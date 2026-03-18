Аудиторы USAID выявили нарушения в надзоре за $26 млрд помощи Киеву. Главные новости к этому часу

Аудиторы USAID выявили нарушения в надзоре за 26 миллиардами долларов помощи Киеву, сообщил заместитель генерального инспектора структуры Адам Каплан. Об этом и других важных событиях рассказал 18 марта телеграм-канал Украина.ру

2026-03-18T07:30

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

"На Украине подрядчики, которых USAID нанял для надзора за прямой бюджетной поддержкой в размере 26 миллиардов долларов, не предоставляли требовавшиеся отчеты вовремя или вообще", - сказал Каплан на слушаниях в профильном комитете палаты представителей.Он подчеркнул, что США в будущем должны обеспечить своевременное получение информации от наблюдателей.🟦 Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев на фоне ситуации с Ормузским проливом заявил, что НАТО поддерживает Украину, но не США.🟦 Госсекретарь США Марко Рубио назвал фейком статью газеты New York Times о том, что США якобы хотят отстранить от власти лидера Кубы Мигеля Диас-Канеля без смены политической системы.🟦 Армия США приступила к поиску подрядчиков для работ по обезвреживанию боеприпасов и биологически опасных материалов на объектах в ряде стран, включая Украину, говорится в правительственных документах США.🟦 "Топливный туризм" набирает популярность в Европе на фоне эскалации на Ближнем Востоке и растущих цен на бензин, заявил РИА Новости официальный представитель крупнейшей ассоциации автомобилистов Швейцарии Touring Club Suisse Марко Вёлфли.🟦 ЦАХАЛ заявил о нанесении ударов по объектам "Хезболлы" на юге Ливана. 🟦 Reuters сообщает, что в одном из южных районов Бейрута раздался громкий взрыв после авиаудара со стороны Израиля.О ситуации на Ближнем Востоке - в материале "Надеялись на моментальный крах Ирана": политолог о провале планов Трампа по смене режима на сайте Украина.ру.

