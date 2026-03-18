"Самолёты с трезубцем на фюзеляже": аналитик о тактике авиации ВСУ и угрозе ракетных ударов

"Самолёты с трезубцем на фюзеляже": аналитик о тактике авиации ВСУ и угрозе ракетных ударов - 18.03.2026 Украина.ру

"Самолёты с трезубцем на фюзеляже": аналитик о тактике авиации ВСУ и угрозе ракетных ударов

ВСУ продолжают наносить ракетно-дроновые удары по приграничным регионам России. В украинском небе периодически появляются самолёты с трезубцем на фюзеляже — это советские Су-27, Су-24, западные F-16 и Mirage. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2026-03-18T05:40

2026-03-18T05:40

2026-03-18T05:40

Алехин подчеркнул, что эти самолеты не делают погоды в небе над Украиной. "Несмотря на то, что особой погоды в небе над Украиной они не делают, в первую очередь из-за своей малочисленности, эффективности работы российских средств ПВО и истребительной авиации, они исправно приносят головную боль теми же британскими ракетами Storm Shadow, которые недавно ударили по Брянску", — пояснил Алехин.Поставленные киевскому режиму ракеты были приспособлены под пуски с Су-24. "И, главное, ВВС Украины даются разведданные для поражения, а возможно, указываются и конкретные цели", — добавил военный обозреватель.Он также отметил, что сами самолёты противника сбивать истребительной авиацией проблематично. "Наши ракеты "воздух-воздух" бьют на 350 километров. В ВСУ это знают и "красную черту" не переступают", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ используют F-16 для обстрела приграничья, которые мы пока не можем достать" на сайте Украина.ру.Про различные аспекты СВО — в материале "Борис Рожин: России выгодно, когда Иран идет на жесткий размен ударами, чтобы отправить США в нокаут" на сайте Украина.ру.

украина

россия

иран

брянск

брянская область

