https://ukraina.ru/20240713/1056235359.html

"Небезразличные" граждане и поломанные судьбы. Почему практика доносительства должна быть осуждена

"Небезразличные" граждане и поломанные судьбы. Почему практика доносительства должна быть осуждена - 13.07.2024 Украина.ру

"Небезразличные" граждане и поломанные судьбы. Почему практика доносительства должна быть осуждена

На днях в Латвии к 3,5 годам лишения свободы приговорили 57-летнюю рижанку Елену Крейле. 3 апреля ее схватили и увезли в Ильгуциемскую тюрьму, обвинив по ст. 74.1 УК Латвии в поддержке "военной агрессии". Естественно, России.

2024-07-13T09:35

2024-07-13T09:35

2024-07-13T09:39

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Синий, белый и красныйЧто же такого сделала Елена, которая, как она говорит, является "плодом любви латыша и русской женщины", поэтому воспринимает русофобию как личное оскорбление, а также оскорбление своей матери и своего сына? Итак, сначала она выставила в своем окне два флажка – латвийский и российский – как символ связи двух основных народов Латвии. За это страшное преступление Елену начали травить, называть "агентом Кремля" и "кремлевским соловьем". Что ж, она восприняла травлю с иронией и выставила в окне сделанный из картона телефон с табличкой "Моя связь с Кремлем" и такой же картонный Кремль с изображенным на нем соловьем – вроде как самой Еленой.Женщину потащили в полицию, объяснять, что она не имеет права размещать в публичном доступе сине-бело-красные предметы, потому что они "относятся к Российской Федерации", что странно, поскольку дипотношения между Латвией и РФ не разорваны, в Латвии действуют посольство и консульства России, люди пересекают границу как по частным делам, так и по вопросам бизнеса. Короче, российский флаг в Латвии не запрещен, а уж тем более не запрещены сине-бело-красные предметы.Протестуя против явно неадекватной реакции общественности и полиции, Елена повесила в окне трехцветные ситцевые занавески и флаги разных стран, где тоже присутствует триколор, а также выставила историческое фото 1954 года, где изображены женщины в платьях цветов стран антигитлеровской коалиции. Триколора там, естественно, не было, но цвет флага СССР – был. Собственно, платья красного цвета в Латвии тоже не запрещены.На все эти инсталляции полицейские приходили посмотреть специально, поскольку Елена живет в частном доме и окна ее выходят в закрытый двор, недоступный для наблюдения с улицы. Так что полицейские и стали единственными свидетелями череды преступлений, самое страшное из которых – Елена пришла отмечаться в полицию в бусах трех цветов…Россия – не УкраинаПишу ли я об этом, чтобы в который раз показать уровень демократии и свободы слова в стране-члене ЕС? Отчасти да. Альгирдас Палецкис, Алексей Грейчус, Сергей Середенко, Айво Петерсон, Андрей Андронов, Дмитрий Роотси, Аллан Хантсом, Светлана Бурцева, Олег Бурак, Дмитрий Матаев, Александр Демидов, Светлана Николаева, Сергей Сидоров, Айгарс Аугустанс – вряд ли эти фамилии известны массовому российскому читателю новостей. А ведь эти граждане стран Балтии (попробуй назвать их Прибалтикой – быстро узнаешь, чей Крым и кто Путин), точно также, как Елена Крейле не хотят считать себя врагами России и поэтому сидят в тюрьмах. Проблема в основном в доносах "небезразличных" граждан.Указанные фамилии российскому обществу малоизвестны (как малоизвестны или совсем неизвестны фамилии тысяч людей, которые по тем же причинам сидят в тюрьмах на Украине), но в целом оно осуждает такой подход и правильно делает.Это говорит о том, что российское общество находится в нормальном состоянии и "охота на ведьм" - не то, что его всерьез беспокоит. В подтверждение тому и официальная статистка о делах, связанных, например, с фейками об армии. За прошлый год по соответствующей статье УК РФ возбудили всего 90 уголовных дел, а за все время действия статьи – 273 дела, из которых только 134 направлено в суд. Сейчас, может быть, немного больше, но порядок цифр такой – около полутора сотен дел на 140-миллионную страну.В то же время по сопоставимой по смыслу ст. 436-2 УК Украины (оправдание агрессии РФ) за два года СВО (по данным украинской Генпрокуратуры) заведено более 2600 дел и передано в суд более 1100 дел. Это на условно 25-миллионную страну и это не говоря, об остальных уголовных делах, связанных с конфликтом, которых почти 200 тысяч, и более 70 тысяч, которые могут быть связаны со взглядами и мнениям.То есть в целом в России все неплохо. Но есть частности, на которые нельзя закрывать глаза, поскольку на Украине тоже до поры до времени все было неплохо, а потом вдруг стало плохо."Золотая маска" терроризмаПотряс ли российскую общественность, в том числе патриотическую, семилетний приговор художнице Александре Скочиленко? Безусловно. Да, Александра в прошлом – активистка Болотной, да, сотрудничала с прозападными "либеральными" СМИ, да, уже после Майдана ездила на какие-то фестивали в Карпатах, да, однозначно была против СВО. Всем предельно ясны ее взгляды, но что с того? В России (впрочем, в Прибалтике и на Украине тоже) Конституция запрещает преследовать людей за их взгляды и мнения. Скочиленко и не преследовали, пока она не заменила несколько ценников в супермаркете на бумажки с надписью: "Нет войне". Поступок, пожалуй, очень глупый, даже детский. Не вдаваясь сейчас в подробности, кто на самом деле виноват в войне, ценниками в супермаркете ее точно не остановишь. Штука в том, что ребяческая выходка могла бы остаться незамеченной и не было бы никаких семи лет, если бы не "ответственная" пенсионерка и донос.