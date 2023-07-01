Повалили на землю и утащили. На Украине похищен оппозиционный журналист Николай Сидоренко - 01.07.2023 Украина.ру
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Повалили на землю и утащили. На Украине похищен оппозиционный журналист Николай Сидоренко
Повалили на землю и утащили. На Украине похищен оппозиционный журналист Николай Сидоренко - 01.07.2023 Украина.ру
Повалили на землю и утащили. На Украине похищен оппозиционный журналист Николай Сидоренко
С 27 марта 2022 года до сегодняшнего дня неизвестно местонахождения оппозиционного журналиста Николая Сидоренко. В тот день в Бахмуте неизвестные похитили его и вывезли в неизвестном направлении.
2023-07-01T08:15
2023-07-01T08:15
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В опубликованном 27 июня 2023 года докладе ООН "Задержание гражданских лиц в контексте вооруженного нападения РФ на Украину" упоминается молодой журналист, ставший жертвой насильственного исчезновения. В докладе не указано имя журналиста, но нам оно известно. Это корреспондент газеты "Правовой контроль Украины" Николай Сидоренко. По словам родственников, 27 марта 2022 года в Бахмуте (тогда еще под контролем Украины) Николая в неизвестном направлении увезли люди в форме. Преследовать Николая Сидоренко начали еще в 2017 году, причем тогда тоже произошло похищение. 21 апреля в городе Краматорске Донецкой области неизвестные, представившись сотрудниками полиции, похитили Николая с его рабочего места. 4 дня, с 21 по 24 апреля, они незаконно удерживали его и пытали (одели на голову пакет, связали руки лентой и били по спине, голове, ногам) с целью получения признательных показаний в преступлении против национальной безопасности. Официально задержание оформили только 24 апреля 2017 года, когда Николай под пытками признался в том, что в 2014 году принимал участие в непредусмотренных законом Украины вооруженных формированиях ДНР. Ему тут же предъявили обвинение по соответствующей ст. 260 УК Украины. Санкция по ней предусматривает до 15 лет лишения свободы в зависимости от тяжести.Заседания в Краматорском городском суде проходили с безумными нарушениями. Судьи все время шли на поводу у прокурора и продлевали меру пресечения в виде содержания под стражей на том лишь основании, что Николаю предъявлена тяжелая статья и, выйдя на свободу, он якобы может скрыться от правосудия, хотя никаких доказательств того, что обвиняемый собирается скрыться, предъявлено не было. Судьи перебивали Николая, не давая ему до конца зачитывать свои ходатайства. Читать постановления из совещательной комнаты приходил один судья, хотя совещались втроем, всей коллегией.Затем он объявил голодовку, поскольку коллегия отказала ему в проведении экспертизы по факту побоев.Однако, когда суд все-таки добрался до изучения конкретных доказательств, как обычно, оказалось, что большая часть представленных обвинением материалов вообще касалась другого человека. Из 38 заявленных свидетелей обвинения смогли допросить едва ли треть и все они ничего внятного не сказали. Потерпевших же вообще никто не видел, поскольку в суде они так и не появились. Несколько раз потерпевшего пытались заслушать по видеосвязи, но он регулярно игнорировал заседания. Тем временем Сидоренко смог пройти медосмотр, получил справки об инвалидности (во время похищения ему сломали позвоночник) и обратился в прокуратуру с жалобой на незаконное задержание и применение пыток. Формально расследование начали, но за все прошедшие с того времени годы никаких реальных действий в этом направлении правоохранительные органы так и не совершили.Почти полтора года Николай Сидоренко провел в СИЗО. 17 декабря 2018 года после того, как дело фактически развалилось — ни письменные доказательства, ни показания свидетелей не подтвердили никаких нарушений закона со стороны обвиняемого — Краматорский городской суд все-таки изменил ему меру пресечения на круглосуточный домашний арест. Постепенно меру пресечения смягчали, и Николай смог заняться журналистской и правозащитной деятельностью, отметился несколькими резонансными расследованиями в отношении ряда должностных лиц Национальной полиции Украины, поступил на заочное отделение юрфака.Как и для многих людей с критическим отношением к радикальному национализму постмайданных властей и войне на Донбассе, жизнь Николая Сидоренко снова усложнилась после начала специальной военной операции. 27 марта 2022 года на улице города Бахмута (Артемовска) к нему подъехала машина с военными номерами. Из нее вышли мужчины в камуфляже с закрытыми лицами. Документов они не предъявили, но сообщили, что представляют местную военизированную самооборону. Затем они повалили Николая на землю, забрали его трость (после избиений и пыток 2017 года Сидоренко получил инвалидность и ходил с тростью) и оттащили за ограду ближайшего торгового центра. После этого Сидоренко больше никто не видел.