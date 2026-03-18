Экономика Украины и война: Словакия реализовала угрозу, а Киев надеется на импорт электроэнергии
Экономика Украины и война: Словакия реализовала угрозу, а Киев надеется на импорт электроэнергии - 18.03.2026 Украина.ру
Экономика Украины и война: Словакия реализовала угрозу, а Киев надеется на импорт электроэнергии
На прошедшей неделе возобновились российские удары по украинской энергосистеме. Они не привели к каким-то качественным изменениям и направлены на усложнение работы энергетиков и монтёров — им удалось достичь успехов в стабилизации обстановки, а пришедшая весна сократила дефицит в украинской энергосистеме.
2026-03-18T07:31
2026-03-18T07:31
На этом фоне украинские чиновники надеются на импорт как главное средство среднесрочного покрытия дефицита электроэнергии, а Словакия воплотила в жизнь свою угрозу и оставила Украину без аварийных перетоков.Читайте об этих и иных новостях украинской экономики в традиционном обзоре по средам.Ситуация в электроэнергетикеПо мере "раскочегаривания" СЭС диспетчеры смягчают ограничения для потребителей. В частности, Кабмин отменил введённую зимой обязанность для крупнейших госкомпаний импортировать не менее 50% электроэнергии для обеспечения собственных потребностей. В частности, "Укржелдорога" оценивала свои убытки от вынужденного импорта электроэнергии в сотни миллионов гривен ежемесячно.Параллельно сокращаются объёмы импорта электроэнергии. За неделю со 2 по 8 марта Украина импортировала 213,2 тыс. МВт*ч электроэнергии, что на 30% меньше, чем неделей ранее. Если верить главе Минэнерго Денису Шмыгалю, то в этот период Украина закрывала 12% своих энергетических потребностей за счёт импорта, однако в пиковые часы сохранялся дефицит в 1 ГВт.При этом из Словакии Украина импортировала за этот период 35,5 тыс. МВт*ч, а из Венгрии 101,1 тыс. МВт*ч. Аварийные перетоки электроэнергии из Словакии скоро прекратятся — словацкий системный оператор SEPS уведомил "Укрэнерго" о прекращении договора об оказании аварийной помощи. Теперь вопрос в том, поступит ли аналогичным образом Венгрия.К слову, 11 марта премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что договорился с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен о возобновлении транзита нефти по нефтепроводу "Дружба". Впрочем, не важно, что по данному поводу говорит Урсула фон дер Ляйен — Киев всё равно свою позицию по транзиту не меняет и на нефтепровод никого не пускает.Заодно Украина получает возможность "отдавать" энергетические "долги" кВт*ч, а не гривнами. Со 2 по 8 марта Украина экспортировала в Молдову 0,04 тыс. МВт*ч — объёмы мизерные, перетоки осуществлялись ночью в период минимального потребления электроэнергии, но важен сам факт.Впрочем, никакого полноценного экспорта электроэнергии не будет в принципе — рано или поздно придётся проводить планово-предупредительные ремонты на АЭС и тогда Украине придётся наращивать импорт электроэнергии.Восстановление тепло-, и электроэнергетикиКабмин ставит в качестве цели ремонт 4 ГВт генерирующих мощностей (в том числе 2 ГВт до конца мая) и закачку в ПХГ 13 млрд м3 газа. Откуда Украина будет брать деньги для закупок газа пока неизвестно. Да и Россия вновь возобновила удары по объектам электроэнергетики.При этом стоит отметить, что киевской власти пока удаётся ремонтировать после ударов повреждённые объекты и наращивать долю "зелёной" генерации.Ремонты — заслуга оставшихся специалистов и масштабной помощи из вне, в первую очередь из стран Европы. А строительство солнечных электростанций (СЭС) уже давно освоено бизнесом, поэтому не требует от бюрократии особо вмешательства. И стоимость СЭС из года в год растёт минимально: 1 кВт установленной мощности СЭС по итогам 2025 года подорожал лишь на 5 долларов, до 110 долларов из-за отмены льгот на китайские фотоэлементы.