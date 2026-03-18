Китай укрепляет энергетику и ждёт решения Трампа по визиту

Ряд последних событий внесли новую неопределённость в китайско-американские отношения.

2026-03-18T06:40

На днях стало известно, что откладывается визит Трампа в Китай, намеченный на конец марта, в повестке которого намечены вопросы двусторонних торговых отношений. Как раз накануне визита в США начался новый виток расследований против китайского импорта.Об этих расследованиях было объявлено после того, как Верховный суд США отменил самые высокие пошлины Трампа, в том числе крупные сборы, которые он ввёл на импорт из Китая.Блокирование Ираном Ормузского пролива, как следствие сопротивления американской агрессии создало напряжение на мировом рынке нефти и вынудило Китай прорабатывать меры по минимизации последствий возможного топливного кризиса.Ситуация приобрела несколько абсурдный характер, когда США обратились в Китай за помощью в принуждении Ирана снять блокаду Пролива при том, что вся иранская авантюра администрации Трампа изначально была нацелена на отсечение Китая от нефти из Персидского залива.В итоге, на сегодня ситуация такова, что иранские дальнобойные средства поражения не дают военному флоту США силой снять блокаду Пролива, который заблокирован только для американских судов и судов их союзников. Все иные суда, в том числе и прежде всего, китайские танкеры могут проходить свободно. Предложение сырой нефти на мировом рынке стремительно сокращается, подталкивая в верх цены на бензин в самих США в то время, как у Китая огромные запасы нефти, накопленные в значительной степени за счёт закупок по скидкам у России.Получается, что итогом иранской авантюры должно было стать ослабление Китая, как главного конкурента США. Но в результате удары по периферии китайского влияния (Иран), от которой в немалой степени зависит китайская экономика, обернулись в первую очередь ущербом для американской экономики, причём таким, что президент США вынужден просить у главного американского конкурента помощи. Здесь отчаяние порождает наглость и забавно, как органично они сочетаются у Трампа.В этой ситуации президент США Трамп заявил, что американская сторона попросила отложить его запланированную встречу с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине "на месяц или около того" потому, что "из-за войны я хочу быть здесь", но вообще Трамп "с нетерпением" ждёт встречи с ним: "у нас очень хорошие отношения". Выступая в понедельник Трамп подчеркнул, что отсрочка связана исключительно с тем, что он должен находиться в США, чтобы руководить военными действиями.Мотив отсрочки, озвученный Трампом в принципе правдоподобен, но сомнение вносит одна деталь. В воскресенье Трамп в интервью британскому изданию заявил, что Китай должен помочь США прорвать блокаду Ираном Ормузского пролива потому, что, по его словам, ждать до окончания встречи с Си было бы слишком поздно.Позднее министр финансов США Скотт Бессент после встречи со своими китайскими коллегами в минувшие выходные в Париже выдал иной мотив отсрочки, заявив, что перенос встречи с председателем КНР может быть связан с техническими причинами. Он специально подчеркнул, что визит Трампа в КНР отложен, якобы, не из-за того, что президент США потребовал, чтобы Китай обеспечил безопасность Ормузского пролива.Очевидно, что в сложившейся ситуации у Китая нет никаких мотивов, чтобы помогать США и Пекин дал понять, что не будет этого делать. Всё внимание правительства КНР обращено на купирование рисков для китайской экономики, прежде всего, для предотвращения топливного кризиса.Из-за закрытия Ормузского пролива нефтяные рынки теряют около 15 миллионов баррелей в день. Если такие темпы сохраняться, то при затягивании блокады Ормузского пролива ещё на два - три месяца, мировые запасы нефти будут серьёзно истощены, а рост цен в конечном итоге уравновесит рынок за счет снижения спроса до уровня предложения. В итоге, ситуация обернётся мировой рецессией.В КНР основной путь противодействия рискам – существенное снижение экспорта продуктов переработки нефти и переориентация на производство топлива на внутренний рынок. Китайский нефтегазовый гигант Sinopec, обеспечивающий треть переработки нефти в стране, сокращает её на 11-13%, т.е., в день будет перерабатываться на 600-700 тыс. баррелей меньше за счёт сокращения выпуска иных продуктов, в частности, нефтехимии.Цель понятна - максимально растянуть по времени имеющиеся запасы нефти, поскольку в Пекине исходят из худшего сценария, - что война США с Ираном затянется на неопределённое время, а, следовательно, ситуация с поставками углеводородов не улучшится.Вдобавок к этим мерам в КНР уже повысили цены на топливо, чтобы заранее сбить ажиотажный спрос, вызванный паническими закупками топлива в стране и заставить сократить использование топлива там, где это возможно.Как видно, в КНР выбрали иной путь экономии, чтобы не использовать пока стратегические запасы нефти в хранилищах. Расчёт понятен – если трудности с импортом затянутся, то страна попадёт в более уязвимое положение с минимальными запасами нефти.Учитывая заявления американцев, риск такого развития ситуации достаточно высок.Представитель Народного банка Китая Фу Линхуэй сообщил, что выросли расходы на доставку и страхование, что может усилить влияние внешних издержек на внутрикитайские цены на промышленные товары. Поэтому будут приняты меры, которые помогут вернуть цены на промышленную продукцию в "разумный диапазон".Влиятельные китайские эксперты указывают, что именно сейчас, в период повышенных рисков для экономики, Китай выручит снижение зависимости от поставок нефти с какого-либо одного рынка, которого Пекин успешно добивался в предыдущие годы.Внутреннее производство энергии в Китае остаётся стабильным. По данным Национального бюро статистики КНР, в январе и феврале добыча угля на промышленных предприятиях оставалась на прежнем уровне, добыча сырой нефти выросла на 1,9% в годовом исчислении, природного газа на 2,9%, а производство электроэнергии — на 4,1%.В 2025 году на возобновляемые источники энергии в Китае приходилось более 60% от общей установленной мощности электростанций, а новые мощности накопителей энергии превысили 100 миллионов киловатт и составили более 40% от общемирового показателя, заняв первое место в мире.Т.е. отрасль возобновляемых источников электроэнергии в КНР вырабатывает её в таком объёме, что стала ведущим фактором энергетической безопасности страны.В итоге, в Китае спокойно относятся к возникающим рискам, трезво оценивая ситуацию. Китайские эксперты считают, что нынешние колебания мировых цен на нефть в значительной степени вызваны паникой на рынке и колебаниями коммерческих запасов, а не фундаментальными изменениями в соотношении спроса и предложения.Учитывая распределение рисков по источникам импорта нефти в Китае, улучшение энергетической структуры и наличие достаточных запасов углеводородов, влияние текущего геополитического конфликта на энергетическую безопасность Китая пока остаётся ограниченным и контролируемым.К будущей встрече Трампа с Си Цзиньпином, когда бы она ни состоялась, Китай подходит уверенно и в хорошей экономической форме.

Виктор Пироженко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/0d/1070013358_381:27:900:546_100x100_80_0_0_4c45dbee4a144a011f76c5d23ab421d5.jpg

