Атака на Краснодар. Теперь официально - прилететь может куда угодно - 18.03.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260318/ataka-na-krasnodar-teper-ofitsialno---priletet-mozhet-gde-ugodno-1076923958.html
Атака на Краснодар. Теперь официально - прилететь может куда угодно
Атака на Краснодар. Теперь официально - прилететь может куда угодно - 18.03.2026 Украина.ру
Атака на Краснодар. Теперь официально - прилететь может куда угодно
Украина продолжает убивать мирных российских граждан. На этот раз погиб житель Краснодара – украинский дрон попал прямо в его квартиру
2026-03-18T12:25
2026-03-18T13:09
эксклюзив
россия
украина
краснодар
сергей шойгу
дмитрий песков
всу
вс рф
вооруженные силы украины
с-400 «триумф»
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/12/1076924560_0:0:740:417_1920x0_80_0_0_3b097f2973536391d1bafd1215e0a383.jpg
Террористическая атакаВ ночь на среду, 18 марта, ВСУ снова предприняли попытку массированного удара беспилотниками по российским регионам. Больше всего БПЛА было сбито над Краснодарским краем – 42.В самом Краснодаре несколько дронов попали в жилые многоквартирные дома. В результате одного из таких попаданий погиб житель, который в этот момент находился у себя дома. Всего в результате налета повреждения получили три жилых здания, линия электропередачи и медицинский центр.Также из-за падения осколков были повреждены несколько десятков автомобилей.По словам мэра города Евгения Наумова, вся социальная инфраструктура города работает, однако он порекомендовал родителям пока не вести детей на занятия."Руководители учреждений отнесутся к этому с пониманием", - отметил градоначальник.Этой же ночью запущенные с украинской территории дроны пытались атаковать и другие регионы РФ: 13 БПЛА было сбито над акваторией Черного моря, 6 – Азовского, 5 беспилотников было сбито в Брянской области, столько же – в Крыму, 4 – над Адыгеей, 3 – в Ленинградской, по 2 – в Воронежской и Астраханской, и по 1 над Калужской и Смоленской областями, а также в Ставропольском крае.Никто не в безопасностиПроизошедшее стало еще одной иллюстрацией к словам секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу, который в тот же день рассказал, что в стране теперь больше нет регионов, которые гарантированно защищены от украинских атак."Динамика развития средств поражения, в первую очередь беспилотных систем, изощренность методов их применения таковы, что ни один регион России не может чувствовать себя в безопасности", - сказал он.Более того, в ход идут не только беспилотники, но и ракеты. Неделю назад в Брянской области был зафиксирован прилет нескольких британских ракет Storm Shadow. Попадание произошло по крупнейшему российскому предприятию по производству микросхем для армейской техники и вооружения.Кроме этого, украинцы пытаются применять по российской территории собственные разработки. Понятно, что собственными их можно назвать весьма условно, однако работа в этом направлении ведется и это невозможно отрицать.Так, по заверениям Киева, они уже три раза применяли в своих атаках дальнобойную ракету "Фламинго", которую разработала украинская компания Fire Point. Пиарят эту ракету, как две капли похожую на британскую FP-5, уже давно, однако теперь, похоже, ее-таки довели до ума.Впервые о ее применении украинские власти сообщили в конце прошлого года, однако каких-либо доказательств этого так и не появилось.В феврале ракетами "Фламинго" якобы ударили по полигону Капустин Яр в Астраханской области. Россия этого не подтверждала, а спутниковых снимков, подтверждавших попадание, так представлено и не было под предлогом плохой погоды. Это позволило экспертам предположить, что ракету сбили или же она сама упала, так и не долетев до цели.В том же феврале режим ракетной опасности был впервые объявлен в Волгоградской области и соседних регионах. Киев сообщил тогда о поражении одного из военных складов.Тогда же Украина объявила о попадании "Фламинго" по "Воткинскому заводу" в Удмуртии. Расстояние до этого объекта от украинской территории составляет 1,2 тыс. км. Местные власти тогда подтверждали атаку, но не ракетную, а БПЛА, объект, который был поражен, не назывался.Еще одна ракетаКиевский режим демонстрирует, что готов запускать по России все, что способно летать и нести на себе боезаряд.Необходимо признать, что даже высокий уровень воровства и откровенного жульничества при изготовлении очередного "вундерваффе" не мешает украинцам пополнять свои арсеналы "колхозными", но вполне себе эффективными образцами.Одним из них должна стать "новая" баллистическая ракета FP-7, которая является клоном ракеты от С-400."Все детали мы полностью изготавливаем сами, начиная с двигателей и заканчивая полетным контроллером. То есть она полностью зависит от наших производственных возможностей. Только боевую часть нам изготавливают на заказ", - рассказал недавно соучредитель и главный конструктор оборонной компании Fire Point Денис Штилерман.