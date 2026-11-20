Британия объявила условия "коалиции желающих" для переговоров по безопасности
© REUTERS / Lisi NiesnerПремьер-министр Великобритании Энди Бернем на пресс-конференции "коалиции желающих"
© REUTERS / Lisi Niesner
Страны "коалиции желающих" готовы к серьёзным переговорам по европейской безопасности, но только после достижения мирного соглашения между Украиной и Россией. Об этом премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил 19 ноября на пресс-конференции по итогам встречи в Берлине
Первая после почти трёхмесячного перерыва встреча актива так называемой "коалиции желающих", проходившая параллельно с саммитом АТЭС и трёхсторонней встречей лидеров России, Китая и США в Шэньчжэне, подтвердила неизменность европейской позиции: жизненные интересы России в вопросах безопасности полностью игнорируются.
Планировалось, что представители США, Киева и Европы обсудят в Берлине широкий круг вопросов, касающихся урегулирования украинского кризиса, европейской безопасности и послевоенных гарантий Украине.
"Мы готовы вступить в серьёзные дискуссии по вопросам европейской безопасности при условии, что им будет сопутствовать столь же серьёзное обсуждение, и, что крайне важно, только после того, как будет достигнуто мирное соглашение между Украиной и Россией", — заявил Бернем по итогам переговоров.
Ранее президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам трёхстороннего саммита с лидерами США и Китая пообещал киевскому режиму болезненный ответ на массированные удары по Крымскому мосту.
Больше информации на эту тему - в материале Кирилла Курбатова Юрий Баранчик: Украина и Европа попадут под раздачу за то, что мешают России и США договориться о мире.
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