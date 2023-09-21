"Человечность только у тех, у кого есть украинская кровь". На Украине продолжают пытать 17-летнего парня - 21.09.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Репрессии обложка
Репрессии на Украине
https://ukraina.ru/20230921/1049604585.html
"Человечность только у тех, у кого есть украинская кровь". На Украине продолжают пытать 17-летнего парня
"Человечность только у тех, у кого есть украинская кровь". На Украине продолжают пытать 17-летнего парня - 21.09.2023 Украина.ру
"Человечность только у тех, у кого есть украинская кровь". На Украине продолжают пытать 17-летнего парня
Семнадцатилетнего Владимира Маркина осудили на 10 лет якобы за помощь Российской армии, а теперь публично издеваются над парнем и используют его историю для запугивания оппозиционно настроенных граждан
2023-09-21T17:10
2023-09-21T18:17
репрессии на украине
украина
россия
репрессии
сво
всу
сбу
пытки
женевская конвенция
эксклюзив
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/15/1049602445_0:24:714:426_1920x0_80_0_0_c4c85df3132de2aac332771c8f0f205a.png
Шоу «Коллаборанты»В июле, после того как Украина.ру провела мультимедийную конференцию по вопросу обмена гражданскими с Украиной, в эфир ютуб-проекта украинского МВД «Ищи своих», который был раскритикован HRW за нарушение Женевских конвенций, попал несовершеннолетний Владимир Маркин. Семнадцатилетнего Володю осудили на 10 лет за передачу России информации о передвижении ВСУ в районе Бахмута для корректировки авиаударов. В приговоре нет ни нанесенного ущерба, ни пострадавших, что сразу ставит под сомнение справедливость решения суда. Тем более что судебного разбирательства как такового и не было, парень просто признал вину в надежде на будущий обмен.Итак, летом этого года Украина провела информационную спецоперацию, в которую втянули несовершеннолетнего Володю. Сначала, без согласия его родителей и частично втайне от самого парня, записали ролик, где унижали его, провоцировали произнести слова, которые могли усугубить его положение, довели оскорблениями до слез и мыслей о самоубийстве. Основной посыл: здесь тебе дали 10 лет за предательство, но и России ты не нужен, она тебя не заберет.Затем по ходатайству прокурора Володю освобождают от наказания по причине якобы согласованного с РФ обмена, вывозят в соответствующий фильтрационный пункт, около месяца держат его там. А затем, 27 июля, снова под видеозапись, сообщают, что Россия отказалась его забирать и парень вернется в тюрьму.Никаких договоренностей об обмене не было, поскольку в России еще не принято решение о системном взаимном освобождении гражданских. Соответственно, украинская сторона не вывозила Володю на обмен, но провернула операцию, чтобы показать симпатизирующим России людям: здесь вас обязательно схватят и бросят в тюрьму, а там вы не нужны и не надейтесь, что вас заберут.Но на этом история не закончилась. В середине сентября авторы вышеуказанного, противоречащего международному законодательству, ютуб-проекта Дмитрий Карпенко и Владимир Золкин объявили об открытии рубрики «Коллаборанты». До того они публично унижали только военнопленных (впрочем, на одном из видео российский военнопленный сказал, что разговаривал бы с ними иначе, не будь он в плену), теперь собираются делать это с гражданскими. Тизер уже показали — на нем Золкин общается с «коллаборантами», все они просят у России обмена. Причем показаны люди в негативном свете, очень простые люди с простыми суждениями о жизни, вытащены фрагменты, где они ошибаются, описывая какие-то исторические события и т. д. С помощью специфической выборки «коллаборантов» показывают как примитивных и недалеких людей, хотя среди них есть доктора наук, университетская профессура, врачи, учителя, юристы, правозащитники, политики и многие другие. У блогера Золкина в руках материалы дел, хотя он вроде бы не является сотрудником правоохранительных органов, при этом фактически ведет допрос и выставляет его на публичное обозрение.