В то же время строить что-то сложнее СЭС или ВЭС (ветрогенераторная электростанция) так и не научились. Никакого прогресса в части возведения новых энергоблоков на Хмельницкой АЭС нет — Болгария отказалась поставлять блоки ВВЭР, а новостей о начале монтажа оборудования от Westinghouse нет. Про малые модульные реакторы (ММР), которые должны уже десятками монтироваться (так бывший глава НАЭК "Энергоатом" Пётр Котин обещал в 2024 году) все уже давно забыли. Главным поставщиком новостей по данной теме стал премьер-министр Армении Никол Пашинян, который решил задобрить США так же, как это делала Украина. Итог, вероятно, будет таким же.Поэтому главной надежной украинской власти продолжит оставаться импорт электроэнергии. В ближайшие два года Киев намерен провести работы на связывающих Украину и страны ЕС линиях электропередач, чтобы увеличить их мощность с текущих 2450 МВт до 3950 МВт, то есть на 1,5 ГВт или 61%. Проще говоря, в деле стабилизации ситуации в электроэнергетике ставка делается на импорт, что означает рост тарифов на электроэнергию с их дальнейшей ещё большей дифференциацией в зависимости от времени суток (в пиковые периоды тариф будет выше) и одновременным закрытием всех производств, которые работать по таким тарифам не смогут.Тем временем, украинские энергетики провели обследование выведенных из эксплуатации ТЭЦ в Литве, Латвии, Словакии, Австрии и Хорватии — станции в этих странах станут донорами для ремонта украинских ТЭЦ. А на прошлой неделе СМИ сообщали, что "Нафтогаз" получит оборудование из Нидерландов. Таким образом, сперва Украина из Европы получила оборудование для ремонта повреждённых ТЭС, а теперь дело дошло и до ТЭЦ.Топливный кризисНа фоне удорожания нефти и проблем с её поставками в Евросоюз, откуда импортирует нефтепродукты Украина, продолжается рост цен на топливо.В Германии цены на АИ-95 достигли 104 гривен за литр, цены на ДТ превысили 109 гривен, подорожав на 9,9% и 19,37% соответственно. В Польше цены ниже — 80,51 гривны за АИ-95 и 94,9 гривны за ДТ.Естественно, с учётом необходимости импортировать топливо и оплачивать уже украинские налоги, стоит ожидать дальнейшего роста цен свыше тех, что установятся в Польше и других странах Восточной Европы. А пока же цены на бензин подобрались к 75 гривнам за литр, а солярку — 83 гривнам за литр.Следовательно, вырастут цены на товары и услуги. Особый удар будет по растениеводству, критически зависящему от импорта топлива и удобрений.Беды ретейла и победы "Киевстара"По итогам 2025 года компании-лидеры в сфере розничной торговли получили свыше 647 млрд гривен прибыли, что на 22% больше, чем годом ранее. Рейтинг самых прибыльных ретейлеров возглавил АТБ — 247,35 млрд гривен или 38,2%. На втором месте с долей более чем в 2 раза меньше (16,4%) "Сильпо" с 106,07 млрд гривен. Третье место — "Аврора" с 49,25 млрд гривен.Впрочем, куда интереснее те ретейлеры, которые показали убытки. Metro второй год подряд закрывает с убытками (в 2025 году — 380,9 млн гривен). Нерадостны дела у Rozetka с 38,9 млрд гривен убытков, из-за чего она сползла с 5 места в рейтинге на 10. "Розетка" с марта 2023 года работает в Польше и изначально делала ставку на украинцев, но теперь абсолютное большинство её покупателей составляют поляки. Впрочем, назвать компанию крупным субъектом на рынке польской онлайн-торговли нельзя — её директор Владислав Чечёткин относит к стартапам.Зато дела у "Киевстара" идут лучше некуда: компания рассматривает возможность выхода на рынок цифрового банкинга и уже ведёт переговоры с регулятором в лице НБУ. Вот что означает найти хорошую "крышу" в лице бывшего госсекретаря Майка Помпео, отбиться от рейдеров в лице Ермака, Шурмы и Зеленского, а затем провести IPO на NASDAQ. В общем, скандальному Гороховскому и его не менее скандальному Monobank стоит присмотреться к появлению нового конкурента, который практически сходу получит в качестве клиентов абонентскую базу оператора и купленных им интернет-провайдеров.