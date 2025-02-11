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Избиения, пытки, издевательства и гимн Украины. Что происходит с узниками совести в тайных тюрьмах СБУ

Избиения, пытки, издевательства и гимн Украины. Что происходит с узниками совести в тайных тюрьмах СБУ - 11.02.2025 Украина.ру

Избиения, пытки, издевательства и гимн Украины. Что происходит с узниками совести в тайных тюрьмах СБУ

Свидетельства о тайных тюрьмах СБУ на Украине, в которых держат похищенных оппозиционеров и пытают их с целью получения признаний в совершении преступлений против нацбезопасности, начали появляться задолго до начала СВО. О них говорили международные организации, и в определенных момент вынуждены были заговорить даже грантовые украинские СМИ.

2025-02-11T17:05

2025-02-11T17:05

2025-02-11T17:21

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СБУ похищает людейВ 2016 году Amnesty International и Human Rights Watch сообщили, что таких тюрем на востоке Украины — множество, как минимум они имеются в Харькове, Мариуполе, Краматорске и Изюме. По данным Amnesty, людей в этих местах держали прикованными к батареям в холодных камерах и систематически избивали. Весной того же года делегация подкомитета ООН по предупреждению пыток прекратила свой визит на Украину из-за запрета СБУ посещать места, где содержатся похищенные люди. Летом помощник генерального секретаря ООН по правам человека Иван Шимонович заявил, что СБУ массово задерживает людей и систематически применяет к ним пытки, а 14-й доклад миссии УВКПЧ ООН подтвердил наличие пяти тайных тюрем. Международное давление привело к тому, что узники, например, харьковской тайной тюрьмы были освобождены, а тюрьму (пустую) даже показали журналистам, объяснив, что ее оборудовали "на всякий случай", и на самом деле не использовали.После прихода к власти Зеленского в 2019 году о вопросе на некоторое время забыли, но с началом СВО в 2022 году он снова всплыл. Причиной тому стало, прежде всего, убийство сотрудниками СБУ американского блогера Гонсало Лиры, который находился на Украине и публично критиковал украинские власти за нарушения прав человека. Лиру похитили и пытали в тайной тюрьме СБУ "спортзал" на Владимирской, 33 в Киеве, а затем перевели в харьковское СИЗО, где ему сломали ребра, из-за чего образовался пневмоторакс и блогер умер из-за неоказания ему медицинской помощи (врач СИЗО заявил, что жизни Лиры ничего не угрожает).С тех пор, как информация о гибели американского блогера стала достоянием общественности, интерес к "спортзалу" в центральном киевском здании СБУ все возрастает. В России в последнее время принято с долей пренебрежения относится к работе миссии ООН, однако, если бы не она, достоверной первичной информации о похищениях и пытках в тайных тюрьмах СБУ мы бы не имели. Так, в отчете "Задержание гражданских лиц в контексте вооруженного нападения Российской Федерации на Украину 24 февраля 2022 – 23 мая 2023" задокументировано 65 случаев, когда сотрудники СБУ удерживали людей в неофициальных местах содержания под стражей от нескольких часов до 135 дней для того, чтобы выбить признательные показания."Они выбили из меня все, что хотели. Теперь даже адвокат не поможет”. – сказал мониторинговой миссии задержанный, которого пытали сотрудники Одесской СБУ.Люди, попадавшие в тайные тюрьмы — это те, в отношении которых не было оснований для официального задержания, но был "русский след": родился в РФ, родственники в РФ или ЛДНР, учился в РФ, участвовал в Антимайдане в 2014 году, публично высказывался против национализма или сочувствовал Донбассу, призывая к миру. Особенно активно их похищали дома или на улице в рамках "стабилизационных мероприятий" в первые месяцы СВО, а также после ухода ВС РФ с севера Украины, правобережья Херсонской области и Харьковской области.Задержания, естественно, никак не оформлялись. УВКПЧ ООН приравнивает их к насильственным исчезновениям, т.е. похищениям государственными органами. Этому вопросу посвящен целый раздел в соответствующем отчете."На практике имели место случаи, — указано в документе, — когда сотрудники правоохранительных органов, в основном из СБУ, задерживали отдельных лиц без санкции суда; содержали их без связи с внешним миром в течение нескольких дней, иногда переводя в одно или несколько неофициальных мест содержания под стражей; лишали их права на адвоката; и оставили своих близких в неведении об их судьбе или местонахождении".