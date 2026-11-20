https://ukraina.ru/20261120/minoborony-soobschilo-o-sbitykh-nad-rossiey-za-sutki-bpla-1084615598.html

Минобороны сообщило о сбитых над Россией за сутки БПЛА

Минобороны сообщило о сбитых над Россией за сутки БПЛА - 20.11.2026 Украина.ру

Минобороны сообщило о сбитых над Россией за сутки БПЛА

Силы ПВО за день перехватили и уничтожили над регионами России 33 украинских беспилотника, за сутки — 86. Об этом Минобороны РФ вечером 19 ноября сообщило в своём телеграм-канале

2026-11-20T00:59

2026-11-20T00:59

2026-11-20T00:59

украина.ру

россия

сво

пво

спецоперация

крым

белгородская область

брянская область

курская область

липецк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/08/12/1082577154_0:70:1350:829_1920x0_80_0_0_139934878bf7be032669b38a24b752e8.jpg

Вооружённые формирования киевского режима непрерывно атакуют российские регионы с помощью ударных БПЛА дальнего действия. Большая часть террористических налётов, как правило, проводится ночью."В течение дня, в период с 8:00 до 20:00 мск, дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа", — говорится в заявлении военного ведомства.Уточняется, что вражеские дроны были сбиты над территориями Крыма, Белгородской, Брянской, Курской, Липецкой, Орловской областей и над акваторией Черного моря.По данным минобороны, предшествующей ночью, с 20:00 мск 18 ноября до 8:00 мск 19 ноября, над территориями Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тульской областей и Татарстана были сбиты 53 украинских беспилотника.Таким образом, всего за прошедшие сутки над российскими регионами были уничтожены 86 украинских ударных БПЛА дальнего действия.Ранее сообщалось, что силы ПВО за предшествующий день перехватили и уничтожили над регионами России 51 украинский беспилотник, за сутки — 235.Российские системы ПВО показывают запредельную эффективность, но когда идёт налет из сотен БПЛА, сколько-то из них обязательно прорвётся. Подробнее об этом - в публикации "Короткая реакция" ПВО: Анпилогов о сложностях перехвата "низких" целей.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

россия

крым

белгородская область

брянская область

курская область

липецк

орловская область

черное море

воронежская область

ростовская область

рязанская область

смоленск

татарстан

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина.ру, россия, сво, пво, спецоперация, крым, белгородская область, брянская область, курская область, липецк, орловская область, черное море, воронежская область, ростовская область, рязанская область, смоленск, татарстан, минобороны рф, бпла, бпла сегодня, атака бпла, атака украины сегодня, беспилотники, беспилотники сегодня, обстрелы россии сегодня, всу, вооруженные силы украины