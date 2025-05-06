В Бундестаге торопятся выбрать Мерца. В Кремле оценили перспективы диалога с ним
16:14 06.05.2025 (обновлено: 16:24 06.05.2025)
Мерц-7
Видит ли Кремль в результатах голосования в Бундестаге знак, что антироссийская повестка на Западе буксует? На этот вопрос журналистов 6 мая ответил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
"Нет, не видим, не считаем", - сказал Песков.
"Здесь безусловно мы будем смотреть на действия и на слова. Но прежде всего на действия следующего канцлера. Мы слышали ряд заявлений, которые он делал до сих пор. Эти заявления не сигнализировали о его желании и готовности идти по пути нормализации двусторонних отношений между ФРГ и Россией. Что касается открыты или не открыты, президент Путин всегда повторяет один основополагающий тезис - мы открыты для взаимовыгодных, взаимоуважительных отношений со всеми странами. И готовы развивать эти отношения настолько глубоко и широко, насколько готовы сами эти страны", - сказал Песков.
Во вторник, 6 мая, стало известно, что лидер победившего на выборах в Германии блока Христианско-демократического союза Германии и Христианско-социального союза в Баварии (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц, которого активно прочили в новые канцлеры, проиграл первый тур выборов. Он получил 310 голосов из необходимых 316.
Официально у парламента страны есть 14 дней, чтобы избрать нового канцлера абсолютным большинством. Однако местное издание Bild сообщает, что второй тур голосования в Бундестаге по кандидатуре Фридриха Мерца на пост канцлера Германии состоится 6 мая в 15:15 местного времени (16:15 по Москве).
11:36Первый тур проиграл: остались ли у "ястреба" Мерца шансы стать канцлером ФРГ?Лидер победившего на выборах в Германии блока Христианско-демократического союза Германии и Христианско-социального союза в Баварии (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц, которого активно прочили в новые канцлеры, проиграл первый тур выборов. Об этом сообщил Reuters
В феврале, когда ХДС/ХСС победила на выборах в Бундестаг, Мерца стали называть главным кандидатом на должность канцлера ФРГ. Однако уже тогда мировые СМИ решили, что он будет еще более антироссийским, чем действующий лидер страны Олаф Шольц. К такому выводу пришли, например, журналисты американского Politico.
Издание напомнило, что Мерц превзошел Шольца в теме поддержки киевского режима, предложив поставить ВСУ крылатые ракеты Taurus, при том. что действующий лидер Германии выступал против этой идеи.
Не исключал глава ХДС/ХСС и отправку на Украину немецких солдат, а также неоднозначно комментировал тему потенциального возврата к импорту российского газа. С одной стороны он критиковал Шольца, с другой - заявлял, что возврата к российскому голубому топливу не будет, зато он "абсолютно" открыт к заключению долгосрочных контрактов на поставку американского сжиженного природного газа.
24 февраля, 13:02Ястреб или могильщик старой Европы? В мире оценили перспективы победы МерцаЛидер победившего на выборах в Германии блока Христианско-демократического союза Германии и Христианско-социального союза в Баварии (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц, которого прочат в новые канцлеры ФРГ, будет еще более антироссийским, чем действующий лидер страны Олаф Шольц. К такому выводу пришли журналисты американского издания Politico
О том, кто такой Мерц и чем Германии грозит его избрание на должность канцлера, в своем материале Христианский полубезбожник. Семь лиц Фридриха Мерца отдают властолюбием, предательством и деградацией рассказал обозреватель издания Украина.ру Владимира Скачко.
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