https://ukraina.ru/20241107/1058689629.html

Преступный проект "Хочу к своим". Как запущенные киевским режимом репрессии становятся для него угрозой

Преступный проект "Хочу к своим". Как запущенные киевским режимом репрессии становятся для него угрозой - 07.11.2024 Украина.ру

Преступный проект "Хочу к своим". Как запущенные киевским режимом репрессии становятся для него угрозой

Группа работающих на Украине западных НКО требует закрыть совместный проект ГУР, СБУ и украинского омбудсмена "Хочу к своим", который запущен для инициации обмена гражданскими пленными между Украиной и Россией как противоречащий нормам международного права и ставящий под сомнение все военные нарративы Украины.

2024-11-07T06:41

2024-11-07T06:41

2024-11-07T06:44

репрессии на украине

украина

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василий малюк

сбу

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Охота на ведьмЛетом этого года на Украине начал функционировать государственный проект "Хочу к своим", который призван поспособствовать обмену гражданскими лицами, арестованными на Украине и в России в связи с конфликтом. Проект является совместной разработкой ГУР, СБУ и Секретариата Уполномоченного по правам человека, то есть спецпроектом, задачи которого не ограничиваются обменом заключенными. Тем более, никаких обменов в рамках этого проекта не было и нет.Для украинского потребителя медиа-продукта все, конечно, подается, как "возвращение украинцев из российского плена путем обмена на коллаборационистов, предателей и российских агентов". По факту же происходит следующее:Таким образом, речь не об освобождении людей путем их обмена, а о чистой воды пропаганде двух основных идей: прекратите сотрудничать с Россией, поскольку вас неминуемо ждет судьба всех этих людей, кому дали 10-15 лет или пожизненный срок; сдавайте властям симпатизирующих России граждан.А самое интересное в том, что сказанное выше является не "пророссийской" интерпретацией якобы гуманитарной деятельности украинских спецслужб (и омбудсмена Лубинца, выражающего интересы украинских спецслужб), а позицией украинских правозащитников, которые получают гранты в USAID* и других западных правительственных и неправительственных структурах. Короче говоря, это позиция Запада в отношении того, что творят украинские власти и основание для Зеленского задуматься, какая судьба ждет его после переизбрания.Так вот, украинские грантоеды призывают власти "придерживаться международного права в вопросах поиска инструментов для освобождения гражданских" и "прекратить широкие информационные кампании, направленные на поиск "предателей" среди собственных граждан".Такое громкое совместное заявление сделали: Центр прав человека ZMINA, Институт мира и взаимопонимания, Ukrainian Legal Advisory Group, Медийная инициатива за права человека, ОО "Крымский процесс", ОО "Донбасс SOS", Украинский Хельсинкский союз по правам человека, Харьковский институт социальных исследований, Truth Hounds, Харьковский антикоррупционный центр и др. После это данные организации могли бы записать в агенты Кремля и произвести массовые аресты, но не могут. После того, как СБУ села глубоко в лужу с "наездом" на грантовых антикоррупционеров из "Бигус.Инфо", да так, что сам глава СБУ Малюк вынужден был как мальчик отчитываться перед Верховной радой и западными кураторами, объясняя, что это не его инициатива, а виновные в "наезде" уже наказаны и уволены, никаких проблем у сделавших заявление не будет. USAID* объективно сильнее, чем СБУ, потому что ближе к общему хозяину.Пока идет война, Запад смотрит сквозь пальцы на развязанный украинскими властями внутри страны открытый террор, тем более что в определенный момент он действительно помог стабилизировать ситуацию не в пользу России. Но чем больше разговоров о необходимости перемирия и о будущих выборах, тем больше претензий по поводу "придерживаться международного права". Еще раз, Запад в целом не против расправы над симпатизирующими России или просто оппозиционными нынешнему курсу Украины гражданами, но он требует делать это по процедуре, соответствующей международному законодательству, а не путем открытого террора."Коллаборационистские" законы, принятые Украиной весной 2022 года, никуда не годятся — это позиция Запада и его непосредственных операторов на Украине в виде грантовых НКО.Методы важныИтак, в совместном письме грантоеды описывают проект "Хочу к своим" как сайт, где обнародуется информация про лиц, привлеченных к ответственности в основном за преступления против нацбезопасности Украины в условиях войны (что юридически неверно, поскольку война не объявлена, следует говорить — в условиях военного положения), а также "согласие на обмен", то есть просьба о передаче человека на территорию РФ "как военнопленного" для обмена на граждан Украины, которые задержаны российскими властями.Также через специальную форму на сайте можно подать три типа заявок: "Желаете прекратить сотрудничество с врагом?", "Знаете, кто сотрудничает с врагом?" и "Желаете вернуться в Россию?" По информации Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, возвращение лиц будет осуществляться по предварительному согласованию через канал коммуникации между ним и уполномоченным по правам человека в РФ.