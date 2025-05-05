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Активное продвижение армии РФ, попытки ВСУ прорвать границу в Курской области: фронтовая сводка

Активное продвижение армии РФ, попытки ВСУ прорвать границу в Курской области: фронтовая сводка - 05.05.2025 Украина.ру

Активное продвижение армии РФ, попытки ВСУ прорвать границу в Курской области: фронтовая сводка

Украинские военные не оставляют попыток прорвать границу РФ в Курской области: провокация, отвыкающий маневр или военная цель? Тем временем армия России продвигается сразу на нескольких направлениях: где пророчат провал ВСУ?

2025-05-05T12:19

2025-05-05T12:19

2025-05-05T12:19

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Российские военкоры утверждают, что ВСУ вновь пытаются прорвать границу РФ в Курской области. Сообщается об активизации украинской армии в районе населенного пункта Теткино, который находится западнее Суджи. Так, военкор Александр Харченко в своем Телеграм-канале написал о том, что ВСУ наращивают удары в этом направлении."Резко выросла активность БПЛА противника. Дроны-перехватчики пытаются зачистить небо от наших разведывательных птиц. Также противник работает по переправам и логистике. На границе украинцы проделывают проходы в своих минных полях", — рассказал журналист. Кроме того, Харченко отметил, что активизация противника в районе Теткино может носить отвлекающий характер."Слишком уж демонстративны его действия и растянуты по времени. Но я не сомневаюсь в том, что противник будет атаковать в ближайшее время", — заявил он.Между тем российский телеведущий Руслан Осташко опубликовал своих соцсетях пост на ту же тему. По его словам, сейчас происходит "обострение на границе: ВСУ пытаются прорваться в Курской области". Телеведущий подчеркнул, что "политический контекст также очевиден: Киев отчаянно пытается навязать свою позицию". Он также обратил внимание на Черниговскую область. По данным источников, которых упоминает Осташко, ВСУ стягивают резервы в район населенного пункта Черный Рог. "Отмечается, что часть подразделений ранее находилась на тыловых полигонах в Черниговской и Житомирской областях – теперь они переброшены ближе к границе", — заявил журналист. Между тем Телеграм-канал военкоров "Русской весны" сообщил, что российские десантники завершают разгром ВСУ в селе Беловоды в ходе наступления в Сумской области. Подробности в публикации "Русская весна": ВДВ завершают разгром ВСУ в Беловодах Сумской области.Что касается успехов армии РФ, то их не только отмечают российские военкоры, но и приходится признавать противнику. Так, аналитический ресурс Deep State, работающий на главное управление разведки (ГУР) Украины, сообщил о продвижении ВС России западнее Великой Новоселки в сторону Днепропетровской и Запорожской областей.По данным украинского ресурса, российская армия начала активные штурмовые действия сразу на трех участках: на Вольное Поле, на Зеленое Поле и южнее Новоселки, а также в направлении Новополя. Deep State утверждает, что на этом направлении у ВСУ сложилась трудная ситуация, так как военнослужащие РФ "перешли реку Ворона и закрепились на трассе около Зеленого Поля, а также заняли несколько лесополос восточнее Новодаровки".Помимо этого, военнослужащий ВСУ с позывным "Мучной" и украинский военный корреспондент Богдан Мирошников заявили о продвижении армии РФ в районе трассы Красноармейск(Покровск)-Константиновка. Отмечается, что бойцы ВС РФ уже зашли в Новую Полтавку по ту сторону дороги.По словам Мирошникова, оборона ВСУ около трассы "сыпется" из-за плохого взаимодействия между подразделениями и концентрации сил около Красноармейска. Он уточнил, проблемы есть как в направлении Константиновки, так и в направлении Мирнограда.Ранее Deep State отмечал, что выход на эту трассу "может стать продолжением движения на Константиновку с западной стороны, что создаст крайне неблагоприятную ситуацию как для Константиновки, так и для Торецка (Дзержинска)".Сегодня также российские военнослужащие поразили военные цели на нескольких направлениях. Подробности в материале По четырем бригадам ВСУ: удары армии РФ на утро 5 мая.

https://ukraina.ru/20250505/armiya-rf-prodvigaetsya-v-trasse-pokrovsk-konstantinovka-ukrainskie-eksperty-byut-trevogu--1062930798.html

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