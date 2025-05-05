Европейский политический ландшафт изобилует наказаниями инакомыслящих – Песков - 05.05.2025 Украина.ру
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Европейский политический ландшафт изобилует наказаниями инакомыслящих – Песков
Европейский политический ландшафт изобилует наказаниями инакомыслящих – Песков - 05.05.2025 Украина.ру
Европейский политический ландшафт изобилует наказаниями инакомыслящих – Песков
Наблюдаются многочисленные факты наказаний политических сил и персон, которые не укладываются со своим мировоззрением в доминирующий мейнстрим. Об этом 5 мая заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
2025-05-05T13:13
2025-05-05T13:13
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Контрразведка ФРГ 2 мая официально объявлю партию "Альтернатива для Германии" (АдГ) правоэкстремистской. Отвечая на вопрос журналистов о последствиях такого решения, пресс-секретарь президента отметил, что Москва считает решения властей ФРГ внутренним делом этой страны."Это внутреннее дело Германии. Мы не имеем ни права, ни намерения туда вмешиваться", - сказал Песков.Тем не менее, заметил Песков, политические процессы в Евросоюзе указывают на нетерпимость к инакомыслию и широкий арсенал наказаний для диссидентов.Ранее МИД ФРГ рекомендовал местным властям страны не допускать на праздничные мероприятия 8-9 мая российских и белорусских дипломатов, а также представителей стремительно набравшей популярность партии АдГ. Оппозиционная партия резко критикует официальный Берлин за миграционную политику и конфронтацию с Россией.Автор издания Украина.ру Елена Мурзина рассмотрела ситуацию в публикации Русских не хотят видеть в Берлине. Но они приходят без приглашения, как в 45-м Ранее автор издания Украина.ру Павел Волков рассмотрел проблему политических репрессий в Евросоюзе и преследования диссидентов в публикации "Небезразличные" граждане и поломанные судьбы. Почему практика доносительства должна быть осуждена
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новости, германия, россия, берлин, дмитрий песков, ес, репрессии, оппозиция, оппозиционеры, фрг, альтернатива для германии (партия)
Новости, Германия, Россия, Берлин, Дмитрий Песков, ЕС, репрессии, оппозиция, оппозиционеры, ФРГ, Альтернатива для Германии (партия)

Европейский политический ландшафт изобилует наказаниями инакомыслящих – Песков

13:13 05.05.2025
 
© скриншот видео " Politwelt"депутат немецкого бундестага от фракции "Альтернатива для Германии" (АдГ) Эдгар Науйок
депутат немецкого бундестага от фракции Альтернатива для Германии (АдГ) Эдгар Науйок
© скриншот видео " Politwelt"
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Наблюдаются многочисленные факты наказаний политических сил и персон, которые не укладываются со своим мировоззрением в доминирующий мейнстрим. Об этом 5 мая заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Контрразведка ФРГ 2 мая официально объявлю партию "Альтернатива для Германии" (АдГ) правоэкстремистской. Отвечая на вопрос журналистов о последствиях такого решения, пресс-секретарь президента отметил, что Москва считает решения властей ФРГ внутренним делом этой страны.
"Это внутреннее дело Германии. Мы не имеем ни права, ни намерения туда вмешиваться", - сказал Песков.
Тем не менее, заметил Песков, политические процессы в Евросоюзе указывают на нетерпимость к инакомыслию и широкий арсенал наказаний для диссидентов.
"Сам по себе европейский политический ландшафт сейчас полон разных рестриктивных мер в отношении тех политических сил и персон, которые не укладываются со своим мировоззрением в доминирующий мейнстрим", - сказал пресс-секретарь президента России.
Ранее МИД ФРГ рекомендовал местным властям страны не допускать на праздничные мероприятия 8-9 мая российских и белорусских дипломатов, а также представителей стремительно набравшей популярность партии АдГ. Оппозиционная партия резко критикует официальный Берлин за миграционную политику и конфронтацию с Россией.
Автор издания Украина.ру Елена Мурзина рассмотрела ситуацию в публикации Русских не хотят видеть в Берлине. Но они приходят без приглашения, как в 45-м
Ранее автор издания Украина.ру Павел Волков рассмотрел проблему политических репрессий в Евросоюзе и преследования диссидентов в публикации "Небезразличные" граждане и поломанные судьбы. Почему практика доносительства должна быть осуждена
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