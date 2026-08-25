https://ukraina.ru/20260825/v-poiskakh-nerazborchivoy-babushki-zelenskiy-podtverdil-svoyu-rusofobiyu--1082788611.html

В поисках неразборчивой бабушки. Зеленский подтвердил свою русофобию

В поисках неразборчивой бабушки. Зеленский подтвердил свою русофобию - 25.08.2026 Украина.ру

В поисках неразборчивой бабушки. Зеленский подтвердил свою русофобию

Все годы своего легитимного и просроченного президентства Владимир Зеленский ведет себя, как маниакально-депрессивный пациент, который снимает приступы депрессии, уступая своей мании – демонстрации ненависти к России

2026-08-25T18:22

2026-08-25T18:22

2026-08-25T18:22

мнения

украина

мазепа

владимир зеленский

весь скачко

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В своем упорстве он подчас напоминает пассажира из анекдота, который, даже имея купленный билет, назло кондуктору идет рядом с едущим трамваем. Или маленького капризного балбеса, которого окружающие или родители просят что-либо не делать, а он именно это и делает. Упорно и настойчиво. И тоже исключительно назло.Так и Зеленский: не осталось ни одной мало-мальски значимой и важной для России темы, которую он не испохабил бы действием или хотя бы словесно, стараясь досадить соседу. В последний раз это и подтвердило скомканно-протокольное празднование 35-й годовщины провозглашения независимости Украины, которое воочию опять актуализировало два главных вопроса.Первый: будет ли Зеленский и впредь продолжать русофобскую политику, которая является фоном и поводом войны с Россией? И второй: откуда в Зеленском эта звероподобная и навязчивая русофобия?На первый вопрос Зеленский ответил более чем красноречиво. Он опять назвал украинцев и русских не братскими народами, а незнакомцами, пообещал победить Россию в боях, оскорбил президента России Владимира Путина. А апогеем стало присвоение звания Героя Украины Андрею Билецкому*, одному из самых главных неонацистов современной Украины, основателю карательно-истребительного полка "Азов"**. И, конечно же, – объявление конкурса на памятник Ивану Мазепе, который должен быть установлен в центре Киева, на месте бывшего памятника Владимиру Ленину на пересечении Крещатика и бульвара Тараса Шевченко.И тут, в принципе, все ясно. Во-первых, русофобия – это сегодня общий тренд на коллективном Западе. Поддерживать его для Зеленского – это повод требовать оружие и деньги на войну. И вести эту войну, параллельно разворовывая подарки Запада в неимоверном количестве и под откаты тем же западным спонсорам.И Украина для них – это, как говорили в одном популярном фильме, лежбище, взаимная любовь с интересом. А так называемая украинизация Европы, о которой все говорят, – это еще и подключение, и вовлеченность в украинскую коррупцию важных европейских и американских политиков самого высокого уровня.Не верите? Спросите экс-президента США Джо Байдена и его сыночка Хантера.Ну а присутствие редких иноземных гостей на праздновании полуюбилея провозглашения независимости в Киеве в составе урезанной "коалиции желающих" призвано их устами подтвердить: Зеленский – свой, пещерный русофоб, он будет воевать, только давайте дадим ему денег. И уже пообещали дать.Во-вторых, в принципе, все ясно с Мазепой. Это одна из самых болевых точек для России, которая воспринимает этого персонажа как предателя из предателей, человека, награжденного единственным в истории орденом Иуды Искариота и помогавшего шведскому королю Карлу XII в его планах раздробить Россию на мелкие государства под своим протекторатом и маленьким княжеством вокруг Москвы.Чем это отличается от современных планов коллективного Запада нанести России стратегическое поражение, раздробить ее и захапать ее несметные ресурсы? Да ничем.И чтобы больше досадить России Мазепой, Зеленский бьет по самому больному – возводит его в ранг героя Украины еще и по религиозно-духовной линии. За свое предательство царя Петра I Мазепа был предан анафеме Русской православной церковью (РПЦ). И анафема эта не снята до сих пор, уже больше 300 лет.А Зеленский не только уничтожает единственную каноническую в стране Украинскую православную церковь (УПЦ), обвиняя ее в связях с Москвой и РПЦ, но и ставит в Киево-Печерской лавре, одной из главных святынь всего восточного православия, бюст Мазепы. Дескать, будучи гетманом Левобережной Украины в составе России, он был спонсором и меценатом, благоволившим Лавре.Но смысл-то сделанного в другом: преданного анафеме надо угнездить в духовной святыне, чтобы больнее было "динозаврам" (так еще Зеленский обзывал русских в прошлом году), чтобы русский дух был повержен и выветрен оттуда.А потом в Лавре же отстроить "пантеон украинских героев", куда свезти позже других упырей – уже выкопанных и прикопанных под Киевом Андрея Мельника и Евгения Коновальца, создавших ОУН**, потом подвезти туда Степана Бандеру и Симона Петлюру, других убийц и карателей, прислужников Адольфа Гитлера рангом пониже, в поисках могил которых сейчас рыскают по всему миру эмиссары-гробовщики-эксгуматоры Зеленского.