы для экономики европейских стран из-за резкого скачка цен на энергоносители и нарастающего топливного кризиса.Он также напомнил, что британский премьер Кир Стармер на встрече с Владимиром Зеленским в Лондоне снова убеждал того продолжать конфликт на Украине."Пока в крайне невыгодном положении окажутся простые европейцы, которые вынуждены из своего кармана оплачивать амбиции таких "стармеров" и поддержку украинского террористического режима. Налицо полное интеллектуальное вырождение элит Старого Света. Да, Кир Стармер не Уинстон Черчилль. И это признал даже (президент США Дональд - ред.) Трамп", - подытожил парламентарий.Подробнее о санкциях - в материале "Санкции де-факто не работают": аналитик о падении дисконтов на нефть и финансовой выгоде России на сайте Украина.ру.

