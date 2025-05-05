Европейский политический ландшафт изобилует наказаниями инакомыслящих – Песков
© скриншот видео " Politwelt"депутат немецкого бундестага от фракции "Альтернатива для Германии" (АдГ) Эдгар Науйок
Наблюдаются многочисленные факты наказаний политических сил и персон, которые не укладываются со своим мировоззрением в доминирующий мейнстрим. Об этом 5 мая заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Контрразведка ФРГ 2 мая официально объявлю партию "Альтернатива для Германии" (АдГ) правоэкстремистской. Отвечая на вопрос журналистов о последствиях такого решения, пресс-секретарь президента отметил, что Москва считает решения властей ФРГ внутренним делом этой страны.
Тем не менее, заметил Песков, политические процессы в Евросоюзе указывают на нетерпимость к инакомыслию и широкий арсенал наказаний для диссидентов.
"Сам по себе европейский политический ландшафт сейчас полон разных рестриктивных мер в отношении тех политических сил и персон, которые не укладываются со своим мировоззрением в доминирующий мейнстрим", - сказал пресс-секретарь президента России.
Ранее МИД ФРГ рекомендовал местным властям страны не допускать на праздничные мероприятия 8-9 мая российских и белорусских дипломатов, а также представителей стремительно набравшей популярность партии АдГ. Оппозиционная партия резко критикует официальный Берлин за миграционную политику и конфронтацию с Россией.
Автор издания Украина.ру Елена Мурзина рассмотрела ситуацию в публикации Русских не хотят видеть в Берлине. Но они приходят без приглашения, как в 45-м
Ранее автор издания Украина.ру Павел Волков рассмотрел проблему политических репрессий в Евросоюзе и преследования диссидентов в публикации "Небезразличные" граждане и поломанные судьбы. Почему практика доносительства должна быть осуждена
Подписывайся на