"ТОСы выжигают опорники ВСУ по периметру Волчанских Хуторов": Алехин о ситуации на севере - 18.03.2026 Украина.ру
"ТОСы выжигают опорники ВСУ по периметру Волчанских Хуторов": Алехин о ситуации на севере
На Харьковском направлении позиционные бои перерастают во встречные боестолкновения. На Волчанском участке штурмовые группы группировки "Север" продвинулись в районе Волчанских Хуторов. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
По словам Алехина, в районе села Малая Волчья противник попытался форсировать реку Волчья, но потерял штурмовую группу. Несколько украинских солдат сдались в плен."В ходе скоротечного боя взяты в плен несколько военнослужащих ВСУ, остальные бойцы штурмовой группы противника уничтожены при попытке форсировать реку Волчья возле села Малая Волчья", — рассказал Алехин.Он добавил, что по боевым группам ВСУ отработала армейская авиация. Живая сила противника была уничтожена с воздуха."Военные химики "северян" продолжают поддерживать действия наших штурмовиков, выжигая ударами ТОС опорные пункты 157-й тяжелой мехбригады по периметру Волчанских Хуторов", — пояснил военный обозреватель.Еще один удар армейская авиация нанесла в районе Караичного. Разведка вскрыла точное местоположение боевых групп ВСУ, после чего они были уничтожены, резюмировал собеседник издания.
06:10 18.03.2026
 
На Харьковском направлении позиционные бои перерастают во встречные боестолкновения. На Волчанском участке штурмовые группы группировки "Север" продвинулись в районе Волчанских Хуторов. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
По словам Алехина, в районе села Малая Волчья противник попытался форсировать реку Волчья, но потерял штурмовую группу. Несколько украинских солдат сдались в плен.
"В ходе скоротечного боя взяты в плен несколько военнослужащих ВСУ, остальные бойцы штурмовой группы противника уничтожены при попытке форсировать реку Волчья возле села Малая Волчья", — рассказал Алехин.
Он добавил, что по боевым группам ВСУ отработала армейская авиация. Живая сила противника была уничтожена с воздуха.
"Военные химики "северян" продолжают поддерживать действия наших штурмовиков, выжигая ударами ТОС опорные пункты 157-й тяжелой мехбригады по периметру Волчанских Хуторов", — пояснил военный обозреватель.
Еще один удар армейская авиация нанесла в районе Караичного. Разведка вскрыла точное местоположение боевых групп ВСУ, после чего они были уничтожены, резюмировал собеседник издания.
