Избиения, пытки, издевательства и гимн Украины. Что происходит с узниками совести в тайных тюрьмах СБУ
17:05 11.02.2025 (обновлено: 17:21 11.02.2025)
Свидетельства о тайных тюрьмах СБУ на Украине, в которых держат похищенных оппозиционеров и пытают их с целью получения признаний в совершении преступлений против нацбезопасности, начали появляться задолго до начала СВО. О них говорили международные организации, и в определенных момент вынуждены были заговорить даже грантовые украинские СМИ.
СБУ похищает людей
В 2016 году Amnesty International и Human Rights Watch сообщили, что таких тюрем на востоке Украины — множество, как минимум они имеются в Харькове, Мариуполе, Краматорске и Изюме. По данным Amnesty, людей в этих местах держали прикованными к батареям в холодных камерах и систематически избивали. Весной того же года делегация подкомитета ООН по предупреждению пыток прекратила свой визит на Украину из-за запрета СБУ посещать места, где содержатся похищенные люди.
Летом помощник генерального секретаря ООН по правам человека Иван Шимонович заявил, что СБУ массово задерживает людей и систематически применяет к ним пытки, а 14-й доклад миссии УВКПЧ ООН подтвердил наличие пяти тайных тюрем. Международное давление привело к тому, что узники, например, харьковской тайной тюрьмы были освобождены, а тюрьму (пустую) даже показали журналистам, объяснив, что ее оборудовали "на всякий случай", и на самом деле не использовали.
После прихода к власти Зеленского в 2019 году о вопросе на некоторое время забыли, но с началом СВО в 2022 году он снова всплыл. Причиной тому стало, прежде всего, убийство сотрудниками СБУ американского блогера Гонсало Лиры, который находился на Украине и публично критиковал украинские власти за нарушения прав человека. Лиру похитили и пытали в тайной тюрьме СБУ "спортзал" на Владимирской, 33 в Киеве, а затем перевели в харьковское СИЗО, где ему сломали ребра, из-за чего образовался пневмоторакс и блогер умер из-за неоказания ему медицинской помощи (врач СИЗО заявил, что жизни Лиры ничего не угрожает).
С тех пор, как информация о гибели американского блогера стала достоянием общественности, интерес к "спортзалу" в центральном киевском здании СБУ все возрастает. В России в последнее время принято с долей пренебрежения относится к работе миссии ООН, однако, если бы не она, достоверной первичной информации о похищениях и пытках в тайных тюрьмах СБУ мы бы не имели. Так, в отчете "Задержание гражданских лиц в контексте вооруженного нападения Российской Федерации на Украину 24 февраля 2022 – 23 мая 2023" задокументировано 65 случаев, когда сотрудники СБУ удерживали людей в неофициальных местах содержания под стражей от нескольких часов до 135 дней для того, чтобы выбить признательные показания.
"Они выбили из меня все, что хотели. Теперь даже адвокат не поможет”. – сказал мониторинговой миссии задержанный, которого пытали сотрудники Одесской СБУ.
Люди, попадавшие в тайные тюрьмы — это те, в отношении которых не было оснований для официального задержания, но был "русский след": родился в РФ, родственники в РФ или ЛДНР, учился в РФ, участвовал в Антимайдане в 2014 году, публично высказывался против национализма или сочувствовал Донбассу, призывая к миру. Особенно активно их похищали дома или на улице в рамках "стабилизационных мероприятий" в первые месяцы СВО, а также после ухода ВС РФ с севера Украины, правобережья Херсонской области и Харьковской области.
Задержания, естественно, никак не оформлялись. УВКПЧ ООН приравнивает их к насильственным исчезновениям, т.е. похищениям государственными органами. Этому вопросу посвящен целый раздел в соответствующем отчете.
"На практике имели место случаи, — указано в документе, — когда сотрудники правоохранительных органов, в основном из СБУ, задерживали отдельных лиц без санкции суда; содержали их без связи с внешним миром в течение нескольких дней, иногда переводя в одно или несколько неофициальных мест содержания под стражей; лишали их права на адвоката; и оставили своих близких в неведении об их судьбе или местонахождении".
28 марта 2024, 16:14Репрессии на УкраинеПытки, самооговоры и похищения людей. Как Украина нарушает Международное гуманитарное правоВ новом отчете ООН о ситуации с правами человека на Украине, который охватывает ситуацию с 24 февраля 2022 года по 31 декабря 2023 года, УВКПЧ утверждает, что Украина неизбирательно осуществляет уголовное преследование людей на территориях в прошлом занятых Россией. То есть делает это по чрезмерно широко трактуемой статье о коллаборационизме
Наблюдатели ООН приводят несколько примеров. Так, житель Харьковской области был задержан на КПП в марте 2022 года. Два дня его держали в подвале в Харькове, а затем перевели на гауптвахту в Днепр. С родственниками позволили связаться только на 24-й день содержания под стражей.
