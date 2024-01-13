"Не хочу остаток жизни прожить в стране бандерлогов". В Житомире посадили на 15 лет 82-летнего писателя - 13.01.2024 Украина.ру
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Репрессии на Украине
https://ukraina.ru/20240113/1052645080.html
"Не хочу остаток жизни прожить в стране бандерлогов". В Житомире посадили на 15 лет 82-летнего писателя
"Не хочу остаток жизни прожить в стране бандерлогов". В Житомире посадили на 15 лет 82-летнего писателя - 13.01.2024 Украина.ру
"Не хочу остаток жизни прожить в стране бандерлогов". В Житомире посадили на 15 лет 82-летнего писателя
В четверг, 4 января, к 15 годам с конфискацией имущества приговорили 82-летнего жителя Житомира, писателя, советского полковника в отставке Юрия Чернышова. Его обвинили в передаче данных о расположении ВСУ и критической инфраструктуры представителю ЧВК "Вагнер"
2024-01-13T05:58
2024-01-13T05:58
репрессии на украине
украина
репрессии
права человека
свобода слова
сбу
чвк "вагнер"
национализм
житомир
всу
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Но на поверку дело оказалось в его книге 2016 года, в которой он критиковал националистическую политику постмайданных властей.Следили с 2016 года81-летнего полковника советской армии, ветерана Афганистана, награжденного орденом Красной Звезды, Юрия Чернышова задержали в его квартире в Житомире после обыска в марте 2023 года.Пресс-служба СБУ и украинские СМИ утверждают, что задержание стало результатом оперативной работы, в ходе которой выяснилось, что военный пенсионер собирал разведданные о дислокации ВСУ в Житомире и объектах критической инфраструктуры, а затем передавал их представителю ЧВК "Вагнер". Это не правда.Намек на то, что Чернышов давным-давно служил, а потому разбирается, а потому занимался разведывательной деятельностью — элемент пропаганды и легитимации ареста. Уже больше 30 лет военный пенсионер занимается литературной деятельностью я является членом Межрегионального союза писателей Украины, написал и опубликовал несколько сборников рассказов об Афганистане, два романа (один из которых — трилогия) и сборник очерков и эссе "Одной крови".Последняя книга и является настоящей причиной преследований. Она вышла в 2016 году, уже после Майдана. В ней автор нещадно критиковал радикальный бандеровский национализм, русофобию, рассказывал об истоках этих явлений, сравнивал уровень демократии в стране до и после госпереворота 2014 года, высмеивал забор Яценюка, а также ставшее массовым явление перекрашивания всего (мусорных баков, скамеек, заборов, столбов) в цвета государственного флага, предрекал Украине незавидное будущее, если ее политика не изменится.Выход книги (ее можно прочитать на российских сайтах) привел к вниманию со стороны СБУ. Был обыск, напечатанные экземпляры изъяли, но дальнейших действий с пенсионером в тот момент производить не стали.Задержали Чернышова в марте 2023 года, обвинив его в госизмене (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Следствие утверждает, что летом 2022 года обвиняемый начал общаться в соцсети "ВКонтакте" с аккаунтом, подписанным как "Игорь Перов". На самом же деле это был боец ЧВК "Вагнер" по фамилии Шарган (на фото в соцсети он позирует в форме "Вагнера"). В сентябре 2022 года этот Шарган якобы дал Чернышову задание развернуть в Житомире разведывательную деятельность в пользу России.Обвиняемый небезосновательно считает произошедшее провокацией СБУ, о чем и заявил в суде. Он сказал, что интерес со стороны спецслужб возник к нему из-за выражающей оппозиционные взгляды книги. Перов-Шарган сам пригласил Чернышова в друзья в соцсети и обвиняемому не было о нем ничего известно. Аватарки в форме "Вагнера", утверждает обвиняемый, в тот момент на странице его собеседника не было, о ней он узнал только из материалов обвинения, а значит ее могли поставить в аккаунт сами сотрудники СБУ, взяв ее с сайта "Миротворец" (запрещен в РФ)."Вагнер" или СБУ?Это предположение не лишено смысла. Данные о Шаргане официально появились уже после ареста Чернышова, когда сотрудники СБУ осматривали страницу, подписанную как "Игорь Перов" и обнаружили на ней фото мужчины в форме ЧВК "Вагнер". После чего это фото каким-то неизвестным образом обнаружили на сайте "Миротворец" (запрещен в РФ), где оно было подписано как Шарган. То есть верифицировали "вагнеровца" с помощью инструмента, который не является государственной базой данных Украины, зарегистрирован вне Украины и никем не проверен. Это для суда очевидно недопустимое доказательство, но суд его принял. А по сути, главное осталось недоказанным — с кем общался Чернышов и кому он отправлял данные."