Вы все попадете в лапы СБУ, а России вы не нужны — «это мы будем показывать».— Не помогайте агрессору, потому что что? — спрашивает бородатый мордоворот Карпенко у худенького подростка Маркина, стоя с ним на улице в неизвестной локации.— Попадете в тюрьму, — обреченно отвечает парень, понурив голову.На каком основании блогер Карпенко стоит на улице с осужденным? Какой в этот момент правовой статус у Маркина, которого в начале июля суд освободил от отбывания наказания, а ко времени записи видео в середине сентября никаких других решений суда еще не было? Где все это время удерживали парня? Кто дал разрешение и на основании каких правовых актов? Ответов нет.«Все рашики подрывают себя»Четырнадцатое сентября. Карпенко снова с Маркиным в помещении. Все заблюрено, понять, где они находятся, невозможно, но видно, что это не СИЗО. Комната явно с нормальным ремонтом, сзади стоят кровати. Похоже скорее на недорогую гостиницу, может быть, санаторий.— Кто был инициатором вопроса, чтобы вас поменять? — спрашивает Карпенко.— Я точно не знаю.— Россия вас запросила. Украина подготовила вас к передаче.Как мы уже говорили, это неправда. Мы постоянно пишем о том, что первыми должна быть обменяна Молодая Гвардия Бахмута — Володя Маркин, Настя Глущенко и Саша Кулаков, но никто из начальства пока никакого решения не принимал. Это на данный момент не более, чем наши пожелания. Вывоз Маркина на обмен Украиной с последовавшим заявлением, что Россия отказалась его забирать — спецоперация Украины с целью психологического влияния на симпатизирующих России жителей Украины.— Через сколько дней тебе исполнится восемнадцать лет?— Через восемнадцать.— Ты пойдешь в армию РФ. Ты хочешь?— Воевать не хочется.— Очень неправдоподобно звучит из уст человека, который убивал наших.Заявление сильное, особенно с учетом того, что Володя никого не убивал и его даже не обвиняли в этом. В его приговоре нет пострадавших, в места дислокации ВСУ, которые он якобы передал, не зафиксированы прилеты. В суде об этом ничего не было сказано.— Тебе дадут повестку, что ты будешь делать? Пойдешь в военкомат? — Карпенко продолжает давить на несовершеннолетнего, по сути лгать. Если парня обменяют, максимум к чему его привлекут в РФ, это к срочной службе. На войну его никто не отправит. Карпенко лжет и провоцирует его на ответы, которые могут ухудшить положение молодого человека.— У меня не будет выбора, наверное, — неуверенно отвечает Володя. — Есть надежда, что не призовут.— Давай проще. Тебе дадут автомат и скажут занять окоп. Твои действия.Долго-долго молчит.— Придется идти.— Мне тяжело это говорить, но ты реально биоробот.— Я надеюсь, что такого не будет.— Будет. Под Бахмутом. Вас на крыше пятиэтажки будет 5 человек, а внизу украинских бэтээр. Комбат скажет тебе взять гранаты и прыгнуть вниз, чтобы убить врагов. Твои действия.Бредовая ситуация даже с учетом больной фантазии Карпенко. Почему надо обязательно прыгать, а нельзя бросить гранаты сверху на вражескую технику, непонятно. Но тут взрослый мужик наседает на осужденного (хотя, в тот момент имеющего непонятный статус) малолетку.— Не знаю, такое не буду выполнять, — говорит Володя, потупив взор. — Скажу, чтобы сам меня туда толкал.— Он выполнит приказ, 99%, — обращается Карпенко уже к аудитории. — Это биоробот.— Я не знаю, не могу себе представить даже такую ситуацию.— Давай другую. Всех рашиков инструктируют, что они должны подорвать себя, чтобы не попасть в плен. Пришли наши штурмовики в твой блиндаж, ты с гранатами, твои действия. У тебя есть прямой приказ подорвать себя.