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Европейский политический ландшафт изобилует наказаниями инакомыслящих – Песков

Европейский политический ландшафт изобилует наказаниями инакомыслящих – Песков - 05.05.2025 Украина.ру

Европейский политический ландшафт изобилует наказаниями инакомыслящих – Песков

Наблюдаются многочисленные факты наказаний политических сил и персон, которые не укладываются со своим мировоззрением в доминирующий мейнстрим. Об этом 5 мая заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

2025-05-05T13:13

2025-05-05T13:13

2025-05-05T13:13

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Контрразведка ФРГ 2 мая официально объявлю партию "Альтернатива для Германии" (АдГ) правоэкстремистской. Отвечая на вопрос журналистов о последствиях такого решения, пресс-секретарь президента отметил, что Москва считает решения властей ФРГ внутренним делом этой страны."Это внутреннее дело Германии. Мы не имеем ни права, ни намерения туда вмешиваться", - сказал Песков.Тем не менее, заметил Песков, политические процессы в Евросоюзе указывают на нетерпимость к инакомыслию и широкий арсенал наказаний для диссидентов.Ранее МИД ФРГ рекомендовал местным властям страны не допускать на праздничные мероприятия 8-9 мая российских и белорусских дипломатов, а также представителей стремительно набравшей популярность партии АдГ. Оппозиционная партия резко критикует официальный Берлин за миграционную политику и конфронтацию с Россией.Автор издания Украина.ру Елена Мурзина рассмотрела ситуацию в публикации Русских не хотят видеть в Берлине. Но они приходят без приглашения, как в 45-м Ранее автор издания Украина.ру Павел Волков рассмотрел проблему политических репрессий в Евросоюзе и преследования диссидентов в публикации "Небезразличные" граждане и поломанные судьбы. Почему практика доносительства должна быть осуждена

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