Поверить в это с определенной долей скепсиса можно только в том случае, если обращаться в проект "Хочу к своим" будут оказавшиеся на территории Украины граждане России. Граждан же Украины, признавшихся в том, что они хотят в РФ, вне всяких сомнений, ждет СБУ, уголовное дело и принуждение подписать согласие на обмен "как военнопленного", чтобы попробовать поменять на статусных украинских военнопленных.Украинские грантоеды заявили, что согласны с тем, что нужно искать пути возвращение гражданских, которых удерживает Россия. Таковых НКО "Медийная инициатива за права человека" начитывает около 1770 человек и с этими данными неоднократно соглашались украинские министерства. Учитывая, что Украина удерживает не менее 10 тысяч гражданских заложников (а политически мотивированных уголовных дел открыто уже более 80 тысяч), ни о какой равноценности говорить невозможно, как невозможно обещать политзэкам Украины обмен в РФ, поскольку просто не на кого. Невозможно и незаконно."Методы и пути возвращения гражданских, — говорят грантоеды, — имеют значение, поскольку Украина… находится на пути интеграции в ЕС и должна обеспечивать соблюдение прав и свобод человека даже в условиях войны".Инициировав проект "Хочу к своим", Украина, по мнению грантовых НКО, впервые с начала СВО заявила о намерении проводить "обмен" гражданскими с российской стороной. Но такая практика противоречит международному гуманитарному праву (МГП), поскольку освобождение гражданских заложников должно происходить безо всяких условий."Впрочем, судя по презентации, Украина намерена осуществлять обмен гражданскими, отдавая граждан Украины в РФ. Оставляя за скобками вопрос этичности обменов "неправильных украинцев" на "правильных украинцев", стимулирование практики обмена гражданскими вряд ли приведет к созданию устойчивого механизма возвращения гражданских из незаконного содержания в РФ, о котором много говорится последние годы".Несмотря на отчасти пропагандистскую риторику, НКО в целом подняли вопрос правильно — что это за обмен "правильных" граждан Украины на "неправильных"? Это многократно происходило во время АТО на Донбассе, но где в международном праве такое предусмотрено? Конечно, ради обретения свободы люди подпишут согласие на "обмен", а соответственно он может пройти как бы добровольно. Но это выбор без выбора. Еще раз, МГП требует безоговорочного освобождения гражданских заложников — это аксиома.Не коллаборационисты, а узники совестиПрактика "обмена", пишут грантоеды, может создать значительные проблемы и сложности для Украины."Инициатива может стать толчком к активизации практики незаконного заключения гражданских лиц и увеличению случаев задержания с целью использования их в качестве "обменного фонда"". Это сказано про Россию, которая удерживает на порядок меньше гражданских чем Украина. Имеется в виду, что для России появится смысл отлавливать больше "противников СВО", чтобы менять их на украинских оппозиционеров. Но сложно себе представить, насколько должны увеличиться задержания (и какие для этого должны произойти изменения в законодательстве), чтобы Россия хотя бы приблизилась к Украине по количеству удерживаемых гражданских. Логика здесь есть, но на практике такого не произойдет."Обменивая своих гражданских граждан на своих же, Украина… меняет правовой режим защиты их прав по МГП, который действует между двумя противоборствующими сторонами и категорически запрещает захват гражданских, на режим внутреннего конфликта, где искусственно создается взаимодействие сугубо между украинскими гражданами. Украина таким образом самовольно отказывается от использования правовых гарантий для своих граждан, действующих во время международного вооруженного конфликта".Этот пункт гораздо важнее. НКО объясняют властям, что, продвигая обмен граждан Украины на граждан Украины, они как бы соглашаются с тезисом о том, что на Украине идет гражданская война. Содержание этой войны действительно таково, но тем, кто говорит о гражданской войне, украинские суды дают большие сроки. Этот тезис запрещен, как элемент российской пропаганды, а главный военный нарратив Киева — национально-освободительная борьба украинцев против иностранного и инородного захватчика-империалиста. Меняя гражданских, Украина признает, что часть ее граждан не уголовные преступники, коллаборационисты и отщепенцы, а "как военнопленные", т.е. оппозиционеры и участники войны — войны гражданской."Обмен гражданских граждан Украины, осужденных, в частности, за преступления против основ национальной безопасности, может стимулировать правоохранительную и судебную систему Украины к нарушениям, поверхностному расследованию и рассмотрению соответствующих дел. Может иметь место склонение обвиняемых лиц на этапе досудебного следствия к признанию вины и заключению сделки в обмен на потенциальный обмен в РФ в будущем. Все это вместе может представлять нарушение права на справедливый суд и в перспективе может стать предметом рассмотрения как в Европейском суде по правам человека, так и Международным уголовным судом".