Снова городские легенды из серии украденных унитазов и кусков асфальта, но у собеседников — неравное положение.— Если я сдамся в плен, меня десять лет ждет, — справедливо замечает на это Маркин.— Поэтому что?— Думаю, придется гранату использовать. Просто чтобы не попасть в плен второй раз. Дело не в приказе командира, просто понимаю, что мне на Украине уже делать нечего.Даже не зомбиВторая часть видеозаписи поражает еще больше. В помещении появляется экзальтированная женщина средних лет, которая с характерными для подобных персонажей причмокиванием и заламыванием рук стыдит Маркина — да как он мог, неужели денег не хватало и т. п. Женщина настырно давит на парня, публично, под запись обвиняет его и даже запугивает, причем с матами и языком ненависти.— Нет, дело не в деньгах, — как бы оправдывается Володя.— Если вас что-то не устраивало, почему вы не уехали в Россию? Очень многие же уехали. Вас в школе на истории учили, что предателей всегда в первую очередь расстреливали? Их никто не уважает. Сколько людей погибло из-за таких как вы! Если вас что-то здесь не устраивает, у***вайте отсюда. Или вы думаете, что там вам будет лучше или сюда придут кацапы и здесь будет лучше? Вы посмотрите, как они живут, в каких условиях, в каком говне они живут! Не то, что наши СМИ показывают, показывают сами россияне. Это только Москва и Питер — там хорошие условия для жизни, а вся остальная Россия живет просто в дерьме и сейчас в такое же дерьмо превратили нас.Весь этот ушат оскорбительных нечистот — в режиме монолога. Еще раз напомним, все происходит с несовершеннолетним без присутствия родителей и без разрешения на сьемку. Правовой статус Маркина неизвестен. Если считать решение суда, принятое в начале июля, определяющим его статус, то он имеет судимость, но освобожден от отбывания наказания, т. е. по факту свободный человек. Да, он подписал согласие на обмен и на этом основании некоторое время пребывал в пункте фильтрации. Но ведь о срыве обмена нам сообщили в двадцатых числах июля, а данный диалог записан в середине сентября. На каком основании Володя неизвестно где удерживается блогером Карпенко и его друзьями (Карпенко заявил, что записать видео позволили «военные»)? Надо ли понимать, что с конца июля по середину сентября несовершеннолетний незаконно удерживался украинскими военными в несанкционированном месте, где над ним совершали моральные издевательства?Финал речи экзальтированной женщины нельзя не привести целиком. Это, пожалуй, квинтэссенция современного украинского государства, его идеология в чистом, неприкрытом виде:Где документы? Документов нетПосле таких прекрасных откровений мы переносимся в Дружковский суд Донецкой области. Заседание еще не началось. В зале — Маркин, Карпенко и снова какие-то тетки. Карпенко гнет свою линию и снова заявляет, что Володя убил 50 человек, причем якобы по словам самого Володи. Мы уже говорили, что в деле нет пострадавших и прилеты по указанным местам не зафиксированы. Парень просто прикинул, сколько военных могло быть в тех местах, он не может знать, убило там кого-то или нет. Судя по материалам дела, не убило никого. Но на слова Карпенко реагирует тетка из зала.«Скажи хлопчик, когда ты будешь там (в России. — Ред.), — бормочет она на корявом украинском, — что мы проклинаем всех нынешних, будущих, нерожденных до десятого колена. И тебе пусть, зайчик, это вернется, чьи дети погибли в десятикратном размере. И твоим детям, когда будут. Пусть они застанут такое время, когда будут просить о смерти».Все это снова попадает на видео и публикуется без разрешения родителей несовершеннолетнего, которых в зале, кстати, нет.Начинается заседание. Прокурор просит вернуть Маркина в тюрьму для отбывания наказания на основании того, что сорвался якобы согласованный с Россией обмен. С одной стороны, все логично и по сути вопроса адвокат не возражает. Но есть нюанс. Адвокат заявил, что сторона защиты не видела касающихся обмена документов, поэтому есть сомнения по поводу того, что обмен не состоялся.