Зачем? А чтобы в смрадном потоке русофобии забылось главное: Мазепа ведь предал не только Московию и ее царя, но и Украину, борцом за независимость которой его сегодня провозглашают. А он им не был. Густав Адлерфельд, камергер Карла XII и участник Северной войны, непосредственно вовлеченный в те события, о соглашении между Мазепой и королем Польши Станиславом Лещинским писал еще в начале XVIII века: "Вся Украина, включая княжества Северское, Киевское, Черниговское и Смоленское, должна вернуться под владычество Польши и оставаться под ее Короной, за что Мазепа награждается титулом князя и получает Витебское и Полоцкое воеводства с теми же правами, которые имеет Герцог Курляндский в своей земле".То есть не независимая Украина интересовала Мазепу, а собственный майорат, пожизненные владения, где он был бы князем владетельным, кумом королю и сватом министру. А на то, что при такой схеме Украина, как в матрешку, входила бы в Речь Посполитую, а та – в шведское королевство, ему было наплевать. Равно как и на Киево-Печерскую лавру с ее высокой колокольни…И вот, ничтоже сумняшеся, Зеленский, как инфицированный передает бубонную чуму, сам метит этим отщепенцем-предателем украинскую землю, ее города и села, ее святыни. Но Зеленский знает, что делает: России ведь больно и противно, противно и больно. А значит, результат засчитан, можно рассчитывать на западную коврижку дополнительно…Так откуда же у Зеленского эта показная русофобия? Он просто хочет ею, возвеличиванием всех, кто ненавистен России и русским, не только свой карман западными подачками набить. Он надеется и жаждет и себя отмазать от предательства, размыть в исторических параллелях и новомодных трактовках и изысканиях свои иудины шаги. В отношении и Украины, которую он ведет в пропасть, и всего украинского народа, которому он, идя в президенты, обещал мир и процветание, но продлил братоубийственную войну, придав ей невероятную оголтелость и жестокость.Не зря же в последние месяцы начали разгонять в СМИ информацию о том, что Зеленский – не совсем криворожский еврейский мальчик, который просто взбесился от страха, тщеславия и недалекого ума, который затмила непосильная ноша славы, а может быть, потомок некоего Зеленского, соратника и помощника Мазепы.Помощник президента России Владимир Мединский еще в 2022 году рассказывал журналистам: "…Ни о какой независимости Украины, о чем сейчас говорят украинские историки, речи не шло вообще. Предполагалось, что Мазепа, который был вассалом Петра, станет вассалом Речи Посполитой, которая будет вассалом Карла. Так вот, посланца Карла, папского иезуита звали Зеленский. Он поляк был – поляк Зеленский".Во как!А вот некая Тая Сильвергельм на сайте Фонда стратегической культуры вообще поведала, что у Мазепы был близкий подельник в деле предательства – Дмитрий Михайлович Зеленский, лубенский казачий полковник, свояк и активный сторонник гетмана, перешедший вместе с ним на сторону Карла XII. Он-де и был родоначальником дворянского рода Зеленских, который сегодня хоть и считается угасшим, но мог пустить побочные корни.Самого этого Дмитрия Зеленского после разгрома в Полтавской битве поймали, арестовали и при Петре I отправили в Сибирь, в имущественном плане ободрав как липку. Но некоторые потомки его могли выжить. И одни интегрировались в русское дворянство, другие скрылись под видом казаков на территории Ингульской паланки (маленькой крепости) Войска Запорожского Низового. И там сохранились, а это, мол, сегодня и есть нынешний Криворожский регион.Чудная история. Но не без подтекста. Это, мол, раньше Зеленский был стопудовым евреем – надо было отмазывать неонацистскую Украину перед всем миром. Типа не может быть в Украине никакого неонацизма, раз в ней президент – еврей.А вот сейчас, когда все становится ясно, а Зеленский по своей свирепости и к русским, и к евреям, и к украинцам в самой Украине уже сравнялся, и кое в чем даже превзошел гитлеровских нацистов, то скрываться не надо. А нужно сказать правду: Зеленский-де – потомок либо польских дворян-иезуитов на службе шведов, либо казацкой шляхты, которая испокон веков ненавидела Россию и боролась с ней. Вместе с Мазепой, например.И ведь найдутся люди, которые понесут эту пургу в массы. По-геббельсовски: чем страшнее ложь, тем вернее и быстрее в нее поверят.Но есть противоядие, есть. Изобрел его киевский гений, тоже запрещенный уже при Зеленском на Украине Михаил Булгаков. Он, как в воду, в "Собачьем сердце" смотрел, изображая Зелен.., пардон, Шарикова, изучавшего свою родословную после обратной операции, вернувшей его в собачий облик: "Я красавец! Может, неизвестный собачий принц. Инкогнито. Окончательно уверен я, что в моем происхождении нечисто. Тут не без водолаза. Потаскуха была моя бабушка, царство ей небесное, старушке. Правда, голову всю исполосовали зачем-то, но это до свадьбы заживет. Нам на это нечего смотреть"……А вот нам смотреть надо: чтобы СВО все-таки привела к обратной операции и нашла наконец бабушку низкой социальной ответственности. И Зеленского, и иже с ним…*признан в России террористом и экстремистом**признана в России террористической и экстремистской организациейБольше на эту тему читайте в статье Владимира Скачко "Иудушки Украины. Мазепа, Петлюра и Бандера торговали страной за власть"

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

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мнения, украина, мазепа, владимир зеленский, весь скачко