В Бундестаге торопятся выбрать Мерца. В Кремле оценили перспективы диалога с ним - 06.05.2025 Украина.ру
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В Бундестаге торопятся выбрать Мерца. В Кремле оценили перспективы диалога с ним
В Бундестаге торопятся выбрать Мерца. В Кремле оценили перспективы диалога с ним - 06.05.2025 Украина.ру
В Бундестаге торопятся выбрать Мерца. В Кремле оценили перспективы диалога с ним
Видит ли Кремль в результатах голосования в Бундестаге знак, что антироссийская повестка на Западе буксует? На этот вопрос журналистов 6 мая ответил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
2025-05-06T16:14
2025-05-06T16:24
новости
германия
россия
украина
фридрих мерц
дмитрий песков
олаф шольц
бундестаг
bild
politico
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"Нет, не видим, не считаем", - сказал Песков.Днем ранее пресс-секретарь российского лидера отметил, что Москва всегда открыта к диалогу с иностранными партнерами, включая Германию под руководством нового канцлера.Во вторник, 6 мая, стало известно, что лидер победившего на выборах в Германии блока Христианско-демократического союза Германии и Христианско-социального союза в Баварии (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц, которого активно прочили в новые канцлеры, проиграл первый тур выборов. Он получил 310 голосов из необходимых 316.Официально у парламента страны есть 14 дней, чтобы избрать нового канцлера абсолютным большинством. Однако местное издание Bild сообщает, что второй тур голосования в Бундестаге по кандидатуре Фридриха Мерца на пост канцлера Германии состоится 6 мая в 15:15 местного времени (16:15 по Москве).В феврале, когда ХДС/ХСС победила на выборах в Бундестаг, Мерца стали называть главным кандидатом на должность канцлера ФРГ. Однако уже тогда мировые СМИ решили, что он будет еще более антироссийским, чем действующий лидер страны Олаф Шольц. К такому выводу пришли, например, журналисты американского Politico.Издание напомнило, что Мерц превзошел Шольца в теме поддержки киевского режима, предложив поставить ВСУ крылатые ракеты Taurus, при том. что действующий лидер Германии выступал против этой идеи.Лидер ХДС/ХСС также обещал выдвинуть России ультиматум о прекращении ударов по инфраструктуре Украины. В противном случае грозил дать Киеву те самые Taurus. Позже Мерц открестился от своих слов, заявив, что не говорил ни о каких ультиматумах.Не исключал глава ХДС/ХСС и отправку на Украину немецких солдат, а также неоднозначно комментировал тему потенциального возврата к импорту российского газа. С одной стороны он критиковал Шольца, с другой - заявлял, что возврата к российскому голубому топливу не будет, зато он "абсолютно" открыт к заключению долгосрочных контрактов на поставку американского сжиженного природного газа.С одной стороны, Мерц называл переговоры по Украине между Россией и США без участия самой Украины и Европы неприемлемыми, с другой, говорил, что рано или поздно Берлину придется налаживать отношения с Россией. А пока предложил нужно поднажать в поддержке киевского режима.О том, кто такой Мерц и чем Германии грозит его избрание на должность канцлера, в своем материале Христианский полубезбожник. Семь лиц Фридриха Мерца отдают властолюбием, предательством и деградацией рассказал обозреватель издания Украина.ру Владимира Скачко.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, германия, россия, украина, фридрих мерц, дмитрий песков, олаф шольц, бундестаг, bild, politico
Новости, Германия, Россия, Украина, Фридрих Мерц, Дмитрий Песков, Олаф Шольц, Бундестаг, Bild, Politico

В Бундестаге торопятся выбрать Мерца. В Кремле оценили перспективы диалога с ним

16:14 06.05.2025 (обновлено: 16:24 06.05.2025)
 
