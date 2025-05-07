https://ukraina.ru/20250507/mash-putin-poruchil-opredelit-tseli-udara-oreshnikom-po-kievu-1062981446.html

Mash: Путин поручил определить цели удара "Орешником" по Киеву

Mash: Путин поручил определить цели удара "Орешником" по Киеву - 07.05.2025 Украина.ру

Mash: Путин поручил определить цели удара "Орешником" по Киеву

Российские издания выяснили, что РФ готова нанести удар по Киеву "Орешником", если Украина устроит провокации в Москве во время празднования Дня Победы 9 мая. Об этом стало известно в среду, 7 мая

2025-05-07T11:39

2025-05-07T11:39

2025-05-07T11:39

новости

киев

москва

россия

владимир путин

владимир зеленский

вооруженные силы украины

"орешник"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/06/1059473620_0:12:1104:634_1920x0_80_0_0_57c405458007a5368e057564ca7660cf.png

Телеграм-канал Mash со ссылкой на источники написал, что "ВСУ в Москве готовят провокации посерьезнее ударов дронами". Издание утверждает, что президент России Владимир Путин уже поручил Минобороны РФ определить цели для удара по Киеву, который станет ответом в случае атаки на Москву. Планируется применить, в том числе, и "Орешник".Также российские паблики полагают, что Киев не примет предложение Путина о перемирии в дни 80-летней годовщины Победы: с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. Стоит напомнить, что Владимир Зеленский неоднократно намекал на удары ВСУ по параду в Москве. Так, в субботу, 3 мая, он заявил, что Украина не может гарантировать безопасность иностранных лидеров, которые посетят парад 9 мая в Москве.Между тем глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что украинское руководство стремится сорвать празднования Дня Победы в России, в целях поесть хаос и страх. Подробности в публикации Украинские власти пытаются сорвать празднование Дня Победы.

https://ukraina.ru/20250505/ukraina-ne-stanet-bit-po-paradu-v-moskve-eks-komandir-aydara-raskryl-chto-ostanovit-vsu-1062931187.html

киев

москва

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, киев, москва, россия, владимир путин, владимир зеленский, вооруженные силы украины, "орешник"