Наблюдатели ООН приводят несколько примеров. Так, житель Харьковской области был задержан на КПП в марте 2022 года. Два дня его держали в подвале в Харькове, а затем перевели на гауптвахту в Днепр. С родственниками позволили связаться только на 24-й день содержания под стражей. Официальных обвинений предъявлено не было, и его освободили в июне 2022 года после того, как он записал видеопризнание о деятельности в интересах России. Возможно, читатель помнит, как в первые месяцы СВО пропадали популярные оппозиционные политики, журналисты и блогеры, а затем появлялось видео, на котором они признаются в антигосударственной деятельности и просят прощения у "народа Украины". Это именно оно.ООН фиксирует случаи похищений и насилия в Кривом Роге, где в здании СБУ три дня человека били по голове, ребрам и ногам, угрожали отрезать ему гениталии, изнасиловать и отправить видео его детям. Свидетельства о подобном в других городах тоже есть. "В камере не было водопровода и туалетной бумаги. Унитаз был забит, стоял ужасный запах, а окна невозможно было открыть. У меня началась рвота", — сообщает женщина, которую держали в незаконной тюрьме, используемой Львовской СБУ."Сорок задержанных, — указано в отчете, — сообщили, что подвергались пыткам или жестокому обращению во время допросов, главным образом в период непосредственно после их ареста и до того, как они предстали перед судом и были помещены в официальное место предварительного заключения. Методы включали избиения, применение электрошокеров, сексуальное насилие, в том числе нанесение ударов по половым и репродуктивным органам, принудительное раздевание, угрозы калечащих операций на половых органах и изнасилования задержанных или их близких, угрозы расстрела, угрозы выстрела в конечности из заряженного оружия, угрозы отправки на передовую. Задержанные сообщили УВКПЧ, что пытки и жестокое обращение использовались для получения признаний или информации, или для иного принуждения задержанных к сотрудничеству, для вымогательства денег и имущества, а также для наказания, унижения и запугивания".Многие опрошенные сообщили, что в местах незаконного заключения не было постельных принадлежностей, матрацев, заключенные часто спали на полу или сидели на стульях и не получали достаточного количества пищи. В нескольких случаях задержанным на ночь связывали руки или привязывали их к батареям.Подвалы и спортзалыОдним из таких мест был киевский "спортзал"."УВКПЧ получило достоверную информацию от многочисленных задержанных и военнопленных, связанных с конфликтом, о неофициальном месте содержания под стражей, расположенном в спортивном зале и подвале центрального здания СБУ в Киеве, где содержатся до 70 человек (в основном мужчины, но также и несколько женщин). УВКПЧ задокументировало, что это неофициальное место содержания под стражей действовало с февраля по крайней мере до ноября 2022 года. Сообщается, что задержанные спали на матрасах на полу, и им было запрещено вставать или взаимодействовать. Они имели доступ к санитарным помещениям три раза в день, но получали пищу только один или два раза в день и воду в небольших количествах. Несколько опрошенных сообщили, что на протяжении всего периода их содержания под стражей, продолжавшегося до одного месяца, им завязывали глаза".В последнее время вопросу киевского "спортзала" много внимания уделяет находящийся в СИЗО нардеп Дубинский. В частности, он объяснил, что все признания, которые были выбиты сотрудниками СБУ у узников "спортзала" легализовали судьи Шевченковского райсуда Киева. Несмотря на заявления переведенных после самооговора в официальные СИЗО бывших узников "спортзала" о пытках, судьи принимали обвинительные акты и запускали судебный процесс на основании полученных под пытками показаний.То же касается и Государственного бюро расследований (ГБР), которое игнорировало заявления о незаконных действиях сотрудников СБУ. Например, обвиненный в госизмене бывший замначальника управления СБУ в Харьковской области, а затем глава Института подготовки юридических кадров для СБУ Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого полковник Юрий Рябуха провел в "спортзале" полгода. Первое заявление в ГБР он подал в конце августа 2022 года и зарегистрировали его аж в марте 2023 года, и то, только после многократных обращений к следственным судьям.Дубинский приводит фрагмент его заявления."