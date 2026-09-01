https://ukraina.ru/20260901/energeticheskie-voyny-evropa-stavit-antirekordy-ssha-namereny-zabrat-pyatuyu-chast-venesuelskoy-nefti-1082933668.html

Энергетические войны: Европа ставит антирекорды, США намерены забрать пятую часть венесуэльской нефти

Энергетические войны: Европа ставит антирекорды, США намерены забрать пятую часть венесуэльской нефти - 01.09.2026 Украина.ру

Энергетические войны: Европа ставит антирекорды, США намерены забрать пятую часть венесуэльской нефти

Дональд Трамп объявил, что США получили контроль примерно над пятой частью всех доказанных нефтяных запасов Венесуэлы. В Каракасе говорят, что сделка заключена на 25 лет, американские СМИ пишут про 100 лет.

2026-09-01T10:06

2026-09-01T10:06

2026-09-01T10:06

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эксклюзив

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the guardian

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В ЕС – минимальные за 13 лет запасы газаЗапасы газа в Евросоюзе сейчас – самые низкие для конца августа за последние годы. По прогнозам экономистов, к зиме заполненность газовых хранилищ может оказаться на самом низком уровне за последние 13 лет, при этом газ в ЕС уже подорожал до трёхлетнего максимума. Об этом написало британское издание The Guardian.В последние недели газовые хранилища в ЕС были заполнены на 63% – значительно ниже среднего показателя в 80% для конца августа за прошедшие годы. По оценке газового аналитика Грега Молнара, при нынешних медленных темпах закачки газа ЕС, вероятно, войдет в отопительный зимний сезон с запасами газа примерно на пятую часть ниже пятилетнего среднего уровня и на самом низком уровне с 2013 года."Низкий уровень запасов газа, естественно, увеличивает риск повышенной волатильности цен зимой", – предупредил Молнар в беседе с The Guardian, указывая, что ситуация может усугубиться из-за "холодных периодов или слабого ветра", которые приведут к увеличению потребления газа в зимний период.The Guardian отмечает, что запасы газа в ЕС ниже целевых показателей, поскольку война США и Израиля против Ирана вызвала серьезные сбои в экспорте нефти и газа из региона Персидского залива, а также из-за более высокой выработки электроэнергии на газовых электростанциях во время летней жары в Европе.По данным Gas Infrastructure Europe (GIE) на 30 августа 2026 года, подземные хранилища газа (ПХГ) в ЕС были заполнены на 64,73%, в них находилось 69,03 млрд кубометров газа. Закачку газа вели все страны ЕС, кроме Швеции, Испании и Латвии (нулевая динамика). В Германии ПХГ заполнены на 52,63%, во Франции – на 70,08%, в Австрии – на 66,35%, в Италии – на 82,69% (ранее это были крупнейшие рынки сбыта "Газпрома" в Европе).Текущий темп закачки газа в ПХГ ЕС по-прежнему отстает от прошлогоднего. На аналогичную дату в 2025 году подземные хранилища были заполнены на 77,3%, в них находилось 82,87 млрд м3 газа. Закачка в текущем сезоне отстает на 7,11 млрд м3.Неудивительно, что газовые котировки в Европе держатся выше $850 за 1000 м3. Октябрьские фьючерсы на газ на хабе TTF (Нидерланды) на бирже ICE Futures к 11:30 мск 31 августа торговались на уровне €69,28/МВт·ч ($851,72 за 1000 м3), рост по сравнению с расчетной ценой предыдущего дня составил 3,44%.На минувшей неделе цена на газ в Европе поднялась до трёхлетнего максимума, превысив €68/МВтч. Цены резко выросли на фоне ожиданий, что участникам рынка в ЕС придется конкурировать с азиатскими покупателями за поставки сжиженного природного газа по мере похолодания, говорят эксперты.Цены на европейском газовом рынке летом "оставались относительно спокойными" из-за надежды на открытие Ормузского пролива и пополнение зимних запасов, но "никто не ожидает, что это произойдет в ближайшее время", заявил The Guardian главный аналитик по сырьевым товарам в скандинавской банковской группе SEB Бьярн Шильдроп."В результате на прошлой неделе на европейском рынке природного газа разразилась своего рода зимняя паника", – добавил он.По данным ЕС, в 2025 году крупнейшим поставщиком природного газа в ЕС, в основном трубопроводного, была Норвегия (30,9% всего импорта этого энергоносителя). За ней следовали США (26,2%) и Алжир (12,7%). Россия в 2025 году поставила в ЕС 36,0 млрд м3 газа, включая трубопроводный и СПГ, её доля составила 12,5%.57,5% российских поставок в ЕС пришлось на СПГ. Ориентированный на Европу проект "Ямал СПГ" не находится под санкциями. Доля России в общем импорте СПГ в ЕС оценочно составила 14,3%. В первом полугодии 2026-го Россия экспортировала в ЕС 9,89 млн тонн СПГ, на 18% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Доля российского СПГ за первые шесть месяцев 2026 года составила около 20% от общего импорта сжиженного газа в ЕС.