https://ukraina.ru/20260901/unichtozhenie-aerobavovny-i-tsekhov-flamingo-vs-rf-raznesli-voennye-uzly-kieva--1082934048.html
Уничтожение "Аэробавовны" и цехов "Фламинго": ВС РФ разнесли военные узлы Киева
Уничтожение "Аэробавовны" и цехов "Фламинго": ВС РФ разнесли военные узлы Киева - 01.09.2026 Украина.ру
Уничтожение "Аэробавовны" и цехов "Фламинго": ВС РФ разнесли военные узлы Киева
Российские военные в ночь на вторник нанесли массированный удар с применением высокоточного оружия и дальнобойных беспилотников, поразив ключевые объекты оборонно-промышленного комплекса, военной логистики и энергетики Украины, сообщили в Министерстве обороны РФ
2026-09-01T10:16
2026-09-01T10:16
2026-09-01T10:16
сво
спецоперация
россия
киев
одесса
вооруженные силы украины
минобороны
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/14/1074545715_0:42:610:385_1920x0_80_0_0_3971aec5800e66e9b9eefc93eb2d3cd3.jpg
В Киеве под удар попали стратегические оборонные предприятия: завод "Аэробавовна", выпускавший аэростаты для управления дальнобойными дронами, и цеха компании "Файер Пойнт", производившие твердотопливные ускорители и боевые части для крылатых ракет FP-5 "Фламинго". В черте столицы также было поражено локомотивное депо "Дарница", являющееся ключевым узлом обслуживания поездов, перевозящих военные грузы.В Киевской области уничтожены нефтебаза в Борисполе, снабжавшая топливом ВСУ, и цех сборки морских беспилотников в Хотове. Одновременно с этим в Одессе и Одесской области российские военные ликвидировали ТЭЦ и три электроподстанции, питавшие порты, цех сборки БПЛА, паромную переправу и пограничный пункт в Орловке, а также склады с западным оружием и резервуары с топливом в портах Одессы и Черноморска.О других успехах россиян - в материале Разгром военных предприятий, ликвидация портовых складов: Минобороны рассказало об успехах ВС РФ за ночь на сайте Украина.ру.
россия
киев
одесса
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/14/1074545715_55:0:568:385_1920x0_80_0_0_c8c680999dbc4ebc0f283c86a8fe5565.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сво, спецоперация, россия, киев, одесса, вооруженные силы украины, минобороны, украина.ру
СВО, Спецоперация, Россия, Киев, Одесса, Вооруженные силы Украины, Минобороны, Украина.ру
Уничтожение "Аэробавовны" и цехов "Фламинго": ВС РФ разнесли военные узлы Киева
Российские военные в ночь на вторник нанесли массированный удар с применением высокоточного оружия и дальнобойных беспилотников, поразив ключевые объекты оборонно-промышленного комплекса, военной логистики и энергетики Украины, сообщили в Министерстве обороны РФ
В Киеве под удар попали стратегические оборонные предприятия: завод "Аэробавовна", выпускавший аэростаты для управления дальнобойными дронами, и цеха компании "Файер Пойнт", производившие твердотопливные ускорители и боевые части для крылатых ракет FP-5 "Фламинго".
В черте столицы также было поражено локомотивное депо "Дарница", являющееся ключевым узлом обслуживания поездов, перевозящих военные грузы.
В Киевской области уничтожены нефтебаза в Борисполе, снабжавшая топливом ВСУ, и цех сборки морских беспилотников в Хотове.
Одновременно с этим в Одессе и Одесской области российские военные ликвидировали ТЭЦ и три электроподстанции, питавшие порты, цех сборки БПЛА, паромную переправу и пограничный пункт в Орловке, а также склады с западным оружием и резервуары с топливом в портах Одессы и Черноморска.