... мы постоянно лежали на карематах, — указано в письме, — подниматься было запрещено, переговариваться и шевелиться тоже. На голове пакет или шапка (тех, кого привезли еще зимой) примотанная к голове пакетом - по глазам. Ее снимать практически не давали. Менять положение на мате разрешали по команде, раз в несколько часов. Все это время, 24/7 в “спортзале” играла патриотическая музыка и песни, через громкоговоритель или колонки".Согласно свидетельствам выживших узников, людей заставляли лежать в одной позе, а за попытку поменять положения — избивали. Питание — 140 граммов гречки один раз в день. Туалет — три раза в день. Узников выводили колонной, с завязанными глазами, поэтому приходилось идти, положив руки на плечи идущего впереди. На туалет — одна минута. Если не успеваешь — побои. Пока остальные стоят и ждут в коридоре, охранники спрашивают случайно выбранных узников про их отношение к Бандере и СС "Галичина"* и избивают за "неправильные" или невнятные ответы.В 10 вечера в "спортзале" отбой — выключается основной свет. Но затем охрана подсвечивает отдельных людей на полу и забирает их в пыточные комнаты на соседнем этаже. Звукоизоляция не очень, поэтому остальные узники слышали все, что происходило в пыточных.Цель издевательств — сознаться в преступлениях против нацбезопасности и лжесвидетельствовать против других людей. На головы узникам надевали целлофановый пакет, а после того, как они теряли сознание от удушья, приводили их в чувство и начинали снова вплоть до согласия подписать признание.Утром документы на подпись в "спортзал" приносил следователь и после этого оформлялось официальное задержание, людей отправляли к следственному судье, который назначал меру пресечения, а дальше — СИЗО и суд. Некоторых пытали электрическим током от полевого телефона ТАП-57, другим выламывали суставы, третьих заставляли стоять несколько суток подряд (при попытке опереться или при падении — избиения). Пытки применялись и к женщинам.Медицинской помощи, естественно, никакой. Трупы тех, кто не выдерживал пытки, вывозили куда-нибудь подальше и выбрасывали.Избивали, калечили и заставляли работать на СБУВ п. 106 уже рассмотренного отчета ООН задокументирован случай с братьями-близнецами, задержанными СБУ в Киеве 2 марта 2022 года. "Они были помещены в изолятор временного содержания, находящийся в ведении СБУ в Киеве, до 5 марта 2022 года, когда их аресты были официально оформлены руководителем местной прокуратуры".Речь идет о братьях Михаиле и Александре Кононовичах — членах Компартии Украины, которые провели несколько дней в том самом "спортзале".Подробнее о деле братьев Кононовичей — в материале "Захват власти на Украине путем публикаций в Фейсбук*. За что в Киеве арестованы братья Кононовичи"Благодаря вмешательству западных левых политических партий и организаций, после восьми месяцев в тюрьме, братья Кононовичи вышли под домашний ареста с обязательством носить электронный браслет, но уголовное преследование не прекращено. Тем не менее, теперь они могут свидетельствовать о том, что происходило в тайной тюрьме СБУ в Киеве.Михаил Кононович рассказывает и о судьбе других узников "спортзала"."Это были люди, которых схватили в основном в первые дни войны, — говорит он. — Сначала они попадали в подвалы СБУ либо на Владимирской, 33 (центральное управление), либо возле станции метро Арсенальная на Аскольдов переулок (управление СБУ по Киеву и Киевской области). Главный конвейер пыток был именно там.В подвалах СБУ избивали до полусмерти, калечили людей, били электричеством. После того, как люди оговаривали себя на камеру (что они — агенты ФСБ или белорусского КГБ), или, выражаясь сленгом работников СБУ, "обнулялись" (садились на бутылку под видеозапись или признавались на камеру в гомосексуализме), их дальше заставляли работать на СБУ.Мест в подвалах было не так много, поэтому тех, кого взяли в разработку, переселяли в "спортзал". Одновременно там могло находиться более 100 человек. Он выполнял и функцию политической тюрьмы, и функцию место содержания заложников для защиты СБУ. Все знали, что в "спортзале" на Владимирской, 33 сотни политических, и это служило защитой от ракетных ударов со стороны России. Люди там лежали на полу, не имея права двигаться, кормили раз в день и то очень скудно, иногда это могла быть одна вареная картошка или один кусочек хлеба с паштетом в сутки. В туалет выводили один раз в день. Постоянно играли националистические песни и гимн Украины. Люди постоянно подвергались избиениям и унижением. Глаза были закрыты, завязаны скотчем или тряпками.