Зарплаты в конвертахИсследовательская НКО Case Украина как партнёр Министерства экономики Украины подсчитало, что 1,9 млн граждан Украины получают заработную плату общим размером от 250 до 400 млрд гривен в конвертах.До начала СВО в тени трудились около 3 млн граждан Украины или 20% от всех занятых в возрасте от 15 до 70 лет. Сейчас долю тех, кому доплачивают в конверте, CASE оценивает в 14% от общего количества работников, а вместе с совсем неоформленными 18%. Наиболее распространённая схема "оптимизации" — минимальная зарплата плюс доплата в конверте — используется 650 тыс. работников. Бюджет на такой схеме теряет от 25 до 53 млрд гривен в год. Больше всех схем по неформальной занятости в розничной торговле.В данном случае важно не то, что CASE живёт на гранты, а то, что она честно называет главную причину теневой занятости — чрезмерную нагрузку на фонд оплаты труда (ФОТ). Вместо оптимальных 20% она составляет 53%.Второй фактор, стимулирующий уход в тень, — рост цен на всё и вся. "Центр экономической стратегии" подсчитал, что с начала СВО электроэнергия подорожала на 178%, бензин на 98%, продукты питания на 74%, сигареты на 122%, рыба на 153%. И это не предел.А так как киевской власти крайне нужны деньги для войны, то никакого другого выбора у неё кроме как "детенизации" экономики нет. А значит спрос на конверты будет тем больше, чем сильнее придётся повышать налоги и урезать социальные расходы. А если ещё и власть пенсии перестанет выплачивать, — с такими финансами и демографией это вопрос времени — то никакого смысла платить налоги с зарплаты даже у самых законопослушных не будет.Прочие новостиЗа последний год лидером по росту стоимости квадратного метра жилой недвижимости стал Житомир, тогда как в Киеве "квадрат" стал дороже на 4%. Средняя стоимость 1 м2 в Киеве — 57,1 тыс. гривен (114 тыс. рублей).В 2025 году Украина выполнила 84% обязательств по соглашению об ассоциации с Евросоюзом, что на 3% больше, чем годом ранее. Однако, на что это влияет не ясно: всё равно Украину в ЕС никто не примет. По крайней мере, в ближайшие 10–20 лет так точно. А пока же киевская власть смиренно внедряет европейские стандарты по всем вопросам, которые не мешают ей грабить страну самостоятельно. Но требуют от неё как раз институциональных "реформ" с дальнейшей передачей управления страной внешним структурам.Премьер-министр Юлия Свириденко обещает с 1 сентября начать выплачивать студентам частных украинских ВУЗов стипендии в размере 4 тыс. гривен. При всей радости за студентов стоит занять по данному вопросу позицию крайнего скептика: у киевской власти "дыра" в бюджете размером в 60 млрд евро даже толком на 15 млрд евро от ЕС не закрыта. Куда уж тут студентам частных университетов стипендии выплачивать.В январе-феврале экспорт железной руды сократился на 40,9%, до 3,31 млн тонн, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и упал до минимума с 2023 года. Причина — отсутствие электроэнергии и проблемы с логистикой. Главным покупателем украинской железной руды остаётся Китай, на втором и третьем местах — Словакия и Польша. Заодно на 21% снизился импорт кокса, до 123,1 тыс. тонн, 98% из которых ввезли из Польши.Титановая компания "Велта" утрясла вопрос со своей задолженностью по кредиту почти на 10 млрд гривен.Украинский совет бизнеса обратился к премьеру Юлии Свириденко с просьбой поднять зарплаты сотрудникам Бюро экономической безопасности, которые получают в 2,5 раза меньше других сотрудников антикоррупционных и правоохранительных органов. Вероятно, в ближайшее время стоит ожидать обращения от малого и среднего бизнеса к Кабмину с просьбой укомплектовать штат налоговой, а также открытое письмо от уклонистов к ТЦК с просьбой ловить людей активнее.