Единственное, о чем я жалею, это о том, что, когда в интернете у меня появился корреспондент под ником Игорь Перов, я стал ему отвечать. Это моя ошибка. Не нужно было вообще отвечать. Они теперь мне вешают, что я ему передавал информацию об Украине, буду сотрудничать в диверсионно-разведывательной деятельности. Я на некоторые вопросы не отвечал, а на некоторые отвечал. И эти мои ответы мне ставят в вину. И главное — меня обвиняют в том, чего не было. Якобы я дал согласие сотрудничать с какими-то органами. Я не понимаю, с какими органами.А уже потом привязали меня к ЧВК "Вагнер" и картинки нашли в "Миротворце" этого Шаргана. И все, что они показывают про Шаргана — то, что он враг, они привязывают ко мне", — заявил Чернышов в суде.Действительно, с таким же успехом это мог быть не "вагнеровец", а сотрудник СБУ. В пользу этой гипотезы выступают и те задания, которые давал пенсионеру Перов-Шарган.Вменили Чернышову несколько эпизодов:Первые четыре эпизода Чернышов совершил, не выходя из квартиры, и передал сведения, которые находятся в открытом доступе, то есть ничего, что реально могло бы интересовать реального представителя ЧВК "Вагнер". Где располагается 95-я бригада ВСУ и областной полигон, можно узнать в "Википедии", а наличие защитных сооружений возле здания УСБУ вообще ни на что не влияет — осенью 2022 года штурмовать Житомир точно никто не собирался, как не собираются и сейчас. Никаких ракетных ударов по указанным объектам, кстати, тоже не последовало.Прикрылись от войныНо самый интересный эпизод — последний. Дело в том, что уголовное производство против Чернышова было открыто прямо перед тем, как Перов-Шарган дал ему задание осмотреть территорию возле горсовета. Это единственный случай, когда пенсионер куда-то поехал для сбора данных. Итак, 1 февраля 2023 года СБУ получает разрешение на слежку за Чернышовым и на вмешательство в его личную переписку в телефоне и соцсетях. Затем обвиняемый получает задание поехать к горсовету, едет туда 21 февраля уже под надзором СБУ, отчитывается, что не нашел никаких иностранных военных и возвращается домой. Перов-Шарган благодарит за выполненную работу и обещает в будущем деньги, а Чернышов отказывается, мотивируя свой поступок тем, что просто хочет прожить остаток жизни "в приличной стране, а не в стране бандерлогов". Эту переписку СБУ читает законным способом и прилагает ее в качестве доказательства совершения преступления. А вот откуда стало известно о контактах Чернышова с Перовым-Шарганом до получения разрешения на слежку, неизвестно.После поездки к горсовету в квартире пенсионера проводят обыск, находят переписку и, естественно, в компьютере — разнообразные "пророссийские материалы", в том числе фотографии Владимира Путина и карты России, в составе которой находятся территории Украины."Мне просто было все это интересно, — объяснил Чернышов, — и о России, и об Украине, и об Израиле. Я много чем интересовался в своей жизни, а теперь мне все это у вину инкриминируют".Учитывая его возраст и состояние здоровья, в начале апреля пенсионеру назначили залог, хотя обычно по статьям, угрожающим национальной безопасности, этого не делают. Опасаясь за свое будущее, Чернышов наказал жене выезжать из Украины через Молдавию, а сам, опираясь на палочку, пошел пешком через границу в Белоруссию. Естественно, не дошел. В этот раз пенсионера отправили в СИЗО, где он и пробыл вплоть до оглашения приговора 4 января 2023 года."С учетом изложенного, принимая во внимание, что наказание имеет целью не только наказание, но и исправление осужденного, а также предотвращение совершения других уголовных правонарушений, суд считает, что исправление и перевоспитание обвиняемого невозможно без изоляции от общества, а потому избирает ему наказание с учетом положений ч.2 ст. 64 УК Украины, в пределах санкции статьи в виде лишения свободы, с конфискацией имущества", — бубнит судья стандартную формулировку, даже не пытаясь задуматься, что "исправлять" 15 годами тюрьмы он собралась 82-летнего человека.Но это лирика, важнее другое. В материалах обвинения указано, что ущерб государству действиями Чернышова не нанесен. То, что он передал и не могло нанести никакого ущерба. Прокурор, правда, уточнил, что квалификация дела как госизмена не требует нанесения ущерба, достаточно намерения нанести ущерб. Но вот здесь-то и провал. В совершении преступления Чернышов не признался, о намерении нанести ущерб в переписке с "вагнеровцем" не было ни слова, личность собеседника не установлена законным путем. В такой ситуации госизмена никак не получается, максимум незаконное распространение информации о ВСУ в условиях военного времени, за что можно было бы получить и три года, максимум пять (с учетом возраста не исключен условный срок), но не пятнадцать.Приговор для 82-летнего человека, скорее всего, — пожизненный. Вместо своего последнего слова Юрий Чернышов зачитал на украинском языке стихотворение такого содержания: "А мы, уважаемые еще вчера люди, сегодня вами обвинены в измене. Хотя не мы создали те беды, но некому за нас вступиться. А вы рады, что нами можно прикрыться от войны. Но знайте, время таки придет, б**ди, когда Бог рассудит, кто виноват. Потому лучше сейчас, прокурор, молись, сволочь".
