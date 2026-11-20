https://ukraina.ru/20261120/raketnaya-opasnost-bpla-krymskiy-most-i-zakrytye-aeroporty-svodka-po-regionam-rossii-k-etomu-chasu-1084616577.html

Ракетная опасность, БПЛА, Крымский мост и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу

Ракетная опасность, БПЛА, Крымский мост и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу - 20.11.2026 Украина.ру

Ракетная опасность, БПЛА, Крымский мост и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу

Ракетную опасность и "красный уровень" по БПЛА объявили в ряде регионов России в связи с угрозой украинских ударов. Представляем сводку на 4:00 мск 20 ноября, составленную по данным Росавиации, телеграм-канала Украина.ру и российских мониторинговых каналов

2026-11-20T04:24

2026-11-20T04:24

2026-11-20T04:24

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Воздушная (авиационная, ракетная, бомбовая) опасность вечером 19 ноября и в ночь на 20 ноября объявлялась в Крыму, в районе Крымского моста и порта Крым, в Краснодарском крае, в Липецкой, Тульской, Курской, Псковской, Тверской, Смоленской, Брянской областях*, в ДНР.Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Крыму, в районе Крымского моста и в Севастополе, в Краснодарском крае, в Запорожской, Псковской, Тверской, Смоленской, Ростовской, Московской, Калужской, Курской, Тульской, Орловской, Брянской, Херсонской областях*, в ЛНР и ДНР."Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Воронежской области.Во многих регионах объявлялась угроза реактивных дронов.Росавиация из-за тревоги по БПЛА вечером 19 ноября ввела временные ограничения на полёты в аэропорту Калуги (21:38 мск).Ограничения в аэропортах вводятся для обеспечения безопасности полётов, в связи с объявлением в регионах режима опасности (тревоги) по украинским ударным беспилотникам.Ранее сообщалось, что силы ПВО за день перехватили и уничтожили над регионами России 33 украинский беспилотник, за сутки — 86.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.* Области расположены по убыванию времени последних объявлений

https://ukraina.ru/20261119/korotkaya-reaktsiya-pvo-anpilogov-o-slozhnostyakh-perekhvata-nizkikh-tseley--1084609869.html

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