А зачем? Даже опуская морально-нравственные вопросы, чего добилась Россия с помощью приговора Скочиленко? У нее, понимаешь ли, родственники на Западе и друзья на Украине. А у Елены Крейле – в России, и поэтому она "кремлевский соловей"…Удивление (назовем это так) в сохраняющей здравость рассудка патриотической части общества, усиление неприязни к органам власти со стороны колеблющейся части общества, подтверждение своих не соответствующих действительности, но имеющих место представлений о России как о "тоталитарном Мордоре" со стороны либеральной части общества – вот и весь результат. И, самое главное, все западные СМИ и полузащитники прав человека тут же возбудились, получив пищу для очередных антироссийских выпадов и накачивания русофобией населения западных стран. Спрашивается, кто в выигрыше?Теперь совсем свежий приговор. История по форме идентична, а по содержанию еще хуже. Если Скочиленко – в каком-то смысле маргинальная личность, совершавшая несколько неадекватные действия даже с точки зрения борьбы за мир в украинском и западном понимании этого процесса, то с режиссером Евгенией Беркович* и драматургом Светланой Петрийчук* такой фокус пройти не может. Конечно, их политические взгляды близки ко взглядам Скочиленко, но дело против них не имеет никакого отношения к либеральному "нетвойнизму".Их спектакль "Финист ясный сокол" о разрушенных судьбах русских женщин, которые в ложных поисках счастья уезжали к игиловцам, с 2020 года шел на разных театральных площадках страны, в 2021 году получил Премию Ассоциации театральных критиков, а в 2022 году – две премии главного российского театрального конкурса "Золотая маска". Все было хорошо, пока в 2023 году некий аноним (есть информация о том, что это мог быть член конспирологической общественной организации НОД, которая утверждает, что Россия оккупирована Западом и поэтому Госдума не имеет права принимать законы в интересах России) не сходил на спектакль и не написал донос. По его бесценному мнению, произведение романтизировало и оправдывало терроризм.Профессор Бебик переехал в Россию?Зачем, казалось бы, итак загруженные во время СВО органы приняли анонимку и пустили ее в разработку, известно, как говорится, одному Аллаху. Но даже Аллах, пожалуй, не мог предугадать, что экспертизу сделанной анонимом записи спектакля дадут проводить "деструктологу" Роману Силантьеву. Вы спросите, кто это такой? Это религиовед праворадикальных взглядов (один из руководителей Всемирного русского народного собора), которого неоднократно обвиняли в исламофобии за заявления о том, что "в настоящее время в России проживает до 700 тысяч исламистов разной степени активности… надо просто их уничтожать". Силантьев считает, что не нужно бороться с ваххабизмом через повышение жизненного уровня охваченных им регионов, потому что "богатейшая Саудовская Аравия породила больше террористов, чем Бангладеш". Не менее замечательны выводы религиоведа о том, что в России живет 86% этнических (sic!) православных, а ваххабизм в Россию завезли большевики.Книга Силантьева "Прикладная деструктология" вышла в издательстве "ФИВ" заместителя главреда телеканала "Царьград" Михаила Смолина в серии "Двуглавый орел", где печатались такие конспирологические труды, как "Монархическое начало власти" или "Масонское действо. Исторический очерк о заговоре декабристов". Академическому сообществу о науке деструктологии ничего не известно. Почти все публикации по теме написаны самим Силантьевым и в наукометрических базах не встречаются. Известный российский лингвист Ирина Левонтина назвала деструктологию лженаукой, а старший преподаватель факультета гуманитарных наук ВШЭ Александр Пиперски и член комиссии РАН по борьбе с лженаукой Александр Соколов о такой науке просто никогда не слышали.Удивительно ли, что "деструктолог" Силантьев нашел в спектакле "Финист ясный сокол" признаки идеологии исламизма и халифатизма, а также "идеологии радикального феминизма и борьбы с андроцентричным общественным укладом России". Исламизм и феминизм в одной упаковке – обратите внимание.Как уберечься от российских "профессоров Бебиков", "новохроноложцев" и "деструктологов" - вопрос отдельный. Но здесь все же государство показало себя с лучшей стороны. Российский Федеральный центр судебной экспертизы заявил, что деструктологическая экспертиза "как вид не существует", поскольку "деструктология не является наукой" и не содержит "общепринятых научных и практических данных", а Минюст признал экспертизу незаконной. Казалось бы, на этом процесс должен был бы и завершиться. Но нет, обвиняемых даже не выпустили из СИЗО, хотя такая мера пресечения является исключительной, а президент Путин на заседаниях СПЧ неоднократно соглашался с жалобами правозащитников на то, что суды часто идут на поводу у прокуратуры и злоупотребляют своим правом применять меру пресечения в виде содержания под стражей.