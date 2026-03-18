Политический кризис или имитация бунта в Раде. Чем занимаются украинские элиты

В украинской политической элите сейчас резко усилились разброд и шатания, что проявляется в саботаже депутатами парламентских заседаний и отказе послушно голосовать за требуемые Зеленским законопроекты. Парламент фактически не функционирует.

2026-03-18T06:50

Издание "Украинская правда" пишет, что у Зеленского осталось лишь около 110 подконтрольных депутатов (из 228 во фракции "Слуга народа), чего мало для принятия решений. В результате Рада не принимает законопроекты о повышении налогов, которых ждет МВФ в обмен на транши."Мы сейчас нагребем на себя этого негатива, а президент его вообще подпишет потом? Не раз же было у нас, что он просто кидал и не подписывал", – объясняет депутат от фракции "Слуга народа".Издание "Страна" пишет, что депутаты боятся подозрений от антикоррупционеров из НАБУ и пытаются с помощью саботажа влиять на западных спонсоров, требуя для себя лично определенную индульгенцию. "Страна" считает, что подобная ситуация устраивает и Зеленского, который также не особо заинтересован в принятии непопулярных законов о повышении налогов по требованиям МВФ.""Слуги" при молчаливом согласии Банковой решили объявить "итальянскую забастовку", показывая, что пока НАБУ и САП не прекратят давление, парламент нужные Западу законы принимать не будет", - пишет "Страна".Как пишет 16 марта издание Bloomberg, МВФ обеспокоен ситуацией в украинском парламенте и дает время до конца марта на принятие законов, в том числе о повышении налогов, необходимых для продолжения кредитования.Издание пишет, что депутаты не голосуют "в знак неповиновения президенту Владимиру Зеленскому, что может привести к параличу работы парламента". Сотрудники МВФ специально приехали в Киев, чтобы встретиться с нардепами и убедить их. Сложилась парадоксальная ситуация – крупный международный кредитор уговаривает заведомо неплатежеспособного клиента выполнить условия, чтобы дать ему кредит.Паникует и британская ВВС, сообщая, что Верховная Рада теряет управляемость: во фракции "Слуга народа" якобы нарушена дисциплина, депутаты выражают недовольство решениями правительства, принимаемыми без согласования, и добавлением "новых инициатив между чтениями".Нардеп от "Слуги народа" Андрей Мотовиловец в интервью Forbes говорит, что из-за забастовки депутатов Европа и МВФ не дадут денег."Почти 40 депутатов готовы сложить мандат. Мы близки к кризису", – говорит нардеп. В итоге, по его словам, все социальные выплаты будут приостановлены и все деньги из бюджета пойдут только на ВСУ.Впрочем, депутат Александр Юрченко говорит, что из-за низкой зарплаты в 50 тысяч гривен уже около 50-60 нардепов "Слуги народа" написали заявления об увольнении. Украинские военнослужащие не получают и половины этой суммы, но вот отказаться от службы не могут.Зеленский в ответ на демарш депутатов пригрозил отправить их на фронт, если те не будут голосовать, как нужно. Однако пока это выглядит лишь как запугивание, так как для мобилизации депутатов необходимо изменить сам закон о мобилизации, который должны принять депутаты (то есть, действовать против себя)."Патовая ситуация... выборы самого Зеленского в руках Рады... Рада надежно защищена Конституцией... Законы тоже принимает Рада", - комментирует ситуацию политолог Михаил Чаплыга.Украинский политолог Андрей Золотарев видит причину депутатского "бунта" в их стремлении сбежать из страны. "Вставать на лыжи будут очень многие, к этому готовятся очень многие "слуги". Но это для того, чтобы распродать недвижимость, распихать активы, перевести кэш в крипту, это же надо время, а не сидеть в Раде. Предчувствие скорого и нехорошего конца толкает депутатов на то, чтобы бросить заявление об уходе", - рассказывает политолог. По его словам, парламент уже находится на стадии самоликвидации.Нардеп от фракции "Голос" Ярослав Железняк считает, что "слуги народа" разбегаются, так как не верят в политические перспективы Зеленского.В то же время политолог Руслан Бортник подчеркивает, что от 100 до 140 депутатов проходят по тем или иным следственным делам, а около 10 физически находятся в тюрьме. "Те, которые под следствием — обижены, разочарованы, они не демонстрируют готовность дальше работать в парламенте", - говорит политолог. Кроме того, Бортник считает, что парламент также заблокирован отсутствием коррупционной "смазки" в виде доплат в конвертах за голосование.Нардеп Александр Дубинский утверждает, что это Зеленский в сговоре с "соросятами" саботирует голосования в Раде под видом то ли недовольства депутатов расследованиями НАБУ/САП, то ли неподотчетностью Кабмина.В таком случае согласованный бунт легко прекратится, когда Зеленскому удастся выторговать себе более выгодные условия или в очередной раз продлить военное положение.

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

