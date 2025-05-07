"От перемены лиц": Захарова оценила перспективы работы с Берлином Мерца - 07.05.2025 Украина.ру
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"От перемены лиц": Захарова оценила перспективы работы с Берлином Мерца
"От перемены лиц": Захарова оценила перспективы работы с Берлином Мерца - 07.05.2025 Украина.ру
"От перемены лиц": Захарова оценила перспективы работы с Берлином Мерца
Для России не имеют значения перемены в правительстве Германии, Москва готова к любому развитию ситуации в немецкой политике. Такое заявление 7 мая сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
2025-05-07T10:33
2025-05-07T10:33
новости
германия
россия
украина
фридрих мерц
олаф шольц
бундестаг
украина.ру
politico
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Она отметила, что в последние годы Германия растеряла "остатки своего суверенитета, авторитета и роли в международных делах", поэтому "перемена лиц на берлинском политическом Олимпе" существенной роли не играет.Накануне, отвечая на соответствующий вопрос журналистов, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Кремль не видит в результатах голосования в Бундестаге знак, что антироссийская повестка на Западе буксует. Еще за день до этого он подчеркнул, что Москва всегда открыта к диалогу с иностранными партнерами, включая Германию под руководством нового канцлера, вопрос лишь в том, "насколько готовы сами эти страны": В Бундестаге торопятся выбрать Мерца. В Кремле оценили перспективы диалога с ним.Накануне лидер победившего на выборах в Германии блока Христианско-демократического союза Германии и Христианско-социального союза в Баварии (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц, которого активно прочили в новые канцлеры, проиграл первый тур выборов. Он получил 310 голосов из необходимых 316, став первым кандидатом в истории Германии, провалившим на этом этапе голосования.Сначала в Берлине сообщили, что второй тур голосования в этот же день проводить не будут, однако христианские демократы заручились поддержкой партии "Левая" в считанные часы и уже совсем скоро всё переиграли. Со второй попытки Мерца всё-таки избрали. За него проголосовали 325 депутатов при 316 необходимых.Однако победа эта достаточно зыбкая и неубедительная, отметила автор издания Украина.ру Евгения Кондакова в своем материале Такого провала Германия ещё не видела: сторонник Украины Фридрих Мерц со скандалом стал канцлером ФРГ.В феврале, когда ХДС/ХСС победила на выборах в Бундестаг, Мерца стали называть главным кандидатом на должность канцлера ФРГ. Однако уже тогда мировые СМИ решили, что он будет еще более антироссийским, чем действующий лидер страны Олаф Шольц. К такому выводу пришли, например, журналисты американского Politico.Издание напомнило, что Мерц превзошел Шольца в теме поддержки киевского режима, предложив поставить ВСУ крылатые ракеты Taurus, при том. что действующий лидер Германии выступал против этой идеи.Лидер ХДС/ХСС также обещал выдвинуть России ультиматум о прекращении ударов по инфраструктуре Украины. В противном случае грозил дать Киеву те самые Taurus. Позже Мерц открестился от своих слов, заявив, что не говорил ни о каких ультиматумах.Не исключал глава ХДС/ХСС и отправку на Украину немецких солдат, а также неоднозначно комментировал тему потенциального возврата к импорту российского газа. С одной стороны он критиковал Шольца, с другой - заявлял, что возврата к российскому голубому топливу не будет, зато он "абсолютно" открыт к заключению долгосрочных контрактов на поставку американского сжиженного природного газа.С одной стороны, Мерц называл переговоры по Украине между Россией и США без участия самой Украины и Европы неприемлемыми, с другой, говорил, что рано или поздно Берлину придется налаживать отношения с Россией. А пока предложил нужно поднажать в поддержке киевского режима.О том, кто такой Мерц и чем Германии грозит его избрание на должность канцлера, в своем материале Христианский полубезбожник. Семь лиц Фридриха Мерца отдают властолюбием, предательством и деградацией рассказал обозреватель издания Украина.ру Владимира Скачко.
https://ukraina.ru/20250506/signal-o-davno-nazrevshem-v-germanii-otsenili-vybornyy-antirekord-mertsa-1062969736.html
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новости, германия, россия, украина, фридрих мерц, олаф шольц, бундестаг, украина.ру, politico
Новости, Германия, Россия, Украина, Фридрих Мерц, Олаф Шольц, Бундестаг, Украина.ру, Politico