По его словам, эта ракета в 2,5 раза дешевле американской ATACMS и имеет дальность в 300 км."Она не такая компактная, как ATACMS, потому что это клон ракеты ПВО, но чтобы не проводить лишние испытания, ведь у нас есть то, что летает, на этой базе мы делаем баллистическую ракету", - сказал Штилерман.Примечательно, что украинцы делают все, чтобы сэкономить, удешевить и ускорить производство своих ракет. Это делается во многом благодаря снижению бюрократической нагрузки: новые ракеты классифицируют как дроны, что позволяет не проводить положенные испытания и прочие процедуры, необходимые для ракет.Понятно, что все эти украинские наработки не являются откровением для российского командования, ничего не берущегося для отечественной ПВО в этом нет, во всяком случае, пока.Важно другое, а именно готовность правящего на Украине режима продолжать войну, изыскивать на это средства и находить возможности для очередных атак, которые становятся с каждым разом только злее и агрессивнее."Киевский режим продолжает абсолютно тщетное сопротивление вместо того, чтобы принять необходимое ответственное решение и открыть дорогу для продолжения мирного процесса", - заявил 17 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Последние действия Киева ставят вопрос, насколько оправданы надежды на то, что украинские власти вообще хотят продвигаться по пути мирного решения конфликта. А главное, что намерена предпринять Москва, если Украина ни на какой мирный процесс не настроена в принципе.О последних событиях на Западе Украине - в материале Западная Украина за минувшую неделю: Силовое освобождение мобилизованных и загрязнённый Днестр.
https://ukraina.ru/20260318/ekonomika-ukrainy-i-voyna-slovakiya-realizovala-ugrozu-a-kiev-nadeetsya-na-import-elektroenergii-1076914323.html
россия
украина
краснодар
москва
крым
брянская область
калужская область
краснодарский край
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Павел Котов
Павел Котов
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/12/1076924560_0:0:740:555_1920x0_80_0_0_a75b5a949af8fe22728e88419fa95d3a.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, россия, украина, краснодар, сергей шойгу, дмитрий песков, всу, вс рф, вооруженные силы украины, с-400 «триумф», москва, пво, ракеты, киевский режим, бпла, крым, брянская область, калужская область, краснодарский край, дроны, атака бпла
Эксклюзив, Россия, Украина, Краснодар, Сергей Шойгу, Дмитрий Песков, ВСУ, ВС РФ, Вооруженные силы Украины, С-400 «Триумф», Москва, ПВО, ракеты, киевский режим, БПЛА, Крым, Брянская область, Калужская область, краснодарский край, дроны, атака БПЛА

Атака на Краснодар. Теперь официально - прилететь может куда угодно

12:25 18.03.2026 (обновлено: 13:09 18.03.2026)
 
© Фото : соцсети
- РИА Новости, 1920, 18.03.2026
© Фото : соцсети
Читать в
ДзенTelegram
Павел Котов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Украина продолжает убивать мирных российских граждан. На этот раз погиб житель Краснодара – украинский дрон попал прямо в его квартиру
Террористическая атака
В ночь на среду, 18 марта, ВСУ снова предприняли попытку массированного удара беспилотниками по российским регионам. Больше всего БПЛА было сбито над Краснодарским краем – 42.
В самом Краснодаре несколько дронов попали в жилые многоквартирные дома. В результате одного из таких попаданий погиб житель, который в этот момент находился у себя дома. Всего в результате налета повреждения получили три жилых здания, линия электропередачи и медицинский центр.
Также из-за падения осколков были повреждены несколько десятков автомобилей.
"В результате террористической атаки беспилотников в Краснодаре погиб один человек. Выражаю глубокие соболезнования родным погибшего. Беспилотники ВСУ этой ночью ударили по многоквартирным жилым домам в краевом центре. Всего пострадали три дома. В одном из них в квартире произошел пожар, который оперативно ликвидировали. Еще один БПЛА после удара о стену здания, упал без возгорания, в третьем - фрагменты обнаружили на балконе", - написал у себя в соцсетях губернатор региона Вениамин Кондратьев.
По словам мэра города Евгения Наумова, вся социальная инфраструктура города работает, однако он порекомендовал родителям пока не вести детей на занятия.
"Руководители учреждений отнесутся к этому с пониманием", - отметил градоначальник.
Этой же ночью запущенные с украинской территории дроны пытались атаковать и другие регионы РФ: 13 БПЛА было сбито над акваторией Черного моря, 6 – Азовского, 5 беспилотников было сбито в Брянской области, столько же – в Крыму, 4 – над Адыгеей, 3 – в Ленинградской, по 2 – в Воронежской и Астраханской, и по 1 над Калужской и Смоленской областями, а также в Ставропольском крае.
