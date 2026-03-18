Размен УНР на УССР, плата за столетия "оккупации" и меч-щербец: 105 лет Рижскому миру
Когда речь заходит о мирных переговорах, всегда находятся недовольные, чья формула соглашения соответствует фразе "больше чем мог, но меньше, чем хотел". В жизни, однако, соглашение – продукт непротивления сторон, как ни был неприятен конечный продукт. В полной мере это относится к советско-польскому договору, подписанному в Риге 18 марта 1921 года
Советско-польская война, которая с января 1919 года продолжалась с переменным успехом, фактически закончилась в середине октября 1920 года после подписания Договора о прелиминарных условиях мира между РСФСР, УССР и Польшей. Этот документ, зафиксировавший переход Западной Украины и Западной Белоруссии под контроль Польши, был подписан в Риге 12 октября 1920-го.
При этом и в Москве, и в Варшаве действительно хотели поскорее заключить полноценный мирный договор – переговоры были возобновлены уже 17 ноября 1920 года, хотя до февраля 1921-го они шли довольно вяло.
Стоит отметить, что Варшава до последнего поддерживала войска Петлюры и Булак-Балаховича, воюющих против большевиков. Хотя статья 2 оговора о перемирии предусматривала, что стороны обязываются "не создавать и не поддерживать организаций, ставящих себе целью вооружённую борьбу с другой договаривающейся стороной, имеющих целью ниспровержение государственного или общественного строя другой стороны, покушающихся на территориальную целостность ее, равно как и организаций, присваивающих себе роль правительства другой стороны", это обязательство вступило в силу только после обмена ратификационными грамотами, который произошел в Либаве 2 ноября 1920 года.
Сразу же после подписания договора о перемирии советская разведка получила информацию из Варшавы о том, что начальник Польского государства Юзеф Пилсудский крайне недоволен условиями подписанного в Риге документа и в разговоре с генералом Кулиньским заявил, что "ни в коем случае не оставит Петлюру самого".
При этом ещё в начале сентября 1920-го, когда польско-советские переговоры в Риге только готовились, поляки согласовали с Петлюрой, что в случае перемирия его войска не будут разоружены, а получат возможность самостоятельной войны с большевиками.
11 октября 2025, 16:00История"Отказываются от всяких притязаний": 105 лет назад Россия и Украина подписали перемирие с Польшей12 октября 1920 года в Риге подписан Договор о прелиминарных условиях мира между РСФСР, УССР и Польшей, фактически завершивший польско-советскую войну и закрепивший польскую оккупацию части Украины и Белоруссии
А в конце октября – начале ноября польское правительство предоставило Петлюре значительную помощь вооружением, амуницией и кормом для лошадей. Новый министр военных дел Польши генерал Казимир Соснковский считал, что такая поддержка определяется пактом Пилсудского-Петлюры от апреля 1920-го, и даже после подписания мирного договора с Советами "мощная украинская армия на нашем фланге могла бы всегда угрожать большевикам, тем самым укрепляя нашу военную позицию".
Кроме того, поляки старались организовать соглашение между Петлюрой и Врангелем на основании признания "достаточно широкой" автономии Украины в границах возрождённой "Великой России". Хотя Врангель не спешил с принятием такого предложения, обе стороны согласились на военное сотрудничество.
В результате войска Петлюры были усилены так называемой 3-й Русской Армией, сформированной из добровольцев, находящихся в польских лагерях для военнопленных. Ею командовал генерал-лейтенант Борис Пермикин и формально она подчинялась Врангелю.
© РУВИКИЮзеф Пилсудский и Рыдз-Смиглы во время советско-польской войны. 1920 год
Однако после предоставления помощи Петлюре поляки потребовали, чтобы его армия до 2 ноября 1920-го перешла на восток от линии разграничения, установленной в Риге.
Это было несложно, поскольку на южном фланге польско-советского фронта польские войска находились более чем в 100 километрах на восток от этой линии. Петлюра, под началом которого находилось около 40 тысяч солдат и офицеров, планировал наступление на 11 ноября 1920 года, однако днём ранее его войска были атакованы большевиками и за несколько дней разгромлены.