«Суд в июле имел все основания принять решение, что Маркина можно освободить для обмена и решение принял, — говорит адвокат. — И тут через два месяца у нас вдруг появляется какое-то письмо о том, что обмен не произошел. Хотелось бы увидеть какие-то доказательства того, что обмен вообще должен был произойти и что Россия потом отказалась принимать Маркина. Таких документов мы не видели. Без них у меня нет оснований считать, что Россия отказалась от обмена».Судья немного в замешательстве от такого неожиданного поворота, ведь что-то действительно надо предъявить, но предъявлять нечего. И он зачитывает вслух ходатайство прокурора, где сказано, что по информации координационного штаба, обмен Маркина не произошел. Это все. Запрошенные адвокатом документы так никто и не показал. Суд удалился в совещательную комнату и вернулся с вердиктом: вернуть Володю в учреждение отбывания наказания, где ему осталось провести 9 лет.«Ты, несовершеннолетний, работал на ФСБ, и они тебя не забрали, — заявляет на камеру Карпенко после заседания. — Вот итог всей этой истории. Потому что Рабзии никто не нужен».Итог всей этой истории в том, что, нарушая положения Женевской конвенции и Конституции Украины, парочка работающих на украинские спецслужбы блогеров во взаимодействии с прокуратурой и, возможно, судом совершили откровенно противозаконные действия с несовершеннолетним гражданских пленным с целью морально-психологического воздействия на оппозиционно настроенных граждан Украины, которые не поддерживают политику радикального национализма и национальной дискриминации.То, что произошло, — ужасно, но вопрос в том, какие шаги можем совершить мы, чтобы помочь несчастным и перестать давать украинской пропаганде повод для глумления. Только начать систематический обмен гражданских пленных. Для этого на сегодняшний день есть все, кроме политического решения.
https://ukraina.ru/20230731/1048386135.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Павел Волков
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_8d075e3ad6071fd31d6365e213903de4.jpg
Павел Волков
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_8d075e3ad6071fd31d6365e213903de4.jpg
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/15/1049602445_58:0:657:449_1920x0_80_0_0_f4419d6916480071400c025ca8f7a3c7.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина, россия, репрессии, сво, всу, сбу, пытки, женевская конвенция, эксклюзив
Репрессии на Украине, Украина, Россия, репрессии, СВО, ВСУ, СБУ, пытки, женевская конвенция, Эксклюзив

"Человечность только у тех, у кого есть украинская кровь". На Украине продолжают пытать 17-летнего парня

17:10 21.09.2023 (обновлено: 18:17 21.09.2023)
 
Маркин
Маркин
Читать в
Павел Волков авторы
Павел Волков
автор издания Украина.ру
Все материалы
Семнадцатилетнего Владимира Маркина осудили на 10 лет якобы за помощь Российской армии, а теперь публично издеваются над парнем и используют его историю для запугивания оппозиционно настроенных граждан
Шоу «Коллаборанты»
В июле, после того как Украина.ру провела мультимедийную конференцию по вопросу обмена гражданскими с Украиной, в эфир ютуб-проекта украинского МВД «Ищи своих», который был раскритикован HRW за нарушение Женевских конвенций, попал несовершеннолетний Владимир Маркин.
Семнадцатилетнего Володю осудили на 10 лет за передачу России информации о передвижении ВСУ в районе Бахмута для корректировки авиаударов. В приговоре нет ни нанесенного ущерба, ни пострадавших, что сразу ставит под сомнение справедливость решения суда.
Тем более что судебного разбирательства как такового и не было, парень просто признал вину в надежде на будущий обмен.
