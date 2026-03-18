НАБУ как инструмент внешнего управления. Украина борется за свой "суверенитет", но не с Россией
Украина получила пакет условий для вступления в ЕС, который предполагает усиление независимости НАБУ и вывод ГБР из-под контроля Киева. Одновременно НАБУ хочет получить возможность бесконечно держать чиновников и депутатов в СИЗО. Зеленский не может этого позволить, но зависимость от европейской финансовой помощи во время войны сковывает ему руки.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) стало фактором политики Украины с самого момента своего создания в 2015 году, довольно быстро после победы Майдана. В этом и была цель. Создали НАБУ по инициативе тогда вице-президента США Байдена и по требованию МВФ как один из инструментов внешнего управления Украины. Об этом, вне всякой "кремлевской пропаганды" в 2020 году заявил экс-генпрокурор Украины Виктор Шокин. Через систему НАБУ-САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура)-ВАКС (Высший антикоррупционный суд Украины) осуществляется внешний контроль над украинскими политиками и чиновниками.
Директор НАБУ назначается президентом Украины, но выбирается Конкурсной комиссией, состоящей из трех представителей украинского Кабмина и трех представителей западных международных организаций. Решение принимается, если за него голосуют не менее трех членов Комиссии, в т.ч. не менее двух международных экспертов. У директора НАБУ есть срок полномочий, но не существует механизма его увольнения органами государственной власти Украины.
Украинское постмайданное начальство, поскольку было приведено к власти Западом, было вынуждено создать требуемые Западом антикоррупционные органы, но при этом всю дорогу пыталось выйти из-под их контроля. Активная фаза началась во время расследования НАБУ связей президента Порошенко* с нефтегазовыми махинациями и схемой Роттердам+. История с первым главой НАБУ Сытником уже позабылась, но его пытались уволить с 2016 года, Верховный суд принимал решения, Минюст делал громкие заявления, но ничего не произошло и Сытник досидел в своем кресле до официального окончания своих полномочий аж в 2022 году.
В 2017 году тогдашний глава САП Назар Холодницкий сообщил, что в личном кабинете в здании НАБУ в рамках межведомственного меморандума постоянно работает представитель ФБР. А в следующем году окажется, что Холодницкий сливал информацию высокопоставленным фигурантам расследований НАБУ, на чем его подловили в ходе прослушки. В октябре 2019 года были обнародованы знаменитые "пленки Деркача", доказывающие влияние посольства США на Украине на деятельность НАБУ.
После начала СВО борьба украинских властей с НАБУ за "суверенитет" временно остановилась, но все изменилось, когда Трамп победил на президентских выборах в США. В НАБУ поменялся "смотрящий" от ФБР и Агентство начало прослушку ближайшего окружения Зеленского, а затем и выдачу подозрений в рамках дела под кодовым названием "Мидас". В народе его назовут Миндич-гейт.
Пытаясь огрызаться, в 2025 году Зеленский руками СБУ арестовал несколько ключевых детективов НАБУ и провел через Верховную Раду законопроект, лишающий НАБУ независимости. Закончилось для него это очень жесткой критикой ЕС, который не хотел терять свое влияние на Украину через систему грантовиков, избирающих главу НАБУ, а также массовыми протестными демонстрациями, вроде как запрещенными во время военного положения. Закон отменили, детективов выпустили, сняли руководство СБУ, сняли давно раздражавшего Запад Ермака с должности главы ОП и увеличили полномочия главы фракции "Слуга Народа" в Раде Арахамии. Взамен Арахамия удержал Раду от развала (часть депутатов выбило НАБУ, а часть была готова сложить мандаты лишь бы не получить "пидозры" по коррупции), что привело бы к нежелательным для Зеленского выборам.
Павел Волков. Кто онРоссийский и украинский журналист, обозреватель издания Украина.ру
Поскольку попытка Зеленского вырваться из-под внешнего управления была пресечена, НАБУ продолжило действовать и накрыло Юлию Тимошенко, которая покупала для Зеленского голоса депутатов из других фракций. Нардепы, уяснив, что от сделки Арахамии с Зеленским ничего не выиграли, все также ходят под угрозой "пидозры", но теперь еще и лишились "денег в конвертах", начали саботаж, просто не собираясь для голосования за законопроект о повышении налогов и сборов, который требуют МВФ и ЕС, и от которого зависит дальнейшее финансирование Украины, т.е. возможность Зеленского воевать дальше, продлевать военное положение и оставаться на посту президента.