Иван Лизан
Иван Лизан
На этом фоне украинские чиновники надеются на импорт как главное средство среднесрочного покрытия дефицита электроэнергии, а Словакия воплотила в жизнь свою угрозу и оставила Украину без аварийных перетоков.
Читайте об этих и иных новостях украинской экономики в традиционном обзоре по средам.
Ситуация в электроэнергетике
По мере "раскочегаривания" СЭС диспетчеры смягчают ограничения для потребителей. В частности, Кабмин отменил введённую зимой обязанность для крупнейших госкомпаний импортировать не менее 50% электроэнергии для обеспечения собственных потребностей. В частности, "Укржелдорога" оценивала свои убытки от вынужденного импорта электроэнергии в сотни миллионов гривен ежемесячно.
Параллельно сокращаются объёмы импорта электроэнергии. За неделю со 2 по 8 марта Украина импортировала 213,2 тыс. МВт*ч электроэнергии, что на 30% меньше, чем неделей ранее. Если верить главе Минэнерго Денису Шмыгалю, то в этот период Украина закрывала 12% своих энергетических потребностей за счёт импорта, однако в пиковые часы сохранялся дефицит в 1 ГВт.
При этом из Словакии Украина импортировала за этот период 35,5 тыс. МВт*ч, а из Венгрии 101,1 тыс. МВт*ч. Аварийные перетоки электроэнергии из Словакии скоро прекратятся — словацкий системный оператор SEPS уведомил "Укрэнерго" о прекращении договора об оказании аварийной помощи. Теперь вопрос в том, поступит ли аналогичным образом Венгрия.
К слову, 11 марта премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что договорился с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен о возобновлении транзита нефти по нефтепроводу "Дружба". Впрочем, не важно, что по данному поводу говорит Урсула фон дер Ляйен — Киев всё равно свою позицию по транзиту не меняет и на нефтепровод никого не пускает.
Заодно Украина получает возможность "отдавать" энергетические "долги" кВт*ч, а не гривнами. Со 2 по 8 марта Украина экспортировала в Молдову 0,04 тыс. МВт*ч — объёмы мизерные, перетоки осуществлялись ночью в период минимального потребления электроэнергии, но важен сам факт.
Впрочем, никакого полноценного экспорта электроэнергии не будет в принципе — рано или поздно придётся проводить планово-предупредительные ремонты на АЭС и тогда Украине придётся наращивать импорт электроэнергии.
Восстановление тепло-, и электроэнергетики
Кабмин ставит в качестве цели ремонт 4 ГВт генерирующих мощностей (в том числе 2 ГВт до конца мая) и закачку в ПХГ 13 млрд м3 газа. Откуда Украина будет брать деньги для закупок газа пока неизвестно. Да и Россия вновь возобновила удары по объектам электроэнергетики.
При этом стоит отметить, что киевской власти пока удаётся ремонтировать после ударов повреждённые объекты и наращивать долю "зелёной" генерации.
Ремонты — заслуга оставшихся специалистов и масштабной помощи из вне, в первую очередь из стран Европы. А строительство солнечных электростанций (СЭС) уже давно освоено бизнесом, поэтому не требует от бюрократии особо вмешательства. И стоимость СЭС из года в год растёт минимально: 1 кВт установленной мощности СЭС по итогам 2025 года подорожал лишь на 5 долларов, до 110 долларов из-за отмены льгот на китайские фотоэлементы.