21 ноября 1920-го пограничную реку Збруч перешло около 20 тысяч петлюровцев, которые затем были разоружены и интернированы поляками.
На белорусском фланге подобная участь ждала войска генерала Станислава Булак-Балаховича. Правда, этот бывший ротмистр Российской императорской армии в тот период именовал себя атаманом и даже батькой. Уроженец Ковенской губернии Булак-Балахович, по свидетельству польских историков, был человеком "неопределённой национальности". В 1917-19 он послужил и красным, и белым, а с февраля 1920-го был на службе у поляков, создав при их поддержке Русскую народно-добровольческую армию (РНДА), которая также сотрудничала с Русским политическим комитетом Бориса Савинкова.
В начале ноября 1920-го поляки потребовали от Булака-Балаховича вывести свои войска (на тот момент около 15 тысяч человек) на восток от польско-советской лини разграничения. Посоветовавшись с Савинковым, атаман всем своим войском ударил по Белоруссии, занятой большевиками, и уже 6 ноября 1920 года объявил о воссоздании Белорусской народной республики.
Атаман под бело-красно-белым флагом провозгласил себя Начальником Белорусского государства и поклялся не складывать оружия, пока не освободит родной край от узурпатора. Это вызвало конфликт Булака-Балаховича как с Савинковым, так и с родным братом, командующим РНДА, который выступал за сближение с Врангелем и получением того же статуса, что и армия Пермикина.
В результате подчинённые Булака-Балаховича в Белоруссии запомнились в основном еврейскими погромами, и 26 ноября 1920 года под ударами красных остатки его войск перешли на территорию Польши, где были разоружены и интернированы.
Хотя вопрос новой польско-советской границы на территориях нынешних Украины и Белоруссии был для Польши одним из ключевых, Варшаву также волновало невмешательство Москвы в проблему Виленского края, с 9 октября 1920 года занятого польскими войсками.
Согласно советско-литовскому договору от 12 июля 1920-го Москва признавала Виленский край частью Литвы, а Вильнюс (Вильно) – столицей этого государства. Советские делегаты в Риге использовали виленский вопрос как аргумент в переговорах, но сошлись на том, что границу между Польшей и Литвой определят два этих государства без участия третьих сторон.
10 октября 2023, 18:00ИсторияЧей Вильнюс? Какие территории Литва получила от Сталина и "советских оккупантов"Одна из загадок рубежа XX-XXI веков – осуждение "Пакта Молотова-Риббентропа", а равно и других деяний Советской власти, со стороны тех стран, которые получили от этой самой власти чистую прибыль. И, что удивительно, когда оказывается, что из осуждения должны следовать практические выводы, они начинают возмущаться. Конкретный пример – Литва
Варшава требовала от Москвы огромную сумму, причём не в качестве военных репараций, как пишут отдельные авторы, а как компенсацию за сто с лишним лет пребывания польских земель в составе Российской империи.
Речь шла о 85 млн рублей золотом за "участие в хозяйственной жизни" империи (налоги, вклады в банках и т.п.), а также о 509 локомотивах с соответствующим количеством товарных и пассажирских вагонов. В свою очередь, советская сторона согласна была выплатить 30 млн рублей в золоте и… компенсацию за 300 локомотивов с вагонами, причём желательно в эквиваленте (концессии на вырубку лесов и т.п.)
Польские историки, описывая переговоры в Риге, уделяют очень много внимания дискуссиям по денежным вопросам. С мёртвой точки их сдвинули только в середине февраля 1921-го министр финансов Польши Ян Стечковский и бывший нарком торговли и промышленности, советский торгпред в Лондоне Леонид Красин. Последний предложил выплатить полякам 30 млн рублей золотом путём следующей комбинации: поскольку США объявили эмбарго на продажу российского золота, то оно будет поставлено в Польшу, которая продаст его на американском рынке и получит определённый процент.
