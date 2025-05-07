https://ukraina.ru/20250507/vashington-prosil-kiev-prinyat-svoikh-nelegalov---the-washington-post-1062981116.html

Вашингтон просил Киев принять своих нелегалов - The Washington Post

Вашингтон просил Киев принять своих нелегалов - The Washington Post - 07.05.2025 Украина.ру

Вашингтон просил Киев принять своих нелегалов - The Washington Post

В конце января текущего года администрация президента США Дональда Трампа просила Украину принять "неопределенное количество" депортированных из Америки граждан других стран. Об этом написало американский The Washington Post (WP) со ссылкой на соответствующие документы, а также неназванных украинских чиновников

2025-05-07T11:16

2025-05-07T11:16

2025-05-07T11:16

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Издание назвало просьбу беспрецедентной, учитывая, что Украина находится в состоянии конфликта и зависит от военной и финансовой поддержки США. В материале также отмечается, что в документах, которые стали доступны редакции, реакция Киева на это предложение не приводится. При этом журналистам известно, что украинский дипломат сообщил американскому посольству, что его правительство даст ответ, когда сформулирует свою позицию.WP также утверждает, что аналогичные предложения, датированные тем же числом, были направлены ряду других стран примерно той же даты. ﻿В начале апреля американское издание The Wall Street Journal сообщало, что США ищут страны, которые приняли бы депортированных из Америки мигрантов. По данным газеты, с такими просьбами Вашингтон обратился к ряду государств Африки, Латинской Америки и Восточной Европы.Пару дней спустя министерство внутренней безопасности США (DHS) сообщило, что американские власти будут оплачивать нелегальным мигрантам транспортные расходы и предоставлять пособие в размере $1000 при подтвержденном выезде из страны. Ближе к середине месяца появилась информация о том, что администрация Трампа хочет достичь показателя в миллион депортированных мигрантов в течение первого года его президентства.Другие события дня: По двум причинам: военкоры сообщают, что ВСУ начали третью волну наступления на Курскую область.

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новости, сша, украина, киев, дональд трамп, the washington post, депортация, вашингтон, the wall street journal, вооруженные силы украины