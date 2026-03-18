https://ukraina.ru/20260318/povrezhdena-krovlya-medtsentra-pogib-chelovek-pvo-za-noch-sbila-pochti-sotnyu-vrazheskikh-dronov-nad-1076920144.html

Повреждена кровля медцентра, погиб человек. ПВО за ночь сбила почти сотню вражеских дронов над Россией

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь перехватили и уничтожили 85 украинских БПЛА над Россией, сообщило Минобороны, передает 18 марта телеграм-канал Украина.ру

2026-03-18T07:58

краснодар

краснодарский край

россия

украина.ру

вооруженные силы украины

минобороны

сво

спецоперация

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/19/1065945047_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_137775ae854f834dfbc7c54957377ef0.jpg

Из них 42 беспилотника сбили над территорией Краснодарского края, 13 – над акваторией Черного моря, шесть – над акваторией Азовского моря, по пять над Брянской областью и Крымом, четыре над территорией Республики Адыгея, три над Ленинградской, по два над Воронежской и Астраханской областями, по одному над Калужской, Смоленской областями и Ставропольским краем.Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в канале на платформе Max посетовал, что в результате атаки беспилотников ВСУ в Краснодаре погиб человек.Он добавил, что в среду ночью беспилотники ВСУ ударили по трем многоквартирным домам в Краснодаре, в одной из квартир произошел пожар, который был оперативно ликвидирован. Ещё один БПЛА упал после удара о стену здания, а фрагменты другого беспилотника обнаружили на балконе третьего дома.Глава города Евгений Наумов в своем телеграм-канале добавил, что обломки беспилотников повредили кровлю медицинского центра в Юбилейном микрорайоне Краснодара и линию электропередачи."Идёт ликвидация возникшего пожара. В микрорайоне частично отключено электроснабжение", - написал Наумов.Он также порекомендовал жителям не отправлять детей на занятия в связи с неспокойной обстановкой в городе. При этом уточняется, что все соцучреждения будут работать по графику и готовы принимать детей. Алгоритмы действий при возможной атаке БПЛА доведены до сотрудников и руководителей.Подробнее - в материале ПВО отражает атаку БПЛА на Краснодарский край: взрывы гремят на побережье, в Краснодаре погиб человек на сайте Украина.ру.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

