https://ukraina.ru/20250506/1062944364.html

Тимофей Ермаков: После Дня Победы Россия ударит на Новопавловку и ворвется в Днепропетровскую область

Тимофей Ермаков: После Дня Победы Россия ударит на Новопавловку и ворвется в Днепропетровскую область - 06.05.2025 Украина.ру

Тимофей Ермаков: После Дня Победы Россия ударит на Новопавловку и ворвется в Днепропетровскую область

Сейчас у нас активизировалось Константиновское направление. Личного состава у нас не так много, без переброски сил под Константиновку нам не обойтись. Поэтому противник будет пытаться это использовать и устраивать какие-то рейды на нашу территорию в приграничье, считает военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков

2025-05-06T07:00

2025-05-06T07:00

2025-05-06T07:00

интервью

константиновка

днепропетровская область

россия

дональд трамп

вооруженные силы украины

сво

сумская область

санитарная зона

курская область

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.руРанее ВСУ предприняли неудачную попытку прорыва на территорию Курской области. Бои развернулись около населенных пунктов Теткино и Новый Путь. Противник использовал для атаки несколько малочисленных групп. С обоих сторон работает артиллерия, минометы и FPV-дроны, а также разведывательные БПЛА.- Тимофей, правильно ли я понимаю, что киевский режим попытался в ограниченном масштабе повторить ремейк событий августа 2024 года, чтобы помешать нашему наступлению в Сумской области на Локню и Беловоды?- Честно говоря, я не совсем понимаю смысл этих маневров. Разве что срезать Теткинский выступ, который образовался еще с 1991 года, поскольку граница там проходит так, что поселок фактически находится в полуокружении.Кстати, мне еще непонятно, почему мы с этим ничего не делали в плане нашего наступления от Теткино, чтобы сделать там буферную зону. Потому что, как я уже сказал, Теткино не очень удобно оборонять. Да, его с двух сторон огибает река Сейм, но в целом об этом надо было думать раньше, поскольку ВСУ уже заходили в этот поселок и форсировали Сейм.То, что сейчас делает киевский режим может быть отвлекающим маневром. Вопрос в том, куда они будут наступать дальше? На Рыльск? Но разведка не докладывала, что противник концентрировал там силы. Короче говоря, пока это нечто вроде разведки боем, прощупыванием нашей обороны и отвлечением нас от Сумского плацдарма от Владимировки до Локни.- Насчет того, почему мы не наступали от Теткино. Для этого нам надо готовиться брать Белополье и Ворожбу – поселки, которые представляют собой хорошо укрепленную агломерацию.- А почему мы позволили ВСУ укрепить Белополье и Ворожбу? У нас есть авиабомбы и ракеты. Мы могли бы этим заняться. Почему это не сделали раньше – не знаю. Но теперь этим придется заниматься в любом случае.Более того, буферная зона на украинской территории должна простираться вплоть до "Трех сестер" (пункт пропуска на стыке границ России, Украины и Белоруссии). Хотя бы потому, что сейчас у нас активизировалось Константиновское направление. Личного состава у нас не так много, без переброски сил под Константиновку нам не обойтись. Поэтому противник будет пытаться это использовать и устраивать какие-то рейды на нашу территорию.Хотя наступать на Теткино – это очень странная затея. Есть информация, что ВСУ для форсирования Сейма наводили понтонные переправы, но по ним ты много техники не перебросишь. Следовательно, наступать они могут только малыми пехотными группами при поддержки легкой брони. Много ты так не навоюешь.Повторюсь, то, что сейчас делает враг – это беспокоящий огонь, чтобы отвлечь нас и подразнить.- И как вы сейчас оцениваете обстановку в районе Беловод и Локни?