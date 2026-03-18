Повреждена кровля медцентра, погиб человек. ПВО за ночь сбила почти сотню вражеских дронов над Россией - 18.03.2026 Украина.ру
Повреждена кровля медцентра, погиб человек. ПВО за ночь сбила почти сотню вражеских дронов над Россией
Повреждена кровля медцентра, погиб человек. ПВО за ночь сбила почти сотню вражеских дронов над Россией - 18.03.2026 Украина.ру
Повреждена кровля медцентра, погиб человек. ПВО за ночь сбила почти сотню вражеских дронов над Россией
Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь перехватили и уничтожили 85 украинских БПЛА над Россией, сообщило Минобороны, передает 18 марта телеграм-канал Украина.ру
2026-03-18T07:58
2026-03-18T07:58
краснодар
краснодарский край
россия
украина.ру
вооруженные силы украины
минобороны
сво
спецоперация
Из них 42 беспилотника сбили над территорией Краснодарского края, 13 – над акваторией Черного моря, шесть – над акваторией Азовского моря, по пять над Брянской областью и Крымом, четыре над территорией Республики Адыгея, три над Ленинградской, по два над Воронежской и Астраханской областями, по одному над Калужской, Смоленской областями и Ставропольским краем.Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в канале на платформе Max посетовал, что в результате атаки беспилотников ВСУ в Краснодаре погиб человек.Он добавил, что в среду ночью беспилотники ВСУ ударили по трем многоквартирным домам в Краснодаре, в одной из квартир произошел пожар, который был оперативно ликвидирован. Ещё один БПЛА упал после удара о стену здания, а фрагменты другого беспилотника обнаружили на балконе третьего дома.Глава города Евгений Наумов в своем телеграм-канале добавил, что обломки беспилотников повредили кровлю медицинского центра в Юбилейном микрорайоне Краснодара и линию электропередачи."Идёт ликвидация возникшего пожара. В микрорайоне частично отключено электроснабжение", - написал Наумов.Он также порекомендовал жителям не отправлять детей на занятия в связи с неспокойной обстановкой в городе. При этом уточняется, что все соцучреждения будут работать по графику и готовы принимать детей. Алгоритмы действий при возможной атаке БПЛА доведены до сотрудников и руководителей.Подробнее - в материале ПВО отражает атаку БПЛА на Краснодарский край: взрывы гремят на побережье, в Краснодаре погиб человек на сайте Украина.ру.
краснодар
краснодарский край
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
Украина.ру
краснодар, краснодарский край, россия, украина.ру, вооруженные силы украины, минобороны, сво, спецоперация
Краснодар, краснодарский край, Россия, Украина.ру, Вооруженные силы Украины, Минобороны, СВО, Спецоперация

Повреждена кровля медцентра, погиб человек. ПВО за ночь сбила почти сотню вражеских дронов над Россией

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь перехватили и уничтожили 85 украинских БПЛА над Россией, сообщило Минобороны, передает 18 марта телеграм-канал Украина.ру
Из них 42 беспилотника сбили над территорией Краснодарского края, 13 – над акваторией Черного моря, шесть – над акваторией Азовского моря, по пять над Брянской областью и Крымом, четыре над территорией Республики Адыгея, три над Ленинградской, по два над Воронежской и Астраханской областями, по одному над Калужской, Смоленской областями и Ставропольским краем.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в канале на платформе Max посетовал, что в результате атаки беспилотников ВСУ в Краснодаре погиб человек.
Он добавил, что в среду ночью беспилотники ВСУ ударили по трем многоквартирным домам в Краснодаре, в одной из квартир произошел пожар, который был оперативно ликвидирован. Ещё один БПЛА упал после удара о стену здания, а фрагменты другого беспилотника обнаружили на балконе третьего дома.
"Поручил главе города Евгению Наумову оказать всю необходимую помощь пострадавшим горожанам", - заключил губернатор.
Глава города Евгений Наумов в своем телеграм-канале добавил, что обломки беспилотников повредили кровлю медицинского центра в Юбилейном микрорайоне Краснодара и линию электропередачи.
"Идёт ликвидация возникшего пожара. В микрорайоне частично отключено электроснабжение", - написал Наумов.
Он также порекомендовал жителям не отправлять детей на занятия в связи с неспокойной обстановкой в городе. При этом уточняется, что все соцучреждения будут работать по графику и готовы принимать детей. Алгоритмы действий при возможной атаке БПЛА доведены до сотрудников и руководителей.
Подробнее - в материале ПВО отражает атаку БПЛА на Краснодарский край: взрывы гремят на побережье, в Краснодаре погиб человек на сайте Украина.ру.
Краснодаркраснодарский крайРоссияУкраина.руВооруженные силы УкраиныМинобороныСВОСпецоперация
 