https://ukraina.ru/20231213/1052006391.html
https://ukraina.ru/20231203/1051659168.html
https://ukraina.ru/20231115/1051054340.html
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Павел Волков
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украина, репрессии, права человека, свобода слова, сбу, чвк "вагнер", национализм, житомир, всу, эксклюзив
Репрессии на Украине, Украина, репрессии, права человека, свобода слова, СБУ, ЧВК "Вагнер", национализм, Житомир, ВСУ, Эксклюзив

"Не хочу остаток жизни прожить в стране бандерлогов". В Житомире посадили на 15 лет 82-летнего писателя

05:58 13.01.2024
 
Чернышов
Чернышов
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Павел Волков авторы
Павел Волков
автор издания Украина.ру
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В четверг, 4 января, к 15 годам с конфискацией имущества приговорили 82-летнего жителя Житомира, писателя, советского полковника в отставке Юрия Чернышова. Его обвинили в передаче данных о расположении ВСУ и критической инфраструктуры представителю ЧВК "Вагнер"
Но на поверку дело оказалось в его книге 2016 года, в которой он критиковал националистическую политику постмайданных властей.
Следили с 2016 года
81-летнего полковника советской армии, ветерана Афганистана, награжденного орденом Красной Звезды, Юрия Чернышова задержали в его квартире в Житомире после обыска в марте 2023 года.
Пресс-служба СБУ и украинские СМИ утверждают, что задержание стало результатом оперативной работы, в ходе которой выяснилось, что военный пенсионер собирал разведданные о дислокации ВСУ в Житомире и объектах критической инфраструктуры, а затем передавал их представителю ЧВК "Вагнер". Это не правда.
Намек на то, что Чернышов давным-давно служил, а потому разбирается, а потому занимался разведывательной деятельностью — элемент пропаганды и легитимации ареста.
Уже больше 30 лет военный пенсионер занимается литературной деятельностью я является членом Межрегионального союза писателей Украины, написал и опубликовал несколько сборников рассказов об Афганистане, два романа (один из которых — трилогия) и сборник очерков и эссе "Одной крови".
Последняя книга и является настоящей причиной преследований. Она вышла в 2016 году, уже после Майдана.
В ней автор нещадно критиковал радикальный бандеровский национализм, русофобию, рассказывал об истоках этих явлений, сравнивал уровень демократии в стране до и после госпереворота 2014 года, высмеивал забор Яценюка, а также ставшее массовым явление перекрашивания всего (мусорных баков, скамеек, заборов, столбов) в цвета государственного флага, предрекал Украине незавидное будущее, если ее политика не изменится.
Владимир Михайлов
13 декабря 2023, 04:12Репрессии на Украине
Написал, что в Киеве поднялись цены. Журналиста российского издания на Украине приговорили к 14 годамВинницкий суд приговорил к 14 годам с конфискацией имущества гражданина Украины, журналиста российского издания "ПолитНавигатор" Владимира Михайлова. Вина его в том, что в марте 2022 года он написал, что в Киеве выросли цены.
Выход книги (ее можно прочитать на российских сайтах) привел к вниманию со стороны СБУ. Был обыск, напечатанные экземпляры изъяли, но дальнейших действий с пенсионером в тот момент производить не стали.
Задержали Чернышова в марте 2023 года, обвинив его в госизмене (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Следствие утверждает, что летом 2022 года обвиняемый начал общаться в соцсети "ВКонтакте" с аккаунтом, подписанным как "Игорь Перов".
На самом же деле это был боец ЧВК "Вагнер" по фамилии Шарган (на фото в соцсети он позирует в форме "Вагнера"). В сентябре 2022 года этот Шарган якобы дал Чернышову задание развернуть в Житомире разведывательную деятельность в пользу России.