- Беловоды фактически перешли под наш контроль. Дорога от них уходит на запад на Водолаги. Мы вплотную приблизились к этому населенному пункту и завязали бои за него. Когда мы его возьмем, мы будем двигаться на Яблоновку и Юнаковку. С какой скоростью будет расширяться этот плацдарм я сказать не могу, потому что пока у нас нет возможности одновременно наступать сразу на нескольких направлениях.Повторюсь, сейчас наше командование решило сконцентрироваться на Константиновке. А чтобы начать наступление на нее, надо дожать Часов Яр, где у нас на флангах есть определенные успехи. Также нам надо будет развить успехи западнее Дзержинска в Старой Николаевке и в Заре. Посмотрим, как там дела пойдут.А сегодняшние наши успехи в Сумской области я бы оценил как оперативно-тактические.- Насчет Константиновки также была информация, что на трассе от нее до Красноармейска мы фактически заняли Новооленовку и завязали бои за Новую Полтавку. А когда можно будет с уверенностью сказать, что мы физически перерезали эту дорогу?- Как раз когда мы полностью освободим Новую Полтавку.Противник утверждает, что мы продвинулись к ней, сумев подловить его на ротации. И я надеюсь, что успехи в Новой Полтавке будут сравнимы с успехами в Очеретино, которые стали предвестником краха обороны ВСУ на Красноармейском направлении. Грубо говоря, без Очеретинского прорыва мы бы не заняли ни Новогродовку, ни Селидово, ни Курахово.Так что я оптимистично оцениваю наши перспективы на этом направлении.- Когда мы с вами в прошлый раз обсуждали наши перспективы на границе ДНР и Днепропетровской областью, вы сказали, что мы будем наносить два удара на Искру и Новопавловку. Сохраняется ли ваш прогноз в силе, учитывая нынешние наши успехи в районе Котляровки?- Да, сохраняется.В Котляровке наши успехи очень серьезные. По моей информации, ВСУ покинули этот населенный пункт. Надеюсь, скоро он будет зачищен. Также я ожидаю возобновление боев за Троицкое. Мы туда уже заскакивали, но этот поселок серьезно укреплен. Враг фактически готовил его к круговой обороне.Ранее сами украинские аналитики предполагали, что наш заход в Днепропетровскую область может состояться к 9 мая. И, судя по текущей динамике, после майских праздников оборона ВСУ там в самом деле может быть прорвана и откроется новое оперативно-тактическое Новопавловское направление.Я уже говорил, что Новопавловка – это населенный пункт, который обеспечивает логистику врага в Алексеевке и других селах вдоль реки Волчья. Трасса "Новопавловка-Алексеевка" - единственная вменяемая дорога. И сам факт боев за Новопавловку им эту логистику перережет. Это будет наш серьезный успех.- Какого-то перемирия вы не ожидаете? Будет полноценная летняя кампания?- Да, да.Зеленский недвусмысленно дал понять, что никакого перемирия не будет. Он выполняет волю Британии и Евросоюза. А поскольку британская и европейская военная промышленность получила бюджет, его надо отрабатывать. Да и все бюджеты европейских стран сейчас сверстаны под войну. Никто ее останавливать не будет.Что касается США, то подписанная сделка по редкоземельным металлам тоже прямо говорит, что у Вашингтона появился основательный повод продолжать боевые действия. Якобы теперь они затраты на войну будут окупать этой сделкой. Тем более, это уже не совсем украинские металлы, а американские, которые Вашингтон будет защищать.Войска Трамп, конечно, не введет. Но оружие поставлять будет.Поэтому тут не то, что перемирия не будет – боевые действия развернутся с полной силой.Также по теме - в интервью Николая Сорокина: Даже если Россия согласится на трехмесячное перемирие, она все равно заберет себе Одессу

https://ukraina.ru/20250406/1062305761.html

https://ukraina.ru/20250504/vladimir-eranosyan-u-kieva-uzhe-net-vremeni-na-reformu-armii-poetomu-makhnovschina-v-sisteme-vsu-1062882439.html

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Кирилл Курбатов

интервью, константиновка, днепропетровская область, россия, дональд трамп, вооруженные силы украины, сво, сумская область, санитарная зона, курская область, перемирие