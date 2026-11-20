https://ukraina.ru/20261120/problema-v-radiogorizonte-anpilogov-o-tom-pochemu-radary-ne-vidyat-nizkie-drony-1084611264.html

"Проблема в радиогоризонте": Анпилогов о том, почему радары не видят "низкие" дроны

"Проблема в радиогоризонте": Анпилогов о том, почему радары не видят "низкие" дроны - 20.11.2026 Украина.ру

"Проблема в радиогоризонте": Анпилогов о том, почему радары не видят "низкие" дроны

ВСУ за счет западных спутниковых данных стараются облететь пятна радиолокационного контроля и пройти в мертвых зонах. Ключом к решению проблемы являются самолёты ДРЛО. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов

2026-11-20T04:32

2026-11-20T04:32

2026-11-20T04:32

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Отвечая на вопрос о возможности перехватить все украинские дроны, эксперт подробно разобрал ограничения наземных систем и указал на проблему низколетящих целей."У нас есть такие слабые моменты, но они слабые по объективным причинам. Для этого нужны вещи, которые делают очень немногие страны мира – самолеты ДРЛО", — заявил Анпилогов.Аналитик пояснил главную сложность противодействия: "В чем проблема низколетящего дрона? Он летит за линией радиогоризонта". Он отметил, что даже радар, поднятый на 30-метровой мачте, имеет радиогоризонт всего в несколько десятков километров."А ВСУ за счет западных спутниковых данных старается облететь эти пятна радиолокационного контроля и пройти в мертвых зонах", — добавил эксперт.Анпилогов подчеркнул, что в "мёртвых" зонах радары либо плохо видят дроны из-за малой эффективной площади рассеяния, либо не видят их вовсе — если те находятся за радиогоризонтом, за линией кривизны Земли."А у самолета ДРЛО, поднявшего антенну на 10 тысяч метров, этих слепых зон практически нет", — резюмировал собеседник "Украина.ру", подчеркнув преимущество российских авиационных систем.Полный текст интервью "Алексей Анпилогов: Россия готовится к тому, что ВСУ будут бить по ней "Ржавыми кинжалами" и "Барракудами" на сайте Украина.ру.В ближайшие месяцы нужно как минимум устроить паралич энергетики Украины и серьезно затруднить транспортную систему. Это обязательно скажется на фронте. Подробнее — в материале "Михаил Поликарпов: Если Россия не победит Украину в войне на истощение, она начнет войну на уничтожение" на сайте Украина.ру.

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