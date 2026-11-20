Мерц назвал условия для завершения украинского конфликта и снятия санкций
03:04 20.11.2026 (обновлено: 03:14 20.11.2026)
© AP / Markus SchreiberКанцлер Германии Фридрих Мерц на пресс-конференции "коалиции желающих"
© AP / Markus Schreiber
Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал дипломатическое решение единственно возможным путём завершения украинского конфликта. Об этом он сказал по итогам встречи "коалиции желающих" в Берлине 19 ноября, на пресс-конференции, которую в прямом эфире транслировал телеканал Phoenix
Премьер-министр Великобритании Энди Бернем там же заявил, что страны "коалиции желающих" готовы к серьёзным переговорам по европейской безопасности, но только после достижения мирного соглашения между Украиной и Россией.
"Мы понимаем, что эта война закончится только в том случае, если будет найдено дипломатическое решение", — вторит ему глава немецкого правительства.
По его словам, Украина должна иметь возможность продолжать "европейский путь" и получать помощь в восстановлении. А взамен "возможна постепенная отмена санкций против России".
Мерц вновь подчеркнул, что условиями завершения конфликта являются сохранение Украиной своей территориальной целостности, получение ею надёжных гарантий и её интеграция в европейскую систему безопасности.
Президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам трёхстороннего саммита с лидерами США и Китая в Шэньчжэне заявил о готовности обсуждать безопасность Украины, но только не в ущерб безопасности России. Он также подчеркнул, что после атак на Крымский мост договариваться о прекращении огня Россия не будет.
Больше информации на эту тему - в материале Татьяны Стоянович "Европа-диверсант" и игра по новым правилам: итоги саммита в Шэньчжэне.
17 ноября, 20:29"Россия заявлена как угроза": почему Германия пытается сыграть в миротворцаСыграть в мир у Фридриха Мерца не получится: год начинался с его заявления о необходимости диалога с Россией, но затем ситуация развивалась в обратном направлении. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ведущий научный сотрудник Центра германских исследований, заведующий сектором экономики ФРГ Института Европы РАН Александр Котов
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