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Британия объявила условия "коалиции желающих" для переговоров по безопасности

Британия объявила условия "коалиции желающих" для переговоров по безопасности - 20.11.2026 Украина.ру

Британия объявила условия "коалиции желающих" для переговоров по безопасности

Страны "коалиции желающих" готовы к серьёзным переговорам по европейской безопасности, но только после достижения мирного соглашения между Украиной и Россией. Об этом премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил 19 ноября на пресс-конференции по итогам встречи в Берлине

2026-11-20T02:09

2026-11-20T02:09

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Первая после почти трёхмесячного перерыва встреча актива так называемой "коалиции желающих", проходившая параллельно с саммитом АТЭС и трёхсторонней встречей лидеров России, Китая и США в Шэньчжэне, подтвердила неизменность европейской позиции: жизненные интересы России в вопросах безопасности полностью игнорируются.Планировалось, что представители США, Киева и Европы обсудят в Берлине широкий круг вопросов, касающихся урегулирования украинского кризиса, европейской безопасности и послевоенных гарантий Украине."Мы готовы вступить в серьёзные дискуссии по вопросам европейской безопасности при условии, что им будет сопутствовать столь же серьёзное обсуждение, и, что крайне важно, только после того, как будет достигнуто мирное соглашение между Украиной и Россией", — заявил Бернем по итогам переговоров.Ранее президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам трёхстороннего саммита с лидерами США и Китая пообещал киевскому режиму болезненный ответ на массированные удары по Крымскому мосту.Больше информации на эту тему - в материале Кирилла Курбатова Юрий Баранчик: Украина и Европа попадут под раздачу за то, что мешают России и США договориться о мире.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20261119/deklaratsiya-putinatrampa-i-si-ni-slova-ob-ukraine-evropa-v-beshenstve-itogi-19-noyabrya-1084610322.html

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