https://ukraina.ru/20230921/1049604585.html

"Человечность только у тех, у кого есть украинская кровь". На Украине продолжают пытать 17-летнего парня

"Человечность только у тех, у кого есть украинская кровь". На Украине продолжают пытать 17-летнего парня - 21.09.2023 Украина.ру

"Человечность только у тех, у кого есть украинская кровь". На Украине продолжают пытать 17-летнего парня

Семнадцатилетнего Владимира Маркина осудили на 10 лет якобы за помощь Российской армии, а теперь публично издеваются над парнем и используют его историю для запугивания оппозиционно настроенных граждан

2023-09-21T17:10

2023-09-21T17:10

2023-09-21T18:17

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Шоу «Коллаборанты»В июле, после того как Украина.ру провела мультимедийную конференцию по вопросу обмена гражданскими с Украиной, в эфир ютуб-проекта украинского МВД «Ищи своих», который был раскритикован HRW за нарушение Женевских конвенций, попал несовершеннолетний Владимир Маркин. Семнадцатилетнего Володю осудили на 10 лет за передачу России информации о передвижении ВСУ в районе Бахмута для корректировки авиаударов. В приговоре нет ни нанесенного ущерба, ни пострадавших, что сразу ставит под сомнение справедливость решения суда. Тем более что судебного разбирательства как такового и не было, парень просто признал вину в надежде на будущий обмен.Итак, летом этого года Украина провела информационную спецоперацию, в которую втянули несовершеннолетнего Володю. Сначала, без согласия его родителей и частично втайне от самого парня, записали ролик, где унижали его, провоцировали произнести слова, которые могли усугубить его положение, довели оскорблениями до слез и мыслей о самоубийстве. Основной посыл: здесь тебе дали 10 лет за предательство, но и России ты не нужен, она тебя не заберет.Затем по ходатайству прокурора Володю освобождают от наказания по причине якобы согласованного с РФ обмена, вывозят в соответствующий фильтрационный пункт, около месяца держат его там. А затем, 27 июля, снова под видеозапись, сообщают, что Россия отказалась его забирать и парень вернется в тюрьму.Никаких договоренностей об обмене не было, поскольку в России еще не принято решение о системном взаимном освобождении гражданских. Соответственно, украинская сторона не вывозила Володю на обмен, но провернула операцию, чтобы показать симпатизирующим России людям: здесь вас обязательно схватят и бросят в тюрьму, а там вы не нужны и не надейтесь, что вас заберут.Но на этом история не закончилась. В середине сентября авторы вышеуказанного, противоречащего международному законодательству, ютуб-проекта Дмитрий Карпенко и Владимир Золкин объявили об открытии рубрики «Коллаборанты». До того они публично унижали только военнопленных (впрочем, на одном из видео российский военнопленный сказал, что разговаривал бы с ними иначе, не будь он в плену), теперь собираются делать это с гражданскими. Тизер уже показали — на нем Золкин общается с «коллаборантами», все они просят у России обмена. Причем показаны люди в негативном свете, очень простые люди с простыми суждениями о жизни, вытащены фрагменты, где они ошибаются, описывая какие-то исторические события и т. д. С помощью специфической выборки «коллаборантов» показывают как примитивных и недалеких людей, хотя среди них есть доктора наук, университетская профессура, врачи, учителя, юристы, правозащитники, политики и многие другие. У блогера Золкина в руках материалы дел, хотя он вроде бы не является сотрудником правоохранительных органов, при этом фактически ведет допрос и выставляет его на публичное обозрение.Вы все попадете в лапы СБУ, а России вы не нужны — «это мы будем показывать».— Не помогайте агрессору, потому что что? — спрашивает бородатый мордоворот Карпенко у худенького подростка Маркина, стоя с ним на улице в неизвестной локации.— Попадете в тюрьму, — обреченно отвечает парень, понурив голову.На каком основании блогер Карпенко стоит на улице с осужденным? Какой в этот момент правовой статус у Маркина, которого в начале июля суд освободил от отбывания наказания, а ко времени записи видео в середине сентября никаких других решений суда еще не было? Где все это время удерживали парня? Кто дал разрешение и на основании каких правовых актов? Ответов нет.«Все рашики подрывают себя»Четырнадцатое сентября. Карпенко снова с Маркиным в помещении. Все заблюрено, понять, где они находятся, невозможно, но видно, что это не СИЗО. Комната явно с нормальным ремонтом, сзади стоят кровати. Похоже скорее на недорогую гостиницу, может быть, санаторий.