Аудиторы USAID выявили нарушения в надзоре за $26 млрд помощи Киеву. Главные новости к этому часу - 18.03.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260318/auditory-usaid-vyyavili-narusheniya-v-nadzore-za-26-mlrd-pomoschi-kievu-glavnye-novosti-k-etomu-chasu-1076919854.html
Аудиторы USAID выявили нарушения в надзоре за $26 млрд помощи Киеву. Главные новости к этому часу
Аудиторы USAID выявили нарушения в надзоре за $26 млрд помощи Киеву. Главные новости к этому часу - 18.03.2026 Украина.ру
Аудиторы USAID выявили нарушения в надзоре за $26 млрд помощи Киеву. Главные новости к этому часу
Аудиторы USAID выявили нарушения в надзоре за 26 миллиардами долларов помощи Киеву, сообщил заместитель генерального инспектора структуры Адам Каплан. Об этом и других важных событиях рассказал 18 марта телеграм-канал Украина.ру
2026-03-18T07:30
2026-03-18T07:30
новости
сша
украина
киев
кирилл дмитриев
марко рубио
украина.ру
нато
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102636/52/1026365242_0:319:3072:2047_1920x0_80_0_0_a3505a3e2c8e972c7f8f517248cfafe7.jpg
"На Украине подрядчики, которых USAID нанял для надзора за прямой бюджетной поддержкой в размере 26 миллиардов долларов, не предоставляли требовавшиеся отчеты вовремя или вообще", - сказал Каплан на слушаниях в профильном комитете палаты представителей.Он подчеркнул, что США в будущем должны обеспечить своевременное получение информации от наблюдателей.🟦 Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев на фоне ситуации с Ормузским проливом заявил, что НАТО поддерживает Украину, но не США.🟦 Госсекретарь США Марко Рубио назвал фейком статью газеты New York Times о том, что США якобы хотят отстранить от власти лидера Кубы Мигеля Диас-Канеля без смены политической системы.🟦 Армия США приступила к поиску подрядчиков для работ по обезвреживанию боеприпасов и биологически опасных материалов на объектах в ряде стран, включая Украину, говорится в правительственных документах США.🟦 "Топливный туризм" набирает популярность в Европе на фоне эскалации на Ближнем Востоке и растущих цен на бензин, заявил РИА Новости официальный представитель крупнейшей ассоциации автомобилистов Швейцарии Touring Club Suisse Марко Вёлфли.🟦 ЦАХАЛ заявил о нанесении ударов по объектам "Хезболлы" на юге Ливана. 🟦 Reuters сообщает, что в одном из южных районов Бейрута раздался громкий взрыв после авиаудара со стороны Израиля.О ситуации на Ближнем Востоке - в материале "Надеялись на моментальный крах Ирана": политолог о провале планов Трампа по смене режима на сайте Украина.ру.
сша
украина
киев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102636/52/1026365242_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_bcb92c6b692a788c4446fec703343328.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, украина, киев, кирилл дмитриев, марко рубио, украина.ру, нато
Новости, США, Украина, Киев, Кирилл Дмитриев, Марко Рубио, Украина.ру, НАТО

Аудиторы USAID выявили нарушения в надзоре за $26 млрд помощи Киеву. Главные новости к этому часу

07:30 18.03.2026
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 18.03.2026
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Аудиторы USAID выявили нарушения в надзоре за 26 миллиардами долларов помощи Киеву, сообщил заместитель генерального инспектора структуры Адам Каплан. Об этом и других важных событиях рассказал 18 марта телеграм-канал Украина.ру
"На Украине подрядчики, которых USAID нанял для надзора за прямой бюджетной поддержкой в размере 26 миллиардов долларов, не предоставляли требовавшиеся отчеты вовремя или вообще", - сказал Каплан на слушаниях в профильном комитете палаты представителей.
Он подчеркнул, что США в будущем должны обеспечить своевременное получение информации от наблюдателей.
🟦 Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев на фоне ситуации с Ормузским проливом заявил, что НАТО поддерживает Украину, но не США.
🟦 Госсекретарь США Марко Рубио назвал фейком статью газеты New York Times о том, что США якобы хотят отстранить от власти лидера Кубы Мигеля Диас-Канеля без смены политической системы.
🟦 Армия США приступила к поиску подрядчиков для работ по обезвреживанию боеприпасов и биологически опасных материалов на объектах в ряде стран, включая Украину, говорится в правительственных документах США.
🟦 "Топливный туризм" набирает популярность в Европе на фоне эскалации на Ближнем Востоке и растущих цен на бензин, заявил РИА Новости официальный представитель крупнейшей ассоциации автомобилистов Швейцарии Touring Club Suisse Марко Вёлфли.
🟦 ЦАХАЛ заявил о нанесении ударов по объектам "Хезболлы" на юге Ливана.
🟦 Reuters сообщает, что в одном из южных районов Бейрута раздался громкий взрыв после авиаудара со стороны Израиля.
О ситуации на Ближнем Востоке - в материале "Надеялись на моментальный крах Ирана": политолог о провале планов Трампа по смене режима на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиСШАУкраинаКиевКирилл ДмитриевМарко РубиоУкраина.руНАТО
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