© Фотоархив журнала "Огонёк"Леонид Красин
Речь шла о продаже 10 партий золота по 21 млн золотых рублей, из которых Варшаве должно было достаться по 3 млн с каждой. В свою очередь, Москва получила бы столь нужную американскую валюту. А компенсацией за локомотивы и вагоны, стоимость которых оценили в 29 млн золотых рублей, должна была послужить передача Польше драгоценных камней – также для последующей продажи на международном рынке. Оба предложения были зафиксированы тайными приложениями к мирному договору.
Кроме всего прочего Польша освобождалась от ответственности за долги и иные обязательства бывшей Российской империи, а Москва обязывалась вернуть Варшаве все вывезенные с территории Польши культурные ценности.
В Москве и Варшаве стремились к заключению мирного договор, в первую очередь по внутриэкономическим причинам. В частности, в Советской России шла подготовка к введению "новой экономической политики", которая официально была провозглашена на Х съезде РКП(б) 14 марта 1921 года.
22 октября 2025, 08:00История"Вы были и остаётесь из первейших и лучших дипломатов и политиков". Советский дипломат Адольф Иоффе22 октября 1883 года родился советский дипломат Адольф Иоффе. Отношение к нему в СССР было несколько двойственным. С одной стороны, он умер в 1927 году и не попал, таким образом, под каток сталинских репрессий, оставшись "чистым" представителем "ленинской гвардии" (фраза в заголовке принадлежит Ленину). С другой стороны – уж очень яркий троцкист…
Подталкивали стороны к подписанию документа и внутриполитические события: начавшееся 28 февраля 1921 года восстание моряков в Кронштадте и подготовка к плебисциту в Силезии о государственной принадлежности края, который должен был состояться 20 марта 1921-го. Хотя в Москве рассматривали вариант оттянуть подписание договора на период после плебисцита, в результате всё же решили пойти навстречу Варшаве и сделать это 18 марта.
Итак, 18 марта 1921 года в Белом зале "Дома черноголовых" в Риге был подписан договор между РСФСР (за себя и по полномочию правительства БССР) и УССР, с одной стороны, и Польской Республикой – с другой.
Полный текст договора был прочитан вслух: первые десять пунктов прочитал глава делегации Польши Ян Домбский на польском языке, очередные десять – глава советской делегации Адольф Иоффе на русском, и остальные шесть – представитель УССР Юрий Коцюбинский на украинском. Последний прибыл в Ригу только на подписание договора, поскольку проводивший до того переговоры от имени Советской Украины Эммануил Квиринг просто не владел украинским языком.
© Открытый источникАдольф Иоффе и Ян Домбский в Риге, 1920 год
При этом именно Украины касались главные изменения предварительно установленной в Риге польско-советской границы: Польша получила дополнительно 3400 кв. км., в основном на Волыни.
Кроме этого, в отличие от прелиминарного договора, в окончательном мирном договоре было указано, что Польша граничит не только с советскими Украиной и Белоруссией, но и с Россией, поскольку на то время Витебская губерния была частью РСФСР. Совет послов Лиги наций признал восточную границу Польши только в марте 1923 года.
Хотя Рижским договором были недовольны и в Варшаве, и в Москве (в частности, Лев Троцкий считал его предательством дела мировой революции), однако документ был основой польско-советских отношений до сентября 1939 года. При этом СССР не выполнил абсолютного большинства своих финансовых обязательств по нему, о чём до сих пор вспоминают в Польше.
26 ноября 2023, 08:00ИсторияЭммануил Квиринг: забытый лидер украинских коммунистовРасстрелянный 26 ноября 1937 года Эммануил Квиринг относился к числу тех жертв сталинских репрессий, которые после хрущёвской реабилитации получил причитающуюся долю посмертной славы в виде улиц, памятников и перечисления в перечнях деятелей Советской власти. Хотя, казалось бы, бывший лидер КП(б)У был достоин большего
Зато именно по Рижскому договору Польша получила свой главный национальный символ – меч-щербец, хотя из Вавельского дворца в Кракове его похитили прусские войска, а для фондов "Эрмитажа" власти Российской империи выкупили меч из частной коллекции.
