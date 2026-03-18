Дети получили ранения из-за атаки ВСУ на Адыгею. Новости СВО

Двое детей получили осколочные ранения в результате атаки БПЛА в Тахтамукайском районе Республики Адыгея, сообщил глава республики Мурат Кумпилов. Об этом и других важных событиях рассказал 18 марта телеграм-канал Украина.ру

2026-03-18T11:01

Пострадавших госпитализировали в Энемскую ЦРБ, им оказали необходимую помощь, их жизни и здоровью ничего не угрожает. Беспилотники также повредили восемь частных домовладений и три машины в Энеме.🟦 Обломки беспилотников повредили ещё один многоквартирный дом в Краснодаре, выбило окна в одной из квартир, пострадавших нет, сообщает оперативный штаб региона.Обломки обнаружили также во дворе многоквартирного дома, работают оперативные и спецслужбы.Ранее сообщалось, что в среду ночью беспилотники ВСУ ударили по трем многоквартирным домам в Краснодаре, в одной из квартир произошел пожар, который был оперативно ликвидирован. Также около 20 машин повреждено в Краснодаре в результате ночной атаки БПЛА.🟦 Российские военные нанесли удары по целям врага в Чернигове.🟦 Также ВС РФ бьют по целям врага в Одесской области.🟦 Киев возвращается к временным графикам отключения света, сообщили в ДТЭК.🟦 Укомплектованная неонацистами разведывательная рота 47-й отдельной мехбригады ВСУ утратила боеспособность в районе Храповщины Сумской области, сообщили в российских силовых структурах.🟦 Российские войска уверенно и эффективно продвигаются на Запорожском фронте, заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.🟦 Штурмовики "Севера" разгромили подразделения украинской 104-й бригады территориальной обороны и заняли село Сопычь. Оно находится на границе с Курской областью. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