— Кто был инициатором вопроса, чтобы вас поменять? — спрашивает Карпенко.— Я точно не знаю.— Россия вас запросила. Украина подготовила вас к передаче.Как мы уже говорили, это неправда. Мы постоянно пишем о том, что первыми должна быть обменяна Молодая Гвардия Бахмута — Володя Маркин, Настя Глущенко и Саша Кулаков, но никто из начальства пока никакого решения не принимал. Это на данный момент не более, чем наши пожелания. Вывоз Маркина на обмен Украиной с последовавшим заявлением, что Россия отказалась его забирать — спецоперация Украины с целью психологического влияния на симпатизирующих России жителей Украины.— Через сколько дней тебе исполнится восемнадцать лет?— Через восемнадцать.— Ты пойдешь в армию РФ. Ты хочешь?— Воевать не хочется.— Очень неправдоподобно звучит из уст человека, который убивал наших.Заявление сильное, особенно с учетом того, что Володя никого не убивал и его даже не обвиняли в этом. В его приговоре нет пострадавших, в места дислокации ВСУ, которые он якобы передал, не зафиксированы прилеты. В суде об этом ничего не было сказано.— Тебе дадут повестку, что ты будешь делать? Пойдешь в военкомат? — Карпенко продолжает давить на несовершеннолетнего, по сути лгать. Если парня обменяют, максимум к чему его привлекут в РФ, это к срочной службе. На войну его никто не отправит. Карпенко лжет и провоцирует его на ответы, которые могут ухудшить положение молодого человека.— У меня не будет выбора, наверное, — неуверенно отвечает Володя. — Есть надежда, что не призовут.— Давай проще. Тебе дадут автомат и скажут занять окоп. Твои действия.Долго-долго молчит.— Придется идти.— Мне тяжело это говорить, но ты реально биоробот.— Я надеюсь, что такого не будет.— Будет. Под Бахмутом. Вас на крыше пятиэтажки будет 5 человек, а внизу украинских бэтээр. Комбат скажет тебе взять гранаты и прыгнуть вниз, чтобы убить врагов. Твои действия.Бредовая ситуация даже с учетом больной фантазии Карпенко. Почему надо обязательно прыгать, а нельзя бросить гранаты сверху на вражескую технику, непонятно. Но тут взрослый мужик наседает на осужденного (хотя, в тот момент имеющего непонятный статус) малолетку.— Не знаю, такое не буду выполнять, — говорит Володя, потупив взор. — Скажу, чтобы сам меня туда толкал.— Он выполнит приказ, 99%, — обращается Карпенко уже к аудитории. — Это биоробот.— Я не знаю, не могу себе представить даже такую ситуацию.— Давай другую. Всех рашиков инструктируют, что они должны подорвать себя, чтобы не попасть в плен. Пришли наши штурмовики в твой блиндаж, ты с гранатами, твои действия. У тебя есть прямой приказ подорвать себя.Снова городские легенды из серии украденных унитазов и кусков асфальта, но у собеседников — неравное положение.— Если я сдамся в плен, меня десять лет ждет, — справедливо замечает на это Маркин.— Поэтому что?— Думаю, придется гранату использовать. Просто чтобы не попасть в плен второй раз. Дело не в приказе командира, просто понимаю, что мне на Украине уже делать нечего.Даже не зомбиВторая часть видеозаписи поражает еще больше. В помещении появляется экзальтированная женщина средних лет, которая с характерными для подобных персонажей причмокиванием и заламыванием рук стыдит Маркина — да как он мог, неужели денег не хватало и т. п. Женщина настырно давит на парня, публично, под запись обвиняет его и даже запугивает, причем с матами и языком ненависти.— Нет, дело не в деньгах, — как бы оправдывается Володя.— Если вас что-то не устраивало, почему вы не уехали в Россию? Очень многие же уехали. Вас в школе на истории учили, что предателей всегда в первую очередь расстреливали? Их никто не уважает. Сколько людей погибло из-за таких как вы! Если вас что-то здесь не устраивает, у***вайте отсюда. Или вы думаете, что там вам будет лучше или сюда придут кацапы и здесь будет лучше? Вы посмотрите, как они живут, в каких условиях, в каком говне они живут! Не то, что наши СМИ показывают, показывают сами россияне. Это только Москва и Питер — там хорошие условия для жизни, а вся остальная Россия живет просто в дерьме и сейчас в такое же дерьмо превратили нас.