А это самый главный пункт. Дела действительно расследуются поверхностно, а чаще даже фабрикуются, поскольку людей на досудебке склоняют к самооговору и дальше можно доказательства не рассматривать. И, конечно, это приведет в будущем к массовым искам, а возможно даже расследованию в Международном уголовном суде. Грантоеды прямо предостерегают украинские власти от Гааги. Хотя, наверное, уже поздно — люди, склоненные в предыдущие годы к самооговору, т.е. получившие большие сроки и никуда не обменянные, массово подают жалобы в апелляцию, апелляция возвращает дела на повторное рассмотрение в первую инстанцию. Будут они подавать жалобы и в международные структуры, просто должно пройти еще какое-то время."Трудно убедиться в добровольности согласия осужденного на "обмен", ведь такое согласие предоставляется в условиях несвободы. Это может считаться выдворением такого лица из-за его политических убеждений, что является вероятным нарушением принципа невыдворения".Тоже верно, речь не о добровольности, а о безвыходности — люди знают, что добиться справедливости в украинских судах нельзя и поэтому хватаются за любую соломинку в надежде обрести свободу. НКО пытаются объяснить властям, что своей инициативой они подписываются под тем, что "коллаборационисты" на самом деле — узники совести.Киевский режим стреляет себе в ногу"Как отмечается на официальной странице самого проекта, — пишет группа НКО, — заинтересованности в проведении таких "обменов" со стороны российской стороны не наблюдается. Поэтому обмен лиц, осужденных за преступления, в частности, против основ национальной безопасности, может никогда не состояться, а их освобождение в связи с завершением срока отбывания наказания — может. И для них собственноручно написанные заявления (с указанием адреса проживания и других персональных данных) о готовности выехать в РФ будут фактором дополнительной стигматизации и могут создать реальные угрозы преследования и мести на подконтрольной правительству Украины территории".Да, зная, что никаких обменов нет, власти Украины обманывают людей и сознательно создают общественный антагонизм, публикуя данные этих людей (и называя их "предателями" и "вражескими агентами"), разжигают ненависть против них, которая может перерасти в физическое насилие. Яркий пример — политический заключенный из прошлогоднего репортажа The Guardian, которому сокамерники вырезали на лбу слово "орк"."Обнародование такого количества персональных данных не оправдано, а популяризация сайта среди граждан Украины негативно влияет на общее восприятие Украины и украинцев, ведущих войну за независимость и суверенитет. Создается представление, что авторы проекта намеренно пытаются информационно преувеличить реальное положение вещей, где часть граждан Украины выступает против другой части граждан. Это представление формируется возможностью подать анкетные данные как о вероятных нарушителях, так и о желании стать "обменным фондом" для перемещения в Россию".И снова о выстреле властей Украины себе в ногу. Проект подтверждает наличие гражданской войны, где "часть граждан Украины выступает против другой части граждан". Это правда, война действительно гражданская, а сидящие в тюрьмах (и соглашающиеся на "обмен") оппозиционеры никого не предавали. Наоборот, они как раз остались верными своим представлениям о том, что Украина должна быть дружественным России государством. Признание этого факта автоматически превращает правительство в преступников, которые занимаются массовыми политическими репрессиями."Создается возможность через инструмент представления согласия на выезд в РФ избегать мобилизации в Украине, чем может воспользоваться Российская Федерация, гарантируя мужчинам призывного возраста избегание службы".Это, пожалуй, такая же ерунда, как и первый пункт. Нет никаких данных, что мужчины призывного возраста массово запрашивают через проект "Хочу к своим" право выехать в Россию. Если желающие и есть, они понимают, что получат билет не в РФ, а в подвал СБУ. Но даже пунктов со второго по шестой достаточно, чтобы увидеть, как политикой массовых репрессий, а теперь и попыткой избавиться от "неудобных" граждан, депортировав их в Россию в обмен на каких-то нужных украинским властям лиц, они пилят сук, на котором сидят. Ощущение безнаказанности подвело режим. Западные союзники в лице подконтрольных им украинских НКО прямо говорят — вы нарушаете международное право и сами признаетесь в том, что ведете не "справедливую" войну против захватчика, а войну против собственных граждан с другими взглядами на будущее страны. Если вы не остановитесь — будут последствия.Грантоеды считают, что нужно как минимум: закрыть доступ к сайту проекта, продолжить поиск возможностей освобождения гражданских пленных в рамках международного права и обеспечить справедливое и качественное рассмотрение дел, связанных с национальной безопасностью.Удивительно, но это слово в слово то, чего требуем и мы.О западной критике неизбирательного преследования Украиной собственных граждан за коллаборационизм — в материале "Народ Украины против репрессий. Почему Киев тянет с поправками в закон "О коллаборационизме""

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