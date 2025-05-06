https://ukraina.ru/20250506/v-bundestage-toropyatsya-vybrat-mertsa-v-kremle-otreagirovali-na-perspektivy-dialoga-s-nim-1062968918.html

В Бундестаге торопятся выбрать Мерца. В Кремле оценили перспективы диалога с ним

В Бундестаге торопятся выбрать Мерца. В Кремле оценили перспективы диалога с ним - 06.05.2025 Украина.ру

В Бундестаге торопятся выбрать Мерца. В Кремле оценили перспективы диалога с ним

Видит ли Кремль в результатах голосования в Бундестаге знак, что антироссийская повестка на Западе буксует? На этот вопрос журналистов 6 мая ответил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

2025-05-06T16:14

2025-05-06T16:14

2025-05-06T16:24

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"Нет, не видим, не считаем", - сказал Песков.Днем ранее пресс-секретарь российского лидера отметил, что Москва всегда открыта к диалогу с иностранными партнерами, включая Германию под руководством нового канцлера.Во вторник, 6 мая, стало известно, что лидер победившего на выборах в Германии блока Христианско-демократического союза Германии и Христианско-социального союза в Баварии (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц, которого активно прочили в новые канцлеры, проиграл первый тур выборов. Он получил 310 голосов из необходимых 316.Официально у парламента страны есть 14 дней, чтобы избрать нового канцлера абсолютным большинством. Однако местное издание Bild сообщает, что второй тур голосования в Бундестаге по кандидатуре Фридриха Мерца на пост канцлера Германии состоится 6 мая в 15:15 местного времени (16:15 по Москве).В феврале, когда ХДС/ХСС победила на выборах в Бундестаг, Мерца стали называть главным кандидатом на должность канцлера ФРГ. Однако уже тогда мировые СМИ решили, что он будет еще более антироссийским, чем действующий лидер страны Олаф Шольц. К такому выводу пришли, например, журналисты американского Politico.Издание напомнило, что Мерц превзошел Шольца в теме поддержки киевского режима, предложив поставить ВСУ крылатые ракеты Taurus, при том. что действующий лидер Германии выступал против этой идеи.Лидер ХДС/ХСС также обещал выдвинуть России ультиматум о прекращении ударов по инфраструктуре Украины. В противном случае грозил дать Киеву те самые Taurus. Позже Мерц открестился от своих слов, заявив, что не говорил ни о каких ультиматумах.Не исключал глава ХДС/ХСС и отправку на Украину немецких солдат, а также неоднозначно комментировал тему потенциального возврата к импорту российского газа. С одной стороны он критиковал Шольца, с другой - заявлял, что возврата к российскому голубому топливу не будет, зато он "абсолютно" открыт к заключению долгосрочных контрактов на поставку американского сжиженного природного газа.С одной стороны, Мерц называл переговоры по Украине между Россией и США без участия самой Украины и Европы неприемлемыми, с другой, говорил, что рано или поздно Берлину придется налаживать отношения с Россией. А пока предложил нужно поднажать в поддержке киевского режима.О том, кто такой Мерц и чем Германии грозит его избрание на должность канцлера, в своем материале Христианский полубезбожник. Семь лиц Фридриха Мерца отдают властолюбием, предательством и деградацией рассказал обозреватель издания Украина.ру Владимира Скачко.

https://ukraina.ru/20250506/pervyy-tur-proigral-ostalis-li-u-ukrainskogo-yastreba-mertsa-shansy-stat-kantslerom-frg-1062956943.html

https://ukraina.ru/20250224/1061313427.html

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новости, германия, россия, украина, фридрих мерц, дмитрий песков, олаф шольц, бундестаг, bild, politico