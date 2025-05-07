https://ukraina.ru/20250507/mineralnyy-kulbit-rady-ssha-prosyat-kiev-usynovit-nelegalov-vsu-pod-kurskom-glavnoe-na-1300-1062981879.html

"Минеральный" кульбит Рады, США просят Киев "усыновить" нелегалов, ВСУ под Курском. Главное на 13.00

"Минеральный" кульбит Рады, США просят Киев "усыновить" нелегалов, ВСУ под Курском. Главное на 13.00 - 07.05.2025 Украина.ру

"Минеральный" кульбит Рады, США просят Киев "усыновить" нелегалов, ВСУ под Курском. Главное на 13.00

Украина.ру, 07.05.2025

2025-05-07T13:00

2025-05-07T13:00

2025-05-07T13:04

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В Верховной Раде Украины решили пересмотреть отношение к ратификации сделки по ресурсам. Вашингтон предложил Киеву взять своих нелегалов. ВСУ предприняли очередную попытку прорыва в Курскую область в преддверии перемирия в дни 80-летия Победы. В Москве прошла генеральная репетиция парада на Красной площади. В России оценили перспективы диалога с ФРГ при новом канцлере."Минеральная" сделка: Киев переобуваетсяОдной из самых горячих тем остается сделка США и Украины по недрам, находящимся на территории последней. Дело в том, что накануне вечером Комитет Рады по вопросам международной политики поддержал ратификацию этого соглашения, а уже сегодня, спустя меньше, чем сутки, это же парламентское объединение переголосовало. Было принято решение добавить к сделке "новую преамбулу", уточнило украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на депутата Ирину Геращенко."Верховная Рада Украины отмечает, что ратификация Соглашения… не означает ратификацию или автоматическое одобрение парламентом Соглашения об ограниченном партнерстве или любых других соглашений, которые будут заключены уполномоченными на это сторонами с целью выполнения настоящего Соглашения. Верховная Рада Украины заявляет, что любые дополнительные договоренности, необходимые для реализации Соглашения… не могут выходить за пределы положений настоящего Соглашения и устанавливать международно-правовые обязательства для Украины, которые не предусмотрены им", - процитировало издание комментарий парламента.Ранее украинские СМИ уточнили, что состоят соглашения из трех документов, опубликован из них пока только один. Точнее обнародована украинская версия документа, ее в своем канале выложил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк. Ратифицировать его украинский парламент обещал 8 мая. Остальные два будут подписаны без участия украинского парламента, уточнил Железняк."Страна" обратила внимание на то, что текст документа сформулирован крайне размыто и не содержит конкретных положений об обязанностях США или гарантиях безопасности для Киева. Зато в тексте четко говорится, что Украина должна будет оплатить 50% стоимости новых лицензий на разработку полезных ископаемых. Новое решение Рады, уверены журналисты, повод не выполнять договоренности.Отстойник американских нелегаловПомимо "минерального подарка" США припасли для Украины еще один. Своих нелегальных мигрантов. В среду издание The Washington Post (WP) сообщило, что еще в конце января текущего года администрация президента США Дональда Трампа просила Киев принять "неопределенное количество" депортированных из Америки граждан других стран.Издание назвало просьбу беспрецедентной, учитывая, что Украина находится в состоянии конфликта и зависит от военной и финансовой поддержки США. В материале также отмечается, что в документах, которые стали доступны редакции, реакция Киева на это предложение не приводится. При этом журналистам известно, что украинский дипломат сообщил американскому посольству, что его правительство даст ответ, когда сформулирует свою позицию.К слову, по данным американских СМИ Вашингтон планирует депортировать из страны миллион мигрантов в течение первого года президентства Трампа: Вашингтон просил Киев принять своих нелегалов - The Washington Post.Курская областьЧтобы хоть как-то поправить свое стремительно ухудшающееся по всем фронтам положение, Киев предпринял третью попытку прорыва границы с Россией. Об этом утром 7 мая сообщил телеграм-канал "Военкоры Русской Весны", уточнив, что бронегруппа ВСУ, куда входили танк и броневик, выдвинулась из сумских сел Искрисковщина и Будки в сторону российских позиций в Курской области, где и была разбита.Паблик MultiXAM добавил, что украинское командование преследует таким образом две цели: военную - растянуть силы, создавая угрозу закрепления на правом фланге соединений ВС РФ, а также политико-медийную - "в преддверии 9 мая дискредитировать наши усилия по зачистке территории Курской области и компенсировать свои репутационные потери в глазах Запада"."