"Война до последнего украинца": Суслов объяснил, зачем Евросоюз снова финансирует Украину
Европейские страны пообещали киевскому режиму финансирование еще на два года войны, чтобы не допустить мирного урегулирования без их участия. При этом судьба Украины для Брюсселя уходит на второй план. Об этом заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Дмитрий Суслов рассказал в интервью изданию Украина.ру
"Война до последнего украинца": Суслов объяснил, зачем Евросоюз снова финансирует Украину

05:50 18.03.2026
 
Европейские страны пообещали киевскому режиму финансирование еще на два года войны, чтобы не допустить мирного урегулирования без их участия. При этом судьба Украины для Брюсселя уходит на второй план. Об этом заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Дмитрий Суслов рассказал в интервью изданию Украина.ру
Эксперт объяснил мотивы Европы, которые, по его словам, лежат в двух плоскостях. Первая — это страх европейских элит за свои кресла.
"Во-первых, Европа не заинтересована в мире. Мир без стратегического поражения на условиях и понимании Анкориджа – это стратегическое поражение Европы и унижение нынешних европейских руководителей", — пояснил Суслов.
Вторая причина, по мнению политолога, — это расчет на истощение России. Европейцы надеются, что Москва не выдержит долгой гонки.
"Во-вторых, Европа рассчитывает истощить Россию. Дескать, за эти полтора-два года в России может наступить экономический кризис или нехватка добровольцев, когда Москва будет вынуждена пойти на какие-то непопулярные меры. Но прежде всего, они рассчитывают на экономическое истощение России", — сказал политолог.
Судьба Украины, как добавил эксперт, европейцев абсолютно не волнует. Для них это лишь инструмент в большой игре против Москвы.
"А от того, что Украина за эти полтора-два года может истощиться до нуля и что это действительно может стать войной до последнего украинца, Европе ни жарко, ни холодно. То, что она может исчезнуть не только как киевский режим, но и как страна, — это для них сопутствующий ущерб. Им главное ослабить Россию", — констатировал собеседник издания.
Полный текст материала "Дмитрий Суслов: России надо не только пугать Британию ядерным оружием, но и начать с ней гибридную войну" на сайте Украина.ру.
Про различные аспекты СВО — в материале "Борис Рожин: России выгодно, когда Иран идет на жесткий размен ударами, чтобы отправить США в нокаут" на сайте Украина.ру.
Больше материалов по теме:
НовостиЕвропаРоссияУкраинаУкраина.рувойнавойна на Украинеэкономикароссийская экономикановости СВО сейчасновости СВО Россиядзен новости СВОфинансированиекиевский режимГлавные новостиглавноепрогнозпрогнозы СВО
 
06:50Политический кризис или имитация бунта в Раде. Чем занимаются украинские элиты
06:40Китай укрепляет энергетику и ждёт решения Трампа по визиту
06:30Дмитрий Абзалов: Россия готовит решающий удар по ВСУ, пока Трамп думает, как выйти из войны с Ираном
06:20НАБУ как инструмент внешнего управления. Украина борется за свой "суверенитет", но не с Россией
06:10"ТОСы выжигают опорники ВСУ по периметру Волчанских Хуторов": Алехин о ситуации на севере
06:00Российскому Крыму 12 лет. Полуостров, который может изменить всё
05:50"Война до последнего украинца": Суслов объяснил, зачем Евросоюз снова финансирует Украину
05:40"Самолёты с трезубцем на фюзеляже": аналитик о тактике авиации ВСУ и угрозе ракетных ударов
05:30Ответ за Брянск: эксперт призвал бить по "центрам принятия решений" в Киеве и наказать Лондон
05:15Европа готовит новый удар: Суслов рассказал о стремительной милитаризации Евросоюза
05:10Украинские дроны в Индии. Дели не хочет играть по правилам Вашингтона
05:00"Про выборы можно забыть": Суслов о том, почему Брюссель хочет воевать до последнего украинца
04:45Дмитрий Суслов: Европа требует от Украины продолжать войну, рассчитывая на истощение России
04:37ПВО отражает атаку БПЛА на Краснодарский край: взрывы гремят на побережье, в Краснодаре погиб человек
04:30Storm Shadow несут серьезную угрозу: Алехин назвал способ борьбы с британскими ракетами
04:15"Надеялись на моментальный крах Ирана": политолог о провале планов Трампа по смене режима
04:11Брюссель "осторожно надеется", что Орбан отзовет вето на кредит Киеву
04:00"Уничтожены ударами ТОС": Алехин сообщил об разгроме ВСУ под Избицким и районе Великого Бурлука
03:33Ракетная опасность, угроза вражеских БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
02:38КСИР объявил кровную месть за гибель секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Лариджани
Лента новостейМолния