Весь этот ушат оскорбительных нечистот — в режиме монолога. Еще раз напомним, все происходит с несовершеннолетним без присутствия родителей и без разрешения на сьемку. Правовой статус Маркина неизвестен. Если считать решение суда, принятое в начале июля, определяющим его статус, то он имеет судимость, но освобожден от отбывания наказания, т. е. по факту свободный человек. Да, он подписал согласие на обмен и на этом основании некоторое время пребывал в пункте фильтрации. Но ведь о срыве обмена нам сообщили в двадцатых числах июля, а данный диалог записан в середине сентября. На каком основании Володя неизвестно где удерживается блогером Карпенко и его друзьями (Карпенко заявил, что записать видео позволили «военные»)? Надо ли понимать, что с конца июля по середину сентября несовершеннолетний незаконно удерживался украинскими военными в несанкционированном месте, где над ним совершали моральные издевательства?Финал речи экзальтированной женщины нельзя не привести целиком. Это, пожалуй, квинтэссенция современного украинского государства, его идеология в чистом, неприкрытом виде:Где документы? Документов нетПосле таких прекрасных откровений мы переносимся в Дружковский суд Донецкой области. Заседание еще не началось. В зале — Маркин, Карпенко и снова какие-то тетки. Карпенко гнет свою линию и снова заявляет, что Володя убил 50 человек, причем якобы по словам самого Володи. Мы уже говорили, что в деле нет пострадавших и прилеты по указанным местам не зафиксированы. Парень просто прикинул, сколько военных могло быть в тех местах, он не может знать, убило там кого-то или нет. Судя по материалам дела, не убило никого. Но на слова Карпенко реагирует тетка из зала.«Скажи хлопчик, когда ты будешь там (в России. — Ред.), — бормочет она на корявом украинском, — что мы проклинаем всех нынешних, будущих, нерожденных до десятого колена. И тебе пусть, зайчик, это вернется, чьи дети погибли в десятикратном размере. И твоим детям, когда будут. Пусть они застанут такое время, когда будут просить о смерти».Все это снова попадает на видео и публикуется без разрешения родителей несовершеннолетнего, которых в зале, кстати, нет.Начинается заседание. Прокурор просит вернуть Маркина в тюрьму для отбывания наказания на основании того, что сорвался якобы согласованный с Россией обмен. С одной стороны, все логично и по сути вопроса адвокат не возражает. Но есть нюанс. Адвокат заявил, что сторона защиты не видела касающихся обмена документов, поэтому есть сомнения по поводу того, что обмен не состоялся.«Суд в июле имел все основания принять решение, что Маркина можно освободить для обмена и решение принял, — говорит адвокат. — И тут через два месяца у нас вдруг появляется какое-то письмо о том, что обмен не произошел. Хотелось бы увидеть какие-то доказательства того, что обмен вообще должен был произойти и что Россия потом отказалась принимать Маркина. Таких документов мы не видели. Без них у меня нет оснований считать, что Россия отказалась от обмена».Судья немного в замешательстве от такого неожиданного поворота, ведь что-то действительно надо предъявить, но предъявлять нечего. И он зачитывает вслух ходатайство прокурора, где сказано, что по информации координационного штаба, обмен Маркина не произошел. Это все. Запрошенные адвокатом документы так никто и не показал. Суд удалился в совещательную комнату и вернулся с вердиктом: вернуть Володю в учреждение отбывания наказания, где ему осталось провести 9 лет.«Ты, несовершеннолетний, работал на ФСБ, и они тебя не забрали, — заявляет на камеру Карпенко после заседания. — Вот итог всей этой истории. Потому что Рабзии никто не нужен».Итог всей этой истории в том, что, нарушая положения Женевской конвенции и Конституции Украины, парочка работающих на украинские спецслужбы блогеров во взаимодействии с прокуратурой и, возможно, судом совершили откровенно противозаконные действия с несовершеннолетним гражданских пленным с целью морально-психологического воздействия на оппозиционно настроенных граждан Украины, которые не поддерживают политику радикального национализма и национальной дискриминации.То, что произошло, — ужасно, но вопрос в том, какие шаги можем совершить мы, чтобы помочь несчастным и перестать давать украинской пропаганде повод для глумления. Только начать систематический обмен гражданских пленных. Для этого на сегодняшний день есть все, кроме политического решения.

https://ukraina.ru/20230731/1048386135.html

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Павел Волков https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_8d075e3ad6071fd31d6365e213903de4.jpg

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