В то же время строить что-то сложнее СЭС или ВЭС (ветрогенераторная электростанция) так и не научились. Никакого прогресса в части возведения новых энергоблоков на Хмельницкой АЭС нет — Болгария отказалась поставлять блоки ВВЭР, а новостей о начале монтажа оборудования от Westinghouse нет. Про малые модульные реакторы (ММР), которые должны уже десятками монтироваться (так бывший глава НАЭК "Энергоатом" Пётр Котин обещал в 2024 году) все уже давно забыли. Главным поставщиком новостей по данной теме стал премьер-министр Армении Никол Пашинян, который решил задобрить США так же, как это делала Украина. Итог, вероятно, будет таким же.
Поэтому главной надежной украинской власти продолжит оставаться импорт электроэнергии. В ближайшие два года Киев намерен провести работы на связывающих Украину и страны ЕС линиях электропередач, чтобы увеличить их мощность с текущих 2450 МВт до 3950 МВт, то есть на 1,5 ГВт или 61%. Проще говоря, в деле стабилизации ситуации в электроэнергетике ставка делается на импорт, что означает рост тарифов на электроэнергию с их дальнейшей ещё большей дифференциацией в зависимости от времени суток (в пиковые периоды тариф будет выше) и одновременным закрытием всех производств, которые работать по таким тарифам не смогут.
Тем временем, украинские энергетики провели обследование выведенных из эксплуатации ТЭЦ в Литве, Латвии, Словакии, Австрии и Хорватии — станции в этих странах станут донорами для ремонта украинских ТЭЦ. А на прошлой неделе СМИ сообщали, что "Нафтогаз" получит оборудование из Нидерландов. Таким образом, сперва Украина из Европы получила оборудование для ремонта повреждённых ТЭС, а теперь дело дошло и до ТЭЦ.
На фоне удорожания нефти и проблем с её поставками в Евросоюз, откуда импортирует нефтепродукты Украина, продолжается рост цен на топливо.
В Германии цены на АИ-95 достигли 104 гривен за литр, цены на ДТ превысили 109 гривен, подорожав на 9,9% и 19,37% соответственно. В Польше цены ниже — 80,51 гривны за АИ-95 и 94,9 гривны за ДТ.
Естественно, с учётом необходимости импортировать топливо и оплачивать уже украинские налоги, стоит ожидать дальнейшего роста цен свыше тех, что установятся в Польше и других странах Восточной Европы. А пока же цены на бензин подобрались к 75 гривнам за литр, а солярку — 83 гривнам за литр.
Следовательно, вырастут цены на товары и услуги. Особый удар будет по растениеводству, критически зависящему от импорта топлива и удобрений.
Беды ретейла и победы "Киевстара"
По итогам 2025 года компании-лидеры в сфере розничной торговли получили свыше 647 млрд гривен прибыли, что на 22% больше, чем годом ранее. Рейтинг самых прибыльных ретейлеров возглавил АТБ — 247,35 млрд гривен или 38,2%. На втором месте с долей более чем в 2 раза меньше (16,4%) "Сильпо" с 106,07 млрд гривен. Третье место — "Аврора" с 49,25 млрд гривен.
Впрочем, куда интереснее те ретейлеры, которые показали убытки. Metro второй год подряд закрывает с убытками (в 2025 году — 380,9 млн гривен). Нерадостны дела у Rozetka с 38,9 млрд гривен убытков, из-за чего она сползла с 5 места в рейтинге на 10. "Розетка" с марта 2023 года работает в Польше и изначально делала ставку на украинцев, но теперь абсолютное большинство её покупателей составляют поляки. Впрочем, назвать компанию крупным субъектом на рынке польской онлайн-торговли нельзя — её директор Владислав Чечёткин относит к стартапам.
Зато дела у "Киевстара" идут лучше некуда: компания рассматривает возможность выхода на рынок цифрового банкинга и уже ведёт переговоры с регулятором в лице НБУ. Вот что означает найти хорошую "крышу" в лице бывшего госсекретаря Майка Помпео, отбиться от рейдеров в лице Ермака, Шурмы и Зеленского, а затем провести IPO на NASDAQ. В общем, скандальному Гороховскому и его не менее скандальному Monobank стоит присмотреться к появлению нового конкурента, который практически сходу получит в качестве клиентов абонентскую базу оператора и купленных им интернет-провайдеров.