Семья тут же обратилась во все правоохранительные органы, но никто не подтвердил ни его задержание, ни содержание под стражей. Редакция "Правового контроля" — издания, с которым сотрудничал Николай Сидоренко, — обратилась с запросом в прокуратуру Донецкой области и в донецкое и луганское управления СБУ с просьбой объяснить, кто и на каком основании мог организовать "задержание" журналиста. Результат нулевой. Швейцарская международная правозащитная организация "Сеть Солидарности", которая оказывала Сидоренко юридическую помощь по время его судебного процесса, написала в СБУ, Нацполицию и Государственное бюро расследований, но там снова ответили, что такого человека не задерживали.С 28 марта 2022 года, когда Национальная полиция Украины официально начала расследовать похищение Николая Сидоренко, никакого прогресса нет.Если вам что-то известно о его местонахождении, пишите нам в чат-бот https://t.me/HelpCivilians_bot или по адресу: editors@ukraina.ruКроме того, мы собираем информацию о гражданских пленных с обеих сторон конфликта с целью содействия организации мониторинга условий содержания в пенитенциарных учреждениях и диалогу по вопросам возможности симметричного освобождения. Конфиденциальность гарантируем. В то же время, мы считаем важным привлечь внимание общественности к данной проблеме, поэтому, если Вы согласны на огласку либо, если процесс уже является публичным, мы можем написать о Вашей истории либо истории Вашего родственника.Мы ждем от Вас ФИО, дату рождения, место содержания гражданского пленного, а также какой-то документ, из которого будет понятна суть обвинения (сообщение о подозрении, если идет досудебная стадия; обвинительный акт, если судебная; приговор, если процесс завершен).
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Павел Волков
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украина, репрессии на украине, репрессии, похищение, управление верховного комиссара оон по правам человека, оон, сво, свобода слова, эксклюзив
Украина, Репрессии на Украине, репрессии, похищение, Управление Верховного комиссара ООН по правам человека, ООН, СВО, свобода слова, Эксклюзив

Повалили на землю и утащили. На Украине похищен оппозиционный журналист Николай Сидоренко

08:15 01.07.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская)Николай Сидоренко в суде
Николай Сидоренко в суде - РИА Новости, 1920, 01.07.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская)
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Павел Волков авторы
Павел Волков
автор издания Украина.ру
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С 27 марта 2022 года до сегодняшнего дня неизвестно местонахождения оппозиционного журналиста Николая Сидоренко. В тот день в Бахмуте неизвестные похитили его и вывезли в неизвестном направлении.
В опубликованном 27 июня 2023 года докладе ООН "Задержание гражданских лиц в контексте вооруженного нападения РФ на Украину" упоминается молодой журналист, ставший жертвой насильственного исчезновения. В докладе не указано имя журналиста, но нам оно известно. Это корреспондент газеты "Правовой контроль Украины" Николай Сидоренко. По словам родственников, 27 марта 2022 года в Бахмуте (тогда еще под контролем Украины) Николая в неизвестном направлении увезли люди в форме.
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская)Пресс-карта Николая Сидоренко
Пресс-карта Николая Сидоренко - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская)
Пресс-карта Николая Сидоренко
Преследовать Николая Сидоренко начали еще в 2017 году, причем тогда тоже произошло похищение. 21 апреля в городе Краматорске Донецкой области неизвестные, представившись сотрудниками полиции, похитили Николая с его рабочего места. 4 дня, с 21 по 24 апреля, они незаконно удерживали его и пытали (одели на голову пакет, связали руки лентой и били по спине, голове, ногам) с целью получения признательных показаний в преступлении против национальной безопасности.
Официально задержание оформили только 24 апреля 2017 года, когда Николай под пытками признался в том, что в 2014 году принимал участие в непредусмотренных законом Украины вооруженных формированиях ДНР. Ему тут же предъявили обвинение по соответствующей ст. 260 УК Украины. Санкция по ней предусматривает до 15 лет лишения свободы в зависимости от тяжести.
Заседания в Краматорском городском суде проходили с безумными нарушениями. Судьи все время шли на поводу у прокурора и продлевали меру пресечения в виде содержания под стражей на том лишь основании, что Николаю предъявлена тяжелая статья и, выйдя на свободу, он якобы может скрыться от правосудия, хотя никаких доказательств того, что обвиняемый собирается скрыться, предъявлено не было. Судьи перебивали Николая, не давая ему до конца зачитывать свои ходатайства. Читать постановления из совещательной комнаты приходил один судья, хотя совещались втроем, всей коллегией.