Опросили свидетелей. Среди них актеры спектакля, а также такой заслуженный деятель театра и кино, как Вениамин Смехов. Пропаганду терроризма никто из них в спектакле не усмотрел. Несмотря на это за пару недель до вынесения приговора процесс закрывают от общественности (почему большинство российских СМИ отдали его на откуп иноагентам – отдельный и очень тяжелый вопрос) из-за угроз, которые якобы получил неназванный участник процесса, а затем объявляют – 6 лет лишения свободы. И ведь теперь, из-за того, что процесс был закрыт, мы даже не узнаем, на каких именно доказательствах суд построил свой приговор. С экспертизой все ясно, свидетели высказались – откуда 6 лет? Правильно ли я понимаю – Беркович* и Петрийчук* посадили за то, за что несколько лет назад наградили?На что способна РоссияПопытка слабо разбирающегося в политических вопросах, но занимающего ответственную должность, обывателя быть святее папы римского часто приводит к трагедиям. Мне известен случай, когда в Россию из Европы не пустили человека из-за его переписки с "украинским министром" Стрелковым. Что говорить, если российский военкомат отправлял меня получать военный билет по месту прописки – в город Запорожье, который, как должно было бы быть известно военным, находится под контролем Украины. Это вообще не шутки, такое реально происходит сплошь и рядом. Не потому, что государство хорошее или плохое (оно обычное), а потому что принимающие на местах решения люди не всегда компетентны, но свято уверены в своей компетентности. Судите сами, почему следователь с прокурором всерьез воспринимают откровенно дурацкий анонимный донос? Уже на этой стадии анониму должны были бы порекомендовать подлечиться в профильных медучреждениях. Доносы – самое страшное дело. Конечно, гражданское общество – это в том числе про общественное внимание к угрозам. Если бы гражданские активисты вовремя заметили и поставили в известность соответствующие органы, что в той же злосчастной кемеровской "Зимней вишне" собственник пренебрег техникой безопасности, люди могли бы остаться в живых. Это был бы не донос, но проявление ответственности. А вот ценники и спектакль – это чистый донос, который отвлекает органы от действительно важных дел: от защиты людей от террористов, от защиты людей от деструктивной вражеской пропаганды. Замусоривание органов пустопорожними доносами во второй половине 30-х гг. прошлого века привело к их фактическому коллапсу, к нехватке времени и сил для выявления реального антигосударственного заговора в руководстве этих органов. Никаких прямых параллелей я не провожу, только указываю на возможные последствия. Последствия – это опыт современных Прибалтики и Украины, которые нам вообще не нужны.Мы часто беспомощно разводим руками и говорим – ну да, Россия не умеет тонко работать с проблемной частью общества, что поделаешь. Но ведь это неправда. Умеет и работает, когда считает, что это нужно. Яркий пример тому, история жительницы Бердянска Запорожской области Марины Ашифиной, муж которой перед СВО служил в 501-м батальоне 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ. В апреле 2022-го он сдался в плен в Мариуполе, а Марина в Бердянске оказалась автоматически жительницей России. Она обращалась в украинские ведомства с целью освободить мужа, но безрезультатно. Тогда она поехала в Донецк и от местного омбудсмена получила необходимую информацию и разрешение на встречу с мужем. Об этом она рассказала в эфире украинского ТВ, после чего матери и жены пленных вээсушников закидали ее просьбами о помощи. В итоге мужа Марины отпустили, семья осталась в РФ, а девушка помогает родным украинских военнопленных воссоединиться с ними в России. В сети даже есть кадры, как приехвашие в РФ через Европу жены пленных вээсушников радостно встречаются с ними в оборудованных для этого местах. Вот это я понимаю многоходовочка, вот за такое: "браво!" Сколько жизней российских солдат прямо сейчас спасает этот проект, не говоря уже о его гуманистической составляющей!Так что всё Россия умеет, было бы желание и были бы компетентные для решения таких сложных задач люди. С большей частью либерально-настроенной общественности России надо работать точно также, как с выросшими в непростых условиях жителями новых регионов и даже вээсушниками, которые сдались в плен и при определенных условиях могут стать нормальными гражданами России (вместо того, чтобы быть обменянными на Украину и снова пополнить ряды ВСУ). Работать, исходя не из того, что это враги, а исходя из того, что Россия – большая страна и в ней есть место разным национальностям и разным взглядам. А анонимным доносам – бой!Еще о том, "Что мы ждем от Владимира Путина после выборов" - в статье шеф-редактора издания Украина.ру Захара Виноградова*внесены в перечень экстремистов и террористов

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Павел Волков https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_8d075e3ad6071fd31d6365e213903de4.jpg

россия, украина, латвия, владимир путин, фролов александр, вооруженные силы украины, ес, генпрокуратура, захар виноградов