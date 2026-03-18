"ТОСы выжигают опорники ВСУ по периметру Волчанских Хуторов": Алехин о ситуации на севере

На Харьковском направлении позиционные бои перерастают во встречные боестолкновения. На Волчанском участке штурмовые группы группировки "Север" продвинулись в районе Волчанских Хуторов. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2026-03-18T06:10

По словам Алехина, в районе села Малая Волчья противник попытался форсировать реку Волчья, но потерял штурмовую группу. Несколько украинских солдат сдались в плен."В ходе скоротечного боя взяты в плен несколько военнослужащих ВСУ, остальные бойцы штурмовой группы противника уничтожены при попытке форсировать реку Волчья возле села Малая Волчья", — рассказал Алехин.Он добавил, что по боевым группам ВСУ отработала армейская авиация. Живая сила противника была уничтожена с воздуха."Военные химики "северян" продолжают поддерживать действия наших штурмовиков, выжигая ударами ТОС опорные пункты 157-й тяжелой мехбригады по периметру Волчанских Хуторов", — пояснил военный обозреватель.Еще один удар армейская авиация нанесла в районе Караичного. Разведка вскрыла точное местоположение боевых групп ВСУ, после чего они были уничтожены, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ используют F-16 для обстрела приграничья, которые мы пока не можем достать" на сайте Украина.ру.Также по теме — в статье Михаила Павлива "Почему Зеленский и его генералы запели про перемогу" на сайте Украина.ру.

