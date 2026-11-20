https://ukraina.ru/20261120/vse-poydet-nazad-cherez-unitazy-anpilogov-predrek-kommunalnyy-kollaps-v-kieve-1084605178.html

"Все пойдет назад через унитазы": Анпилогов предрек коммунальный коллапс в Киеве

"Все пойдет назад через унитазы": Анпилогов предрек коммунальный коллапс в Киеве - 20.11.2026 Украина.ру

"Все пойдет назад через унитазы": Анпилогов предрек коммунальный коллапс в Киеве

Без электричества Киев рискует превратиться в пещеру без элементарных удобств. Не надо думать, что тепло в доме зависит только от газа, а вода по канализации утекает сама. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда исторических и научных исследований "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов

2026-11-20T05:41

2026-11-20T05:41

2026-11-20T05:41

новости

киев

россия

украина

алексей анпилогов

украина.ру

сво

дзен сво

дзен новости сво

прогнозы сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0a/15/1083981510_0:207:1255:912_1920x0_80_0_0_414584c94f84e857cc2ecfb253b704c4.png

Развивая тему ударов по энергосетям Украины, эксперт раскрыл, что настоящая катастрофа для Киева начинается не с отключения света, а с паралича всех систем, зависящих от электричества.Анпилогов отметил, что в случае полного отключения электроснабжения перед киевским режимом и Западом встанет острый вопрос. "Как обеспечить картинку воюющей столицы, если там света нет?" — задал риторический вопрос эксперт.Он подчеркнул, что основная проблема населения в таком сценарии будет заключаться не в отсутствии света. "Большая часть населения страдает не из-за отсутствия света, а потому, что у них в домах нет отопления и канализация не работает", — констатировал Анпилогов.Отвечая на вопрос о причине такого коллапса, эксперт заявил: "Не надо думать, что тепло только от газа зависит, а вода из унитаза сама утекает из дома". Он пояснил, что подача воды зависит от насосов, а работа канализационных систем — от подкачивающих станций. "А если в первой же такой станции нет электроэнергии, то все, что стекло, назад пойдет через те же самые унитазы", — предупредил аналитик.Поэтому город без электричества рискует превратиться в пещеру без каких-либо удобств, предупредил собеседник издания.Полный текст интервью "Алексей Анпилогов: Россия готовится к тому, что ВСУ будут бить по ней "Ржавыми кинжалами" и "Барракудами" на сайте Украина.ру.В ближайшие месяцы нужно как минимум устроить паралич энергетики Украины и серьезно затруднить транспортную систему. Это обязательно скажется на фронте. Подробнее — в материале "Михаил Поликарпов: Если Россия не победит Украину в войне на истощение, она начнет войну на уничтожение" на сайте Украина.ру.

киев

россия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, киев, россия, украина, алексей анпилогов, украина.ру, сво, дзен сво, дзен новости сво, прогнозы сво, прогноз, прогноз войны на украине, аналитика, аналитики, украина аналитика, свет, что происходит на украине, что с украиной, что творится на украине, главные новости, главное