https://ukraina.ru/20261120/voennyy-analitik-vsu-byut-po-taganrogu-chtoby-sorvat-proizvodstvo-samoltov-drlo-1084611978.html

Военный аналитик: ВСУ бьют по Таганрогу, чтобы сорвать производство самолётов ДРЛО

Военный аналитик: ВСУ бьют по Таганрогу, чтобы сорвать производство самолётов ДРЛО - 20.11.2026 Украина.ру

Военный аналитик: ВСУ бьют по Таганрогу, чтобы сорвать производство самолётов ДРЛО

Главное производство российских самолетов ДРЛО находится в Таганроге. По региону наносятся постоянные удары дронового наступления ВСУ. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный эксперт, президент фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов

2026-11-20T05:10

2026-11-20T05:10

2026-11-20T05:10

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По данным Минобороны РФ, с 20:00 14 ноября до 08:00 15 ноября дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 533 БПЛА над регионами России, включая Ростовскую область и акваторию Азовского моря. Губернатор региона Юрий Слюсарь уточнил, что над Таганрогом, Ростовом-на-Дону и семью районами области за ночь сбили около 50 БПЛА.Развивая тему зависимости эффективной работы ПВО от авиационных систем радиолокационного дозора, эксперт обозначил уязвимость самой производственной цепочки"Да. Главное их производство находится в Таганроге", — подтвердил Анпилогов, отвечая на замечание журналиста о небольшом количестве самолётов ДРЛО.Он сообщил, что этот промышленный объект регулярно подвергается атакам. "И по Таганрогу наносятся постоянные удары украинского дронового наступления", — заявил эксперт.По мнению аналитика, противник отчётливо понимает стратегическую ценность такой цели. "Противник понимает, что выбить наш завод, который выпускает электронику для переоборудования Ил-76 в А-50 – это более важная задача, чем нарушение логистики на Крымском мосту", — пояснил Анпилогов.Поэтому России нужно перекрыть все небо сплошным радиолокационным контролем. В этом случае и действия мобильных групп (МОГ) станут более координированными, и можно будет перемещать системы ПВО, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью "Алексей Анпилогов: Россия готовится к тому, что ВСУ будут бить по ней "Ржавыми кинжалами" и "Барракудами" на сайте Украина.ру.

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