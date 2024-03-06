https://ukraina.ru/20240306/1053722879.html

"Преступников киевского режима ожидает трибунал". Последнее слово рабочего из Запорожья

"Преступников киевского режима ожидает трибунал". Последнее слово рабочего из Запорожья - 06.03.2024 Украина.ру

"Преступников киевского режима ожидает трибунал". Последнее слово рабочего из Запорожья

Рабочего из Запорожья Владимира Морозова приговорили к пожизненному заключению за передачу сведений о расположении украинских военных на заводе "Искра". В своем последнем слове он назвал постмайданный режим "коричневой чумой 21 века", которую ждет судьба нацистской Германии.

2024-03-06T07:10

2024-03-06T07:10

2024-03-06T07:10

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Устроился на завод, чтобы собирать данныеВладимир Морозов жил в обычной многоэтажке Шевченковского района города Запорожья.В марте 2022 года из окна своей квартиры на шестом этаже он увидел, как на территорию входящего в холдинг "Укроборонпром" завода "Искра" въезжает украинская военная техника. Позже выяснилось, что с конца февраля по начало марта 2022 года на территории предприятия размещался артиллерийский полк морской пехоты со средствами поражения РСЗО "Ураган".7 марта Владимир написал об этом комментарий в Ютуб-канале некоего "пророссийского блогера" из Севастополя (скорее всего речь идет о Юрии Подоляке)."Каждый вечер, в темное время суток, — указал Морозов, — на территорию КП "НПК" ИСКРА" в Запорожье, заходит тяжелая техника. Завод находится непосредственно рядом с трассой Харьков-Симферополь".Ответа на комментарий не последовало, но в апреле 2022 года в Телеграм Морозову написал некто, спросив, может ли Владимир оказать помощь России. Владимир верил в Россию, ждал ее и, конечно, был готов помочь. Причем безо всякой оплаты — об этом даже речь не шла. 3 июня он устроился на работу на завод "Искра" слесарем-сборщиком радиоэлектронной аппаратуры и приборов.В июле Морозов передал своему контакту снимки экрана телефона с геоданными корпуса № 32/2 цеха № 70, корпуса № 89 цеха № 48 и корпуса № 3 цеха № 45, в которых в тот момент располагалась украинская военная техника. Ночью 24 августа по "Искре" ударили ракетами. Связь удара с переданными данными не совсем очевидна из-за большой разницы во времени (больше месяца между передачей данных и ударом), но в СБУ посчитали одно прямым следствием другого. 20 сентября Морозов передал фото места попадания ракеты по цеху № 45 с подписью: "Место прилета по основному сборочному цеху". Получается, еще через месяц после прилета.Самым странным сообщением, которое передал Владимир, были координаты геопозиций двух сооружений на территории аэропорта во Львове с комментарием: "Ангар, в котором возможно находится военная техника". Откуда он, находясь в Запорожье, получил эти данные, суд установить даже не попытался.6 октября 2022 года что-то прилетело в жилой дом на проспекте Ленина (переименован в проспект Соборный) в районе улицы Сталеваров. Были жертвы. Что именно прилетело — российская ракета, ракета украинской ПВО, обломки от сбитой ракеты — никто из общественности до сих пор точно не знает, потому что доступ к зданию во время разборов завалов был закрыт даже для украинских журналистов. На следующий день Морозов сфотографировал разрушенный дом и отправил фото с подписью: "Место прилета".Еще три эпизода в октябре касались передачи места расположения электроподстанции в Вольнянске под Запорожьем, кафе "Перевал" в Шевченковском районе, где, как указывал Морозов, "периодически питаются военнослужащие" и геопозиции производственного корпуса № 101 на территории завода "Искра", где снова размещали военную технику.Коричневая чума в 21 веке24 ноября Морозова задержали, а в ходе обыска обнаружили переписку с указанными выше данными.В ходе следствия он во всем признался, но отметил, что не получал никаких заданий, а передавал ту информацию, которая ему самому казалась полезной и важной. Адвокат попросил суд назначить минимально возможное по статье о госизмене наказание, поскольку обвиняемый искренне признался, а пострадавших от его действий в деле нет. Действительно нет. По координатам Морозова били только по заводу и только ночью. По другим указанным им объектам прилеты не зафиксированы, а дом, в котором погибли мирные жители он сфотографировал уже после трагедии. Как ни странно, но прокурор тоже усмотрел смягчающие обстоятельства.Однако Владимир оказался идейным и на последнем слове произнес речь, которая не оставила судьям ни единого шанса на смягчение приговора, даже если бы они хотели это сделать. Речь настолько уникальна для украинских политических процессов, в которых обвиняемые так или иначе пытаются оправдаться в рамках текущего законодательства Украины, что ее нельзя не привести целиком."