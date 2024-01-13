https://ukraina.ru/20240113/1052645080.html

"Не хочу остаток жизни прожить в стране бандерлогов". В Житомире посадили на 15 лет 82-летнего писателя

"Не хочу остаток жизни прожить в стране бандерлогов". В Житомире посадили на 15 лет 82-летнего писателя - 13.01.2024 Украина.ру

"Не хочу остаток жизни прожить в стране бандерлогов". В Житомире посадили на 15 лет 82-летнего писателя

В четверг, 4 января, к 15 годам с конфискацией имущества приговорили 82-летнего жителя Житомира, писателя, советского полковника в отставке Юрия Чернышова. Его обвинили в передаче данных о расположении ВСУ и критической инфраструктуры представителю ЧВК "Вагнер"

2024-01-13T05:58

2024-01-13T05:58

2024-01-13T05:58

репрессии на украине

украина

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сбу

чвк "вагнер"

национализм

житомир

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Но на поверку дело оказалось в его книге 2016 года, в которой он критиковал националистическую политику постмайданных властей.Следили с 2016 года81-летнего полковника советской армии, ветерана Афганистана, награжденного орденом Красной Звезды, Юрия Чернышова задержали в его квартире в Житомире после обыска в марте 2023 года.Пресс-служба СБУ и украинские СМИ утверждают, что задержание стало результатом оперативной работы, в ходе которой выяснилось, что военный пенсионер собирал разведданные о дислокации ВСУ в Житомире и объектах критической инфраструктуры, а затем передавал их представителю ЧВК "Вагнер". Это не правда.Намек на то, что Чернышов давным-давно служил, а потому разбирается, а потому занимался разведывательной деятельностью — элемент пропаганды и легитимации ареста. Уже больше 30 лет военный пенсионер занимается литературной деятельностью я является членом Межрегионального союза писателей Украины, написал и опубликовал несколько сборников рассказов об Афганистане, два романа (один из которых — трилогия) и сборник очерков и эссе "Одной крови".Последняя книга и является настоящей причиной преследований. Она вышла в 2016 году, уже после Майдана. В ней автор нещадно критиковал радикальный бандеровский национализм, русофобию, рассказывал об истоках этих явлений, сравнивал уровень демократии в стране до и после госпереворота 2014 года, высмеивал забор Яценюка, а также ставшее массовым явление перекрашивания всего (мусорных баков, скамеек, заборов, столбов) в цвета государственного флага, предрекал Украине незавидное будущее, если ее политика не изменится.Выход книги (ее можно прочитать на российских сайтах) привел к вниманию со стороны СБУ. Был обыск, напечатанные экземпляры изъяли, но дальнейших действий с пенсионером в тот момент производить не стали.Задержали Чернышова в марте 2023 года, обвинив его в госизмене (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Следствие утверждает, что летом 2022 года обвиняемый начал общаться в соцсети "ВКонтакте" с аккаунтом, подписанным как "Игорь Перов". На самом же деле это был боец ЧВК "Вагнер" по фамилии Шарган (на фото в соцсети он позирует в форме "Вагнера"). В сентябре 2022 года этот Шарган якобы дал Чернышову задание развернуть в Житомире разведывательную деятельность в пользу России.Обвиняемый небезосновательно считает произошедшее провокацией СБУ, о чем и заявил в суде. Он сказал, что интерес со стороны спецслужб возник к нему из-за выражающей оппозиционные взгляды книги. Перов-Шарган сам пригласил Чернышова в друзья в соцсети и обвиняемому не было о нем ничего известно. Аватарки в форме "Вагнера", утверждает обвиняемый, в тот момент на странице его собеседника не было, о ней он узнал только из материалов обвинения, а значит ее могли поставить в аккаунт сами сотрудники СБУ, взяв ее с сайта "Миротворец" (запрещен в РФ)."Вагнер" или СБУ?Это предположение не лишено смысла. Данные о Шаргане официально появились уже после ареста Чернышова, когда сотрудники СБУ осматривали страницу, подписанную как "Игорь Перов" и обнаружили на ней фото мужчины в форме ЧВК "Вагнер". После чего это фото каким-то неизвестным образом обнаружили на сайте "Миротворец" (запрещен в РФ), где оно было подписано как Шарган. То есть верифицировали "вагнеровца" с помощью инструмента, который не является государственной базой данных Украины, зарегистрирован вне Украины и никем не проверен. Это для суда очевидно недопустимое доказательство, но суд его принял. А по сути, главное осталось недоказанным — с кем общался Чернышов и кому он отправлял данные."Единственное, о чем я жалею, это о том, что, когда в интернете у меня появился корреспондент под ником Игорь Перов, я стал ему отвечать. Это моя ошибка. Не нужно было вообще отвечать. Они теперь мне вешают, что я ему передавал информацию об Украине, буду сотрудничать в диверсионно-разведывательной деятельности. Я на некоторые вопросы не отвечал, а на некоторые отвечал. И эти мои ответы мне ставят в вину. И главное — меня обвиняют в том, чего не было. Якобы я дал согласие сотрудничать с какими-то органами. Я не понимаю, с какими органами.