Официальных обвинений предъявлено не было, и его освободили в июне 2022 года после того, как он записал видеопризнание о деятельности в интересах России. Возможно, читатель помнит, как в первые месяцы СВО пропадали популярные оппозиционные политики, журналисты и блогеры, а затем появлялось видео, на котором они признаются в антигосударственной деятельности и просят прощения у "народа Украины". Это именно оно.
ООН фиксирует случаи похищений и насилия в Кривом Роге, где в здании СБУ три дня человека били по голове, ребрам и ногам, угрожали отрезать ему гениталии, изнасиловать и отправить видео его детям. Свидетельства о подобном в других городах тоже есть.
"В камере не было водопровода и туалетной бумаги. Унитаз был забит, стоял ужасный запах, а окна невозможно было открыть. У меня началась рвота", — сообщает женщина, которую держали в незаконной тюрьме, используемой Львовской СБУ.
"Сорок задержанных, — указано в отчете, — сообщили, что подвергались пыткам или жестокому обращению во время допросов, главным образом в период непосредственно после их ареста и до того, как они предстали перед судом и были помещены в официальное место предварительного заключения. Методы включали избиения, применение электрошокеров, сексуальное насилие, в том числе нанесение ударов по половым и репродуктивным органам, принудительное раздевание, угрозы калечащих операций на половых органах и изнасилования задержанных или их близких, угрозы расстрела, угрозы выстрела в конечности из заряженного оружия, угрозы отправки на передовую. Задержанные сообщили УВКПЧ, что пытки и жестокое обращение использовались для получения признаний или информации, или для иного принуждения задержанных к сотрудничеству, для вымогательства денег и имущества, а также для наказания, унижения и запугивания".
Многие опрошенные сообщили, что в местах незаконного заключения не было постельных принадлежностей, матрацев, заключенные часто спали на полу или сидели на стульях и не получали достаточного количества пищи. В нескольких случаях задержанным на ночь связывали руки или привязывали их к батареям.
Подвалы и спортзалы
Одним из таких мест был киевский "спортзал".
"УВКПЧ получило достоверную информацию от многочисленных задержанных и военнопленных, связанных с конфликтом, о неофициальном месте содержания под стражей, расположенном в спортивном зале и подвале центрального здания СБУ в Киеве, где содержатся до 70 человек (в основном мужчины, но также и несколько женщин). УВКПЧ задокументировало, что это неофициальное место содержания под стражей действовало с февраля по крайней мере до ноября 2022 года. Сообщается, что задержанные спали на матрасах на полу, и им было запрещено вставать или взаимодействовать. Они имели доступ к санитарным помещениям три раза в день, но получали пищу только один или два раза в день и воду в небольших количествах. Несколько опрошенных сообщили, что на протяжении всего периода их содержания под стражей, продолжавшегося до одного месяца, им завязывали глаза".
В последнее время вопросу киевского "спортзала" много внимания уделяет находящийся в СИЗО нардеп Дубинский. В частности, он объяснил, что все признания, которые были выбиты сотрудниками СБУ у узников "спортзала" легализовали судьи Шевченковского райсуда Киева. Несмотря на заявления переведенных после самооговора в официальные СИЗО бывших узников "спортзала" о пытках, судьи принимали обвинительные акты и запускали судебный процесс на основании полученных под пытками показаний.
То же касается и Государственного бюро расследований (ГБР), которое игнорировало заявления о незаконных действиях сотрудников СБУ. Например, обвиненный в госизмене бывший замначальника управления СБУ в Харьковской области, а затем глава Института подготовки юридических кадров для СБУ Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого полковник Юрий Рябуха провел в "спортзале" полгода. Первое заявление в ГБР он подал в конце августа 2022 года и зарегистрировали его аж в марте 2023 года, и то, только после многократных обращений к следственным судьям.
Дубинский приводит фрагмент его заявления.
"... мы постоянно лежали на карематах, — указано в письме, — подниматься было запрещено, переговариваться и шевелиться тоже. На голове пакет или шапка (тех, кого привезли еще зимой) примотанная к голове пакетом - по глазам. Ее снимать практически не давали. Менять положение на мате разрешали по команде, раз в несколько часов. Все это время, 24/7 в “спортзале” играла патриотическая музыка и песни, через громкоговоритель или колонки".