Так что, мы прогнозируем рост активности ВСУ в районе Теткинского плацдарма, на стыке Брянской и Курской областей, на Глушковском участке и Краснояружском направлении (Белгородской области). Действия противника будут носить больше характер изматывающих ударов, что дает ему повод для резонансных заявлений. Тем не менее, повторить здесь сценарий по созданию серьезного тактически значимого плацдарма противник на данный момент не может", - говорится в комментарии канала.Тем временем ВС РФ продвигаются на фронте. В том числе приходит информация о выходе российских вооруженных сил в Сумскую и Днепропетровскую области: Попытки ВСУ прорвать границу в Курской области, активное продвижение ВС РФ: фронтовая сводка.Мерц: новая эра старой ГерманииНе ждут ничего нового в России не только от киевского режима, но и от Европы. Точнее - обновленной ФРГ. Накануне главу ХДС/ХСС, политического "ястреба" и сторонника Украины Фридриха Мерца выбрали канцлером. Со второй попытки и со скандалом.Комментируя это событие, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что в последние годы Германия растеряла "остатки своего суверенитета, авторитета и роли в международных делах", поэтому "перемена лиц на берлинском политическом Олимпе" существенной роли для Москвы не играет.Аналогичную оценку дал и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он сказал, что Кремль не видит в результатах голосования в Бундестаге знак, что антироссийская повестка на Западе буксует. Он также подчеркнул, что Москва всегда открыта к диалогу с иностранными партнерами, включая Германию под руководством нового канцлера, вопрос лишь в том, "насколько готовы сами эти страны": В Бундестаге торопятся выбрать Мерца. В Кремле оценили перспективы диалога с ним.Парад Победы: будет ли "Орешник"?Тем временем в Москве завершилась генеральная репетиция Парада Победы на Красной площади. В том числе шесть штурмовиков Су-25 нарисовали в небе российский триколор. Хронометраж мероприятия - 1 час 10 минут, известно также, что 9 мая зрителей ждет много новинок: в пешей и технической части парада.Операторы связи, приложения такси и банков, а также сервисы доставки еды и магазины одежды предупреждают россиян о перебоях в работе мобильного интернета и связи до 9 мая и о сложностях в работе приложений.Ранее лидер РФ Владимир Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы: с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. Однако главарь киевского режима Владимир Зеленский намекнул, что не собирается на это соглашаться, а наоборот, намерен нанести удар по параду Победы в Москве 9 мая: "Сейчас они переживают, что у них парад под вопросом, и правильно переживают".В среду, 7 мая, телеграм-канал Mash со ссылкой на собственные неназванные источники сообщил, что Кремль готов ответить на провокации Киева тем самым оружием, которого там больше всего боятся."Владимир Путин объявил трехдневное перемирие, Зеленский делает вид, что ничего не происходит и ругает остановку огня. Вместо паузы Киев направляет на Москву и другие регионы РФ беспилотники. Со слов наших источников (сами понимаете каких), ВСУ в Москве готовят провокации посерьезнее ударов дронами. Как стало известно Mash, Владимир Путин дал указание МО РФ определить цели в Киеве для удара "Орешниками". Похоже, что перемирия не будет", - говорится в сообщении канала.Комментируя это сообщение, Песков сказал, что глава государства не менял своего решения по ответным действиям России: "Наша позиция по перемирию хорошо известна. Все указания даны, никаких новых элементов здесь нет".Пресс-секретарь президента резюмировал, что военные РФ принимают все меры, чтобы празднование юбилея Победы прошло спокойно, а также призвал граждан с пониманием отнестись к возможным ограничениям в работе связи.Ранее в интервью изданию Украина.ру военкор Тимофей Ермаков заявил, что судя по текущей динамике, после майских праздников украинская оборона на границе Днепропетровской области может быть прорвана и тогда откроется новое оперативно-тактическое Новопавловское направление.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Тимофей Ермаков: После Дня Победы Россия ударит на Новопавловку и ворвется в Днепропетровскую область" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250507/po-dvum-prichinam-voenkory-soobschayut-chto-vsu-nachali-tretyu-volnu-nastupleniya-na-kurskuyu-oblast-1062979519.html

https://ukraina.ru/20250506/signal-o-davno-nazrevshem-v-germanii-otsenili-vybornyy-antirekord-mertsa-1062969736.html

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