А уже потом привязали меня к ЧВК "Вагнер" и картинки нашли в "Миротворце" этого Шаргана. И все, что они показывают про Шаргана — то, что он враг, они привязывают ко мне", — заявил Чернышов в суде.Действительно, с таким же успехом это мог быть не "вагнеровец", а сотрудник СБУ. В пользу этой гипотезы выступают и те задания, которые давал пенсионеру Перов-Шарган.Вменили Чернышову несколько эпизодов:Первые четыре эпизода Чернышов совершил, не выходя из квартиры, и передал сведения, которые находятся в открытом доступе, то есть ничего, что реально могло бы интересовать реального представителя ЧВК "Вагнер". Где располагается 95-я бригада ВСУ и областной полигон, можно узнать в "Википедии", а наличие защитных сооружений возле здания УСБУ вообще ни на что не влияет — осенью 2022 года штурмовать Житомир точно никто не собирался, как не собираются и сейчас. Никаких ракетных ударов по указанным объектам, кстати, тоже не последовало.Прикрылись от войныНо самый интересный эпизод — последний. Дело в том, что уголовное производство против Чернышова было открыто прямо перед тем, как Перов-Шарган дал ему задание осмотреть территорию возле горсовета. Это единственный случай, когда пенсионер куда-то поехал для сбора данных. Итак, 1 февраля 2023 года СБУ получает разрешение на слежку за Чернышовым и на вмешательство в его личную переписку в телефоне и соцсетях. Затем обвиняемый получает задание поехать к горсовету, едет туда 21 февраля уже под надзором СБУ, отчитывается, что не нашел никаких иностранных военных и возвращается домой. Перов-Шарган благодарит за выполненную работу и обещает в будущем деньги, а Чернышов отказывается, мотивируя свой поступок тем, что просто хочет прожить остаток жизни "в приличной стране, а не в стране бандерлогов". Эту переписку СБУ читает законным способом и прилагает ее в качестве доказательства совершения преступления. А вот откуда стало известно о контактах Чернышова с Перовым-Шарганом до получения разрешения на слежку, неизвестно.После поездки к горсовету в квартире пенсионера проводят обыск, находят переписку и, естественно, в компьютере — разнообразные "пророссийские материалы", в том числе фотографии Владимира Путина и карты России, в составе которой находятся территории Украины."Мне просто было все это интересно, — объяснил Чернышов, — и о России, и об Украине, и об Израиле. Я много чем интересовался в своей жизни, а теперь мне все это у вину инкриминируют".Учитывая его возраст и состояние здоровья, в начале апреля пенсионеру назначили залог, хотя обычно по статьям, угрожающим национальной безопасности, этого не делают. Опасаясь за свое будущее, Чернышов наказал жене выезжать из Украины через Молдавию, а сам, опираясь на палочку, пошел пешком через границу в Белоруссию. Естественно, не дошел. В этот раз пенсионера отправили в СИЗО, где он и пробыл вплоть до оглашения приговора 4 января 2023 года."С учетом изложенного, принимая во внимание, что наказание имеет целью не только наказание, но и исправление осужденного, а также предотвращение совершения других уголовных правонарушений, суд считает, что исправление и перевоспитание обвиняемого невозможно без изоляции от общества, а потому избирает ему наказание с учетом положений ч.2 ст. 64 УК Украины, в пределах санкции статьи в виде лишения свободы, с конфискацией имущества", — бубнит судья стандартную формулировку, даже не пытаясь задуматься, что "исправлять" 15 годами тюрьмы он собралась 82-летнего человека.Но это лирика, важнее другое. В материалах обвинения указано, что ущерб государству действиями Чернышова не нанесен. То, что он передал и не могло нанести никакого ущерба. Прокурор, правда, уточнил, что квалификация дела как госизмена не требует нанесения ущерба, достаточно намерения нанести ущерб. Но вот здесь-то и провал. В совершении преступления Чернышов не признался, о намерении нанести ущерб в переписке с "вагнеровцем" не было ни слова, личность собеседника не установлена законным путем. В такой ситуации госизмена никак не получается, максимум незаконное распространение информации о ВСУ в условиях военного времени, за что можно было бы получить и три года, максимум пять (с учетом возраста не исключен условный срок), но не пятнадцать.Приговор для 82-летнего человека, скорее всего, — пожизненный. Вместо своего последнего слова Юрий Чернышов зачитал на украинском языке стихотворение такого содержания: "А мы, уважаемые еще вчера люди, сегодня вами обвинены в измене. Хотя не мы создали те беды, но некому за нас вступиться. А вы рады, что нами можно прикрыться от войны. Но знайте, время таки придет, б**ди, когда Бог рассудит, кто виноват. Потому лучше сейчас, прокурор, молись, сволочь".

https://ukraina.ru/20231213/1052006391.html

https://ukraina.ru/20231203/1051659168.html

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Павел Волков https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_b75bde901aa6b1f3dc115ef5978b319c.jpg.webp

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украина, репрессии, права человека, свобода слова, сбу, чвк "вагнер", национализм, житомир, всу, эксклюзив