Итак, летом этого года Украина провела информационную спецоперацию, в которую втянули несовершеннолетнего Володю.
Сначала, без согласия его родителей и частично втайне от самого парня, записали ролик, где унижали его, провоцировали произнести слова, которые могли усугубить его положение, довели оскорблениями до слез и мыслей о самоубийстве.
Основной посыл: здесь тебе дали 10 лет за предательство, но и России ты не нужен, она тебя не заберет.
Провокация
31 июля, 17:56Репрессии на Украине
17-летнего политзаключенного довели до мысли о суициде. Киев срывает диалог об обмене гражданскимиВ рамках медиа-проекта, раскритикованного международными правозащитниками как нарушающего Женевские конвенции, Украина сфабриковала фейк о том, что РФ запросила на обмен гражданских пленных и отказалась от них
Затем по ходатайству прокурора Володю освобождают от наказания по причине якобы согласованного с РФ обмена, вывозят в соответствующий фильтрационный пункт, около месяца держат его там. А затем, 27 июля, снова под видеозапись, сообщают, что Россия отказалась его забирать и парень вернется в тюрьму.
Никаких договоренностей об обмене не было, поскольку в России еще не принято решение о системном взаимном освобождении гражданских.
Соответственно, украинская сторона не вывозила Володю на обмен, но провернула операцию, чтобы показать симпатизирующим России людям: здесь вас обязательно схватят и бросят в тюрьму, а там вы не нужны и не надейтесь, что вас заберут.
Но на этом история не закончилась. В середине сентября авторы вышеуказанного, противоречащего международному законодательству, ютуб-проекта Дмитрий Карпенко и Владимир Золкин объявили об открытии рубрики «Коллаборанты».
До того они публично унижали только военнопленных (впрочем, на одном из видео российский военнопленный сказал, что разговаривал бы с ними иначе, не будь он в плену), теперь собираются делать это с гражданскими.
Тизер уже показали — на нем Золкин общается с «коллаборантами», все они просят у России обмена. Причем показаны люди в негативном свете, очень простые люди с простыми суждениями о жизни, вытащены фрагменты, где они ошибаются, описывая какие-то исторические события и т. д.
С помощью специфической выборки «коллаборантов» показывают как примитивных и недалеких людей, хотя среди них есть доктора наук, университетская профессура, врачи, учителя, юристы, правозащитники, политики и многие другие.
У блогера Золкина в руках материалы дел, хотя он вроде бы не является сотрудником правоохранительных органов, при этом фактически ведет допрос и выставляет его на публичное обозрение.
Украинский блогер Владимир Золкин с одним из гражданских пленных
Украинский блогер Владимир Золкин с одним из гражданских пленных
Украинский блогер Владимир Золкин с одним из гражданских пленных
Вы все попадете в лапы СБУ, а России вы не нужны — «это мы будем показывать».
— Не помогайте агрессору, потому что что? — спрашивает бородатый мордоворот Карпенко у худенького подростка Маркина, стоя с ним на улице в неизвестной локации.
— Попадете в тюрьму, — обреченно отвечает парень, понурив голову.
На каком основании блогер Карпенко стоит на улице с осужденным? Какой в этот момент правовой статус у Маркина, которого в начале июля суд освободил от отбывания наказания, а ко времени записи видео в середине сентября никаких других решений суда еще не было?
Где все это время удерживали парня? Кто дал разрешение и на основании каких правовых актов? Ответов нет.
«Все рашики подрывают себя»
Четырнадцатое сентября. Карпенко снова с Маркиным в помещении. Все заблюрено, понять, где они находятся, невозможно, но видно, что это не СИЗО. Комната явно с нормальным ремонтом, сзади стоят кровати. Похоже скорее на недорогую гостиницу, может быть, санаторий.
— Кто был инициатором вопроса, чтобы вас поменять? — спрашивает Карпенко.
— Я точно не знаю.
— Россия вас запросила. Украина подготовила вас к передаче.