Обвиняемый небезосновательно считает произошедшее провокацией СБУ, о чем и заявил в суде. Он сказал, что интерес со стороны спецслужб возник к нему из-за выражающей оппозиционные взгляды книги.
Перов-Шарган сам пригласил Чернышова в друзья в соцсети и обвиняемому не было о нем ничего известно. Аватарки в форме "Вагнера", утверждает обвиняемый, в тот момент на странице его собеседника не было, о ней он узнал только из материалов обвинения, а значит ее могли поставить в аккаунт сами сотрудники СБУ, взяв ее с сайта "Миротворец" (запрещен в РФ).
"Вагнер" или СБУ?
Это предположение не лишено смысла. Данные о Шаргане официально появились уже после ареста Чернышова, когда сотрудники СБУ осматривали страницу, подписанную как "Игорь Перов" и обнаружили на ней фото мужчины в форме ЧВК "Вагнер". После чего это фото каким-то неизвестным образом обнаружили на сайте "Миротворец" (запрещен в РФ), где оно было подписано как Шарган.
То есть верифицировали "вагнеровца" с помощью инструмента, который не является государственной базой данных Украины, зарегистрирован вне Украины и никем не проверен. Это для суда очевидно недопустимое доказательство, но суд его принял.
А по сути, главное осталось недоказанным — с кем общался Чернышов и кому он отправлял данные.
"Единственное, о чем я жалею, это о том, что, когда в интернете у меня появился корреспондент под ником Игорь Перов, я стал ему отвечать. Это моя ошибка. Не нужно было вообще отвечать.
Они теперь мне вешают, что я ему передавал информацию об Украине, буду сотрудничать в диверсионно-разведывательной деятельности. Я на некоторые вопросы не отвечал, а на некоторые отвечал. И эти мои ответы мне ставят в вину. И главное — меня обвиняют в том, чего не было. Якобы я дал согласие сотрудничать с какими-то органами. Я не понимаю, с какими органами.
А уже потом привязали меня к ЧВК "Вагнер" и картинки нашли в "Миротворце" этого Шаргана. И все, что они показывают про Шаргана — то, что он враг, они привязывают ко мне", — заявил Чернышов в суде.
Родион Мирошник интервью
3 декабря 2023, 18:24Репрессии на Украине
Родион Мирошник: Людей, пострадавших от киевского режима, нельзя бросать на произвол судьбыПосол по особым поручениям по преступлениям киевского режима МИД РФ Родион Мирошник о его миссии по созданию единой системы фиксации обстрелов и других преступлений Украины, а также о том, что делается, чтобы помочь нашим на Украине
Действительно, с таким же успехом это мог быть не "вагнеровец", а сотрудник СБУ. В пользу этой гипотезы выступают и те задания, которые давал пенсионеру Перов-Шарган.
Вменили Чернышову несколько эпизодов:
  1. 1
    Фотосъемка казарм 95-й ОДШБр ВСУ, которую он произвел из окна своей квартиры, поскольку проживал рядом с казармами;
  2. 2
    Отметка на туристической карте места расположения 37-го общевойскового полигона под Житомиром;
  3. 3
    Текстовое сообщение с описанием мешков с песком, которые навалены в качестве средства защиты перед зданием житомирского УСБУ;
  4. 4
    Текстовое сообщение с информацией о перемещении по Житомиру замеченной из окна военной техники ВСУ;
  5. 5
    Осмотр прилегающей к горсовету Житомира территории с целью обнаружить там иностранных военных.
Первые четыре эпизода Чернышов совершил, не выходя из квартиры, и передал сведения, которые находятся в открытом доступе, то есть ничего, что реально могло бы интересовать реального представителя ЧВК "Вагнер".
Где располагается 95-я бригада ВСУ и областной полигон, можно узнать в "Википедии", а наличие защитных сооружений возле здания УСБУ вообще ни на что не влияет — осенью 2022 года штурмовать Житомир точно никто не собирался, как не собираются и сейчас.
Никаких ракетных ударов по указанным объектам, кстати, тоже не последовало.
Прикрылись от войны
Но самый интересный эпизод — последний. Дело в том, что уголовное производство против Чернышова было открыто прямо перед тем, как Перов-Шарган дал ему задание осмотреть территорию возле горсовета. Это единственный случай, когда пенсионер куда-то поехал для сбора данных.
Итак, 1 февраля 2023 года СБУ получает разрешение на слежку за Чернышовым и на вмешательство в его личную переписку в телефоне и соцсетях. Затем обвиняемый получает задание поехать к горсовету, едет туда 21 февраля уже под надзором СБУ, отчитывается, что не нашел никаких иностранных военных и возвращается домой.