"Во время задержания меня на 3 дня похитили и пытали, заставляли давать показания. Били, в результате чего я получил два перелома позвоночника и сотрясение мозга. Лечение в СИЗО не оказывали", — в очередной раз заявил Сидоренко в суде 6 сентября 2018 года.
Затем он объявил голодовку, поскольку коллегия отказала ему в проведении экспертизы по факту побоев.
Однако, когда суд все-таки добрался до изучения конкретных доказательств, как обычно, оказалось, что большая часть представленных обвинением материалов вообще касалась другого человека. Из 38 заявленных свидетелей обвинения смогли допросить едва ли треть и все они ничего внятного не сказали. Потерпевших же вообще никто не видел, поскольку в суде они так и не появились. Несколько раз потерпевшего пытались заслушать по видеосвязи, но он регулярно игнорировал заседания.
Тем временем Сидоренко смог пройти медосмотр, получил справки об инвалидности (во время похищения ему сломали позвоночник) и обратился в прокуратуру с жалобой на незаконное задержание и применение пыток. Формально расследование начали, но за все прошедшие с того времени годы никаких реальных действий в этом направлении правоохранительные органы так и не совершили.
Почти полтора года Николай Сидоренко провел в СИЗО. 17 декабря 2018 года после того, как дело фактически развалилось — ни письменные доказательства, ни показания свидетелей не подтвердили никаких нарушений закона со стороны обвиняемого — Краматорский городской суд все-таки изменил ему меру пресечения на круглосуточный домашний арест. Постепенно меру пресечения смягчали, и Николай смог заняться журналистской и правозащитной деятельностью, отметился несколькими резонансными расследованиями в отношении ряда должностных лиц Национальной полиции Украины, поступил на заочное отделение юрфака.
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская)Николай Сидоренко
Николай Сидоренко - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская)
Николай Сидоренко
Как и для многих людей с критическим отношением к радикальному национализму постмайданных властей и войне на Донбассе, жизнь Николая Сидоренко снова усложнилась после начала специальной военной операции. 27 марта 2022 года на улице города Бахмута (Артемовска) к нему подъехала машина с военными номерами. Из нее вышли мужчины в камуфляже с закрытыми лицами. Документов они не предъявили, но сообщили, что представляют местную военизированную самооборону. Затем они повалили Николая на землю, забрали его трость (после избиений и пыток 2017 года Сидоренко получил инвалидность и ходил с тростью) и оттащили за ограду ближайшего торгового центра. После этого Сидоренко больше никто не видел.
Семья тут же обратилась во все правоохранительные органы, но никто не подтвердил ни его задержание, ни содержание под стражей. Редакция "Правового контроля" — издания, с которым сотрудничал Николай Сидоренко, — обратилась с запросом в прокуратуру Донецкой области и в донецкое и луганское управления СБУ с просьбой объяснить, кто и на каком основании мог организовать "задержание" журналиста. Результат нулевой. Швейцарская международная правозащитная организация "Сеть Солидарности", которая оказывала Сидоренко юридическую помощь по время его судебного процесса, написала в СБУ, Нацполицию и Государственное бюро расследований, но там снова ответили, что такого человека не задерживали.
"Полицейские органы не проводят никаких активных следственно-розыскных мероприятий, саботируя заявления журналистов, родственников и правозащитных организаций, — заявили в швейцарской организации. — Поскольку у господина Сидоренко был длительный конфликт с полицией, мы обоснованно полагаем, что сотрудники правоохранительных органов Бахмута если и не сами совершили похищение, то, по крайней мере, прикрывали преступников".
"Сеть Солидарности" о похищении Николая Сидоренко
Сеть Солидарности о похищении Николая Сидоренко
"Сеть Солидарности" о похищении Николая Сидоренко
С 28 марта 2022 года, когда Национальная полиция Украины официально начала расследовать похищение Николая Сидоренко, никакого прогресса нет.
Если вам что-то известно о его местонахождении, пишите нам в чат-бот https://t.me/HelpCivilians_bot или по адресу: editors@ukraina.ru
Кроме того, мы собираем информацию о гражданских пленных с обеих сторон конфликта с целью содействия организации мониторинга условий содержания в пенитенциарных учреждениях и диалогу по вопросам возможности симметричного освобождения. Конфиденциальность гарантируем. В то же время, мы считаем важным привлечь внимание общественности к данной проблеме, поэтому, если Вы согласны на огласку либо, если процесс уже является публичным, мы можем написать о Вашей истории либо истории Вашего родственника.
Мы ждем от Вас ФИО, дату рождения, место содержания гражданского пленного, а также какой-то документ, из которого будет понятна суть обвинения (сообщение о подозрении, если идет досудебная стадия; обвинительный акт, если судебная; приговор, если процесс завершен).
 
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