Мерц-7
Мерц-7
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Видит ли Кремль в результатах голосования в Бундестаге знак, что антироссийская повестка на Западе буксует? На этот вопрос журналистов 6 мая ответил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
"Нет, не видим, не считаем", - сказал Песков.
Днем ранее пресс-секретарь российского лидера отметил, что Москва всегда открыта к диалогу с иностранными партнерами, включая Германию под руководством нового канцлера.
"Здесь безусловно мы будем смотреть на действия и на слова. Но прежде всего на действия следующего канцлера. Мы слышали ряд заявлений, которые он делал до сих пор. Эти заявления не сигнализировали о его желании и готовности идти по пути нормализации двусторонних отношений между ФРГ и Россией. Что касается открыты или не открыты, президент Путин всегда повторяет один основополагающий тезис - мы открыты для взаимовыгодных, взаимоуважительных отношений со всеми странами. И готовы развивать эти отношения настолько глубоко и широко, насколько готовы сами эти страны", - сказал Песков.
Во вторник, 6 мая, стало известно, что лидер победившего на выборах в Германии блока Христианско-демократического союза Германии и Христианско-социального союза в Баварии (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц, которого активно прочили в новые канцлеры, проиграл первый тур выборов. Он получил 310 голосов из необходимых 316.
Официально у парламента страны есть 14 дней, чтобы избрать нового канцлера абсолютным большинством. Однако местное издание Bild сообщает, что второй тур голосования в Бундестаге по кандидатуре Фридриха Мерца на пост канцлера Германии состоится 6 мая в 15:15 местного времени (16:15 по Москве).
Мерц-1
11:36
Первый тур проиграл: остались ли у "ястреба" Мерца шансы стать канцлером ФРГ?Лидер победившего на выборах в Германии блока Христианско-демократического союза Германии и Христианско-социального союза в Баварии (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц, которого активно прочили в новые канцлеры, проиграл первый тур выборов. Об этом сообщил Reuters
В феврале, когда ХДС/ХСС победила на выборах в Бундестаг, Мерца стали называть главным кандидатом на должность канцлера ФРГ. Однако уже тогда мировые СМИ решили, что он будет еще более антироссийским, чем действующий лидер страны Олаф Шольц. К такому выводу пришли, например, журналисты американского Politico.
Издание напомнило, что Мерц превзошел Шольца в теме поддержки киевского режима, предложив поставить ВСУ крылатые ракеты Taurus, при том. что действующий лидер Германии выступал против этой идеи.
Лидер ХДС/ХСС также обещал выдвинуть России ультиматум о прекращении ударов по инфраструктуре Украины. В противном случае грозил дать Киеву те самые Taurus. Позже Мерц открестился от своих слов, заявив, что не говорил ни о каких ультиматумах.
Не исключал глава ХДС/ХСС и отправку на Украину немецких солдат, а также неоднозначно комментировал тему потенциального возврата к импорту российского газа. С одной стороны он критиковал Шольца, с другой - заявлял, что возврата к российскому голубому топливу не будет, зато он "абсолютно" открыт к заключению долгосрочных контрактов на поставку американского сжиженного природного газа.
С одной стороны, Мерц называл переговоры по Украине между Россией и США без участия самой Украины и Европы неприемлемыми, с другой, говорил, что рано или поздно Берлину придется налаживать отношения с Россией. А пока предложил нужно поднажать в поддержке киевского режима.
- РИА Новости, 1920, 24.02.2025
24 февраля, 13:02
Ястреб или могильщик старой Европы? В мире оценили перспективы победы МерцаЛидер победившего на выборах в Германии блока Христианско-демократического союза Германии и Христианско-социального союза в Баварии (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц, которого прочат в новые канцлеры ФРГ, будет еще более антироссийским, чем действующий лидер страны Олаф Шольц. К такому выводу пришли журналисты американского издания Politico
О том, кто такой Мерц и чем Германии грозит его избрание на должность канцлера, в своем материале Христианский полубезбожник. Семь лиц Фридриха Мерца отдают властолюбием, предательством и деградацией рассказал обозреватель издания Украина.ру Владимира Скачко.
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