Как мы уже говорили, это неправда. Мы постоянно пишем о том, что первыми должна быть обменяна Молодая Гвардия Бахмута — Володя Маркин, Настя Глущенко и Саша Кулаков, но никто из начальства пока никакого решения не принимал.
Это на данный момент не более, чем наши пожелания. Вывоз Маркина на обмен Украиной с последовавшим заявлением, что Россия отказалась его забирать — спецоперация Украины с целью психологического влияния на симпатизирующих России жителей Украины.
— Через сколько дней тебе исполнится восемнадцать лет?
— Через восемнадцать.
— Ты пойдешь в армию РФ. Ты хочешь?
— Воевать не хочется.
— Очень неправдоподобно звучит из уст человека, который убивал наших.
Заявление сильное, особенно с учетом того, что Володя никого не убивал и его даже не обвиняли в этом. В его приговоре нет пострадавших, в места дислокации ВСУ, которые он якобы передал, не зафиксированы прилеты. В суде об этом ничего не было сказано.
Украинский блогер Дмитрий Карпенко с гражданским пленным Володей Маркиным
Украинский блогер Дмитрий Карпенко с гражданским пленным Володей Маркиным
Украинский блогер Дмитрий Карпенко с гражданским пленным Володей Маркиным
— Тебе дадут повестку, что ты будешь делать? Пойдешь в военкомат? — Карпенко продолжает давить на несовершеннолетнего, по сути лгать.
Если парня обменяют, максимум к чему его привлекут в РФ, это к срочной службе. На войну его никто не отправит. Карпенко лжет и провоцирует его на ответы, которые могут ухудшить положение молодого человека.
— У меня не будет выбора, наверное, — неуверенно отвечает Володя. — Есть надежда, что не призовут.
— Давай проще. Тебе дадут автомат и скажут занять окоп. Твои действия.
Долго-долго молчит.
— Придется идти.
— Мне тяжело это говорить, но ты реально биоробот.
— Я надеюсь, что такого не будет.
— Будет. Под Бахмутом. Вас на крыше пятиэтажки будет 5 человек, а внизу украинских бэтээр. Комбат скажет тебе взять гранаты и прыгнуть вниз, чтобы убить врагов. Твои действия.
Бредовая ситуация даже с учетом больной фантазии Карпенко. Почему надо обязательно прыгать, а нельзя бросить гранаты сверху на вражескую технику, непонятно. Но тут взрослый мужик наседает на осужденного (хотя, в тот момент имеющего непонятный статус) малолетку.
— Не знаю, такое не буду выполнять, — говорит Володя, потупив взор. — Скажу, чтобы сам меня туда толкал.
— Он выполнит приказ, 99%, — обращается Карпенко уже к аудитории. — Это биоробот.
— Я не знаю, не могу себе представить даже такую ситуацию.
— Давай другую. Всех рашиков инструктируют, что они должны подорвать себя, чтобы не попасть в плен. Пришли наши штурмовики в твой блиндаж, ты с гранатами, твои действия. У тебя есть прямой приказ подорвать себя.
Снова городские легенды из серии украденных унитазов и кусков асфальта, но у собеседников — неравное положение.
— Если я сдамся в плен, меня десять лет ждет, — справедливо замечает на это Маркин.
— Поэтому что?
— Думаю, придется гранату использовать. Просто чтобы не попасть в плен второй раз. Дело не в приказе командира, просто понимаю, что мне на Украине уже делать нечего.
Даже не зомби
Вторая часть видеозаписи поражает еще больше. В помещении появляется экзальтированная женщина средних лет, которая с характерными для подобных персонажей причмокиванием и заламыванием рук стыдит Маркина — да как он мог, неужели денег не хватало и т. п.
Женщина настырно давит на парня, публично, под запись обвиняет его и даже запугивает, причем с матами и языком ненависти.
— Нет, дело не в деньгах, — как бы оправдывается Володя.
