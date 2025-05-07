Mash: Путин поручил определить цели удара "Орешником" по Киеву
© Freepik.comОрешник
© Freepik.com
Российские издания выяснили, что РФ готова нанести удар по Киеву "Орешником", если Украина устроит провокации в Москве во время празднования Дня Победы 9 мая. Об этом стало известно в среду, 7 мая
Телеграм-канал Mash со ссылкой на источники написал, что "ВСУ в Москве готовят провокации посерьезнее ударов дронами". Издание утверждает, что президент России Владимир Путин уже поручил Минобороны РФ определить цели для удара по Киеву, который станет ответом в случае атаки на Москву. Планируется применить, в том числе, и "Орешник".
"Ответ на [провокации Киева] будет серьезным и, вероятно, напрямую затронет Киев. Поэтому власти из столицы Незалежной ретируются. Свои семьи и близких они уже вывозят из страны", — говорится в публикации.
Стоит напомнить, что Владимир Зеленский неоднократно намекал на удары ВСУ по параду в Москве. Так, в субботу, 3 мая, он заявил, что Украина не может гарантировать безопасность иностранных лидеров, которые посетят парад 9 мая в Москве.
5 мая, 11:04"Украина не станет бить по параду в Москве": экс-командир "Айдара"* раскрыл, что остановит ВСУУкраина не ударит по параду в честь Дня Победы в Москве 9 мая из-за присутствия на нем лидера Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпина. Об этом 5 мая заявил экс-командир батальона "Айдар"* Евгений Дикий
Между тем глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что украинское руководство стремится сорвать празднования Дня Победы в России, в целях поесть хаос и страх. Подробности в публикации Украинские власти пытаются сорвать празднование Дня Победы.
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