От ЕС зависит также "дата". Имеется в виду дата вступления Украины в Евросоюз, что является одним из требований Киева к гарантиям безопасности в рамках мирных переговоров. Такой пункт содержится и в мирном плане Трампа. Но в ускоренном вступлении в 2027 году Украине отказали. И не только из-за противодействия ряда стран-членов ЕС, но и потому что, как указывал Reuters, "Украина может перестать активно проводить требуемые реформы, например борьбу с коррупцией, если ей уже будет предоставлено членство в ЕС". О каких именно реформах идет речь?
Премьер Свириденко сообщила, что получила от Евросоюза полный пакет условий и направила его в Раду. Подробности пока не известны, но основные положения этого пакета были обнародованы осенью прошлого года в соответствующем докладе Еврокомиссии. То, что нас в нем сейчас интересует — это "комплексная реформа системы правосудия". Она предполагает усиление независимости НАБУ, САП и ВАКС от государства, а также выведение из подчинения государства Госбюро расследований (ГБР) путем отбора руководителей бюро на всех уровнях "международными экспертами". Лишение контроля над внутренними силовыми органами — еще один этап потери суверенитета. В случае Украины — не единственный, но, возможно, самый значительный для властей, поскольку лишит их возможности воровать. Все должно идти не в карман Миндича и Шефира, а на Запад.
Конечно, Зеленский сопротивляется. Предположения западных СМИ, что нардепы проваливают голосования "в знак неповиновения Зеленскому" вряд ли отражают действительность. Зеленский для видимости угрожает отправить не голосующих нардепов на фронт, но, по сути, в этой фронде он видит для себя выгоду, пытаясь преподнести саботаж нардепов как "глас народа", на который он не влияет. Еще и попробует выставить НАБУ виноватым перед "европейскими партнерами" в том, что перепуганная Рада никак не принимает нужный (но не непопулярный в народе) законопроект. Но европейцам, возможно, все равно, в чем там причина. Они почти прямо говорят — без реформ вступления в ЕС не будет как минимум потому, что после вступления уже никто не заставит Зеленского эти реформы провести. А без них Евросоюз может получить внутри себя нечто вроде второго Орбана, но с другими политическими устремлениями. Что такое неуправляемый Зеленский, страшно представить.
И вот НАБУ, как бы отдельно от Запада, требует расширить свои полномочия, причем так, что все чиновники и депутаты могут оказаться в полной власти Бюро. Премьер Свириденко получила обращение от НАБУ и САП с призывом снять ограничение на сроки досудебных расследований, позволить продлевать срок досудебного расследования прокурором САП без следственного судьи, остановить сроки давности по привлечению к ответственности с момента передачи в суд обвинительного акта, регистрировать дела НАБУ и САП в отношении депутатов без генпрокуратуры и открыть для НАБУ банковскую тайну. Очевидно, что главная цель этих нововведений — получить возможность задерживать любого депутата и чиновника и бесконечно держать их в статусе подозреваемых, в т.ч. в СИЗО. Это уже не правоохранители, а реальная ничем не ограниченная власть.
Ясно, что ни Зеленский, ни депутаты просто так не согласятся сами набросить на себя удавку. Подчиняющиеся президенту сотрудники СБУ даже задержали детектива НАБУ на блокпосте в Сумах, показав тем самым, что силы для сопротивления еще есть, но на следующий день его отпустили, ничего не предъявив.
Кроме того, в блоге экс-нардепа Березы появилась информация, что нынешний директор НАБУ Кривонос находится "на крючке" у офиса Зеленского из-за каких-то очень старых коррупционных дел, что не позволяет ему выдать "пидозру" Ермаку и близкому другу Зеленского, экс-главе СБУ Баканову. А нардеп Гончаренко* говорит, что СБУ с 2014 года расследует дело о коррупции Кривоноса в бытность его начальником регистрационный службы в городе Обухове. И Береза, и Гончаренко близки к Порошенко*, который находится в жесткой оппозиции к Зеленскому и вошел в коалицию с грантовыми "соросятами" и НАБУ. Таким образом намеки на некую зависимость Кривоноса от офиса Зеленского могут быть намеками на замену главы Бюро на кого-то, кто сможет довести Миндич-гейт до конца и превратить Зеленского в свадебного генерала.
Игра престолов продолжается и пока неочевидно, кто победит. Вроде бы симпатии на стороне НАБУ, но полезна ли будет России полная потеря бьющимся как лев за "суверенитет" своего кошелька Зеленским власти в пользу прямых ставленников Евросоюза и Демпартии США?
*внесен в реестр экстремистов и террористов
Подробнее о том, как Европа нашла для Украины деньги в обход блокировок Орбана, но тотальная коррупция в окружении Зеленского может нивелировать европейскую поддержку — в материале "СВО продолжается? Как Зеленский оказался в шаге от фатальной ошибки".
