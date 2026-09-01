Энергетические войны: Европа ставит антирекорды, США намерены забрать пятую часть венесуэльской нефти
© AP / Julia Demaree NikhinsonПрезидент США Дональд Трамп
© AP / Julia Demaree Nikhinson
Дональд Трамп объявил, что США получили контроль примерно над пятой частью всех доказанных нефтяных запасов Венесуэлы. В Каракасе говорят, что сделка заключена на 25 лет, американские СМИ пишут про 100 лет.
В ЕС – минимальные за 13 лет запасы газа
Запасы газа в Евросоюзе сейчас – самые низкие для конца августа за последние годы. По прогнозам экономистов, к зиме заполненность газовых хранилищ может оказаться на самом низком уровне за последние 13 лет, при этом газ в ЕС уже подорожал до трёхлетнего максимума. Об этом написало британское издание The Guardian.
В последние недели газовые хранилища в ЕС были заполнены на 63% – значительно ниже среднего показателя в 80% для конца августа за прошедшие годы. По оценке газового аналитика Грега Молнара, при нынешних медленных темпах закачки газа ЕС, вероятно, войдет в отопительный зимний сезон с запасами газа примерно на пятую часть ниже пятилетнего среднего уровня и на самом низком уровне с 2013 года.
"Низкий уровень запасов газа, естественно, увеличивает риск повышенной волатильности цен зимой", – предупредил Молнар в беседе с The Guardian, указывая, что ситуация может усугубиться из-за "холодных периодов или слабого ветра", которые приведут к увеличению потребления газа в зимний период.
The Guardian отмечает, что запасы газа в ЕС ниже целевых показателей, поскольку война США и Израиля против Ирана вызвала серьезные сбои в экспорте нефти и газа из региона Персидского залива, а также из-за более высокой выработки электроэнергии на газовых электростанциях во время летней жары в Европе.
По данным Gas Infrastructure Europe (GIE) на 30 августа 2026 года, подземные хранилища газа (ПХГ) в ЕС были заполнены на 64,73%, в них находилось 69,03 млрд кубометров газа. Закачку газа вели все страны ЕС, кроме Швеции, Испании и Латвии (нулевая динамика). В Германии ПХГ заполнены на 52,63%, во Франции – на 70,08%, в Австрии – на 66,35%, в Италии – на 82,69% (ранее это были крупнейшие рынки сбыта "Газпрома" в Европе).
15 августа, 15:24Европа снизила закупки СПГ и нарастила импорт российского газаЕвропа в начале августа снизила закупки СПГ на мировом рынке и одновременно нарастила импорт российского трубопроводного газа. Об этом 15 августа сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe и ENTSOG
Текущий темп закачки газа в ПХГ ЕС по-прежнему отстает от прошлогоднего. На аналогичную дату в 2025 году подземные хранилища были заполнены на 77,3%, в них находилось 82,87 млрд м3 газа. Закачка в текущем сезоне отстает на 7,11 млрд м3.
Неудивительно, что газовые котировки в Европе держатся выше $850 за 1000 м3. Октябрьские фьючерсы на газ на хабе TTF (Нидерланды) на бирже ICE Futures к 11:30 мск 31 августа торговались на уровне €69,28/МВт·ч ($851,72 за 1000 м3), рост по сравнению с расчетной ценой предыдущего дня составил 3,44%.
На минувшей неделе цена на газ в Европе поднялась до трёхлетнего максимума, превысив €68/МВтч. Цены резко выросли на фоне ожиданий, что участникам рынка в ЕС придется конкурировать с азиатскими покупателями за поставки сжиженного природного газа по мере похолодания, говорят эксперты.
Цены на европейском газовом рынке летом "оставались относительно спокойными" из-за надежды на открытие Ормузского пролива и пополнение зимних запасов, но "никто не ожидает, что это произойдет в ближайшее время", заявил The Guardian главный аналитик по сырьевым товарам в скандинавской банковской группе SEB Бьярн Шильдроп.
"В результате на прошлой неделе на европейском рынке природного газа разразилась своего рода зимняя паника", – добавил он.
По данным ЕС, в 2025 году крупнейшим поставщиком природного газа в ЕС, в основном трубопроводного, была Норвегия (30,9% всего импорта этого энергоносителя). За ней следовали США (26,2%) и Алжир (12,7%). Россия в 2025 году поставила в ЕС 36,0 млрд м3 газа, включая трубопроводный и СПГ, её доля составила 12,5%.
57,5% российских поставок в ЕС пришлось на СПГ. Ориентированный на Европу проект "Ямал СПГ" не находится под санкциями. Доля России в общем импорте СПГ в ЕС оценочно составила 14,3%. В первом полугодии 2026-го Россия экспортировала в ЕС 9,89 млн тонн СПГ, на 18% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Доля российского СПГ за первые шесть месяцев 2026 года составила около 20% от общего импорта сжиженного газа в ЕС.
