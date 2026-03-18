Атака на Краснодар. Теперь официально - прилететь может куда угодно
12:25 18.03.2026 (обновлено: 13:09 18.03.2026)
© Фото : соцсети
Украина продолжает убивать мирных российских граждан. На этот раз погиб житель Краснодара – украинский дрон попал прямо в его квартиру
Террористическая атака
В ночь на среду, 18 марта, ВСУ снова предприняли попытку массированного удара беспилотниками по российским регионам. Больше всего БПЛА было сбито над Краснодарским краем – 42.
В самом Краснодаре несколько дронов попали в жилые многоквартирные дома. В результате одного из таких попаданий погиб житель, который в этот момент находился у себя дома. Всего в результате налета повреждения получили три жилых здания, линия электропередачи и медицинский центр.
Также из-за падения осколков были повреждены несколько десятков автомобилей.
"В результате террористической атаки беспилотников в Краснодаре погиб один человек. Выражаю глубокие соболезнования родным погибшего. Беспилотники ВСУ этой ночью ударили по многоквартирным жилым домам в краевом центре. Всего пострадали три дома. В одном из них в квартире произошел пожар, который оперативно ликвидировали. Еще один БПЛА после удара о стену здания, упал без возгорания, в третьем - фрагменты обнаружили на балконе", - написал у себя в соцсетях губернатор региона Вениамин Кондратьев.
По словам мэра города Евгения Наумова, вся социальная инфраструктура города работает, однако он порекомендовал родителям пока не вести детей на занятия.
"Руководители учреждений отнесутся к этому с пониманием", - отметил градоначальник.
Этой же ночью запущенные с украинской территории дроны пытались атаковать и другие регионы РФ: 13 БПЛА было сбито над акваторией Черного моря, 6 – Азовского, 5 беспилотников было сбито в Брянской области, столько же – в Крыму, 4 – над Адыгеей, 3 – в Ленинградской, по 2 – в Воронежской и Астраханской, и по 1 над Калужской и Смоленской областями, а также в Ставропольском крае.
Никто не в безопасности
Произошедшее стало еще одной иллюстрацией к словам секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу, который в тот же день рассказал, что в стране теперь больше нет регионов, которые гарантированно защищены от украинских атак.
"Динамика развития средств поражения, в первую очередь беспилотных систем, изощренность методов их применения таковы, что ни один регион России не может чувствовать себя в безопасности", - сказал он.
Более того, в ход идут не только беспилотники, но и ракеты. Неделю назад в Брянской области был зафиксирован прилет нескольких британских ракет Storm Shadow. Попадание произошло по крупнейшему российскому предприятию по производству микросхем для армейской техники и вооружения.
Кроме этого, украинцы пытаются применять по российской территории собственные разработки. Понятно, что собственными их можно назвать весьма условно, однако работа в этом направлении ведется и это невозможно отрицать.
Так, по заверениям Киева, они уже три раза применяли в своих атаках дальнобойную ракету "Фламинго", которую разработала украинская компания Fire Point. Пиарят эту ракету, как две капли похожую на британскую FP-5, уже давно, однако теперь, похоже, ее-таки довели до ума.
Впервые о ее применении украинские власти сообщили в конце прошлого года, однако каких-либо доказательств этого так и не появилось.
В феврале ракетами "Фламинго" якобы ударили по полигону Капустин Яр в Астраханской области. Россия этого не подтверждала, а спутниковых снимков, подтверждавших попадание, так представлено и не было под предлогом плохой погоды. Это позволило экспертам предположить, что ракету сбили или же она сама упала, так и не долетев до цели.
В том же феврале режим ракетной опасности был впервые объявлен в Волгоградской области и соседних регионах. Киев сообщил тогда о поражении одного из военных складов.
Тогда же Украина объявила о попадании "Фламинго" по "Воткинскому заводу" в Удмуртии. Расстояние до этого объекта от украинской территории составляет 1,2 тыс. км. Местные власти тогда подтверждали атаку, но не ракетную, а БПЛА, объект, который был поражен, не назывался.
Еще одна ракета
Киевский режим демонстрирует, что готов запускать по России все, что способно летать и нести на себе боезаряд.
Необходимо признать, что даже высокий уровень воровства и откровенного жульничества при изготовлении очередного "вундерваффе" не мешает украинцам пополнять свои арсеналы "колхозными", но вполне себе эффективными образцами.
Одним из них должна стать "новая" баллистическая ракета FP-7, которая является клоном ракеты от С-400.
07:31Экономика Украины и война: Словакия реализовала угрозу, а Киев надеется на импорт электроэнергииНа прошедшей неделе возобновились российские удары по украинской энергосистеме. Они не привели к каким-то качественным изменениям и направлены на усложнение работы энергетиков и монтёров — им удалось достичь успехов в стабилизации обстановки, а пришедшая весна сократила дефицит в украинской энергосистеме.
"Все детали мы полностью изготавливаем сами, начиная с двигателей и заканчивая полетным контроллером. То есть она полностью зависит от наших производственных возможностей. Только боевую часть нам изготавливают на заказ", - рассказал недавно соучредитель и главный конструктор оборонной компании Fire Point Денис Штилерман.
По его словам, эта ракета в 2,5 раза дешевле американской ATACMS и имеет дальность в 300 км.
"Она не такая компактная, как ATACMS, потому что это клон ракеты ПВО, но чтобы не проводить лишние испытания, ведь у нас есть то, что летает, на этой базе мы делаем баллистическую ракету", - сказал Штилерман.
Примечательно, что украинцы делают все, чтобы сэкономить, удешевить и ускорить производство своих ракет. Это делается во многом благодаря снижению бюрократической нагрузки: новые ракеты классифицируют как дроны, что позволяет не проводить положенные испытания и прочие процедуры, необходимые для ракет.
Понятно, что все эти украинские наработки не являются откровением для российского командования, ничего не берущегося для отечественной ПВО в этом нет, во всяком случае, пока.
Важно другое, а именно готовность правящего на Украине режима продолжать войну, изыскивать на это средства и находить возможности для очередных атак, которые становятся с каждым разом только злее и агрессивнее.
"Киевский режим продолжает абсолютно тщетное сопротивление вместо того, чтобы принять необходимое ответственное решение и открыть дорогу для продолжения мирного процесса", - заявил 17 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Последние действия Киева ставят вопрос, насколько оправданы надежды на то, что украинские власти вообще хотят продвигаться по пути мирного решения конфликта. А главное, что намерена предпринять Москва, если Украина ни на какой мирный процесс не настроена в принципе.
О последних событиях на Западе Украине - в материале Западная Украина за минувшую неделю: Силовое освобождение мобилизованных и загрязнённый Днестр.