"От перемены лиц": Захарова оценила перспективы работы с Берлином Мерца

10:33 07.05.2025
 
Мерц
Мерц
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Для России не имеют значения перемены в правительстве Германии, Москва готова к любому развитию ситуации в немецкой политике. Такое заявление 7 мая сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
Она отметила, что в последние годы Германия растеряла "остатки своего суверенитета, авторитета и роли в международных делах", поэтому "перемена лиц на берлинском политическом Олимпе" существенной роли не играет.
Накануне, отвечая на соответствующий вопрос журналистов, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Кремль не видит в результатах голосования в Бундестаге знак, что антироссийская повестка на Западе буксует. Еще за день до этого он подчеркнул, что Москва всегда открыта к диалогу с иностранными партнерами, включая Германию под руководством нового канцлера, вопрос лишь в том, "насколько готовы сами эти страны": В Бундестаге торопятся выбрать Мерца. В Кремле оценили перспективы диалога с ним.
Накануне лидер победившего на выборах в Германии блока Христианско-демократического союза Германии и Христианско-социального союза в Баварии (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц, которого активно прочили в новые канцлеры, проиграл первый тур выборов. Он получил 310 голосов из необходимых 316, став первым кандидатом в истории Германии, провалившим на этом этапе голосования.
Мерц-3
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Сначала в Берлине сообщили, что второй тур голосования в этот же день проводить не будут, однако христианские демократы заручились поддержкой партии "Левая" в считанные часы и уже совсем скоро всё переиграли. Со второй попытки Мерца всё-таки избрали. За него проголосовали 325 депутатов при 316 необходимых.
Однако победа эта достаточно зыбкая и неубедительная, отметила автор издания Украина.ру Евгения Кондакова в своем материале Такого провала Германия ещё не видела: сторонник Украины Фридрих Мерц со скандалом стал канцлером ФРГ.
В феврале, когда ХДС/ХСС победила на выборах в Бундестаг, Мерца стали называть главным кандидатом на должность канцлера ФРГ. Однако уже тогда мировые СМИ решили, что он будет еще более антироссийским, чем действующий лидер страны Олаф Шольц. К такому выводу пришли, например, журналисты американского Politico.
Издание напомнило, что Мерц превзошел Шольца в теме поддержки киевского режима, предложив поставить ВСУ крылатые ракеты Taurus, при том. что действующий лидер Германии выступал против этой идеи.
Лидер ХДС/ХСС также обещал выдвинуть России ультиматум о прекращении ударов по инфраструктуре Украины. В противном случае грозил дать Киеву те самые Taurus. Позже Мерц открестился от своих слов, заявив, что не говорил ни о каких ультиматумах.
Не исключал глава ХДС/ХСС и отправку на Украину немецких солдат, а также неоднозначно комментировал тему потенциального возврата к импорту российского газа. С одной стороны он критиковал Шольца, с другой - заявлял, что возврата к российскому голубому топливу не будет, зато он "абсолютно" открыт к заключению долгосрочных контрактов на поставку американского сжиженного природного газа.
С одной стороны, Мерц называл переговоры по Украине между Россией и США без участия самой Украины и Европы неприемлемыми, с другой, говорил, что рано или поздно Берлину придется налаживать отношения с Россией. А пока предложил нужно поднажать в поддержке киевского режима.
О том, кто такой Мерц и чем Германии грозит его избрание на должность канцлера, в своем материале Христианский полубезбожник. Семь лиц Фридриха Мерца отдают властолюбием, предательством и деградацией рассказал обозреватель издания Украина.ру Владимира Скачко.
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