Я не собираюсь отказываться от своих идейных убеждений и политических взглядов, — заявил Морозов. — В 2004 году правительство США начало раскачку общественно-политического строя на Украине. Через своего ставленника Ющенко Госдеп США приравнял пособников нацистской Германии к героям Великой отечественной войны. Эффект не заставил себя долго ждать. Проводимая политика русофобии, факельные шествия, переименования улиц в честь нацистских преступников, использование нацбатами символики дивизии СС, татуировки так называемых защитников Азовстали и прочее мракобесие. Но в ЕС это никого не смутило, что доказывает, что коллективному Западу непринципиально с кем идти рука об руку. В результате государственного переворота 2014 года, устроенного Госдепом США, власть в Украине захватила бандеровская хунта, окончательно продав украинскую землю за печенье на Майдане. С 2015 года на Украине началось увеличение производства оружия и военной техники, что еще раз доказывает воинственные планы киевского режима. Широко используя пропагандистскую машину, которой позавидовал бы сам Геббельс, киевский режим уничтожает историческую память и общие культурные ценности славянских народов. Объявив декоммунизацию, киевский режим в первую очередь сносит памятники советской эпохи. При этом прямо игнорирует тот факт, что практически вся промышленность и гражданская инфраструктура Украины построена при Советском Союзе руками рабочих коммунистов. Удивляться этому не приходится, так как политика двойных стандартов давно практикуется США и их вассалами. Также киевский режим не брезгует различными методами терроризма, как то: преследование и убийство инакомыслящих общественных и политических деятелей, массовое убийство людей в Одесском доме профсоюзов 2 мая 2014 года, непрекращающиеся с 2014 и по сей день обстрелы мирных городов Донбасса, уничтожение украинских военнопленных и решивших сложить оружие из частей ВСУ, ядерный террор в виде обстрелов Запорожской АЭС, провокационные обстрелы Польши с целью втянуть это государство в конфликт. Именно такое обличье приняла коричневая чума в 21 веке. Анализируя действия Киевского режима, напрашивается вывод — для принуждения к подписанию капитуляции и установлению мира на континенте необходимо нанесение точечных ядерных ударов по идеологическим и военно-политическим центрам Киевского режима. В завершение хотелось бы отметить, что оставшуюся территорию Украины ожидает участь Восточной Пруссии или в лучшем случае нацистской Германии, а военных преступников Киевского режима — трибунал".С предложениями касательно точечных ядерных ударов, конечно, согласиться нельзя. Это совершенно исключено и не должно даже становиться предметом обсуждения. Владимир находился в психологически тяжелых условиях, в ожидании сурового приговора и, конечно, на эмоциях сказал лишнее. Но из всей его речи, которую вполне можно назвать программной для борцов с постмайданным фашизмом на Украине, украинские СМИ вынесли в заголовки, конечно же, про ядерные удары — не про приравнивание нацистов с героями ВОВ, не про факельные шествия и снос памятников маршалам Победы, не про Одессу, не про Донбасс и не про преследование инакомыслящих. Именно так, искусственно, украинские медиа разжигают ненависть и истерику, которые затем выливаются в принятие террора как нормы.Пожизненное заключение при отсутствии жертвПосле этой речи с "российскими нарративами" и после ее специфической интерпретации в СМИ суд отклонил все доводы о признании и раскаянии и приговорил Морозова к пожизненному заключению с конфискацией всего имущества.В апелляции защита повторила свои доводы — не может быть пожизненного приговора там, где нет даже пострадавших, строгость наказания не соответствует тяжести преступления. Владимир по этим же соображениям попросил назначить ему 15 лет лишения свободы. Но апелляция не изменила решения первой инстанции.Если внимательно посмотреть на дело Морозова, даже несмотря на признание, некоторые сомнения остаются. Прилеты были только по координатам на заводе, но аж через месяц после их передачи. Таким образом связь не очевидна. Жертв нет. По остальным координатам прилетов не было, по крайней мере, в деле таковые не фигурируют. Предполагаемый представитель РФ, с которым коммуницировал Морозов, не установлен даже незаконным образом (через запрещенный в РФ сайт "Миротворец", как обычно делают в таких случаях). Соответственно, кто связался с Владимиром после того, как он написал пост в Ютуб-канале Подоляки, неизвестно. Известно только то, что Морозов — антифашист по взглядам и без сомнений хотел помочь российской армии. В этом он, по сути, и признался, показав, что общество на Украине не гомогенно, что в нем есть разные взгляды на происходящее, что далеко не все считают киевские власти законными властями Украины, а Россию — беспричинно напавшим агрессором. А вот с кем он переписывался и стреляли ли в завод именно по его координатам — это не известно ни Морозову, ни следствию, ни суду. Конечно, при всех входящих оправдать Морозова было невозможно, но пожизненный приговор при отсутствии пострадавших разумным наказанием невозможно считать ни при каких входящих.Таких как Морозов немало, но они лишены голоса, запуганы, затерроризированы и находятся в глубоком подполье. Именно поэтому все, что мы слышим из Украины — это "героям слава!" и кажется, что больше там ничего нет. Но это не так.

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Павел Волков https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_b75bde901aa6b1f3dc115ef5978b319c.jpg.webp

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украина, запорожье, россия, юрий подоляка, укроборонпром, сбу, репрессии, эксклюзив