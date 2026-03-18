Дмитрий Абзалов: Россия готовит решающий удар по ВСУ, пока Трамп думает, как выйти из войны с Ираном

В Европе сейчас активно развивается идея о том, что вступление Украины в ЕС до 2027 года невозможно, необходимо 10 лет. И это серьезно разрушает всю концепцию целей Киева по выходу из конфликта. Потому что если не будет немедленного вступления в ЕС и экономических преференций со стороны Трампа, то весь эффект выхода из конфликта будет так себе.

2026-03-18T06:30

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, глава Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.Мирный процесс по Украине постепенно сходит на нет, поскольку Трамп на фоне конфликта на Ближнем Востоке теряет интерес к переговорам, пишет Financial Times.- Дмитрий Габитович, означает ли это, что война с Ираном окончательно вывела Украину из приоритетов американской администрации?- Ситуация на Ближнем Востоке упирается не в Трампа, а в нового главу Ирана Моджтаба Хаменеи. Его жесткую позицию можно понять – у него убили отца и родственников, а сам он получил ранения.Но за последние дни иранское руководство получило несколько предложений от двух групп переговорщиков, включая Оман, Катар и Египет с одной стороны, Турцию с другой. И несмотря на заявления Тегерана Уиткофф ведет переговоры с Ираном. То есть американцы ищут точки выхода. Трампу желательно выйти из конфликта до двух важных событий: визита в Китай, который он перенес на месяц, и до конца мая, когда начинается автомобильный сезон в США. Более того, тогда начинается избирательный цикл, на фоне которого высокие цены на энергоносители будут крайне болезненными.Все понимают, что процесс на Ближнем Востоке закончится win-win, то есть все разойдутся по углам ринга. Поэтому никто не хочет впрягаться ни в контроль над Ормузским проливом, так как все понимают, чем все закончится.Да, Трамп переносит переговорные треки, исходя из иранской повестки. Считается, что разрешение конфликта до мая усилит вероятность решения по Восточной Европе. Аудитория Трампа очень сильно не любит военные конфликты. Ее большинство выступает против наземной части кампании. А следующий этап эскалации, если он будет происходить, будет связан с захватом острова Харк в Персидском заливе. Это потребует сапогов на земле и будет стоить большинства в нижней палате парламента и с высокой долей вероятности в верхней.Поэтому с политической точки зрения затягивание войны не выгодно США. Если военные действия не затянутся до осени, что будет убийством мировой экономики, то Трампу будет необходимо решение мирного характера. Пока что на это претендует Куба, но там все развивается слишком специфически, поэтому Трамп будет форсировать ситуацию в Восточной Европе и мирную составляющую на Украине. Тем более в США начинает продвигаться антивоенная тема. И Трамп заявляет, что никакой войны он не хочет, его вынудили пойти на этот шаг.Его внутриполитическая составляющая сильно эррозирует, и для сохранения политического поля ему важно правильно выйти из иранской кампании и предложить альтернативу. Считается, что он активно форсирует ситуацию с Восточной Европой, потому что ему важно эту позицию закрепить до своих выборов.Во второй половине апреля, когда установится "зеленка", начнется наступательная операция ВС РФ. Это необходимо для того, чтобы получить козырь на переговорах. Идеальным сценарием для России было бы выйти на договоренности прежде всего для того, чтобы снять санкционное воздействие. Сейчас на фоне высоких цен на нефть это позволит занять суперпозицию в отношении Китая и США. Это сценарий является наиболее базовым.Кроме того, встает вопрос и о финансировании Украины. К этому времени пройдут и выборы в Венгрии 12 апреля. Не факт, что выиграет Орбан, но если он победит, то это осложнит ситуацию для Украины. На фоне роста цен на энергоносители возможность взять дополнительные средства будет ограничена.То же самое касается противоракет, которые активно использовались на Ближнем Востоке. В Европе сейчас активно развивается идея о том, что вступление Украины в ЕС до 2027 года невозможно, необходимо 10 лет. И это серьезно разрушает всю концепцию целей Киева по выходу из конфликта. Потому что если не будет немедленного вступления в ЕС и экономических преференций со стороны Трампа, то весь эффект выхода из конфликта будет так себе.Кроме того, прошли муниципальные выборы во Франции, где неплохо показали себя правые. В мае состоятся выборы в Великобритании, которые станут серьезным ударом по лейбористам. Все эти факторы серьезно форсируют выход на переговорный трек. Поэтому Ближний Восток действительно снял концентрацию Трампа на переговорах по Украине, ног при этом он постоянно говорит о ситуации в Восточной Европе.С учетом того, что Израиль начал наступление в Ливане, успех в Секторе Газа вряд ли будет продвигаться. Таким образом основной переговорный трек, который можно будет представить Трампа как миротворца его электорату, особенно после повторных ударов Пакистана по Афганистану, это именно Восточная Европа.Это станет важнейшим фактором, если операция в Иране завершится до начала мая, а она, скорее всего, завершится. Если американцы сейчас займут остров Харк или разнесут там энергетику, то смогут положить 90% экспорта Ирана.