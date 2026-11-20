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Мерц назвал условия для завершения украинского конфликта и снятия санкций

Мерц назвал условия для завершения украинского конфликта и снятия санкций - 20.11.2026 Украина.ру

Мерц назвал условия для завершения украинского конфликта и снятия санкций

Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал дипломатическое решение единственно возможным путём завершения украинского конфликта. Об этом он сказал по итогам встречи "коалиции желающих" в Берлине 19 ноября, на пресс-конференции, которую в прямом эфире транслировал телеканал Phoenix

2026-11-20T03:04

2026-11-20T03:04

2026-11-20T03:14

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Премьер-министр Великобритании Энди Бернем там же заявил, что страны "коалиции желающих" готовы к серьёзным переговорам по европейской безопасности, но только после достижения мирного соглашения между Украиной и Россией."Мы понимаем, что эта война закончится только в том случае, если будет найдено дипломатическое решение", — вторит ему глава немецкого правительства.По его словам, Украина должна иметь возможность продолжать "европейский путь" и получать помощь в восстановлении. А взамен "возможна постепенная отмена санкций против России".Мерц вновь подчеркнул, что условиями завершения конфликта являются сохранение Украиной своей территориальной целостности, получение ею надёжных гарантий и её интеграция в европейскую систему безопасности.Президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам трёхстороннего саммита с лидерами США и Китая в Шэньчжэне заявил о готовности обсуждать безопасность Украины, но только не в ущерб безопасности России. Он также подчеркнул, что после атак на Крымский мост договариваться о прекращении огня Россия не будет.Больше информации на эту тему - в материале Татьяны Стоянович "Европа-диверсант" и игра по новым правилам: итоги саммита в Шэньчжэне.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20261117/rossiya-zayavlena-kak-ugroza-pochemu-germaniya-pytaetsya-sygrat-v-mirotvortsa-1084557782.html

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