Перов-Шарган благодарит за выполненную работу и обещает в будущем деньги, а Чернышов отказывается, мотивируя свой поступок тем, что просто хочет прожить остаток жизни "в приличной стране, а не в стране бандерлогов".
Эту переписку СБУ читает законным способом и прилагает ее в качестве доказательства совершения преступления. А вот откуда стало известно о контактах Чернышова с Перовым-Шарганом до получения разрешения на слежку, неизвестно.
15 ноября 2023, 17:38Репрессии на Украине
Митрополит Лонгин. Подвижник Украины, защитник Украины, "разрушитель" УкраиныПреследования митрополита Банченского Лонгина, который получил звание Героя Украины за защиту сотен детей-сирот с особыми потребностями, может иметь неожиданные для украинских властей последствия
После поездки к горсовету в квартире пенсионера проводят обыск, находят переписку и, естественно, в компьютере — разнообразные "пророссийские материалы", в том числе фотографии Владимира Путина и карты России, в составе которой находятся территории Украины.
"Мне просто было все это интересно, — объяснил Чернышов, — и о России, и об Украине, и об Израиле. Я много чем интересовался в своей жизни, а теперь мне все это у вину инкриминируют".
Учитывая его возраст и состояние здоровья, в начале апреля пенсионеру назначили залог, хотя обычно по статьям, угрожающим национальной безопасности, этого не делают.
Опасаясь за свое будущее, Чернышов наказал жене выезжать из Украины через Молдавию, а сам, опираясь на палочку, пошел пешком через границу в Белоруссию. Естественно, не дошел. В этот раз пенсионера отправили в СИЗО, где он и пробыл вплоть до оглашения приговора 4 января 2023 года.
"С учетом изложенного, принимая во внимание, что наказание имеет целью не только наказание, но и исправление осужденного, а также предотвращение совершения других уголовных правонарушений, суд считает, что исправление и перевоспитание обвиняемого невозможно без изоляции от общества, а потому избирает ему наказание с учетом положений ч.2 ст. 64 УК Украины, в пределах санкции статьи в виде лишения свободы, с конфискацией имущества", — бубнит судья стандартную формулировку, даже не пытаясь задуматься, что "исправлять" 15 годами тюрьмы он собралась 82-летнего человека.
Но это лирика, важнее другое. В материалах обвинения указано, что ущерб государству действиями Чернышова не нанесен. То, что он передал и не могло нанести никакого ущерба.
Прокурор, правда, уточнил, что квалификация дела как госизмена не требует нанесения ущерба, достаточно намерения нанести ущерб. Но вот здесь-то и провал. В совершении преступления Чернышов не признался, о намерении нанести ущерб в переписке с "вагнеровцем" не было ни слова, личность собеседника не установлена законным путем.
В такой ситуации госизмена никак не получается, максимум незаконное распространение информации о ВСУ в условиях военного времени, за что можно было бы получить и три года, максимум пять (с учетом возраста не исключен условный срок), но не пятнадцать.
Общественная палата
26 октября 2023, 15:04Репрессии на Украине
Заставить Украину прекратить репрессии. МИД РФ нужны расследования о нарушении прав человека на УкраинеНа площадке Общественной палаты РФ политики, журналисты, правозащитники и общественные деятели обсудили вопросы помощи тысячам гражданских пленных и политзаключенных на Украине
Приговор для 82-летнего человека, скорее всего, — пожизненный. Вместо своего последнего слова Юрий Чернышов зачитал на украинском языке стихотворение такого содержания:
"А мы, уважаемые еще вчера люди, сегодня вами обвинены в измене. Хотя не мы создали те беды, но некому за нас вступиться. А вы рады, что нами можно прикрыться от войны. Но знайте, время таки придет, б**ди, когда Бог рассудит, кто виноват. Потому лучше сейчас, прокурор, молись, сволочь".
Количество госизменников на Украине после Майдана
 
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Заголовок открываемого материала
08:00Бахчисарайский мир. Как османская экспансия остановилась в Среднем Поднепровье
05:58"Не хочу остаток жизни прожить в стране бандерлогов". В Житомире посадили на 15 лет 82-летнего писателя
05:23"Не Украина и не Россия – серая зона". Что происходит в Харьковской области
05:11Михаил Павлив: Сунак и Зеленский в четыре руки сыграют против Вашингтона, чтобы затянуть войну на Украине
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04:29Кирилл Фролов: Зеленский возводит в Лавре не "мемориал защитникам Мариуполя", а храм Сатаны
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