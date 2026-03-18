Евросоюзу придется признать территориальные уступки Украины в пользу России. Главные новости к этому часу
Евросоюзу придется признать территориальные уступки Украины в пользу России. Главные новости к этому часу - 18.03.2026 Украина.ру
Евросоюзу придется признать территориальные уступки Украины в пользу России. Главные новости к этому часу
Европе и Финляндии, возможно, придется признать де-факто территориальные уступки Украины России, заявил президент Финляндии Александр Стубб. Об этом и других важных событиях рассказал 18 марта телеграм-канал Украина.ру
2026-03-18T10:30
2026-03-18T10:30
2026-03-18T10:31
"Финляндия или любая европейская страна никогда не признает передачу земли де-юре. Де-факто – может стать реальностью, но де-юре – этого никогда не случится", - сказал он.🟦 Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный досрочно покинул переговоры между британским премьером Киром Стармером и Владимиром Зеленским на Даунинг-стрит.Он покинул переговоры за 10 минут до их завершения и ждал в машине. После этого вышел Зеленский и тоже поспешно сел в машину, затем кортеж уехал.🟦 Французский журналист Адриан Боке обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о защите своей семьи после внесения его в санкционные списки ЕС. По его словам, из ‑за его взглядов на Россию ему и его родственникам угрожает смертельная опасность. 🟦 Подросток по указанию украинских кураторов планировал теракт в православном храме в Уфе, он задержан, ему предъявлено обвинение, сообщил СК РФ.🟦 Представители стран-членов Евросоюза уже договорились о выделении Украине кредита в размере 90 миллиардов евро. Об этом со ссылкой на диписточник сообщает Болгарское национальное радио.🟦 Польская прокуратура закрыла дело об оскорблении президента страны Кароля Навроцкого украинским журналистом Виталием Мазуренко."Вот как выглядит верховенство права. Украинец может публично оскорблять президента Республики Польша в польских СМИ, которые смотрят сотни тысяч людей. Я подаю жалобу в суд на это решение прокуратуры, которое было принято шесть месяцев спустя. Обратите внимание, что имя прокурора, принявшего это позорное решение, снова отсутствует", - возмутился в соцсети Х депутат от оппозиционной партии "Право и справедливость" Дариуш Матецкий.🟦 Институт национальной памяти Польши требует передать ему польский орден Virtuti Militari (Воинская доблесть), выставленный на аукцион на Украине."На одном из украинских интернет-сайтов появилось предложение о продаже военного ордена Virtuti Militari, которым был награжден офицер, убитый НКВД весной 1940 года", - говорится в заявлении института.По его данным, видимый на ордене номер позволяет идентифицировать награжденного: это потомок немецких промышленников, капитан Юлиуш Роман Хайнцель, который командовал одним из эскадронов 16-го Великопольского уланского полка."Мы призываем владельца заказа передать бесценный сувенир польским властям, а администрацию портала - немедленно прекратить аукцион. Бесценные свидетельства истории должны занимать свое место в коллекциях учреждений, занимающихся сохранением памяти. Память о жертвах не может быть предметом торга", - подчеркивается в заявлении.🟦 Целое здание обрушилось в Бейруте после израильского авиаудара, пишет палестинское агентство Quds.🟦 Удар по территории на промплощадке АЭС "Бушер" в Иране является вопиющим пренебрежением ключевым правилами и принципами международной безопасности, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Евросоюзу придется признать территориальные уступки Украины в пользу России. Главные новости к этому часу
10:30 18.03.2026 (обновлено: 10:31 18.03.2026)
Европе и Финляндии, возможно, придется признать де-факто территориальные уступки Украины России, заявил президент Финляндии Александр Стубб. Об этом и других важных событиях рассказал 18 марта телеграм-канал Украина.ру
"Финляндия или любая европейская страна никогда не признает передачу земли де-юре. Де-факто – может стать реальностью, но де-юре – этого никогда не случится", - сказал он.
🟦 Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный досрочно покинул переговоры между британским премьером Киром Стармером и Владимиром Зеленским на Даунинг-стрит.
Он покинул переговоры за 10 минут до их завершения и ждал в машине. После этого вышел Зеленский и тоже поспешно сел в машину, затем кортеж уехал.
🟦 Французский журналист Адриан Боке обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о защите своей семьи после внесения его в санкционные списки ЕС. По его словам, из ‑за его взглядов на Россию ему и его родственникам угрожает смертельная опасность.
🟦 Подросток по указанию украинских кураторов планировал теракт в православном храме в Уфе, он задержан, ему предъявлено обвинение, сообщил СК РФ.
🟦 Представители стран-членов Евросоюза уже договорились о выделении Украине кредита в размере 90 миллиардов евро. Об этом со ссылкой на диписточник сообщает Болгарское национальное радио.
"Я ожидаю, что решение по кредиту <...> будет принято очень скоро. <…> Он согласован и не будет пересмотрен", — заявил журналистам собеседник.
🟦 Польская прокуратура закрыла дело об оскорблении президента страны Кароля Навроцкого украинским журналистом Виталием Мазуренко.
"Вот как выглядит верховенство права. Украинец может публично оскорблять президента Республики Польша в польских СМИ, которые смотрят сотни тысяч людей. Я подаю жалобу в суд на это решение прокуратуры, которое было принято шесть месяцев спустя. Обратите внимание, что имя прокурора, принявшего это позорное решение, снова отсутствует", - возмутился в соцсети Х депутат от оппозиционной партии "Право и справедливость" Дариуш Матецкий.
🟦 Институт национальной памяти Польши требует передать ему польский орден Virtuti Militari (Воинская доблесть), выставленный на аукцион на Украине.
"На одном из украинских интернет-сайтов появилось предложение о продаже военного ордена Virtuti Militari, которым был награжден офицер, убитый НКВД весной 1940 года", - говорится в заявлении института.
По его данным, видимый на ордене номер позволяет идентифицировать награжденного: это потомок немецких промышленников, капитан Юлиуш Роман Хайнцель, который командовал одним из эскадронов 16-го Великопольского уланского полка.
"Мы призываем владельца заказа передать бесценный сувенир польским властям, а администрацию портала - немедленно прекратить аукцион. Бесценные свидетельства истории должны занимать свое место в коллекциях учреждений, занимающихся сохранением памяти. Память о жертвах не может быть предметом торга", - подчеркивается в заявлении.
🟦 Целое здание обрушилось в Бейруте после израильского авиаудара, пишет палестинское агентство Quds.
🟦 Удар по территории на промплощадке АЭС "Бушер" в Иране является вопиющим пренебрежением ключевым правилами и принципами международной безопасности, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.