Исследовательская НКО Case Украина как партнёр Министерства экономики Украины подсчитало, что 1,9 млн граждан Украины получают заработную плату общим размером от 250 до 400 млрд гривен в конвертах.
До начала СВО в тени трудились около 3 млн граждан Украины или 20% от всех занятых в возрасте от 15 до 70 лет. Сейчас долю тех, кому доплачивают в конверте, CASE оценивает в 14% от общего количества работников, а вместе с совсем неоформленными 18%. Наиболее распространённая схема "оптимизации" — минимальная зарплата плюс доплата в конверте — используется 650 тыс. работников. Бюджет на такой схеме теряет от 25 до 53 млрд гривен в год. Больше всех схем по неформальной занятости в розничной торговле.
В данном случае важно не то, что CASE живёт на гранты, а то, что она честно называет главную причину теневой занятости — чрезмерную нагрузку на фонд оплаты труда (ФОТ). Вместо оптимальных 20% она составляет 53%.
Второй фактор, стимулирующий уход в тень, — рост цен на всё и вся. "Центр экономической стратегии" подсчитал, что с начала СВО электроэнергия подорожала на 178%, бензин на 98%, продукты питания на 74%, сигареты на 122%, рыба на 153%. И это не предел.
А так как киевской власти крайне нужны деньги для войны, то никакого другого выбора у неё кроме как "детенизации" экономики нет. А значит спрос на конверты будет тем больше, чем сильнее придётся повышать налоги и урезать социальные расходы. А если ещё и власть пенсии перестанет выплачивать, — с такими финансами и демографией это вопрос времени — то никакого смысла платить налоги с зарплаты даже у самых законопослушных не будет.
За последний год лидером по росту стоимости квадратного метра жилой недвижимости стал Житомир, тогда как в Киеве "квадрат" стал дороже на 4%. Средняя стоимость 1 м2 в Киеве — 57,1 тыс. гривен (114 тыс. рублей).
В 2025 году Украина выполнила 84% обязательств по соглашению об ассоциации с Евросоюзом, что на 3% больше, чем годом ранее. Однако, на что это влияет не ясно: всё равно Украину в ЕС никто не примет. По крайней мере, в ближайшие 10–20 лет так точно. А пока же киевская власть смиренно внедряет европейские стандарты по всем вопросам, которые не мешают ей грабить страну самостоятельно. Но требуют от неё как раз институциональных "реформ" с дальнейшей передачей управления страной внешним структурам.
Премьер-министр Юлия Свириденко обещает с 1 сентября начать выплачивать студентам частных украинских ВУЗов стипендии в размере 4 тыс. гривен. При всей радости за студентов стоит занять по данному вопросу позицию крайнего скептика: у киевской власти "дыра" в бюджете размером в 60 млрд евро даже толком на 15 млрд евро от ЕС не закрыта. Куда уж тут студентам частных университетов стипендии выплачивать.
В январе-феврале экспорт железной руды сократился на 40,9%, до 3,31 млн тонн, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и упал до минимума с 2023 года. Причина — отсутствие электроэнергии и проблемы с логистикой. Главным покупателем украинской железной руды остаётся Китай, на втором и третьем местах — Словакия и Польша. Заодно на 21% снизился импорт кокса, до 123,1 тыс. тонн, 98% из которых ввезли из Польши.
Титановая компания "Велта" утрясла вопрос со своей задолженностью по кредиту почти на 10 млрд гривен.
Украинский совет бизнеса обратился к премьеру Юлии Свириденко с просьбой поднять зарплаты сотрудникам Бюро экономической безопасности, которые получают в 2,5 раза меньше других сотрудников антикоррупционных и правоохранительных органов. Вероятно, в ближайшее время стоит ожидать обращения от малого и среднего бизнеса к Кабмину с просьбой укомплектовать штат налоговой, а также открытое письмо от уклонистов к ТЦК с просьбой ловить людей активнее.