— Если вас что-то не устраивало, почему вы не уехали в Россию? Очень многие же уехали. Вас в школе на истории учили, что предателей всегда в первую очередь расстреливали? Их никто не уважает. Сколько людей погибло из-за таких как вы! Если вас что-то здесь не устраивает, у***вайте отсюда. Или вы думаете, что там вам будет лучше или сюда придут кацапы и здесь будет лучше?
Вы посмотрите, как они живут, в каких условиях, в каком говне они живут! Не то, что наши СМИ показывают, показывают сами россияне. Это только Москва и Питер — там хорошие условия для жизни, а вся остальная Россия живет просто в дерьме и сейчас в такое же дерьмо превратили нас.
Володя Маркин выслушивает оскорбления
Володя Маркин выслушивает оскорбления
Володя Маркин выслушивает оскорбления
Весь этот ушат оскорбительных нечистот — в режиме монолога.
Еще раз напомним, все происходит с несовершеннолетним без присутствия родителей и без разрешения на сьемку. Правовой статус Маркина неизвестен. Если считать решение суда, принятое в начале июля, определяющим его статус, то он имеет судимость, но освобожден от отбывания наказания, т. е. по факту свободный человек.
Да, он подписал согласие на обмен и на этом основании некоторое время пребывал в пункте фильтрации. Но ведь о срыве обмена нам сообщили в двадцатых числах июля, а данный диалог записан в середине сентября.
На каком основании Володя неизвестно где удерживается блогером Карпенко и его друзьями (Карпенко заявил, что записать видео позволили «военные»)? Надо ли понимать, что с конца июля по середину сентября несовершеннолетний незаконно удерживался украинскими военными в несанкционированном месте, где над ним совершали моральные издевательства?
Финал речи экзальтированной женщины нельзя не привести целиком. Это, пожалуй, квинтэссенция современного украинского государства, его идеология в чистом, неприкрытом виде:

«Это не люди (о русских. — Ред.). У них изначально в генетике нет человечности. Человечность может быть только у тех, у кого есть немножко украинской крови. А те, кто 100% кацапы — они не люди. Их даже зомби назвать нельзя, потому что зомби — это хотя бы бывшие люди. А эти даже людьми не рождаются».

Где документы? Документов нет
После таких прекрасных откровений мы переносимся в Дружковский суд Донецкой области.
Заседание еще не началось. В зале — Маркин, Карпенко и снова какие-то тетки. Карпенко гнет свою линию и снова заявляет, что Володя убил 50 человек, причем якобы по словам самого Володи.
Мы уже говорили, что в деле нет пострадавших и прилеты по указанным местам не зафиксированы. Парень просто прикинул, сколько военных могло быть в тех местах, он не может знать, убило там кого-то или нет. Судя по материалам дела, не убило никого.
Но на слова Карпенко реагирует тетка из зала.
«Скажи хлопчик, когда ты будешь там (в России. — Ред.), — бормочет она на корявом украинском, — что мы проклинаем всех нынешних, будущих, нерожденных до десятого колена. И тебе пусть, зайчик, это вернется, чьи дети погибли в десятикратном размере. И твоим детям, когда будут. Пусть они застанут такое время, когда будут просить о смерти».
Все это снова попадает на видео и публикуется без разрешения родителей несовершеннолетнего, которых в зале, кстати, нет.
Начинается заседание. Прокурор просит вернуть Маркина в тюрьму для отбывания наказания на основании того, что сорвался якобы согласованный с Россией обмен.
С одной стороны, все логично и по сути вопроса адвокат не возражает. Но есть нюанс. Адвокат заявил, что сторона защиты не видела касающихся обмена документов, поэтому есть сомнения по поводу того, что обмен не состоялся.