Согласно свидетельствам выживших узников, людей заставляли лежать в одной позе, а за попытку поменять положения — избивали. Питание — 140 граммов гречки один раз в день. Туалет — три раза в день. Узников выводили колонной, с завязанными глазами, поэтому приходилось идти, положив руки на плечи идущего впереди. На туалет — одна минута. Если не успеваешь — побои. Пока остальные стоят и ждут в коридоре, охранники спрашивают случайно выбранных узников про их отношение к Бандере и СС "Галичина"* и избивают за "неправильные" или невнятные ответы.
В 10 вечера в "спортзале" отбой — выключается основной свет. Но затем охрана подсвечивает отдельных людей на полу и забирает их в пыточные комнаты на соседнем этаже. Звукоизоляция не очень, поэтому остальные узники слышали все, что происходило в пыточных.
Цель издевательств — сознаться в преступлениях против нацбезопасности и лжесвидетельствовать против других людей. На головы узникам надевали целлофановый пакет, а после того, как они теряли сознание от удушья, приводили их в чувство и начинали снова вплоть до согласия подписать признание.
Утром документы на подпись в "спортзал" приносил следователь и после этого оформлялось официальное задержание, людей отправляли к следственному судье, который назначал меру пресечения, а дальше — СИЗО и суд. Некоторых пытали электрическим током от полевого телефона ТАП-57, другим выламывали суставы, третьих заставляли стоять несколько суток подряд (при попытке опереться или при падении — избиения). Пытки применялись и к женщинам.
Медицинской помощи, естественно, никакой. Трупы тех, кто не выдерживал пытки, вывозили куда-нибудь подальше и выбрасывали.
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Избивали, калечили и заставляли работать на СБУ
В п. 106 уже рассмотренного отчета ООН задокументирован случай с братьями-близнецами, задержанными СБУ в Киеве 2 марта 2022 года. "Они были помещены в изолятор временного содержания, находящийся в ведении СБУ в Киеве, до 5 марта 2022 года, когда их аресты были официально оформлены руководителем местной прокуратуры".
Речь идет о братьях Михаиле и Александре Кононовичах — членах Компартии Украины, которые провели несколько дней в том самом "спортзале".
Подробнее о деле братьев Кононовичей — в материале "Захват власти на Украине путем публикаций в Фейсбук*. За что в Киеве арестованы братья Кононовичи"
Благодаря вмешательству западных левых политических партий и организаций, после восьми месяцев в тюрьме, братья Кононовичи вышли под домашний ареста с обязательством носить электронный браслет, но уголовное преследование не прекращено. Тем не менее, теперь они могут свидетельствовать о том, что происходило в тайной тюрьме СБУ в Киеве.
"Нас арестовали без суда и следствия, без адвоката, похитили и избивали, как животных, во время ареста душили до потери сознания (как Джорджа Флойда), — говорят братья. — Нас отвезли в подвал СБУ, где в течение четырех дней, с 2 по 6 марта 2022 года, жестоко пытали. Нас избивали наручниками каждые два часа, били прикладами и ногами. Они сломали нам ребра, выбили зубы и сломали нос Александру. Спецслужбы режима СБУ угрожали изнасиловать тринадцатилетнюю дочь Михаила на его глазах, если он не примет их условия. Там вообще не было никаких правил! Когда нас повели на первый допрос, после нескольких дней пыток, нас несли насильно, так как мы не могли ни ходить, ни сидеть самостоятельно. Мы не узнали друг друга, хотя мы братья-близнецы и прожили вместе всю жизнь. Передо мной, на месте моего брата, был лишь кусок истерзанной плоти, обезображенный кровью и синяками".
Михаил Кононович рассказывает и о судьбе других узников "спортзала".
"Это были люди, которых схватили в основном в первые дни войны, — говорит он. — Сначала они попадали в подвалы СБУ либо на Владимирской, 33 (центральное управление), либо возле станции метро Арсенальная на Аскольдов переулок (управление СБУ по Киеву и Киевской области). Главный конвейер пыток был именно там.
В подвалах СБУ избивали до полусмерти, калечили людей, били электричеством. После того, как люди оговаривали себя на камеру (что они — агенты ФСБ или белорусского КГБ), или, выражаясь сленгом работников СБУ, "обнулялись" (садились на бутылку под видеозапись или признавались на камеру в гомосексуализме), их дальше заставляли работать на СБУ.
Мест в подвалах было не так много, поэтому тех, кого взяли в разработку, переселяли в "спортзал". Одновременно там могло находиться более 100 человек. Он выполнял и функцию политической тюрьмы, и функцию место содержания заложников для защиты СБУ. Все знали, что в "спортзале" на Владимирской, 33 сотни политических, и это служило защитой от ракетных ударов со стороны России. Люди там лежали на полу, не имея права двигаться, кормили раз в день и то очень скудно, иногда это могла быть одна вареная картошка или один кусочек хлеба с паштетом в сутки. В туалет выводили один раз в день. Постоянно играли националистические песни и гимн Украины. Люди постоянно подвергались избиениям и унижением. Глаза были закрыты, завязаны скотчем или тряпками.