Это серьезно усложнит переговорные процессы и с Китаем. То есть дальнейшая эскалация станет очень болезненной для всех участников конфликта. Поэтому базовый сценарий – это продолжение конфликта еще в течение двух-четырех недель.- Почему на повестке дня сейчас стоит история с Кубой, если Трамп сейчас будет озабочен тем, как выйти с наименьшими потерями из иранского конфликта? Не создаст ли Куба дополнительные сложности для Трампа?- Наоборот. С помощью Кубы он хочет перекрыть Иран. Трамп говорит об этом открыто. Положительным фактором должно стать мирное соглашение в Восточной Европе. А для tough-аудитории он будет приводить пример Венесуэлы и историю с Кубой. Ему важно показать эффективность hard-сценария, то есть были решены вопросы по Венесуэле, Кубе, да, по Ирану были издержки, но вопрос тоже был решен.Если не будет Кубы, то одна Венесуэла не будет так хорошо продаваться на фоне цен на нефть по 110 за баррель и бензина по 3,8 за галлон. Если цена перевалит за четыре доллара, то это будет для избирателей важнейшим фактором. То есть Трампу необходимо Кубой перекрыть неочевидные результаты кампании против Ирана.- Украинские аналитики прогнозируют дефицит топлива в стране в ближайшее время в связи с конфликтом на Ближнем Востоке. Какие возможности в связи с этим открываются для наступательной операции в зоне СВО, о которой вы говорили?- Есть разные оценки темпов военной операции. По hard-сценарию она будет длиться два года, две летние кампании. Soft-сценарий предполагает, что она может продлиться еще одну летнюю кампанию. Но все будет решать даже не количество людей, а FPV-дроны. Россия сейчас наращивает кадровый потенциал именно в дронах, причем именно за счет молодежи. То есть речь идет о фронтальном наступлении с использованием беспилотников.Смысл в том, чтобы забрать Славянск и Краматорск, и максимально пройти за Орехово на Запорожье. На других направлениях ярко выраженных наступательных действий проводиться не будет. То есть никакой десантной операции на Херсон не будет.Если все это будет продолжаться два года, то очевидно, никакие санкции сниматься не будут. Потому что Тампу будет уже не до этого, возможно, он потеряет большинство в парламенте. Россия заинтересована в том, чтобы первый эффект в течение нескольких месяцев показал бы такой результат, который позволил бы выйти на переговорный процесс до промежуточных выборов в США, до ноября 2026 года.Это идеальный сценарий. Затягивание операции несет большие финансовые издержки и угрозу безопасности. Никто не заинтересован в долгом конфликте. Повлияет ли наличие ракет для средств ПВО на ситуацию на линии фронта – вопрос открытый. Это больше относится к выпиливанию гражданской инфраструктуры Украины с целью надавить на переговорную позицию Киева. На фронте больше работают дроны, авиабомбы и "Ланцеты".Повлияет ли рост цен на энергоносители? Они сказываются на самых важных сегментах. Это дизель, нафта, мазут, в меньшей степени солярка и бензин. Но как это скажется на ходе боевых действий? Сомневаюсь, что на Украине закончится все топливо для ведения боевых действий.Скорее всего, упор российская сторона сделает на первый эффект от наступательных действий. Очевидно, будет сделана попытка обойти Славянско-Краматорскую агломерацию через Доброполье и перерезать три основных шоссе на Изюм со стороны Лимана. Операции на охват группировки потребуют больше времени.У нас есть примеры медленных наступлений, например, на Покровск. Есть примеры быстрых наступлений типа операции по освобождению Лисичанска. Но я сомневаюсь, что вопрос Донбасса получится решить за май-июнь 2026 года.- То есть окончательно решаться он будет за столом переговоров?- Стороны готовятся к этому, процесс тормозит Европа, но мы исходим из того, что Трамп возобновит давление в апреле или мае, когда закончится война с Ираном. Он исходит из того, что если Россия дойдет туда, куда планирует, то его переговорные позиции будут так себе.Но все будет зависеть от первого этапа наступления ВС России. Если будут достигнуты серьезные результаты это усилит переговорные позиции и активизирует процесс переговоров.Базовый сценарий взаимовыгодный для всех, это завершение конфликта в этом году. До июля 2026 года. Опять же все зависит от ситуации на Ближнем Востоке и эффективности боевых действий.- Если я вас правильно понял, то Россия заинтересована в скорейшем завершении конфликта на Ближнем Востоке, даже ценой серьезных уступок со стороны Тегерана?- Тегеран на серьезные уступки не пойдет. РФ не заинтересована в затягивании конфликта до осени. Лучший сценарий, это когда Иран сохраняется в регионе, а Трамп быстро переключается на другие направления, где из-за не слишком явного успеха в Иране ему потребуется успех.Затягивание конфликта не выгодно, потому что экономика не вывезет такие цены на энергоносители, начнутся рушиться рынки. Трамп ослабит свои позиции, станет хромой уткой, с ним тогда ни о чем нельзя будет договариваться.Слабый Трамп не выгоден и Украине, потому что в Европе без него ей никто ничего не даст. Таким образом сверхсильный тестостероновый Трамп не выгоден сторонам, Трамп-хромая утка тоже, а мягкий среднестатистический Трамп то, что надо.Он должен быть достаточно сильным, что исполнить свои обязательства, но не слишком перекачанным, чтобы их же и нарушать.

Денис Рудометов