«Суд в июле имел все основания принять решение, что Маркина можно освободить для обмена и решение принял, — говорит адвокат. — И тут через два месяца у нас вдруг появляется какое-то письмо о том, что обмен не произошел. Хотелось бы увидеть какие-то доказательства того, что обмен вообще должен был произойти и что Россия потом отказалась принимать Маркина. Таких документов мы не видели. Без них у меня нет оснований считать, что Россия отказалась от обмена».
Адвокат Маркина требует доказательств срыва обмена
Адвокат Маркина требует доказательств срыва обмена
Адвокат Маркина требует доказательств срыва обмена
Судья немного в замешательстве от такого неожиданного поворота, ведь что-то действительно надо предъявить, но предъявлять нечего. И он зачитывает вслух ходатайство прокурора, где сказано, что по информации координационного штаба, обмен Маркина не произошел.
Это все. Запрошенные адвокатом документы так никто и не показал. Суд удалился в совещательную комнату и вернулся с вердиктом: вернуть Володю в учреждение отбывания наказания, где ему осталось провести 9 лет.
«Ты, несовершеннолетний, работал на ФСБ, и они тебя не забрали, — заявляет на камеру Карпенко после заседания. — Вот итог всей этой истории. Потому что Рабзии никто не нужен».
Итог всей этой истории в том, что, нарушая положения Женевской конвенции и Конституции Украины, парочка работающих на украинские спецслужбы блогеров во взаимодействии с прокуратурой и, возможно, судом совершили откровенно противозаконные действия с несовершеннолетним гражданских пленным с целью морально-психологического воздействия на оппозиционно настроенных граждан Украины, которые не поддерживают политику радикального национализма и национальной дискриминации.
То, что произошло, — ужасно, но вопрос в том, какие шаги можем совершить мы, чтобы помочь несчастным и перестать давать украинской пропаганде повод для глумления. Только начать систематический обмен гражданских пленных. Для этого на сегодняшний день есть все, кроме политического решения.
 
Репрессии на УкраинеУкраинаРоссиярепрессииСВОВСУСБУпыткиженевская конвенцияЭксклюзив
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:30Politico: польско-украинский конфликт - элемент предвыборной гонки в Польше
18:28Пресс-секретарь Зеленского ответил, встречался ли украинский лидер с Науседой и Дудой в Нью-Йорке
18:22"Просто благодарный зритель": менеджер Данилко оправдался за объятия артиста с известным россиянином
18:02Украинские СМИ затаили обиду на Сербию из-за выступления российского музыканта на фестивале в Белграде
18:01The New York Times: контрнаступление ВСУ в селе Работино обернулось несоизмеримо большими потерями
18:00"Греческий проект" и Новороссия
17:53Половина "молодых и обеспеченных" украинцев недовольны отношением государства к ветеранам ВСУ - опрос
17:44Юрий Кнутов: Россия встретит зимнее наступление ВСУ "изделиями", которые выбьют натовскую артиллерию
17:25Швеция передала Украине 10 своих лучших танков
17:24А сама пела на "Евровидении" от РФ: Приходько накинулась на Повалий за украинскую песню
17:16Предприятие Белгородской области попало под обстрел - власти
17:15В Харькове "активист" напал на священника в православном храме
17:10"Человечность только у тех, у кого есть украинская кровь". На Украине продолжают пытать 17-летнего парня
17:07Мужчину, раненного при обстреле Белгородской области, прооперировали: врачи рассказали о его состоянии
17:06Не поделили донаты на ВСУ: Стерненко и MARUV обменялись пощечинами
16:54Отец российского военнослужащего ушёл на СВО после ранения сына
16:50Британская "кулуарная" риторика по Украине изменилась – посол РФ
16:49Науседа: ссора между Киевом и Варшавой угрожает безопасности всего региона
16:42Успех "Ланцета", удары по мостам, Украина теряет поддержку. О чём говорили эксперты 21 сентября
16:39Никита Мендкович: Сейчас происходит вымирание украинской армии
Лента новостейМолния