Людей постоянно выводили в кабинеты, подвалы или камеры, где с ними велась оперативная игра. Им давали телефоны, говорили, кому звонить и что говорить, как выходить в соцсети и кого вербовать или подставлять.
Также важной целью было, на сленге СБУ, "раздевать людей". Их просто грабили и заставляли переписывать имущество: машины, дачи, квартиры. Их заставляли выходить на родственников в других странах и будоражить тему обмена пленных или заложников.
В спортзале люди могли находиться от месяца до трёх или полугода, смотря какую цель ставили в СБУ. Когда с человека уже нечего было взять, его официально регистрировали в СИЗО с официальным предъявлением обвинения и соответствующей публикацией на сайте СБУ или в СМИ. Перед этим обязательно приводили домой, мыли, переодевали и делали фотосессию, как будто задержание произошло сегодня. Потом эта информация попадала в СМИ.
Пример такой — тебя могли арестовать 1 марта 2022 года, ты 3 месяца мог находиться в "спортзале" или подвалах СБУ, из "спортзала" тебя вывезли домой, фотографировали официально на камеру, предъявляли подозрение и только в июле якобы задержали и уже по решению суда отправили в СИЗО. Трех месяцев в подвале как бы и не существует. Доказать пребывание в "спортзале" ты не можешь.
Такие "спортзалы" находились по всей территории Украины, их были сотни, тысячи людей прошли через них. Много публичных людей в первые месяцы войны во время пребывания в "спортзале" под видеозапись оговорили своих товарищей и были "обнулены" тоже под видеозапись, поэтому молчат даже после освобождения. Молчат еще и потому, что боятся потерять имущество или потому, что подписали договор с СБУ о том, что им позволят покинуть страну, но они будут молчать, иначе соответствующие видеозаписи уйдут в СМИ".
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От братьев Кононовичей требовали признать, что Компартия Украины и Антифашистский комитет Украины работали в интересах РФ. Получить признание не удалось, поэтому через четыре дня оформили официальное задержание и братьев отправили в СИЗО. Решительные заявления и выступления Всемирной федерации демократической молодежи, левых и антифашистов различных западных стран в какой-то степени обезопасили Михаила и Александра, позволили им выступить с открытыми заявлениями.
"Затем, — говорит Михаил Кононович, — нас перевезли из "тюрьмы СБУ" в обычную тюрьму, где мы два месяца содержались в одиночной камере без медицинской помощи и практически без еды. В Киевском СИЗО поначалу отказались нас принять и зарегистрировать, опасаясь, что мы умрем из-за того состояния, в котором мы находились после "спортзала", и ответственность за нашу смерть ляжет на тюрьму, а не на СБУ. В наших тюремных записях стояла страшная отметка: "особо опасные преступники", и за это с нами обращались как с безжалостными террористами. Они держали нас в тюрьме без всякого постановления суда, потому что мы были избиты и изуродованы до такой степени, что нас не могли никому показать.
Пока режим ждал два месяца, чтобы зажили раны от пыток и избиений, мы лежали на бетонном полу тюремной камеры, как животные, без медицинской помощи и без надежды на жизнь. В мае 2022 года нас впервые отвезли в суд, где мы встретились с нашим адвокатом.
Все это время нас пытались согнуть и заставить признаться в несуществующих преступлениях против режима Зеленского. Когда это не сработало, нас бросили в переполненную камеру с нацистами и убийцами. В камере висел флаг гитлеровской Германии, а на скамейке лежал томик "Майн кампф"**. Камера была рассчитана на 12 человек, но внутри находилось 20 человек. У нас не было отдельных нар больше трех месяцев, поэтому мы спали по очереди. Отъедались два месяца простой кашей с солью и хлебом — ели, не могли наесться".
С 2022 года на Украине открыто порядка 150 тысяч политически мотивированных уголовных производств. Несколько тысяч человек находятся в официальных местах лишения свободы. Сколько было похищено и брошено в подвалы и спортзалы — неизвестно никому.
* деятельность организации запрещена в РФ
** книга включена в Федеральный список экстремистских материалов
О том, как в Чехии требовали прекратить преследования братьев Кононовичей и других украинских оппозиционеров — в материале "Без нацизма и олигархов". Чешские коммунисты стали европейским голосом тысяч политзаключенных на Украине"