Никто не в безопасности
Произошедшее стало еще одной иллюстрацией к словам секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу, который в тот же день рассказал, что в стране теперь больше нет регионов, которые гарантированно защищены от украинских атак.
"Динамика развития средств поражения, в первую очередь беспилотных систем, изощренность методов их применения таковы, что ни один регион России не может чувствовать себя в безопасности", - сказал он.
Более того, в ход идут не только беспилотники, но и ракеты. Неделю назад в Брянской области был зафиксирован прилет нескольких британских ракет Storm Shadow. Попадание произошло по крупнейшему российскому предприятию по производству микросхем для армейской техники и вооружения.
Кроме этого, украинцы пытаются применять по российской территории собственные разработки. Понятно, что собственными их можно назвать весьма условно, однако работа в этом направлении ведется и это невозможно отрицать.
Так, по заверениям Киева, они уже три раза применяли в своих атаках дальнобойную ракету "Фламинго", которую разработала украинская компания Fire Point. Пиарят эту ракету, как две капли похожую на британскую FP-5, уже давно, однако теперь, похоже, ее-таки довели до ума.
Впервые о ее применении украинские власти сообщили в конце прошлого года, однако каких-либо доказательств этого так и не появилось.
В феврале ракетами "Фламинго" якобы ударили по полигону Капустин Яр в Астраханской области. Россия этого не подтверждала, а спутниковых снимков, подтверждавших попадание, так представлено и не было под предлогом плохой погоды. Это позволило экспертам предположить, что ракету сбили или же она сама упала, так и не долетев до цели.
В том же феврале режим ракетной опасности был впервые объявлен в Волгоградской области и соседних регионах. Киев сообщил тогда о поражении одного из военных складов.
Тогда же Украина объявила о попадании "Фламинго" по "Воткинскому заводу" в Удмуртии. Расстояние до этого объекта от украинской территории составляет 1,2 тыс. км. Местные власти тогда подтверждали атаку, но не ракетную, а БПЛА, объект, который был поражен, не назывался.
Еще одна ракета
Киевский режим демонстрирует, что готов запускать по России все, что способно летать и нести на себе боезаряд.
Необходимо признать, что даже высокий уровень воровства и откровенного жульничества при изготовлении очередного "вундерваффе" не мешает украинцам пополнять свои арсеналы "колхозными", но вполне себе эффективными образцами.
Одним из них должна стать "новая" баллистическая ракета FP-7, которая является клоном ракеты от С-400.
"Все детали мы полностью изготавливаем сами, начиная с двигателей и заканчивая полетным контроллером. То есть она полностью зависит от наших производственных возможностей. Только боевую часть нам изготавливают на заказ", - рассказал недавно соучредитель и главный конструктор оборонной компании Fire Point Денис Штилерман.
По его словам, эта ракета в 2,5 раза дешевле американской ATACMS и имеет дальность в 300 км.
"Она не такая компактная, как ATACMS, потому что это клон ракеты ПВО, но чтобы не проводить лишние испытания, ведь у нас есть то, что летает, на этой базе мы делаем баллистическую ракету", - сказал Штилерман.
Примечательно, что украинцы делают все, чтобы сэкономить, удешевить и ускорить производство своих ракет. Это делается во многом благодаря снижению бюрократической нагрузки: новые ракеты классифицируют как дроны, что позволяет не проводить положенные испытания и прочие процедуры, необходимые для ракет.
Понятно, что все эти украинские наработки не являются откровением для российского командования, ничего не берущегося для отечественной ПВО в этом нет, во всяком случае, пока.
Важно другое, а именно готовность правящего на Украине режима продолжать войну, изыскивать на это средства и находить возможности для очередных атак, которые становятся с каждым разом только злее и агрессивнее.
"Киевский режим продолжает абсолютно тщетное сопротивление вместо того, чтобы принять необходимое ответственное решение и открыть дорогу для продолжения мирного процесса", - заявил 17 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Последние действия Киева ставят вопрос, насколько оправданы надежды на то, что украинские власти вообще хотят продвигаться по пути мирного решения конфликта. А главное, что намерена предпринять Москва, если Украина ни на какой мирный процесс не настроена в принципе.
О последних событиях на Западе Украине - в материале Западная Украина за минувшую неделю: Силовое освобождение мобилизованных и загрязнённый Днестр.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ЭксклюзивРоссияУкраинаКраснодарСергей ШойгуДмитрий ПесковВСУВС РФВооруженные силы УкраиныС-400 «Триумф»МоскваПВОракетыкиевский режимБПЛАКрымБрянская областьКалужская областькраснодарский крайдроныатака БПЛА
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