США получили контроль над пятой частью нефтяных запасов Венесуэлы
Президент США Дональд Трамп 28 августа объявил о заключении "крупнейшей нефтяной сделки в мировой истории", в рамках которой США получили контроль над более чем 65 миллиардами баррелей подтвержденных запасов венесуэльской нефти, то есть примерно над пятой частью всех доказанных резервов страны.
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Временный президент Венесуэлы Делси Родригес 31 августа уточнила, что соглашение подписано на 25 лет и предусматривает разработку 17 стратегических месторождений. Первоначально добычу нефти нарастят до 1,5 миллиона баррелей в сутки, а перспективный план – вовлечение еще 8 блоков в разработку. По её словам, ожидаемый объем инвестиций в проект превысит 100 млрд долларов.
По данным же американского агентства Associated Press, предполагается создание совместной компании с частным оператором, которая получит права на разработку месторождений на 100 лет, при этом доля американской стороны составит 55%.
Венесуэльские власти оценивают потенциальные доходы государства от реализации соглашения примерно в $209 млрд, исходя из расчетной цены нефти $65 за баррель. Делси Родригес подчеркнула, что фактические показатели будут зависеть от изменения мировых цен, при этом около $19 с каждого добытого и реализованного в рамках соглашения барреля будет напрямую поступать Венесуэле. Договоренность уже вызвала политическую реакцию внутри Венесуэлы, в Каракасе прошли акции протеста против присутствия США в стране.
В тот же день Дональд Трамп объявил, что США намерены использовать нефть, полученную в рамках соглашения с Венесуэлой, для пополнения государственного стратегического резерва (SPR). Он уточнил, что процесс заполнения до максимальной отметки начнется в самое ближайшее время – и это "подарок Венесуэлы американскому народу".
На сегодня запасы в стратегическом нефтяном резерве США составляют около 289,7 миллиона баррелей – это минимальный уровень за последние 44 года. Общая проектная вместимость хранилищ, расположенных в соляных пластах на территории Техаса и Луизианы, составляет 714 миллионов баррелей.
Основное истощение резерва пришлось на период президентства Джо Байдена: в 2022 году его администрация продала 180 миллионов баррелей в рамках скоординированных с МЭА мер по стабилизации рынка, а общий объем выводов из SPR за время правления Байдена превысил 230 миллионов баррелей.
Цены на нефть останутся выше $80 за баррель
Нефтяные котировки закрепятся выше отметки $80 за баррель в 2026 году, поскольку сохраняющиеся геополитические риски на Ближнем Востоке перевешивают тревожные сигналы о замедлении спроса со стороны Китая. Такой вывод следует из августовского опроса аналитиков, проведенного британским агентством Reuters.
Средняя цена эталонной марки Brent в следующем году составит $85,08 за баррель, а американской WTI – $80,20, согласно консенсус-прогнозу. Эти цифры почти не изменились по сравнению с июльскими оценками ($85,22 и $80,14 соответственно), что указывает на устоявшееся равновесие между противодействующими рыночными силами.
Основной фактор, удерживающий цены от падения, – это продолжающийся военный конфликт между США и Ираном, вспыхнувший в конце февраля. Атаки на энергетическую инфраструктуру в районе Персидского залива резко ограничили проход судов через Ормузский пролив – ключевую артерию мирового нефтяного экспорта.
Хотя в последние недели экспорт сырой нефти из Персидского залива, по оценкам, восстановился до 70-80% от уровня, который был до начала боевых действий, однако 30 августа после полуторамесячной паузы США и Иран обменялись ударами. Это усилило опасения по поводу судоходства в Ормузском проливе и подтолкнуло нефтяные котировки вверх.
31 августа нефть дорожала. К 19:00 мск стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures выросла до $91,15 за баррель. На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на октябрь подорожали на 2,84%, до $85,77 за баррель.
На фоне происходящего трейдеры больше не закладывают в цены неизбежный полный коллапс экспорта из залива, но они и не верят в скорое возвращение к норме, считают аналитики Price Futures Group. Показательно, что и Иран, и Оман продолжают обсуждать детали совместного соглашения по управлению проливом и доходами от него.
При этом аналитики отмечают, что Китай, крупнейший потребитель нефти, остается основным фактором неопределенности. Июньский импорт сырой нефти в Китай рухнул до минимальных значений за последнее десятилетие, а в июле поставки сократились на 24,3% в годовом исчислении.
Пока нефть торгуется выше $80, спрос на её импорт в Китае, вероятно, останется вялым. А желание пополнять стратегические запасы вернется к Китаю только при более умеренных ценовых уровнях, считает Сувро Саркар, глава исследовательского отдела по энергетике в DBS Bank.
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