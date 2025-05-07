Mash: Путин поручил определить цели удара "Орешником" по Киеву - 07.05.2025 Украина.ру
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Mash: Путин поручил определить цели удара "Орешником" по Киеву
Mash: Путин поручил определить цели удара "Орешником" по Киеву - 07.05.2025 Украина.ру
Mash: Путин поручил определить цели удара "Орешником" по Киеву
Российские издания выяснили, что РФ готова нанести удар по Киеву "Орешником", если Украина устроит провокации в Москве во время празднования Дня Победы 9 мая. Об этом стало известно в среду, 7 мая
2025-05-07T11:39
2025-05-07T11:39
новости
киев
москва
россия
владимир путин
владимир зеленский
вооруженные силы украины
"орешник"
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Телеграм-канал Mash со ссылкой на источники написал, что "ВСУ в Москве готовят провокации посерьезнее ударов дронами". Издание утверждает, что президент России Владимир Путин уже поручил Минобороны РФ определить цели для удара по Киеву, который станет ответом в случае атаки на Москву. Планируется применить, в том числе, и "Орешник".Также российские паблики полагают, что Киев не примет предложение Путина о перемирии в дни 80-летней годовщины Победы: с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. Стоит напомнить, что Владимир Зеленский неоднократно намекал на удары ВСУ по параду в Москве. Так, в субботу, 3 мая, он заявил, что Украина не может гарантировать безопасность иностранных лидеров, которые посетят парад 9 мая в Москве.Между тем глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что украинское руководство стремится сорвать празднования Дня Победы в России, в целях поесть хаос и страх. Подробности в публикации Украинские власти пытаются сорвать празднование Дня Победы.
https://ukraina.ru/20250505/ukraina-ne-stanet-bit-po-paradu-v-moskve-eks-komandir-aydara-raskryl-chto-ostanovit-vsu-1062931187.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, киев, москва, россия, владимир путин, владимир зеленский, вооруженные силы украины, "орешник"
Новости, Киев, Москва, Россия, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, "Орешник"

Mash: Путин поручил определить цели удара "Орешником" по Киеву

11:39 07.05.2025
 
© Freepik.comОрешник
Орешник
© Freepik.com
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Российские издания выяснили, что РФ готова нанести удар по Киеву "Орешником", если Украина устроит провокации в Москве во время празднования Дня Победы 9 мая. Об этом стало известно в среду, 7 мая
Телеграм-канал Mash со ссылкой на источники написал, что "ВСУ в Москве готовят провокации посерьезнее ударов дронами". Издание утверждает, что президент России Владимир Путин уже поручил Минобороны РФ определить цели для удара по Киеву, который станет ответом в случае атаки на Москву. Планируется применить, в том числе, и "Орешник".
"Ответ на [провокации Киева] будет серьезным и, вероятно, напрямую затронет Киев. Поэтому власти из столицы Незалежной ретируются. Свои семьи и близких они уже вывозят из страны", — говорится в публикации.
Также российские паблики полагают, что Киев не примет предложение Путина о перемирии в дни 80-летней годовщины Победы: с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая.
Стоит напомнить, что Владимир Зеленский неоднократно намекал на удары ВСУ по параду в Москве. Так, в субботу, 3 мая, он заявил, что Украина не может гарантировать безопасность иностранных лидеров, которые посетят парад 9 мая в Москве.
Евгений Дикий
5 мая, 11:04
"Украина не станет бить по параду в Москве": экс-командир "Айдара"* раскрыл, что остановит ВСУУкраина не ударит по параду в честь Дня Победы в Москве 9 мая из-за присутствия на нем лидера Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпина. Об этом 5 мая заявил экс-командир батальона "Айдар"* Евгений Дикий
Между тем глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что украинское руководство стремится сорвать празднования Дня Победы в России, в целях поесть хаос и страх. Подробности в публикации Украинские власти пытаются сорвать празднование Дня Победы.
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