Людей постоянно выводили в кабинеты, подвалы или камеры, где с ними велась оперативная игра. Им давали телефоны, говорили, кому звонить и что говорить, как выходить в соцсети и кого вербовать или подставлять.Также важной целью было, на сленге СБУ, "раздевать людей". Их просто грабили и заставляли переписывать имущество: машины, дачи, квартиры. Их заставляли выходить на родственников в других странах и будоражить тему обмена пленных или заложников.В спортзале люди могли находиться от месяца до трёх или полугода, смотря какую цель ставили в СБУ. Когда с человека уже нечего было взять, его официально регистрировали в СИЗО с официальным предъявлением обвинения и соответствующей публикацией на сайте СБУ или в СМИ. Перед этим обязательно приводили домой, мыли, переодевали и делали фотосессию, как будто задержание произошло сегодня. Потом эта информация попадала в СМИ.Пример такой — тебя могли арестовать 1 марта 2022 года, ты 3 месяца мог находиться в "спортзале" или подвалах СБУ, из "спортзала" тебя вывезли домой, фотографировали официально на камеру, предъявляли подозрение и только в июле якобы задержали и уже по решению суда отправили в СИЗО. Трех месяцев в подвале как бы и не существует. Доказать пребывание в "спортзале" ты не можешь.Такие "спортзалы" находились по всей территории Украины, их были сотни, тысячи людей прошли через них. Много публичных людей в первые месяцы войны во время пребывания в "спортзале" под видеозапись оговорили своих товарищей и были "обнулены" тоже под видеозапись, поэтому молчат даже после освобождения. Молчат еще и потому, что боятся потерять имущество или потому, что подписали договор с СБУ о том, что им позволят покинуть страну, но они будут молчать, иначе соответствующие видеозаписи уйдут в СМИ".От братьев Кононовичей требовали признать, что Компартия Украины и Антифашистский комитет Украины работали в интересах РФ. Получить признание не удалось, поэтому через четыре дня оформили официальное задержание и братьев отправили в СИЗО. Решительные заявления и выступления Всемирной федерации демократической молодежи, левых и антифашистов различных западных стран в какой-то степени обезопасили Михаила и Александра, позволили им выступить с открытыми заявлениями."Затем, — говорит Михаил Кононович, — нас перевезли из "тюрьмы СБУ" в обычную тюрьму, где мы два месяца содержались в одиночной камере без медицинской помощи и практически без еды. В Киевском СИЗО поначалу отказались нас принять и зарегистрировать, опасаясь, что мы умрем из-за того состояния, в котором мы находились после "спортзала", и ответственность за нашу смерть ляжет на тюрьму, а не на СБУ. В наших тюремных записях стояла страшная отметка: "особо опасные преступники", и за это с нами обращались как с безжалостными террористами. Они держали нас в тюрьме без всякого постановления суда, потому что мы были избиты и изуродованы до такой степени, что нас не могли никому показать.Пока режим ждал два месяца, чтобы зажили раны от пыток и избиений, мы лежали на бетонном полу тюремной камеры, как животные, без медицинской помощи и без надежды на жизнь. В мае 2022 года нас впервые отвезли в суд, где мы встретились с нашим адвокатом.Все это время нас пытались согнуть и заставить признаться в несуществующих преступлениях против режима Зеленского. Когда это не сработало, нас бросили в переполненную камеру с нацистами и убийцами. В камере висел флаг гитлеровской Германии, а на скамейке лежал томик "Майн кампф"**. Камера была рассчитана на 12 человек, но внутри находилось 20 человек. У нас не было отдельных нар больше трех месяцев, поэтому мы спали по очереди. Отъедались два месяца простой кашей с солью и хлебом — ели, не могли наесться".С 2022 года на Украине открыто порядка 150 тысяч политически мотивированных уголовных производств. Несколько тысяч человек находятся в официальных местах лишения свободы. Сколько было похищено и брошено в подвалы и спортзалы — неизвестно никому.* деятельность организации запрещена в РФ** книга включена в Федеральный список экстремистских материаловО том, как в Чехии требовали прекратить преследования братьев Кононовичей и других украинских оппозиционеров — в материале "Без нацизма и олигархов". Чешские коммунисты стали европейским голосом тысяч политзаключенных на Украине"

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