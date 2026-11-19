https://ukraina.ru/20261119/izoschrnnaya-maskirovka-voennyy-ekspert-raskryl-kak-vsu-obmanyvayut-starlink-1084606847.html

Изощрённая маскировка: военный эксперт раскрыл, как ВСУ обманывают Starlink

Изощрённая маскировка: военный эксперт раскрыл, как ВСУ обманывают Starlink - 19.11.2026 Украина.ру

Изощрённая маскировка: военный эксперт раскрыл, как ВСУ обманывают Starlink

Украинские военные используют всё более изощрённые схемы спуфинга для обхода ограничений спутниковой системы Starlink. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда исторических и научных исследований "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов

2026-11-19T20:29

2026-11-19T20:29

2026-11-19T20:29

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Комментируя информацию о повторном подключении ВСУ к Starlink, эксперт рассказал про технические детали, объясняя, почему даже компании-оператору всё сложнее контролировать использование своей системы.Анпилогов сообщил, что достоверной информации по каждому из дронов, долетевших до целей в России, нет. Он привёл данные, полученные от военных специалистов, изучающих обломки. "Я беседовал со специалистами, которые исследуют обломки дронов. Там есть схема, которая динамически подменяет адрес и GPS", — рассказал Анпилогов.Политолог описал эволюцию методов взлома терминалов: раньше, по его словам, из антенны Starlink удаляли модуль, передающий данные о GPS-привязке. Теперь этот модуль заменяют сложным контроллером, который сообщает, будто терминал перемещается по территории Украины, хотя фактически он залетает на территорию РФ, заключил собеседник издания.Полный текст интервью "Алексей Анпилогов: Россия готовится к тому, что ВСУ будут бить по ней "Ржавыми кинжалами" и "Барракудами" на сайте Украина.ру.В ближайшие месяцы нужно как минимум устроить паралич энергетики Украины и серьезно затруднить транспортную систему. Это обязательно скажется на фронте. Подробнее — в материале "Михаил Поликарпов: Если Россия не победит Украину в войне на истощение, она начнет войну на уничтожение" на сайте Украина.ру.

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