США получили контроль над пятой частью нефтяных запасов ВенесуэлыПрезидент США Дональд Трамп 28 августа объявил о заключении "крупнейшей нефтяной сделки в мировой истории", в рамках которой США получили контроль над более чем 65 миллиардами баррелей подтвержденных запасов венесуэльской нефти, то есть примерно над пятой частью всех доказанных резервов страны.Временный президент Венесуэлы Делси Родригес 31 августа уточнила, что соглашение подписано на 25 лет и предусматривает разработку 17 стратегических месторождений. Первоначально добычу нефти нарастят до 1,5 миллиона баррелей в сутки, а перспективный план – вовлечение еще 8 блоков в разработку. По её словам, ожидаемый объем инвестиций в проект превысит 100 млрд долларов.По данным же американского агентства Associated Press, предполагается создание совместной компании с частным оператором, которая получит права на разработку месторождений на 100 лет, при этом доля американской стороны составит 55%.Венесуэльские власти оценивают потенциальные доходы государства от реализации соглашения примерно в $209 млрд, исходя из расчетной цены нефти $65 за баррель. Делси Родригес подчеркнула, что фактические показатели будут зависеть от изменения мировых цен, при этом около $19 с каждого добытого и реализованного в рамках соглашения барреля будет напрямую поступать Венесуэле. Договоренность уже вызвала политическую реакцию внутри Венесуэлы, в Каракасе прошли акции протеста против присутствия США в стране.В тот же день Дональд Трамп объявил, что США намерены использовать нефть, полученную в рамках соглашения с Венесуэлой, для пополнения государственного стратегического резерва (SPR). Он уточнил, что процесс заполнения до максимальной отметки начнется в самое ближайшее время – и это "подарок Венесуэлы американскому народу".На сегодня запасы в стратегическом нефтяном резерве США составляют около 289,7 миллиона баррелей – это минимальный уровень за последние 44 года. Общая проектная вместимость хранилищ, расположенных в соляных пластах на территории Техаса и Луизианы, составляет 714 миллионов баррелей.Основное истощение резерва пришлось на период президентства Джо Байдена: в 2022 году его администрация продала 180 миллионов баррелей в рамках скоординированных с МЭА мер по стабилизации рынка, а общий объем выводов из SPR за время правления Байдена превысил 230 миллионов баррелей.Цены на нефть останутся выше $80 за баррельНефтяные котировки закрепятся выше отметки $80 за баррель в 2026 году, поскольку сохраняющиеся геополитические риски на Ближнем Востоке перевешивают тревожные сигналы о замедлении спроса со стороны Китая. Такой вывод следует из августовского опроса аналитиков, проведенного британским агентством Reuters.Средняя цена эталонной марки Brent в следующем году составит $85,08 за баррель, а американской WTI – $80,20, согласно консенсус-прогнозу. Эти цифры почти не изменились по сравнению с июльскими оценками ($85,22 и $80,14 соответственно), что указывает на устоявшееся равновесие между противодействующими рыночными силами.Основной фактор, удерживающий цены от падения, – это продолжающийся военный конфликт между США и Ираном, вспыхнувший в конце февраля. Атаки на энергетическую инфраструктуру в районе Персидского залива резко ограничили проход судов через Ормузский пролив – ключевую артерию мирового нефтяного экспорта.Хотя в последние недели экспорт сырой нефти из Персидского залива, по оценкам, восстановился до 70-80% от уровня, который был до начала боевых действий, однако 30 августа после полуторамесячной паузы США и Иран обменялись ударами. Это усилило опасения по поводу судоходства в Ормузском проливе и подтолкнуло нефтяные котировки вверх.31 августа нефть дорожала. К 19:00 мск стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures выросла до $91,15 за баррель. На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на октябрь подорожали на 2,84%, до $85,77 за баррель.На фоне происходящего трейдеры больше не закладывают в цены неизбежный полный коллапс экспорта из залива, но они и не верят в скорое возвращение к норме, считают аналитики Price Futures Group. Показательно, что и Иран, и Оман продолжают обсуждать детали совместного соглашения по управлению проливом и доходами от него.При этом аналитики отмечают, что Китай, крупнейший потребитель нефти, остается основным фактором неопределенности. Июньский импорт сырой нефти в Китай рухнул до минимальных значений за последнее десятилетие, а в июле поставки сократились на 24,3% в годовом исчислении.Пока нефть торгуется выше $80, спрос на её импорт в Китае, вероятно, останется вялым. А желание пополнять стратегические запасы вернется к Китаю только при более умеренных ценовых уровнях, считает Сувро Саркар, глава исследовательского отдела по энергетике в DBS Bank.

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https://ukraina.ru/20260504/vse-zabyli-pro-venesuelu-a-zrya-1078561428.html

https://ukraina.ru/20260820/kitay-skupaet-rossiyskuyu-neft-sozdavaya-problemy-indii-1082650829.html

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