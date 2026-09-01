Уничтожение "Аэробавовны" и цехов "Фламинго": ВС РФ разнесли военные узлы Киева - 01.09.2026 Украина.ру
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Уничтожение "Аэробавовны" и цехов "Фламинго": ВС РФ разнесли военные узлы Киева
Уничтожение "Аэробавовны" и цехов "Фламинго": ВС РФ разнесли военные узлы Киева - 01.09.2026 Украина.ру
Уничтожение "Аэробавовны" и цехов "Фламинго": ВС РФ разнесли военные узлы Киева
Российские военные в ночь на вторник нанесли массированный удар с применением высокоточного оружия и дальнобойных беспилотников, поразив ключевые объекты оборонно-промышленного комплекса, военной логистики и энергетики Украины, сообщили в Министерстве обороны РФ
2026-09-01T10:16
2026-09-01T10:16
сво
спецоперация
россия
киев
одесса
вооруженные силы украины
минобороны
украина.ру
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В Киеве под удар попали стратегические оборонные предприятия: завод "Аэробавовна", выпускавший аэростаты для управления дальнобойными дронами, и цеха компании "Файер Пойнт", производившие твердотопливные ускорители и боевые части для крылатых ракет FP-5 "Фламинго". В черте столицы также было поражено локомотивное депо "Дарница", являющееся ключевым узлом обслуживания поездов, перевозящих военные грузы.В Киевской области уничтожены нефтебаза в Борисполе, снабжавшая топливом ВСУ, и цех сборки морских беспилотников в Хотове. Одновременно с этим в Одессе и Одесской области российские военные ликвидировали ТЭЦ и три электроподстанции, питавшие порты, цех сборки БПЛА, паромную переправу и пограничный пункт в Орловке, а также склады с западным оружием и резервуары с топливом в портах Одессы и Черноморска.О других успехах россиян - в материале Разгром военных предприятий, ликвидация портовых складов: Минобороны рассказало об успехах ВС РФ за ночь на сайте Украина.ру.
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сво, спецоперация, россия, киев, одесса, вооруженные силы украины, минобороны, украина.ру
СВО, Спецоперация, Россия, Киев, Одесса, Вооруженные силы Украины, Минобороны, Украина.ру

Уничтожение "Аэробавовны" и цехов "Фламинго": ВС РФ разнесли военные узлы Киева

10:16 01.09.2026
 
© Фото : ГСЧС Украины
- РИА Новости, 1920, 01.09.2026
© Фото : ГСЧС Украины
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Российские военные в ночь на вторник нанесли массированный удар с применением высокоточного оружия и дальнобойных беспилотников, поразив ключевые объекты оборонно-промышленного комплекса, военной логистики и энергетики Украины, сообщили в Министерстве обороны РФ
В Киеве под удар попали стратегические оборонные предприятия: завод "Аэробавовна", выпускавший аэростаты для управления дальнобойными дронами, и цеха компании "Файер Пойнт", производившие твердотопливные ускорители и боевые части для крылатых ракет FP-5 "Фламинго".
В черте столицы также было поражено локомотивное депо "Дарница", являющееся ключевым узлом обслуживания поездов, перевозящих военные грузы.
В Киевской области уничтожены нефтебаза в Борисполе, снабжавшая топливом ВСУ, и цех сборки морских беспилотников в Хотове.
Одновременно с этим в Одессе и Одесской области российские военные ликвидировали ТЭЦ и три электроподстанции, питавшие порты, цех сборки БПЛА, паромную переправу и пограничный пункт в Орловке, а также склады с западным оружием и резервуары с топливом в портах Одессы и Черноморска.
О других успехах россиян - в материале Разгром военных предприятий, ликвидация портовых складов: Минобороны рассказало об успехах ВС РФ за ночь на сайте Украина.ру.
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